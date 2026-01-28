Σχεδόν το ένα τρίτο του νέου λογισμικού στις ΗΠΑ γράφεται με τη βοήθεια της ΑΙ

Η βιομηχανία λογισμικού είναι τεράστια. Μόνο στις ΗΠΑ, οι επιχειρήσεις ξοδεύουν γύρω στα 600 δισεκατομμύρια δολάρια τον χρόνο σε αμοιβές προγραμματιστών. Κάθε μέρα, δισεκατομμύρια γραμμές κώδικα κρατούν την οικονομία σε κίνηση. Η ΑΙ έρχεται τώρα να αλλάξει το τοπίο σε μια βιομηχανία που καθορίζει τη σύγχρονη ζωή.

Σε μελέτη που δημοσιεύεται στο περιοδικό Science, ομάδα ευρωπαίων ερευνητών αναφέρει ότι, μέχρι τα τέλη του 2024, σχεδόν το ένα τρίτο των νέων υπορουτίνων λογισμικού δημιουργούνταν με τη βοήθεια της ΑΙ.

Η μελέτη του Complexity Science Hub, εργαστηρίου με έδρα τη Βιέννη, εστιάστηκε στην Python, μια από τις πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες γλώσσες προγραμματισμού.

«Αναλύσαμε περισσότερες από 30 εκατομμύρια συνεισφορές σε Python από περίπου 160.000 προγραμματιστές στο GitHub, τη μεγαλύτερη συνεργατική πλατφόρμα προγραμματισμού στον κόσμο» δήλωσε ο Σιμόνε Ντανιότι, επικεφαλής της ανάλυσης.

Το GitHub καταγράφει κάθε στάδιο της συγγραφής κώδικα, κάτι που επέτρεψε στους ερευνητές να παρακολουθήσουν το έργο του προγραμματισμού σε παγκόσμια κλίμακα και σε πραγματικό χρόνο.

Η μελέτη βασίστηκε σε ένα ειδικά εκπαιδευμένο μοντέλο ΑΙ για να αναγνωρίσει τμήματα του κώδικα που δημιουργήθηκε με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης όπως το ChatGPT και το GitHub Copilot.

«Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η διάχυση ήταν ραγδαία» σχολίασε ο Φρανκ Νέφκε, μέλος της ερευνητικής ομάδας.

«Στις ΗΠΑ, ο προγραμματισμός με τη βοήθεια ΑΙ εκτινάχθηκε από περίπου 5% το 2022 σε σχεδόν 30% το τελευταίο τρίμηνο του 2024» ανέφερε.

Οι διαφορές μεταξύ χωρών είναι ωστόσο μεγάλες. Στη Γαλλία το ποσοστό περιορίζεται σε 24%, στη Γερμανία 23% και στην Ινδία 20%.

Πολύ πιο πίσω βρίσκονται η Ρωσία με 15% και η Κίνα με 12%.

Οφέλη για τους έμπειρους προγραμματιστές

Η μελέτη δείχνει ότι η χρήση τεχνητής νοημοσύνης είχε αυξήσει την παραγωγικότητα των προγραμματιστών κατά 3,6% έως το τέλος του 2024.

Ωστόσο το επίπεδο επαγγελματικής εμπειρίας παίζει ρόλο: οι λιγότερο έμπειροι προγραμματιστές χρησιμοποιούν ΑΙ στο 37% του κώδικά τους, σε σύγκριση με 27% για τους έμπειρους προγραμματιστές. Παρ’ όλα αυτά, τα κέρδη παραγωγικότητας που καταγράφει η μελέτη οφείλονται αποκλειστικά στους έμπειρους χρήστες. «Οι αρχάριοι σχεδόν δεν ωφελούνται καθόλου» είπε ο Ντανιότι.

Αύξηση παραγωγικότητας

Όσον αφορά το οικονομικό όφελος, οι ερευνητές εκτιμούν ότι η αύξηση της παραγωγικότητας προσθέτει στην αμερικανική οικονομία 23-38 δισ. δολάρια ανά έτος.

«Πρόκειται πιθανότατα για συντηρητική εκτίμηση» επισήμανε ο Νέφκε.

«Ο οικονομικός αντίκτυπος της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης στην ανάπτυξη λογισμικού ήταν ήδη σημαντικός στα τέλη του 2024 και πιθανότατα έχει αυξηθεί ακόμη περισσότερο από τότε που πραγματοποιήσαμε την ανάλυσή μας».