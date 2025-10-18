Κληρονομιές αιώνων που γίνονται memes: Τα βίντεο AI των νεκρών εγείρουν ηθικά και νομικά ερωτήματα

Φανταστείτε να πίνετε μαρτίνι με την πριγκίπισσα Νταϊάνα ή να ακούτε τον Καρλ Μαρξ να εξηγεί γιατί δεν μπορεί να αντισταθεί σε μία έκπτωση 60% στη Black Friday. Αυτό δεν είναι ένα σουρεαλιστικό όνειρο, είναι η καθημερινότητα στην εφαρμογή βίντεο Sora της Open AI.

Η νέα πλατφόρμα επιτρέπει τη δημιουργία βίντεο με ιστορικές προσωπικότητες και πρόσφατα αποθανόντες, προκαλώντας έντονες συζητήσεις για ηθική, νόμους και την προστασία της κληρονομιάς των νεκρών.

Η άνοδος της Sora και η δημοτικότητά της

Σύμφωνα με τον Guardian, η Sora 2 κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο στις ΗΠΑ και τον Καναδά και έφτασε το 1 εκατομμύριο λήψεις σε μόλις πέντε ημέρες, ξεπερνώντας τον αντίκτυπο του ChatGPT.

Η εφαρμογή επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν βίντεο 10 δευτερολέπτων με υψηλή παραγωγική αξία, διαφορετικά από τα χαμηλής ποιότητας «AI slop» που κατακλύζει το διαδίκτυο.

Το κύριο χαρακτηριστικό που ξεχωρίζει είναι η δυνατότητα αναπαράστασης διασημοτήτων και ιστορικών προσώπων – με την προϋπόθεση ότι είναι νεκροί.

Η χρήση ιστορικών προσώπων και τα σουρεαλιστικά βίντεο

Η πλειονότητα των χρηστών δημιουργεί περιεχόμενο με νεκρούς διάσημους.

Ο Αδόλφος Χίτλερ εμφανίζεται σε διαφημίσεις σαπουνιών, η βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ πηγαίνει σε παμπ, και ο Αβραάμ Λίνκολν αντιδρά σε τηλεοπτικά γεγονότα με κωμικό τρόπο.

Ο Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζούνιορ γίνεται αντικείμενο χιουμοριστικών βίντεο που πολλοί θεωρούν ασέβεια, καθώς χρησιμοποιούν τη μορφή του για χυδαία αστεία ή παραμορφωμένες αναπαραστάσεις.

Οι συγγενείς αυτών των προσώπων εκφράζουν σοβαρή ανησυχία.

Η κόρη του Μάλκολμ Χ, Ιλιάσα Σαμπάζ, χαρακτήρισε τα βίντεο με τον πατέρα της «βαθιά ασεβή και οδυνηρά».

Παρόμοιες αντιδράσεις υπήρξαν από τις οικογένειες του Ρόμπιν Γουίλιαμς, του Τζορτζ Κάρλιν και άλλων, καταγγέλλοντας ότι η κληρονομιά των αγαπημένων τους προσώπων μετατρέπεται σε «TikTok slop».

Νέοι θάνατοι και η ηθική των αναπαραστάσεων

Η πλατφόρμα περιέχει και βίντεο με πιο πρόσφατα αποθανόντα πρόσωπα, όπως ο Στίβεν Χόκινγκ, η Έιμι Γουάινχαουζ, και ο Κόμπι Μπράιαντ, σε περιπτώσεις που πολλοί θεωρούν ασεβείς ή τραυματικές.

Από την άλλη, το γεγονός ότι πρόσωπα που έχουν πεθάνει τα τελευταία δύο χρόνια απουσιάζουν από τα βίντεο, δείχνει ότι η Sora ίσως εφαρμόζει κάποιο όριο για το ποιοι νεκροί μπορούν να αναπαρασταθούν.

