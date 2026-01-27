Πετάς με το Betsson Charter στη Ρουμανία παρέα με τον Άρη Betsson
Η Betsson συνεχίζει τον διαγωνισμό που στέλνει έναν τυχερό φίλαθλο στο Κλουζ-Ναπόκα μαζί με τον Άρη Betsson.
- «Κόκκινη κάρτα» του ΣτΕ για την επέκταση ξενοδοχείου στη Μήλο – Παγώνουν τα έργα
- Νέος συναγερμός για 160 εκατ. ανθρώπους στις ΗΠΑ - Ακραίο κρύο καθώς πλησιάζει μια ακόμη χειμερινή καταιγίδα
- Χανιά: Φωτιά σε αποθήκη στον Πλατανιά
- Η Σαουδική Αραβία παγώνει την κατασκευή του κύβου Mukaab, του μεγαλύτερου κτηρίου στον κόσμο
Θες να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αποστολής και να ταξιδέψεις με την ιδιωτική πτήση Betsson Charter για τον εκτός έδρας αγώνα με την U-BT Cluj-Napoca;
Η Betsson, Μεγάλη Χορηγός του Αυτοκράτορα, κληρώνει ένα διπλό πακέτο, δίνοντάς σου την ευκαιρία να ακολουθήσεις την ομάδα στο κρίσιμο παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής του BKT EuroCup και να ζήσεις μια εμπειρία που λίγοι φίλοι του Άρη Betsson έχουν απολαύσει.
Ο μεγάλος νικητής θα ταξιδέψει μαζί με την αποστολή του Άρη Betsson, παρέα με ένα άτομο της επιλογής του, απολαμβάνοντας όλα όσα περιλαμβάνει το Betsson Charter Experience.
Το πακέτο περιλαμβάνει:
- Ταξίδι για δύο άτομα στις 10/02 από Θεσσαλονίκη προς Κλουζ-Ναπόκα με την πτήση Betsson Charter
- Μετακινήσεις από και προς το αεροδρόμιο
- Μετακίνηση από το ξενοδοχείο προς το γήπεδο
- Μία διανυκτέρευση με πρωινό στο ξενοδοχείο της ομάδας
- Διπλό εισιτήριο για τον αγώνα Κλουζ – Άρης Betsson
- Meet & Greet με τους παίκτες του Άρη Betsson
Ο νικητής θα αναδειχθεί μέσω κλήρωσης και θα ενημερωθεί με προσωπικό μήνυμα από τη Betsson.
Ο διαγωνισμός τρέχει αυτή τη στιγμή!
Για να μάθεις περισσότερα και να δηλώσεις συμμετοχή, πατάς εδώ.
Παράλληλα, οι φίλοι της ομάδας μπορούν να εξασφαλίσουν τη θέση τους στο Άρης Betsson Charter.
Ο ΑΡΗΣ Betsson, σε συνεργασία με το ταξιδιωτικό πρακτορείο Voya Travel, διαθέτει 120 θέσεις για το οργανωμένο ταξίδι στη Ρουμανία.
Περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις θέσεων εδώ.
