«Από τύχη ζούμε» επεισόδιο 4.568
Opinion 24 Ιανουαρίου 2026, 08:00

«Από τύχη ζούμε» επεισόδιο 4.568

Αν κι όπως όλα δείχνουν έξω πάμε καλά, στο εσωτερικό η πραγματικότητα απέχει από τις πρωθυπουργικές διακηρύξεις για «την αντιμετώπιση μιας οξείας κλιματικής κρίσης». Δεν έχουμε ζήσει λίγα τα τελευταία 7 χρόνια.

Αναστασία Γιάμαλη
ΆποψηΑναστασία Γιάμαλη
Ποια είναι η σχέση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης του με την οχύρωση της χώρας από τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης; Αν έκρινε κανείς από το πόσο συχνά αναφέρεται στις συνέπειες της, στις ομιλίες του στο εξωτερικό, θα περίμενε ότι η Ελλάδα αποτελεί χώρα πρότυπο που διαθέτει ολιστικό σχέδιο αντιμετώπισης των προβλημάτων.

Έξω πάμε καλά

Λίγους μήνες αφού ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 74ης Συνέλευσης του ΟΗΕ αναφερόταν στη κλιματική αλλαγή: «Για να επιτύχει αυτούς τους στόχους, η ελληνική κυβέρνηση έχει θέσει την κλιματική αλλαγή ως βασικό στοιχείο της ατζέντας της. Δεν αφορά μόνο στην αμυντική στρατηγική για την προστασία των δασών μας από τις πυρκαγιές και τις παραλίες μας από τη διάβρωση και την άνοδο της στάθμης της θάλασσας. Πρόκειται για την αξιοποίηση του μοναδικού μας φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς ως συγκριτικού πλεονεκτήματος που θα οδηγήσει σε βιώσιμη ανάπτυξη».

Αντίστοιχη αναφορά έκανε και στην 75η Συνέλευση του ΟΗΕ (2020) αλλά και στην 76η (2021) όταν ήθελε να είναι «ξεκάθαρος» κι έλεγε πως «πλέον δεν μιλάμε για κλιματική αλλαγή, το ζήτημα είναι η αντιμετώπιση μιας οξείας κλιματικής κρίσης». Αλλά και το 2022 πήγε ένα βήμα παραπέρα και μίλησε για τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης στην πολιτιστική και φυσική κληρονομιά. Τα άλλα μάλλον τα είχαμε λύσει… Στην 78η γενική συνέλευση του ΟΗΕ, το 2023, μίλησε για τα «καταστροφικά φαινόμενα» που στοιχειοθετούν «τη νέα πραγματικότητα της κλιματικής αλλαγής».

Συνεπής ο πρωθυπουργός και το 2024 στην 79η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ενέταξε την κλιματική κρίση στις «προκλήσεις που θέτουν σε κίνδυνο το παρόν και το μέλλον μας». Και για να μην αναρωτιέστε, και στην 80η Γενική Συνέλευση είπε πως «Μία από τις παγκόσμιες προκλήσεις που συνεχίζουν να πολλαπλασιάζονται είναι η κλιματική αλλαγή…».

Συνάγεται, πως για να γίνεται αναφορά επί έξι χρόνια συνεχόμενα στο ζήτημα της κλιματικής κρίσης σε ένα τόσο σημαντικό διεθνές φόρουμ, τότε ο πρωθυπουργός ιεραρχεί πολύ ψηλά στην ατζέντα το θέμα. Και δεν μπορούμε παρά να αναρωτηθούμε, τι άλλο θα είχε συμβεί στη χώρα που έχει ζήσει Ηλεία, Μάνδρα και Μάτι κατά την επταετία πλέον Μητσοτάκη, αν δεν αξιολογούσε την κλιματική κρίση ως προτεραιότητα;

Φυσικές καταστροφές: 2019-2026

Αν κι όπως όλα δείχνουν έξω πάμε καλά, στο εσωτερικό η πραγματικότητα απέχει από τις πρωθυπουργικές διακηρύξεις για «την αντιμετώπιση μιας οξείας κλιματικής κρίσης». Δεν έχουμε ζήσει λίγα τα τελευταία 7 χρόνια.

Το 2020 μας χτύπησε ο «Ιανός» με εκτεταμένες πλημμύρες και τεράστιες ζημιές και βέβαια 4 νεκρούς. Τον Φεβρουάριο του 2021 ήρθε η χιονοκαταιγίδα «Μήδεια» που στοίχισε τη ζωή σε 4 ανθρώπους. Το ίδιο καλοκαίρι, κάηκαν πάνω από 1.300.000 στρέμματα προκαλώντας τη μεγαλύτερη οικολογική καταστροφή των τελευταίων ετών και την καταστροφή της βόρειας Εύβοιας με 520.000 καμένα στρέμματα.

Τον Ιανουάριο του 2022 μας ήρθε η χιονοκαταιγίδα «Ελπίδα» που εγκλώβισε τους οδηγούς στην Αττική Οδό επί ώρες, τότε οι αρμόδιοι έλεγαν ότι περίμεναν την χιονόπτωση πιο αργά γι’ αυτό δεν πήραν μέτρα από το πρωί.

Το καλοκαίρι του 2023, στην Δαδιά του Έβρου, η χώρα είδε τη μεγαλύτερη σε έκταση πυρκαγιά που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με 942.500 στρέμματα καμένης γης. Το δάσος της Δαδιάς καιγόταν για 16 συνεχόμενες ημέρες. Εκεί μάλιστα, αναφορές για περίπου 20 ανθρώπους που βρέθηκαν απανθρακωμένοι πέρασαν στα ψιλά καθώς επρόκειτο για μετανάστες. Στάχτη έγιναν και υψηλής οικολογικής αξίας περιοχές, όπως το 58% του Εθνικού Πάρκου Δαδιάς, συμπεριλαμβανομένου και του μεγαλύτερου μέρους της αποικίας φωλεοποίησης του μαυρόγυπα. Το ίδιο καλοκαίρι, κατακαίγονταν επί έξι ημέρες περισσότερα από 120.000 στρέμματα εν μέσω τουριστικής σεζόν στη Ρόδο με τους τουρίστες να απομακρύνονται από θαλάσσης. Το Φθινόπωρο ήταν η σειρά του Daniel να «πνίξει» τη Θεσσαλία που μέτρησε 17 νεκρούς και 700.000 στρέμματα πλημμυρισμένα καθιστώντας τον, την χειρότερη πλημμύρα στη σύγχρονη ιστορία της χώρας. Αργότερα, πάλι το φθινόπωρο του 2023 ο Elias χτύπησε ξανά τη πολύπαθη Μαγνησία αλλά και τη Στερεά, αφήνοντας και 4 νεκρούς πίσω του.

Τον επόμενο χειμώνα, το 2024, η κακοκαιρία ξαναχτύπησε επιβαρυμένες από τον Daniel περιοχές πλήττοντας ακόμη περισσότερο τις ήδη προβληματικές υποδομές. Το καλοκαίρι της ίδιας χρονιάς, η φωτιά που ξεκίνησε από τον Βαρνάβα στην Αττική μπήκε στον αστικό ιστό κι έφτασε στα Βριλήσσια και το Χαλάνδρι όπου απανθρακώθηκε και μια εργαζόμενη που εκείνη την ώρα βρισκόταν στην εργασία της. Η συγκεκριμένη πυρκαγιά ήταν από τις σοβαρότερες μετά το 2021.

Το καλοκαίρι του 2025, ήμασταν στο ίδιο έργο θεατές, δεκάδες χιλιάδες στρέμματα έγιναν στάχτη σε Εύβοια, Κρήτη, Πελοπόννησο και στα νησιά ενώ στην Πάτρα έφτασαν να εκκενωθούν περιοχές στο κέντρο της πόλης γιατί ξέφυγε η φωτιά. Κι ήρθε ο Χειμώνας ετούτος, και με μια βροχή, δυνατή, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Ο ένας λιμενικός, εν ώρα εργασίας ενώ προσπάθησε να ασφαλίσει ένα σκάφος και μια εκπαιδευτικός που παρασύρθηκε από χείμαρρο στην Άνω Γλυφάδα. Και φέτος, ρέματα υπερχείλισαν, ο Κηφισός, ο Ιλισός, ο Ποδονίφτης, η Πικροδάφνη έφτασαν σε οριακό σημείο.

