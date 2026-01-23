Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026
HOTΕΛ ΕΛVIRA: Επιστρέφει στις 31 Ιανουαρίου με νέα επεισόδια
HOTΕΛ ΕΛVIRA: Επιστρέφει στις 31 Ιανουαρίου με νέα επεισόδια

Η κωμική σειρά HOTΕΛ ΕΛVIRA έρχεται ξανά στις μικρές οθόνες με νέα ξεκαρδιστικά επεισόδια. Από τις 31 Ιανουαρίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 17.20 στο MEGA.

Η κωμική σειρά «HOTΕΛ ΕΛVIRA», υποδέχεται το 2026 με την πιο καλοκαιρινή και ανάλαφρη διάθεση και επιστρέφει με νέα επεισόδια το Σάββατο 31 Ιανουαρίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 17:20 στο MEGA.

Η κωμωδία που αγαπήθηκε για την αυθεντική ελληνική φιλοξενία και τις σπαρταριστές ανατροπές, έρχεται να μας χαρίσει στιγμές γέλιου και ανεμελιάς λίγο πριν το ανατρεπτικό φινάλε.

Τι θα δούμε στα νέα επεισόδια: Ο αγώνας της Ελβίρας να κρατήσει ζωντανό το όραμα του πατέρα της και το οικογενειακό ξενοδοχείο συνεχίζεται. Παρά τις τρικλοποδιές των ντόπιων «καρχαριών»  και την απειλή της εταιρείας Raptor που καραδοκεί, το «HOTΕΛ ΕΛVIRA» παραμένει ανοιχτό.

Οι ισορροπίες όμως κλονίζονται συθέμελα, αφού το «διπλό ταμπλό» του Χάρι δεν μπορεί πλέον να μείνει κρυφό. Καθώς οδεύουμε προς το μεγάλο φινάλε, ο γοητευτικός επενδυτής έρχεται αντιμέτωπος με το παρελθόν του: Ένα καλά κρυμμένο μυστικό έρχεται στο φως και αποδεικνύει ότι η σύνδεσή του με το νησί και το ξενοδοχείο είναι πολύ βαθύτερη από ένα απλό επιχειρηματικό σχέδιο της Raptor. Θα επιλέξει το καθήκον ή την καρδιά του;

Στα έξι επεισόδια μέχρι το τέλος της σειράς, μυστικά αποκαλύπτονται και ένας αναπάντεχος έρωτας γεννιέται εκεί που κανείς δεν το περιμένει. Όταν η κατάσταση φτάσει στο απροχώρητο, η Ελβίρα θα επιστρατεύσει όλη της την εφευρετικότητα για να προστατεύσει τον τόπο της και να δώσει ένα αναπάντεχο φινάλε που θα ξαφνιάσει τους τηλεθεατές.

YouTube thumbnail

Η τηλεοπτική ανάσα ξεγνοιασιάς που χρειαζόμαστε, το «HOTΕΛ ΕΛVIRA» επιστρέφει με νέα επεισόδια το Σάββατο 31 Ιανουαρίου και κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 17:20, στο MEGA.

Πρωταγωνιστούν: Ελίζα Σκολίδη, Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Άννα Κουρή, Γιώργος Σουξές, Γκαλ Ρομπίσα, Γιωργής Τσουρής, Ελπίδα Νικολάου, Δημήτρης Τσέλιος, Βαγγέλης Δαούσης, Λένα Γιάκα κ.α.

Ιδέα: Μιχάλης Χαραλαμπίδης, Πένυ Φυλακτάκη
Σενάριο: Πένυ Φυλακτάκη, Βαγγέλης Νάσης
Σκηνοθεσία: Μιχάλης Χαραλαμπίδης
Delegate producers: Ειρήνη Σουγανίδου, Φρόσω Ράλλη
Καλλιτεχνική διεύθυνση: Φρόσω Ράλλη
Διεύθυνση φωτογραφίας: Γιώργος  Βασιλειάδης
Σκηνογράφος: Χρύσα Δαπόντε
Ενδυματολόγος: Ελίνα Μαντζάκου
Μουσική: Σταμάτης Σταματάκης
Εκτέλεση παραγωγής: FEELGOOD Productions
Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA – MEGA

