Winter getaway: Όσα δεν πρέπει να λείπουν από το σακίδιό σου
Τα Νέα της Αγοράς 20 Ιανουαρίου 2026 | 17:00

Winter getaway: Όσα δεν πρέπει να λείπουν από το σακίδιό σου

Το απόλυτο checklist για ζεστές, άνετες και stylish αποδράσεις στο κρύο.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Γιατί «κολλάνε» σχεδόν όλοι φέτος; Το φαινόμενο της «σούπερ γρίπης»

Γιατί «κολλάνε» σχεδόν όλοι φέτος; Το φαινόμενο της «σούπερ γρίπης»

Spotlight

Ένα χειμερινό getaway χρειάζεται δύο πράγματα: καλή παρέα και σωστό εξοπλισμό.  Το κρύο δεν αστειεύεται — και τίποτα δεν χαλάει πιο γρήγορα μια εκδρομή από παγωμένα χέρια, άδεια μπαταρία (κυριολεκτικά και μεταφορικά) ή ένα σακίδιο που δεν χωράει τα απαραίτητα. Είτε πας για city break στο κρύο είτε για ορεινό getaway, υπάρχουν μερικά essentials που κάνουν το ταξίδι πιο άνετο, πιο ζεστό και σίγουρα πιο stylish.

Γι’ αυτό συγκεντρώσαμε τα must-have items που δεν πρέπει να λείπουν από καμία χειμερινή απόδραση. Θα τα βρεις όλα, στις πιο δυνατές χειμερινές εκπτώσεις, μέσα από την ατελείωτη ποικιλία του SHOPFLIX.GR ενώ θα τα παραλάβεις εύκολα, στην πόρτα σου στην ώρα τους αλλά και σε μία μόνο παράδοση χάρη στην καινοτόμα υπηρεσία SHOPFLIX ME TH MIA. Και το καλύτερο; Με την νέα υπηρεσία SHOPFLIX MAX, έχεις ΔΩΡΕΑΝ μεταφορικά σε κάθε αποστολή άνω των 15€, μόνο με 20€ τον χρόνο, την καλύτερη τιμή της αγοράς!

Ξεκίνα από τα βασικά και το απόλυτο winter jacket

Για να μην σε νοιάζει ούτε ο αέρας ούτε το χιόνι, ένα ζεστό μπουφάν είναι το Α και το Ω. Το North Face Himalayan Down Parka προσφέρει κορυφαία μόνωση και προστασία, αποτελώντας την ιδανική επιλογή για πραγματικά χαμηλές θερμοκρασίες. Αν σχεδιάζεις χειμερινές βόλτες ή ταξίδι σε παγωμένο προορισμό, αυτό είναι το κομμάτι που θα σε σώσει.

Βαλίτσα ή σακίδιο; Και τα δύο

Ανάλογα με το στυλ ταξιδιού σου, έχεις και διαφορετικές επιλογές: Για κλασικό ταξίδι, η υφασμάτινη βαλίτσα Diplomat είναι ελαφριά, πρακτική και ανθεκτική για να έχεις όλα όσα θα χρειαστείς. Εάν ταξιδεύετε μαζί με τα παιδιά ή απλώς έχεις πιο fun διάθεση, τότε το Lego Trolley Brick θα σου δώσει στιβαρότητα αλλά και παιχνιδιάρικο χρώμα.

Και για όσους αποζητούν άνεση και ευελιξία στο ταξίδι τους, ένα backpack χωράει όλα όσα θα χρειαστείς, παραμένοντας άνετο ακόμα και όταν είναι γεμάτο. Το σακίδιο πλάτης αποτελεί τη λύση για όσους θέλουν να κινούνται γρήγορα, χωρίς βαλίτσες που τους καθυστερούν, και να έχουν τα πάντα προσβάσιμα ανά πάσα στιγμή.