Η συνταγή της διαχείρισης της κρίσης

Κι αναρωτιέμαι, ποια είναι πλέον η δικαιολογία; Τα μνημόνια και η μακρά περίοδος λιτότητας τελείωσε, έτσι μας λένε, η ανάπτυξη έχει έρθει, η οικοδομή και το real estate «θάλλουν», οι ξένοι αγοράζουν ένα ένα τα φιλέτα. Μελέτη της Henley & Partners επιβεβαιώνει πως η Ελλάδα αναδεικνύεται ως κορυφαίος προορισμός για golden visa όχι μόνο λόγω φορολογικών κινήτρων αλλά και λόγω – προσέξτε το – «μεσογειακής ποιότητας ζωής». Η υπεύθυνη κυβέρνηση των αρίστων, σύστησε υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας το 2021 μετά τις φωτιές, έφερε κι υπουργό που είχε διατελέσει Επίτροπος στας Ευρώπας και τα ήξερε τα θέματα, για να τον αλλάξει το φθινόπωρο του 2023 κι αφού είχε κατακαεί η χώρα. Μετά από κάθε καταστροφή, αντί να ανεβάζει τον πήχη, τον κατεβάζει επιλέγοντας ως μέτρο την τραγωδία του Ματιού και πανηγυρίζει που λειτουργεί το 112 που σαφώς καλώς υπάρχει και στέλνει μηνύματα εκκένωσης.

Μετά από κάθε καταστροφή, η συνταγή είναι γνωστή, αφού οι κυβερνώντες μιλήσουν για την σφοδρότητα του φαινομένου, επισημαίνουν ότι πλέον υπάρχει το 112 κι έπειτα εξαγγέλλουν τη σύσταση μιας επιτροπής επιφορτισμένης με την εκπόνηση πλάνου για την ανοικοδόμηση με επικεφαλής διάφορους ημέτερους. Σημειώστε, ότι υπάρχουν καταγγελίες πως ακόμη δεν έχουν αποζημιωθεί πλήρως άνθρωποι που επλήγησαν από τον Daniel.

Τι σημαίνει για μία χώρα να φτάνουν οι πυρκαγιές μέσα στον αστικό ιστό της, να κατακαίνε επί εβδομάδες τα προστατευόμενα δάση της, να κλείνουν στο πρώτο χιόνι οι βασικές οδικές της αρτηρίες και να πεθαίνουν πολίτες από μια έντονη βροχή σε ένα από τα ακριβότερα προάστια της; Η κυβέρνηση της ΝΔ, είναι στο τιμόνι της χώρας τα τελευταία 7 χρόνια. Ποια είναι η δικαιολογία για το ότι μόλις το 10% των έργων που απαιτούνται για την αντιπλημμυρική προστασία της Αττικής έχουν αρχίσει να εκτελούνται; Στο σχέδιο αντιπλημμυρικής προστασίας που έχει εκπονήσει η Περιφέρεια Αττικής συμπεριλαμβάνονται 158 έργα συνολικού προϋπολογισμού 1,2 δισ. ευρώ, αυτό παρουσιάστηκε το φθινόπωρο του 2024.  Οι πληροφορίες λένε πως από αυτά εκτελούνται τα 13, άλλα 17 έχουν δημοπρατηθεί και 8 θα δημοπρατηθούν έως τα τέλη Μαρτίου. Από το συνολικό προϋπολογισμό των έργων, έχουν διασφαλιστεί τα 165 εκ. ευρώ, κι αυτά από ευρωπαϊκούς πόρους.  Τα υπόλοιπα; Είναι στον αέρα;

Κι ενώ οι περισσότεροι από εμάς, αισθανόμαστε πως από τύχη ζούμε, ο πρωθυπουργός σε συνέντευξη που παραχώρησε το περασμένο Σάββατο ονειρεύεται η έκτη σεζόν του Emily in Paris να γυριστεί στην Ελλάδα. «Emily in Paris — γιατί όχι Emily in Athens; Μπορεί η έκτη σεζόν να μας επιφυλάσσει εκπλήξεις» είπε. Ναι, αν οι δημιουργοί θέλουν να την μετατρέψουν σε θρίλερ και δη, για γερά νεύρα. Φανταστείτε την γλυκιά Έμιλυ να περπατά αμέριμνη κι υπέρκομψη στην Αθηναϊκή Ριβιέρα και να παρασύρεται από χείμαρρο.

