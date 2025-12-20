Ολυμπιακός – ΠΑΣ Γιάννενα 95-60: Μια καλή… προπόνηση για τις Ερυθρόλευκες

Μετά την επική πρόκριση στη φάση των «16» του EuroCup, ο Ολυμπιακός επέστρεψε στη «μάχη» του πρωταθλήματος και διέλυσε με 95-60 τον ΠΑΣ Γιάννενα για την 11η αγωνιστική της Α1 μπάσκετ γυναικών.

O Oλυμπιακός έδειξε την ανωτερότητά του βάζοντας 95 πόντους και μάλιστα προερχόμενος από ευρωπαϊκό ματς με μεγάλη ένταση και δεν συνάντησε καμία αντίσταση από τον ΠΑΣ Γιάννενα στον Πειραιά.

Πρώτη σκόρερ για την ομάδα της Φρόσως Δρακάκη ήταν η Eλεάννα Χριστινάκη με 15 πόντους, με τη Ρένια Καρλάφτη να προσθέτει άλλους 14 και την Τιγιάνα Κριβάσεβιτς να βάζει 12 με τις ερυθρόλευκες να έχουν για ακόμα μία φορά μεγάλο πλουραλισμό.

Από την πλευρά του ΠΑΣ Γιάννινα, πρωταγωνίστρια ήταν Τάνια Μπράγκλερ με 21 πόντους, με τις Κατερίνα Μαρίνη και Τία Σίνγκλετον να έχουν από 11.

Στις 3/1 του 2026, τα κορίτσια του Ολυμπιακού θα επιστρέψουν στην αγωνιστική δράση και θα υποδεχθούν στο ΣΕΦ τον Πρωτέα Βούλας, για το ματς της 12ης «στροφής» του πρωταθλήματος.

Η εξέλιξη της αναμέτρησης:

Πιο αναλυτικά, στα μέσα της πρώτης περιόδου, ο Ολυμπιακός βρέθηκε πίσω με 15-13, όμως ανέβασε «στροφές» και με τρίποντο της Καρλάφτη (1:10), ξέφυγε με +9 (25-16), με επί μέρους σκορ 13-1. Οι φιλοξενούμενες μείωσαν σε 25-18, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο δεκάλεπτο. Οι «ερυθρόλευκες» ξεκίνησαν δυνατά στη δεύτερη περίοδο και έφτασαν στο +14 (39-25), με καλάθι της Κολλάτου, 3:54 για το ημίχρονο. Η Γιακούμπτσοβα «έγραψε» το 41-25, στο 2:32 και το +18 (43-25), στο 2:00, με τον ΠΑΣ Γιάννινα να μειώνει, για το 43-32 του ημιχρόνου.

Οι νταμπλούχες Ελλάδας συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό, κυριαρχώντας απόλυτα και με καλάθι της Ντάλα (0:01), «έκλεισαν» με +20 (72-52) το τρίτο δεκάλεπτο. Ο Ολυμπιακός πάτησε «γκάζι» στην τέταρτη περίοδο και με ανάποδο λέι απ της Δίελα, 20 δευτερόλεπτα για το τέλος, επικράτησε με +35 (95-60).

Τα δεκάλεπτα: 25-18, 43-32, 72-52, 95-60