Ο ειδικός στη γενετική τεχνητή νοημοσύνη Χένρι Άτζντερ προειδοποιεί ότι η «μαριονετοποίηση» των νεκρών μπορεί να παραμορφώσει την ιστορική μνήμη, ενώ η εστίαση του αλγορίθμου στην «αξία του σοκ» ενισχύει το φαινόμενο.

OpenAI says it’s pausing Sora’s ability to generate videos of Martin Luther King Jr. The move comes at the request of Dr. King’s estate pic.twitter.com/57HHybvbst — Morning Brew ☕ (@MorningBrew) October 17, 2025

Νομικά κενά και προκλήσεις

Η νομική διάσταση είναι ακόμα πιο περίπλοκη.

Η OpenAI προστατεύεται εν μέρει από το άρθρο 230, που τη θεωρεί απαλλαγμένη από ευθύνη για περιεχόμενο τρίτων, αλλά αυτό δεν είναι σαφές για την απεικόνιση νεκρών.

Οι νόμοι περί δυσφήμισης προστατεύουν μόνο τους ζωντανούς, ενώ τρεις πολιτείες (Νέα Υόρκη, Καλιφόρνια, Τενεσί) αναγνωρίζουν μεταθανάτιο δικαίωμα δημοσιότητας. Η εφαρμογή των νόμων αυτών στη συνθετική τεχνητή νοημοσύνη παραμένει «γκρίζα ζώνη».

Οι νομικοί ειδικοί επισημαίνουν ότι αν οι χρήστες κερδίζουν χρήματα από βίντεο με νεκρούς, μπορεί να αντιμετωπίσουν αγωγές από κληρονόμους, ενώ η OpenAI μπορεί να υποστηρίξει ότι η Sora είναι καθαρά ψυχαγωγία με υδατογράφημα για αποφυγή παραπλάνησης.

Σε απάντηση στις αντιδράσεις, η OpenAI ανακοίνωσε ότι θα επιτρέψει στους εκπροσώπους «πρόσφατα αποθανόντων» να αποκλείουν την απεικόνιση των αγαπημένων τους προσώπων από τα βίντεο.

Ωστόσο, η εταιρεία δεν έχει ορίσει τι θεωρεί «πρόσφατα» ούτε έχει διευκρινίσει τη διαδικασία χειρισμού των αιτημάτων.

new viral trend where people use Sora to bring people back that are dead. Its very Controversial, all over tiktok and twitter CA: EK4o1CTdQkABBDrWffssSPw5BPpGu4PtyuYjugcFpumphttps://t.co/hm5KD7ySlK pic.twitter.com/kjKLswaJ9P — solmagnificent (@solmagnificent) October 4, 2025

Ηθική διάσταση και κοινωνικές επιπτώσεις

Οι ειδικοί τονίζουν ότι η ελεύθερη χρήση των εικόνων εκλιπόντων προσωπικοτήτων θέτει ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο θα ζουν οι νεκροί στην εποχή της γενετικής τεχνητής νοημοσύνης.

Το κοινό μπορεί να αντιμετωπίζει αυτά τα βίντεο σαν διασκέδαση ή ως μέσο συγκέντρωσης likes, αλλά οι ηθικές επιπτώσεις είναι σοβαρές.

Ο Άτζντερ προειδοποιεί ότι η κατάσταση είναι ανησυχητική αν οι άνθρωποι απλώς αποδεχθούν ότι οι εικόνες τους θα χρησιμοποιούνται και θα καταχραστούν.

Από τα σουρεαλιστικά βίντεο μέχρι τα σοβαρά νομικά και ηθικά ερωτήματα, η περίπτωση της Sora αναδεικνύει την ανάγκη για σαφή κανονιστικά πλαίσια στην εποχή της συνθετικής τεχνητής νοημοσύνης.

Η διαχείριση της μνήμης των νεκρών, η προστασία της εικόνας και η ηθική της αναπαράστασης αποτελούν ζητήματα που η κοινωνία θα κληθεί να αντιμετωπίσει σύντομα.