Opinion
Αγροτικά μπλόκα: το ρήγμα θα παραμείνει
Ανοιχτή πλήγη 23.01.26

Αγροτικά μπλόκα: το ρήγμα θα παραμείνει

Μπορεί να ολοκληρώθηκαν οι κινητοποιήσεις και τα αγροτικά μπλόκα, όμως κάθε άλλο παρά ξεμπέρδεψε η κυβέρνηση με το αγροτικό ζήτημα

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Η «ανάπτυξη» του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν μπορεί να συγκαλύψει τον πραγματικό οικονομικό και κοινωνικό μαρασμό της χώρας
Editorial 22.01.26

Η «ανάπτυξη» του Κυριάκου Μητσοτάκη δεν μπορεί να συγκαλύψει τον πραγματικό οικονομικό και κοινωνικό μαρασμό της χώρας

Η κυβέρνηση υπερηφανεύεται για το ρυθμό ανάπτυξης. Όμως, η χώρα υποχωρεί σε όρους πραγματικής ευημερίας, όπως επιβεβαιώνει (και) η έκθεση του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ. Αξιολογώντας με όρους μιας «οικονομίας της αξιοπρέπειας» επαναφέρει επιτακτικά το ερώτημα: θέλουμε ανάπτυξη δεικτών ή ανάπτυξη που βελτιώνει τις ζωές των ανθρώπων;

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Το κίνημα για τα Τέμπη έγινε για περισσότερη δημοκρατία όχι για λιγότερα δικαιώματα
Editorial 20.01.26

Το κίνημα για τα Τέμπη έγινε για περισσότερη δημοκρατία όχι για λιγότερα δικαιώματα

Ο παλλαϊκός ξεσηκωμός για τα Τέμπη έγινε για να έχουμε περισσότερη δημοκρατία. Όχι ως εφαλτήριο για να τεθούν σε κίνδυνο βασικά δικαιώματα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η Μαρία Καρυστιανού θέλει να γυρίσει τις γυναίκες πενήντα χρόνια πίσω
Για τις αμβλώσεις 19.01.26

Η Μαρία Καρυστιανού θέλει να γυρίσει τις γυναίκες πενήντα χρόνια πίσω

«Διχάζομαι και ως παιδίατρος» είπε η Μαρία Καρυστιανού σε συνέντευξή της στο OPEN, αναφερόμενη στο δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση και πήρε επίσημα θέση ενάντια στα δικαιώματα των γυναικών

Ολγα Στέφου
Ολγα Στέφου
Από την Γροιλανδία, έως την Ουκρανία – Η αμήχανη Ευρώπη στις «μυλόπετρες» της Realpolitik του Τραμπ
«Συμπληγάδες» 18.01.26

Από την Γροιλανδία, έως την Ουκρανία – Η αμήχανη Ευρώπη στις «μυλόπετρες» της Realpolitik του Τραμπ

Αντιμέτωπη με τον άκρατο αναθεωρητισμό του Τραμπ, τους εκκωφαντικούς τριγμούς στη συνοχή του ΝΑΤΟ για τη Γροιλανδία και τη ρωσική επιθετικότητα, η Ευρώπη συνεχίζει να τρέχει πίσω από τις εξελίξεις

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Τι ήταν τα Τέμπη τελικά;
Ανοιχτό τραύμα 16.01.26

Τι ήταν τα Τέμπη τελικά;

Η όποια προσπάθεια πολιτικής εκμετάλλευσης της φόρτισης γύρω από την τραγωδία στα Τέμπη δεν ακυρώνει ότι αυτή συμπύκνωσε όλα όσα είναι προβληματικά με τη νεοφιλελεύθερη «κανονικότητα» στη χώρα μας

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Δεκαετία Μητσοτάκη: Πάρτι για λωτοφάγους
Opinion 14.01.26

Δεκαετία Μητσοτάκη: Πάρτι για λωτοφάγους

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και το επικοινωνιακό επιτελείο του νομίζουν ότι απευθύνονται σε λωτοφάγους που βλέπουν μόνο τους μπλε φακέλους του υπουργικού συμβουλίου, το επιτελικό κράτος και τον τεχνοκρατισμό

Αναστασία Γιάμαλη
Αναστασία Γιάμαλη
Οι πολίτες του Ιράν απαιτούν να φύγουν οι μουλάδες, ζητούν δημοκρατία, ελευθερίες και κοινωνική δικαιοσύνη. Όχι στρατιωτικές επεμβάσεις
Editorial 13.01.26

