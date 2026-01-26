Άφαντος ο τυχερός που κέρδισε 7,5 εκατ. ευρώ στο Τζόκερ – Τι λέει ο πράκτορας που παρέλαβε το χρυσό δελτίο
Ο άγνωστος παίκτης του Τζόκερ κέρδισε ένα από τα μεγαλύτερα ποσά που έχουν κληρωθεί ποτέ στην Κρήτη
- Με τον φόβο της βροχής ζουν οι κάτοικοι της Γλυφάδας: «Δεν έχω δει ξανά κάτι τέτοιο»
- Φυλάκιση 12 μηνών με αναστολή, στους δύο νεαρούς που έτρεχαν με 179 χλμ./ώρα
- Συνελήφθη στη Γλυφάδα 16χρονος μαθητής που κυκλοφορούσε με μαχαίρια
- Μείωση τζίρου κατέγραψε την εορταστική περίοδο το 77% των καταστημάτων στη Θεσσαλονίκη
Περισσότερα από 15 εκατ. ευρώ θα μοιραστούν οι δύο υπερτυχεροί της τελευταίας κλήρωσης του Τζόκερ, όμως τουλάχιστον ο ένας από αυτούς δεν έχει ακόμα εμφανιστεί για να παραλάβει το έπαθλο.
Ο προς το παρόν άγνωστος παίκτης κέρδισε ένα από τα μεγαλύτερα ποσά που έχουν κληρωθεί ποτέ στην Κρήτη, δήλωσε στο Πατρίς ο υπεύθυνος του πρακτορείου που παρέλαβε το τυχερό δελτίο στο Γάζι Ηρακλείου.
«Ο άνθρωπος πιθανότατα να θέλει να διατηρήσει την ανωνυμία του. Δεν έχουμε λάβει ακόμα κανένα τηλεφώνημα για το συγκεκριμένο δελτίο. Περιμένουμε ενημέρωση από τα κεντρικά για να είμαστε έτοιμοι να δρομολογήσουμε τον υπερτυχερό», δήλωσε.
«Χαλάλι του, να τα ευχαριστηθεί και να είναι πάντα τυχερός. Εύχομαι να τα έχει ανάγκη ο άνθρωπος», πρόσθεσε.
Οι τυχεροί αριθμοί στην τελευταία κλήρωση του Τζόκερ ήταν 23, 45, 12, 37 και 34, με τζόκερ τον αριθμό 3.
Εκτός από τα δύο δελτία που μοιράζονται συνολικά 15 εκατ. ευρώ, βρέθηκαν επίσης 9 δελτία με πέντε σωστά νούμερα, καθένα από τα οποία κερδίζει το ποσό των 100.000 ευρώ.
Στην επόμενη κλήρωση την Τρίτη 27 Ιανουαρίου, οι νικητές της πρώτης κατηγορίας θα μοιραστούν τουλάχιστον 1 εκατ. ευρώ.
- Άφαντος ο τυχερός που κέρδισε 7,5 εκατ. ευρώ στο Τζόκερ – Τι λέει ο πράκτορας που παρέλαβε το χρυσό δελτίο
- Έγκριση Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Βορείου Αιγαίου
- Ο Ολυμπιακός έχει 19 δηλωμένους παίκτες στη Euroleague με τη μεταγραφή του Τζόσεφ – Ποιο είναι το όριο στη διοργάνωση
- Τραγωδία στα Τρίκαλα: Βρέθηκε και η πέμπτη σορός στο κατεστραμμένο εργοστάσιο
- Τροχαίο ατύχημα στον Κηφισό: Σύγκρουση αυτοκινήτου με μηχανή – Κυκλοφοριακό κομφούζιο στο σημείο
- Μισθοί: Τι αυξήσεις θα πάρουν οι ιδιωτικοί υπάλληλοι [παραδείγματα]
- Τσεχία: Πάνω από 6 εκ. ευρώ σε έρανο για την αγορά γεννητριών στους Ουκρανούς
- «Φουντώνουν» τα σενάρια για Τσάμπι Αλόνσο και Λίβερπουλ – Ποιοι είναι οι πρώτοι μεταγραφικοί στόχοι
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις