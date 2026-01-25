Agartha: Όταν οι φαντασιώσεις του Χίμλερ γίνονται memes και «αγγίζουν» τον Λευκό Οίκο

Όταν ο «Ανώτατος Αρχηγός» (Reichsführer) των Ες-Ες, Χάινριχ Χίμλερ έστελνε αποστολές στο Θηβέτ τη δεκαετία του 1930, ήθελε να βρει αποδείξεις ανωτερότητας της λευκής φυλής, η οποία υποτίθεται καταγόταν από έναν μυστικό πολιτισμό κάτω από την Κεντρική Ασία: Tο μυθικό βασίλειο Αγκάρθα. Μπορεί πράγματι μια δημοκρατική -υποτίθεται- κυβέρνηση του 21ου αιώνα να φλερτάρει με τέτοιες αποκρυφιστικές ιδέες;

Ο όρος Αγκάρθα και η έννοια χρονολογούνται από τη δεκαετία του 1870 και παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά από τον Γάλλο συγγραφέα και αποικιακό αξιωματούχο Λουί Ζακολιό στο βιβλίο του Les fils de Dieu (1873). Ο Ζακολιό ισχυρίστηκε ότι είχε αποκτήσει πρόσβαση σε αρχαία ινδικά χειρόγραφα ηλικίας 15.000 ετών, τα οποία μιλούσαν για την αρχαία πόλη Αγκάρθα, την άνοδό της και την πτώση της. Η ιδέα της Αγκάρθα υπήρξε δημοφιλές θέμα που συγκίνησε βαθύτατα και τον γερμανικό ναζισμό.

Η υπόγεια πόλη Agartha, όμως έχει γίνει viral meme, στις ΗΠΑ, ιδιαίτερα σε νεότερα κοινά και σε κύκλους που ανεβάζουν συνομωσιολογικό περιεχόμενο.

Λίγο πριν τα Χριστούγεννα, ο Λευκός Οίκος κοινοποίησε ένα εορταστικό meme του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας που μοιάζει πολύ με το φαινόμενο Αγκάρθα: Δείχνει έναν Άγιο Βασίλη μπροστά από ένα υπόγειο, χιονισμένο εργαστήριο, με τον πυρήνα της Γης στο βάθος, και το κείμενο «Χριστούγεννα μετά τις μαζικές απελάσεις».

Ο αρθρογράφος του ιστορικού αμερικανικού περιοδικού The Atalntic Ali Breland έκανε το εξής: έδωσε εντολή στο ChatGPT να του ζωγραφίζει έναν Άγιο Βασίλη να κοιτάει ένα εργαστήρι, και στη συνέχεια ακριβώς την ίδια εντολή, αλλά να κοιτάει «στην Agartha». Πράγματι το ChatGPT έφτιαξε δύο παρόμοιες εικόνες.

Όταν ο αρθρογράφος ρώτησε τον Λευκό Οίκο αν επρόκειτο για αναφορά στην Αγκάρθα, το γραφείο Τύπου του Λευκού Οίκου απάντησε με email ότι «τέσσερα άτομα χρειάστηκε να ψάξουνε στο Google τι είναι η Αγκάρθα και ακόμη δεν είμαστε σίγουροι. Για τι πράγμα μιλάτε;» και του έστειλαν ένα GIF με χαρακτήρα από το καρτούν Bob’s Burgers, υπονοώντας ότι υπερέβαλλε.

«Τα memes της Αγκάρθα συνήθως περιλαμβάνουν supercuts -βίντεο με σύντομα αποσπάσματα- που αποτελούνται από UFO στην Ανταρκτική, πολιτισμούς γεμάτους πυραμίδες, ψηφιακά αλλοιωμένες εικόνες του Τσάρλι Κερκ με ξανθά μαλλιά και σμιλεμένα χαρακτηριστικά, στερεοτυπικά «νορδικής» εμφάνισης ανθρώπους και ζάχαρη-free ενεργειακά ποτά Monster σε λευκά κουτιά» λέει ο Ali Breland.