Οι πολίτες του Ιράν απαιτούν να φύγουν οι μουλάδες, ζητούν δημοκρατία, ελευθερίες και κοινωνική δικαιοσύνη. Όχι στρατιωτικές επεμβάσεις

Ο λαός του Ιράν χρειάζεται την αλληλεγγύη μας. Όμως, τη δημοκρατία δεν θα τη φέρουν βομβαρδισμοί και ξένες επεμβάσεις, που μπορεί να λειτουργήσουν υπέρ της δικτατορίας της θεοκρατίας.

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η συμφωνία ΕΕ-Mercosur και ο παράγοντας ανταγωνισμός στο πιάτο μας – Φτηνό κρέας, πικρή επίγευση
Πολύ αργά για δάκρυα 12.01.26

Η συμφωνία ΕΕ-Mercosur και ο παράγοντας ανταγωνισμός στο πιάτο μας – Φτηνό κρέας, πικρή επίγευση

Η ΕΕ ενέκρινε τελικά τη συμφωνία Mercosur, αλλά οι περισσότεροι Ευρωπαίοι αγρότες -από Γαλλία, Πολωνία ως Ελλάδα και Κύπρο- αντιδρούν, εκτιμώντας πως θα οδηγήσει σε φθηνές εισαγωγές νοτιοαμερικανικών προϊόντων που δεν πληρούν τα πρότυπα ασφάλειας τροφίμων της Ε.Ε.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Mια γενιά που δεν φοβάται να διακόψει κάθε επαφή – Το οικογενειακό δράμα των Μπέκαμ με τον γιο τους Μπρούκλιν οδηγεί σε συμπεράσματα
Modern family 24.01.26

Mια γενιά που δεν φοβάται να διακόψει κάθε επαφή - Το οικογενειακό δράμα των Μπέκαμ με τον γιο τους Μπρούκλιν οδηγεί σε συμπεράσματα

Για λίγες ώρες αυτή την εβδομάδα, έμοιαζε σαν ο κόσμος και όλα τα φρικτά του να σταμάτησαν κι ένα θέμα κατέκλυσε το διαδίκτυο: οι Μπέκαμ και η διάλυση μιας πολύ επιτυχημένης οικογένειας, που έμοιαζε να μην τους λείπει τίποτα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κρήτη: «Δεν με αφήνουν να πάρω άδεια» – Μαρτυρία «κλειδί» στενού φίλου του 33χρονου αγνοούμενου γιατρού
Φως στο Τούνελ 24.01.26

«Δεν με αφήνουν να πάρω άδεια» - Μαρτυρία «κλειδί» στενού φίλου του 33χρονου αγνοούμενου γιατρού

Ο 33χρονος παραμένει άφαντος από τις 7 Δεκεμβρίου που εξαφανίστηκε στην Κρήτη - «Ας τον βρούμε όπως και να είναι. Να τελειώσει το μαρτύριο για όλους μας, αλλά κυρίως για τον ίδιο» λέει η μητέρα του

Σύνταξη
ΗΠΑ: 12 πολιτείες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω κακοκαιρίας – 10.000 πτήσεις ακυρώθηκαν
Σφοδρή κακοκαιρία 24.01.26

Συναγερμός στις ΗΠΑ: 12 πολιτείες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης - Θερμοκρασίες έως -46°C, 10.000 πτήσεις ακυρώθηκαν

Σε 220 εκατομμύρια ανέρχεται ο αριθμός των ανθρώπων που θα επηρεαστούν στις ΗΠΑ από την κακοκαιρία - «Αυτή η καταιγίδα θα συζητείται για πολύ καιρό», σχολίασε μετεωρολόγος 

Σύνταξη
From Crisis to Clicks: How Greek Banks Went Fully Digital
English edition 24.01.26

From Crisis to Clicks: How Greek Banks Went Fully Digital

The success of bank digitization is particularly evident in consumer lending. According to sources, nearly seven out of ten consumer loans granted last year were issued exclusively through banks’ digital channels.