Υπόδηση που αντέχει το κρύο

Το χειμερινό ταξίδι θέλει άνετο περπάτημα και ζεστά πόδια. Εκτός λοιπόν, από ένα ζεστό ζευγάρι κάλτσες, χρειάζεσαι και υποδήματα που μπορούν πραγματικά να ανταποκριθούν. Εάν θέλεις urban look και άνεση όλη μέρα, τα New Balance 9060 Rain Cloud είναι ιδανικά ενώ οι Guess μπεζ μπότες προσφέρουν ζεστασιά και σταθερότητα για να απολαύσεις τις βόλτες σου παρά την παγωνιά. Και για πραγματικά χαμηλές θερμοκρασίες ή ορεινούς προορισμούς, οι North Face Thermoball Boots είναι η πιο αξιόπιστη επιλογή για να μείνουν τα πόδια σου στεγνά και ζεστά.

Power essentials

Το ταξίδι θέλει ενέργεια.  Γι’ αυτό είναι σημαντικό να έχεις μαζί σου μικρά gadgets που σε κρατούν συνδεδεμένο, οργανωμένο και… ζεστό. Ξεκινώντας από τα βασικά, το Xiaomi Power Bank 20.000mAh είναι το απόλυτο must-have για πολύωρες μετακινήσεις, ώστε να μη σε αγχώνει ποτέ η μπαταρία του κινητού. Για να έχεις όμως και εσύ ενέργεια, θα χρειαστείς το Xiaomi Deerma θερμός που κρατά τον καφέ ή το τσάι σου ζεστό για ώρες, όσο εξερευνείς κρύες διαδρομές.

Και για να έχεις τον έλεγχο χωρίς να βγάζεις συνέχεια το κινητό από την τσέπη, το Xiaomi Redmi Watch 4 παρακολουθεί βήματα, υγεία και ειδοποιήσεις, για να απολαμβάνεις κάθε εξόρμηση με απόλυτη άνεση.

Boost ενέργειας

Κι αν το ταξίδι σου έχει πολύ περπάτημα, πεζοπορίες, χειμερινά σπορ ή γενικά απαιτητικό πρόγραμμα, ένα συμπλήρωμα διατροφής* όπως το Tonotil Plus μπορεί να δώσει το έξτρα boost που χρειάζεσαι.

*Θυμηθείτε ότι τα συμπληρώματα διατροφής δεν μπορούν να υποκαταστήσουν μια ισορροπημένη διατροφή.

World
Mercosur: «Στον πάγο» η συμφωνία της ΕΕ

Mercosur: «Στον πάγο» η συμφωνία της ΕΕ

Vita.gr
Γιατί «κολλάνε» σχεδόν όλοι φέτος; Το φαινόμενο της «σούπερ γρίπης»

Γιατί «κολλάνε» σχεδόν όλοι φέτος; Το φαινόμενο της «σούπερ γρίπης»

Business
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αυξάνει την τιμή-στόχο στα 40 ευρώ η Piraeus Securities

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Αυξάνει την τιμή-στόχο στα 40 ευρώ η Piraeus Securities

inWellness
Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;
Μελέτη 21.01.26

Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;

Μια νέα μελέτη προσπάθησε να κατανοήσει ποια δεδομένα κάνουν το τρέξιμο εξαιρετικό ή εντελώς απογοητευτικό.

Σύνταξη
inTown
«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο
inTickets 20.01.26

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Σύνταξη
Plus
Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;
Μελέτη 21.01.26

Υπάρχει το τέλειο τρέξιμο;

Μια νέα μελέτη προσπάθησε να κατανοήσει ποια δεδομένα κάνουν το τρέξιμο εξαιρετικό ή εντελώς απογοητευτικό.

Σύνταξη
Κακοκαιρία: Οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων
Κακοκαιρία 21.01.26

Οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων

Οι πολίτες καλούνται να μεριμνούν για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων όσο είναι σε εξέλιξη η κακοκαιρία

Σύνταξη
Όταν ο Παναγιώτης Δουδωνής συνάντησε την Μαριάννα Παπαμακαρίου και του αφιέρωσε το «Ρήγμα» του Σωκράτη Μάλαμα
A cappella 21.01.26

Όταν ο Παναγιώτης Δουδωνής συνάντησε την Μαριάννα Παπαμακαρίου και του αφιέρωσε το «Ρήγμα» του Σωκράτη Μάλαμα

Μια viral στιγμή έζησε το πάνελ της εκπομπής Κοινωνία Ώρα MEGA, όταν η τραγουδίστρια Μαριάννα Παπαμακαρίου συνάντησε τον βουλευτή Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Παναγιώτη Δουδωνή και του αφιέρωσε το Ρήγμα.

