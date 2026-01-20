Η Μολδαβία αποχώρησε από την ευρασιατική ομάδα ΚΑΚ της οποία ηγείται η Ρωσία

Η Μολδαβία προχωρά στις απαραίτητες διατυπώσεις για να ολοκληρώσει την αποχώρησή της από την Κοινοπολιτεία Ανεξάρτητων Κρατών (ΚΑΚ) υπό την ηγεσία της Ρωσίας, η οποία δημιουργήθηκε μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, δήλωσε τη Δευτέρα ο υπουργός Εξωτερικών Μιχάι Ποπσόι.

Η φιλοευρωπαία πρόεδρος Μάγια Σάντου , η οποία ηγείται της προσπάθειας της Μολδαβίας να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το τέλος της δεκαετίας, καταδίκασε την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία και κατηγόρησε το Κρεμλίνο ότι προσπαθεί να υπονομεύσει την κυβέρνησή της.

Η Μολδαβία, ένα από τα φτωχότερα κράτη της Ευρώπης, που βρίσκεται μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρουμανίας, μέλους της ΕΕ, έχει σταματήσει να συμμετέχει σε όλες τις δραστηριότητες της ΚΑΚ από το 2023, όπως υπογράμμισε το Reuters.

«Ας πω απλά ότι βρισκόμαστε στη διαδικασία επιβεβαίωσης της καταγγελίας τριών συμφωνιών με την ΚΑΚ», δήλωσε ο Ποπσόι στο Radio Moldova και συμπλήρωσε πως «η καταγγελία αυτών των τριών συμφωνιών θα σημαίνει ότι από νομική άποψη δεν είμαστε πλέον μέλη. De facto, αναστείλαμε τη συμμετοχή μας για κάποιο διάστημα, αλλά de jure εξακολουθούμε να είμαστε μέλη» είπε αναφερόμενος στις συμφωνίες που αποτέλεσαν τη βάση για την ίδρυση της Κοινοπολιτείας το 1991.

Η Μολδαβία είχε απαγορεύσει φιλορωσικά κόμματα εξαιτίας υποψίας παράνομης χρηματοδότησης

Η Σάντου επανεκλέχθηκε το 2024 και πέρυσι το Κόμμα Δράσης και Αλληλεγγύης της διατήρησε την πλειοψηφία στις κοινοβουλευτικές εκλογές. Τα τελευταία 150 χρόνια, η Μολδαβία ήταν μέρος της Ρωσικής Αυτοκρατορίας, της Μεγάλης Ρουμανίας και της Σοβιετικής Ένωσης. Στα περισσότερα από 30 χρόνια ανεξαρτησίας της, οι κυβερνήσεις της ήταν άλλοτε υπέρ και άλλοτε κατά των στενών δεσμών με τη Ρωσία.

Η Σάντου, σε ραδιοφωνική συνέντευξη την περασμένη εβδομάδα, δήλωσε ότι αν διεξαγόταν τώρα δημοψήφισμα για την επανένωση με τη Ρουμανία, θα ψήφιζε «ναι», η πρώτη φορά που ένας ηγέτης της Μολδαβίας παίρνει τέτοια θέση. Ο επικεφαλής του φιλορωσικού Σοσιαλιστικού Κόμματος της αντιπολίτευσης της Μολδαβίας, πρώην πρόεδρος Ιγκόρ Ντοντόν, καταδίκασε την απόφαση για αποχώρηση από την ΚΑΚ ως «απαράδεκτη».

Ο πολιτικός αναλυτής Βιτάλι Αντριέβσκι δήλωσε ότι η απόσυρση από την ΚΑΚ δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι η Μολδαβία θα τερματίσει τις σχέσεις της με άλλες πρώην σοβιετικές χώρες. «Πρέπει να ολοκληρώσουμε αυτή τη διαδικασία», δήλωσε στο Reuters. «Θα αναπτύξουμε σχέσεις σε διμερή βάση. Αλλά δεν έχει νόημα να παραμείνουμε στην ΚΑΚ, που διοικείται από τη Ρωσία».

Φιλορωσικά κόμματα της Μολδαβίας είχαν απαγορευτεί από το να θέσουν υποψηφιότητα στις κοινοβουλευτικές εκλογές του 2025 εξαιτίας υποψίας παράνομης χρηματοδότησης από τη Ρωσία.