Σύνταξη
Airbnb: Νέοι περιορισμοί το 2026 – Σε ποια περίπτωση χάνεται η άδεια μίσθωσης
Οικονομικές Ειδήσεις 24.01.26

Airbnb: Νέοι περιορισμοί το 2026 – Σε ποια περίπτωση χάνεται η άδεια μίσθωσης

Στην Αθήνα, οι περιορισμοί νέων αδειών που τέθηκαν σε ισχύ από το 2025 εξακολουθούν να ισχύουν στο ακέραιο και το 2026. Ενώ από την 1η Μαρτίου 2026 στο καθεστώς αυτό εντάσσονται και νέες περιοχές στη Θεσσαλονίκη.

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός ψάχνει μόνο τρίποντο κόντρα στον Βόλο – Δύσκολη έξοδος για την ΑΕΚ στην Τρίπολη
Ποδόσφαιρο 24.01.26

Ο Ολυμπιακός ψάχνει μόνο τρίποντο κόντρα στον Βόλο – Δύσκολη έξοδος για την ΑΕΚ στην Τρίπολη

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Βόλο στο Καραϊσκάκη (17:00) για την 18η αγωνιστική της Super League, σε ένα must win παιχνίδι, ενώ η ΑΕΚ έχει δύσκολο εκτός έδρας ματς με τον Αστέρα στην Τρίπολη.

Σύνταξη
Ιράν: «Οποιαδήποτε επίθεση θα θεωρηθεί κήρυξη ολοκληρωτικού πολέμου» – Η απάντηση στην ανάπτυξη αμερικανικού στρατού
Κόσμος 24.01.26

«Οποιαδήποτε επίθεση θα θεωρηθεί κήρυξη πολέμου»: Η απάντηση του Ιράν στην ανάπτυξη αμερικανικού στρατού στην περιοχή

Νέο επεισόδιο έντασης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ μετά τις δηλώσεις Τραμπ ότι αναπτύσσεται αρμάδα με αεροπλανοφόρο και αντιτορπιλικά στην περιοχή - «Θέλουμε να έχουμε επιλογές», λέει ο Βανς

Σύνταξη
Λόρα: Άφαντη για 16η ημέρα – Έφυγε με λεωφορείο από την Ομόνοια για Γερμανία; – Η έκκληση της μητέρας της
Παράταση στο θρίλερ 24.01.26

Άφαντη για 16η ημέρα η Λόρα: Έφυγε με λεωφορείο από την Ομόνοια για Γερμανία; - Η έκκληση της μητέρας της

Τα σενάρια για το πού μπορεί να βρίσκεται η Λόρα είναι πολλά - Τα ίχνη της όμως, όσο περνούν οι μέρες, λιγοστεύουν - Ο βουβός πόνος της μητέρας της και η ελπίδα να σφίξει στην αγκαλιά της το παιδί της

Σύνταξη
Κυρ. Μητσοτάκης: Και με την… αξία της ισχύος και με τις Βρυξέλλες – Δύο βάρκες για τον Τραμπ και μία απουσία από το Νταβός
Πολιτική Γραμματεία 24.01.26

Κυρ. Μητσοτάκης: Και με την… αξία της ισχύος και με τις Βρυξέλλες – Δύο βάρκες για τον Τραμπ και μία απουσία από το Νταβός

Πώς, με έκδηλη την προσπάθεια να μην δυσαρεστήσει τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο Κυρ. Μητσοτάκης απέφυγε να εμφανιστεί στο Νταβός, για να παρουσιαστεί στη συνέχεια στις Βρυξέλλες με πιο προωθημένες προς την πλευρά του Τραμπ θέσεις, αναφορικά με το Συμβούλιο Ειρήνης.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ως ο Τζέιμς Μποντ της Ρωσίας; – Πώς ο δυτικός κινηματογράφος αναπαράγει τον μύθο του Κρεμλίνου
Πολιτικός υπερήρωας 24.01.26

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν ως ο Τζέιμς Μποντ της Ρωσίας; – Πώς ο δυτικός κινηματογράφος αναπαράγει τον μύθο του Κρεμλίνου

Η εικόνα του Βλαντίμιρ Πούτιν ως ψυχρού, μυθικού στρατηγού δεν είναι τόσο ανατρεπτική όσο μοιάζει. Ο δυτικός κινηματογράφος συχνά αναπαράγει τον ίδιο μύθο που εδώ και χρόνια καλλιεργεί το Κρεμλίνο.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