Σύνταξη
«Όχι» Κακλαμάνη σε Φάμελλο για Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής – «Διαδικαστικά τερτίπια» καταγγέλλει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική Γραμματεία 21.01.26

«Όχι» Κακλαμάνη σε Φάμελλο για Εθνικό Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής – «Διαδικαστικά τερτίπια» καταγγέλλει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ

Ο πρόεδρος της Βουλής υποστήριξε ότι το αίτημα του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ δεν προβλέπεται από τον κανονισμό.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ανδρουλάκης για αγροτικό: Το ΠΑΣΟΚ απορρίπτει τον προσχηματικό διάλογο
Βουλή 21.01.26

Ανδρουλάκης για αγροτικό: Το ΠΑΣΟΚ απορρίπτει τον προσχηματικό διάλογο

Στο βήμα της Βουλής βρίσκεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης ο οποίος τοποθετείται για το αγροτικό, ενώ παράλληλα εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Σύνοδος στο Νταβός: Ο Τραμπ προσγειώθηκε στη Ζυρίχη – Διπλωματικός πυρετός ενόψει της ομιλίας του
Στο επίκεντρο η Γροιλανδία 21.01.26

Ο Τραμπ προσγειώθηκε στη Ζυρίχη - Διπλωματικός πυρετός ενόψει της ομιλίας του στο Νταβός

Ανησυχία και εκνευρισμός στο Νταβός ενόψει της ομιλίας Τραμπ για τη Γροιλανδία και τις σχέσεις ΗΠΑ με την Ευρώπη - Δείτε live τις εξελίξεις στο in

Σύνταξη
Τι αλλάζει στη χρηματοδότηση του γαλλικού κινηματογράφου και γιατί έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις
CNC 21.01.26

Τι αλλάζει στη χρηματοδότηση του γαλλικού κινηματογράφου και γιατί έχει ξεσηκώσει αντιδράσεις

Αντιδράσεις στον χώρο του γαλλικού κινηματογράφου έχει προκαλέσει η ψήφιση τροπολογίας που μειώνει τη φορολογία των ιδιωτικών τηλεοπτικών καναλιών, στερώντας πόρους από το Centre national du cinéma (CNC). Tο μέτρο απειλεί τη χρηματοδότηση της κινηματογραφικής παραγωγής σε μια περίοδο ήδη έντονων περικοπών.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους ορισμούς για την 18η αγωνιστική της Super League: Σιδηρόπουλος στο Καραϊσκάκη, Ευαγγέλου στην Τρίπολη
Ποδόσφαιρο 21.01.26

Η ΚΕΔ ανακοίνωσε τους ορισμούς για την 18η αγωνιστική της Super League: Σιδηρόπουλος στο Καραϊσκάκη, Ευαγγέλου στην Τρίπολη

Γνωστοί έγιναν οι διαιτητές της 18ης αγωνιστικής της Super League, με τον Τάσο Σιδηρόπουλο να ορίζεται στο Καραϊσκάκη από την ΚΕΔ και τον Ευαγγέλου στην Τρίπολη.

Σύνταξη
Πάνω από τριάντα πόντοι το ύψος του χιονιού στο Μουζάκι-Συστάσεις της Δημοτικής Αρχής στους πολίτες
Πολιτική προστασία 21.01.26

Πάνω από τριάντα πόντοι το ύψος του χιονιού στο Μουζάκι-Συστάσεις της Δημοτικής Αρχής στους πολίτες

Με αφορμή την έντονη χιονόπτωση ο Δήμος Μουζακίου εφιστά την προσοχή των πολιτών καθώς όπως αναφέρει το ύψος του χιονιού ξεπερνάει τους 30 πόντους σε συγκεκριμένη περιοχή.

Σύνταξη
Τα 9 ματς του Champions League ενδιαφέρουν τον Ολυμπιακό: Τι αποτελέσματα θέλουν απόψε οι Ερυθρόλευκοι (pics)
Champions League 21.01.26

Τα 9 ματς του Champions League ενδιαφέρουν τον Ολυμπιακό: Τι αποτελέσματα θέλουν απόψε οι Ερυθρόλευκοι (pics)

Ο Ολυμπιακός παραμένει σε τροχιά πρόκρισης στα νοκ-άουτ του Champions League και απόψε θέλει συγκεκριμένα αποτελέσματα στα υπόλοιπα ματς της αγωνιστικής για να παραμείνει στην 24άδα.

