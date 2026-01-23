«Ακαδημαϊκές Ομιλίες» – Νέο βιβλίο του Προκόπη Παυλόπουλου για Κράτος Δικαίου και λειτουργία της Δημοκρατίας

«Ακαδημαϊκές Ομιλίες» τιτλοφορείται το νέο βιβλίο του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας και Ακαδημαϊκού, Προκόπη Παυλοπούλου, το οποίο συγκεντρώνει τις παρεμβάσεις του σε θεσμικά και πολιτειακά ζητήματα, στο πλαίσιο εκδηλώσεων της Ακαδημίας Αθηνών από την εκλογή του ως τακτικό μέλος της, στις 13 Οκτωβρίου 2022, έως σήμερα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και στις προκλήσεις που θέτει η AI στη δικαστική εξουσία

Στις 467 σελίδες του νέου βιβλίου του Προκόπη Παυλόπουλου αναλύεται μεταξύ άλλων ο ρόλος του Κράτους Δικαίου, η Αρχή της Νομιμότητας και η λειτουργία της Δικαιοσύνης, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων και στις προκλήσεις που θέτει στη δικαστική εξουσία η Τεχνητή Νοημοσύνη.

Όπως αναφέρει η Ακαδημία Αθηνών που εκδίδει το βιβλίο, οι παρεμβάσεις του πρώην ΠτΔ, ως ομιλίες στο πλαίσιο του lato sensu Δημόσιου Δικαίου – την έδρα του οποίου κατέχει ο κ. Παυλόπουλος στην Ακαδημία Αθηνών – επικεντρώνονται κατά το μεγαλύτερο μέρος τους στην ανάλυση των θεσμικών και πολιτικών πυλώνων της σύγχρονης Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας ως εγγύησης της ακώλυτης άσκησης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Ιδίως δε, στην ανάλυση του πυλώνα του Κράτους Δικαίου και της Αρχής της Νομιμότητας.

Ειδικότερα, σημαντικό μέρος των ομιλιών αυτών αφορά αφενός τη φύση του κανόνα δικαίου ως συστατικού στοιχείου της Αρχής της Νομιμότητας και, αφετέρου, τις κυρώσεις, κατ’ εξοχήν δικαστικές, σε περίπτωση παράβασης της τελευταίας, με έμφαση στον μηχανισμό της Αστικής Ευθύνης του Δημοσίου.

Ο Προκόπης Παυλόπουλος στο νέο του βιβλίο αφιερώνει πολλούς από τους προβληματισμούς του στον εν προκειμένω προσδιορισμό των ορίων αξιοποίησης των μέσων της Τεχνητής Νοημοσύνης κατά τη λειτουργία της Δικαστικής Εξουσίας από τα προς τούτο, συνταγματικώς καθορισμένα, όργανα απονομής της, υπό συνθήκες προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας.