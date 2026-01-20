Winter getaway: Όσα δεν πρέπει να λείπουν από το σακίδιό σου

Ένα χειμερινό getaway χρειάζεται δύο πράγματα: καλή παρέα και σωστό εξοπλισμό. Το κρύο δεν αστειεύεται — και τίποτα δεν χαλάει πιο γρήγορα μια εκδρομή από παγωμένα χέρια, άδεια μπαταρία (κυριολεκτικά και μεταφορικά) ή ένα σακίδιο που δεν χωράει τα απαραίτητα. Είτε πας για city break στο κρύο είτε για ορεινό getaway, υπάρχουν μερικά essentials που κάνουν το ταξίδι πιο άνετο, πιο ζεστό και σίγουρα πιο stylish.

Γι' αυτό συγκεντρώσαμε τα must-have items που δεν πρέπει να λείπουν από καμία χειμερινή απόδραση.

Ξεκίνα από τα βασικά και το απόλυτο winter jacket

Για να μην σε νοιάζει ούτε ο αέρας ούτε το χιόνι, ένα ζεστό μπουφάν είναι το Α και το Ω. Το North Face Himalayan Down Parka προσφέρει κορυφαία μόνωση και προστασία, αποτελώντας την ιδανική επιλογή για πραγματικά χαμηλές θερμοκρασίες. Αν σχεδιάζεις χειμερινές βόλτες ή ταξίδι σε παγωμένο προορισμό, αυτό είναι το κομμάτι που θα σε σώσει.

Βαλίτσα ή σακίδιο; Και τα δύο

Ανάλογα με το στυλ ταξιδιού σου, έχεις και διαφορετικές επιλογές: Για κλασικό ταξίδι, η υφασμάτινη βαλίτσα Diplomat είναι ελαφριά, πρακτική και ανθεκτική για να έχεις όλα όσα θα χρειαστείς. Εάν ταξιδεύετε μαζί με τα παιδιά ή απλώς έχεις πιο fun διάθεση, τότε το Lego Trolley Brick θα σου δώσει στιβαρότητα αλλά και παιχνιδιάρικο χρώμα.

Και για όσους αποζητούν άνεση και ευελιξία στο ταξίδι τους, ένα backpack χωράει όλα όσα θα χρειαστείς, παραμένοντας άνετο ακόμα και όταν είναι γεμάτο. Το σακίδιο πλάτης αποτελεί τη λύση για όσους θέλουν να κινούνται γρήγορα, χωρίς βαλίτσες που τους καθυστερούν, και να έχουν τα πάντα προσβάσιμα ανά πάσα στιγμή.

Υπόδηση που αντέχει το κρύο

Το χειμερινό ταξίδι θέλει άνετο περπάτημα και ζεστά πόδια. Εκτός λοιπόν, από ένα ζεστό ζευγάρι κάλτσες, χρειάζεσαι και υποδήματα που μπορούν πραγματικά να ανταποκριθούν. Εάν θέλεις urban look και άνεση όλη μέρα, τα New Balance 9060 Rain Cloud είναι ιδανικά ενώ οι Guess μπεζ μπότες προσφέρουν ζεστασιά και σταθερότητα για να απολαύσεις τις βόλτες σου παρά την παγωνιά. Και για πραγματικά χαμηλές θερμοκρασίες ή ορεινούς προορισμούς, οι North Face Thermoball Boots είναι η πιο αξιόπιστη επιλογή για να μείνουν τα πόδια σου στεγνά και ζεστά.

Power essentials

Το ταξίδι θέλει ενέργεια. Γι’ αυτό είναι σημαντικό να έχεις μαζί σου μικρά gadgets που σε κρατούν συνδεδεμένο, οργανωμένο και… ζεστό. Ξεκινώντας από τα βασικά, το Xiaomi Power Bank 20.000mAh είναι το απόλυτο must-have για πολύωρες μετακινήσεις, ώστε να μη σε αγχώνει ποτέ η μπαταρία του κινητού. Για να έχεις όμως και εσύ ενέργεια, θα χρειαστείς το Xiaomi Deerma θερμός που κρατά τον καφέ ή το τσάι σου ζεστό για ώρες, όσο εξερευνείς κρύες διαδρομές.

Και για να έχεις τον έλεγχο χωρίς να βγάζεις συνέχεια το κινητό από την τσέπη, το Xiaomi Redmi Watch 4 παρακολουθεί βήματα, υγεία και ειδοποιήσεις, για να απολαμβάνεις κάθε εξόρμηση με απόλυτη άνεση.

Boost ενέργειας

Κι αν το ταξίδι σου έχει πολύ περπάτημα, πεζοπορίες, χειμερινά σπορ ή γενικά απαιτητικό πρόγραμμα, ένα συμπλήρωμα διατροφής* όπως το Tonotil Plus μπορεί να δώσει το έξτρα boost που χρειάζεσαι.

*Θυμηθείτε ότι τα συμπληρώματα διατροφής δεν μπορούν να υποκαταστήσουν μια ισορροπημένη διατροφή.