«Τα memes σχεδόν πάντα συνοδεύονται από το ίδιο παλλόμενο drum-and-bass ηλεκτρονικό remix του τραγουδιού «Down Under» των Men at Work από το 1981. Άλλα περιλαμβάνουν την εξαιρετικά αντισημιτική καρικατούρα του «χαρούμενου εμπόρου» που απεικονίζει έναν Εβραίο. Όλα όμως τα memes της Αγκάρθα μοιράζονται την ίδια βασική ιδέα: τον υπόγειο άριο παράδεισο που οραματιζόταν ο Χίμλερ».

Πάντως για τον Τζον Λιούις, ερευνητής στο Πρόγραμμα για τον Εξτρεμισμό του Πανεπιστημίου George Washington, ο οποίος έχει γράψει για τον νεοναζισμό, η εικόνα που είδε ήταν ξεκάθαρη αναφορά στο διαδικτυακό περιεχόμενο της Αγκάρθα.

Συνθήματα του Φράνκο;

Όποιο κι αν είναι το κίνητρο, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο: τα memes της Αγκάρθα και η προκατάληψη που ενσωματώνουν εξαπλώνονται γρήγορα.

Αν και δεν αποδεικνύεται η σκοτεινή σχέση κυβέρνηση Τραμπ και ναζιστικών ιδεάν, ένα άλλο περιστατικό έρχεται όμως να ενισχύσει για τα περίεργα συνθήματα της αμερικανικής κυβέρνησης.

Πρόσφατα, μπήκε το “ONE OF OURS, ALL OF YOURS” στο βήμα της Kristi Noem στις ΗΠΑ, το οποίο σημαίνει «Αν πειράξεις έναν δικό μας, εμείς θα πάρουμε όλους τους δικούς σας»

Ωστόσο, η φράση δεν είναι αθώο, τυχαίο σλόγκαν. Αντλεί το νόημά της από το φασιστικό/φρανκικό μοτίβο «Uno de los nuestros vale por todos los vuestros», το οποίο εξέφραζε τη λογική ότι μία ζωή “των δικών μας” αξίζει όσο πολλές ζωές “των άλλων” και ότι κάθε πλήγμα στην “δική μας” πλευρά δικαιολογεί μαζικά αντίποινα.

Παρότι οι ιστορικές πηγές δεν συμφωνούν απόλυτα αν υπήρξε τυπικό, καταγεγραμμένο “επίσημο” σύνθημα, η φράση αναγνωρίζεται σήμερα από ιστορικούς και σχολιαστές ως γνήσιο τέκνο αυταρχικών, φασιστικών καθεστώτων και γι’ αυτό θεωρείται πολιτικά δηλητηριώδης.

«Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής αυτής της κυβέρνησης και υπηρεσίες όπως το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλες, πλέον μετά βίας μπαίνουν στον κόπο να χρησιμοποιήσουν υπονοούμενα ή κωδικοποιημένη γλώσσα», δήλωσε στην EL PAÍS η Wendy Via, πρόεδρος και ιδρύτρια του Global Project Against Hate and Extremism (GPAHE). «Χρησιμοποιούν απροκάλυπτα αναφορές στη λευκή υπεροχή και στον ναζισμό στην εικονογραφία και στα συνθήματά τους, σε μια προσπάθεια να στρατολογήσουν προσωπικό και να επηρεάσουν την αμερικανική σκέψη. Δεν προσπαθούν καν να υπερασπιστούν τις πράξεις τους πια. Η ντροπιαστική αναβίωση της προπαγάνδας της “λευκής Αμερικής”, παρόμοιας με εκείνη προηγούμενων δεκαετιών, αποτυπώνει με απόλυτη σαφήνεια το όραμα αυτής της κυβέρνησης για το πώς θα έπρεπε να μοιάζει το μέλλον των ΗΠΑ».