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στα όριά τους οι παραγωγοί – Ζητούν να ανοίξει άμεσα η πλατφόρμα για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις
Αγανάκτηση 21.01.26

Στα όριά τους οι παραγωγοί - Ζητούν να ανοίξει άμεσα η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΕΠΕ για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις

Καμία επίσημη ενημέρωση για το πότε θα τεθεί σε λειτουργία η πλατφόρμα του ΟΠΕΚΕΠΕ - Αγανάκτηση και ανησυχία στους παραγωγούς της βιομηχανικής τομάτας και της κορινθιακής σταφίδας

Σύνταξη
Αγρότες: Σκέψεις για συλλαλητήριο στην Αθήνα – Για ανωμοτί καταθέσεις κλήθηκαν Ανεστίδης και Ρούζιος
Agro-in 21.01.26

Αγρότες: Σκέψεις για συλλαλητήριο στην Αθήνα – Για ανωμοτί καταθέσεις κλήθηκαν Ανεστίδης και Ρούζιος

Οι αγρότες σταδιακά αποχωρούν από τα μπλόκα και όπως δηλώνουν συνεχίζουν με δράσεις μέσα σε πόλεις - Σε περίπου 15 ημέρες θα συνεδριάσει η Πανελλαδική Επιτροπή για αποτίμηση του αγώνα

Σύνταξη
Ελεύθερος με αυστηρούς όρους ο Τίμοθι Μπάσφιλντ εν αναμονή της δίκης για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων
«Μοτίβο αποπλάνησης» 21.01.26

Ελεύθερος με αυστηρούς όρους ο Τίμοθι Μπάσφιλντ εν αναμονή της δίκης για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων

Ο Τίμοθι Μπάσφιλντ αποφυλακίζεται εν αναμονή της δίκης του για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων, με αυστηρούς όρους που επέβαλε δικαστήριο στο Νέο Μεξικό, ενώ η εισαγγελία επιμένει ότι αποτελεί κίνδυνο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Συρεγγέλα: Αγωγή για προσβολή προσωπικότητας εναντίον της Κωνσταντοπούλου
Επικαιρότητα 21.01.26

Αγωγή για προσβολή προσωπικότητας εναντίον της Κωνσταντοπούλου κατέθεσε η Συρεγγέλα

Η βουλευτής της ΝΔ, Μαρία Συρεγγέλα, κατέθεσε αγωγή εναντίον της Ζωής Κωνσταντοπούλου καθώς όπως υποστηρίζει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας συνεχίζει να τη συνδέει με την Καλλιόπη Σεμερτζίδου

Σύνταξη
Ο πλανήτης βρίσκεται σε «υδατική χρεοκοπία», προειδοποιεί ο ΟΗΕ
Περιβάλλον 21.01.26

Λειψυδρία χωρίς επιστροφή - Ο πλανήτης βρίσκεται σε «υδατική χρεοκοπία», προειδοποιεί ο ΟΗΕ

Ο κόσμος έχει υποστεί «ανεπανόρθωτη βλάβη» στα αποθέματα νερού και οι επιπτώσεις απειλούν δισεκατομμύρια ανθρώπους, προειδοποιεί νέα έκθεση για την υδατική χρεοκοπία.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Ιράν: «Όπως έστρωσες, θα κοιμηθείς» – Το δηκτικό σχόλιο Αραγτσί για την Ευρώπη και τις απειλές Τραμπ
Καρφί για τη πυρηνική συμφωνία 21.01.26

«Όπως έστρωσες θα κοιμηθείς», λέει το Ιράν στην Ευρώπη για τις απειλές του Τραμπ - Το δηκτικό σχόλιο Αραγτσί

Όταν η Ευρώπη έδινε λευκή επιταγή στον Τραμπ για να παραβιάσει την πυρηνική συμφωνία με το Ιράν, άνοιγε τον δρόμο για να υποστεί το ίδιο, λέει ο Αραγτσί

Σύνταξη
