Ποιοι φορολογούμενοι θα γλιτώσουν φόρο – Τα SOS των δηλώσεων

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για να ανοίξει η ηλεκτρονική εφαρμογή της ΑΑΔΕ για τις φορολογικές δηλώσεις.

Η πλατφόρμα για την υποβολή περίπου 6,9 εκατομμυρίων φορολογικών δηλώσεων αναμένεται να ανοίξει τις πύλες της στις 16 Μαρτίου 2026

Στα νέα έντυπα θα ενσωματωθούν οι φορολογικές αλλαγές που ψηφίστηκαν πρόσφατα, όπως το κούρεμα των τεκμηρίων διαβίωσης και οι διορθώσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών, μέτρα που θα περιορίσουν τις φορολογικές επιβαρύνσεις για χιλιάδες φορολογουμένους.

Ελεύθεροι επαγγελματίες, μητέρες – επαγγελματίες, ιδιοκτήτες ακινήτων θα δουν ελαφρύτερο το εκκαθαριστικό

Οι φορολογικές δηλώσεις

Φέτος λιγότερο φόρο θα πληρώσουν οι:

1. Eλεύθεροι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται και διαμένουν σε οικισμούς (εκτός Αττικής) έως 1.500 κατοίκων. Το τεκμαρτό εισόδημα μειώνεται κατά 50%, περιορίζοντας την επιβάρυνση, ενώ ειδικά για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και τους δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Περιφέρειας Ηπείρου που εφάπτονται με τα σύνορα της χώρας, το μέτρο ισχύει για οικισμούς έως 1.700 κατοίκων.

Εκτός από τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε μικρούς οικισμούς, το τεκμαρτό εισόδημα μειώνεται κατά 50% για:

Επαγγελματίες με ποσοστό αναπηρίας 67%-79%.

Φορολογουμένους σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων.

Μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα τέκνα, εφόσον αποδεικνύεται η αποκλειστική επιμέλεια.

Γονείς εξαρτώμενων τέκνων με αναπηρία τουλάχιστον 67%.

Πολύτεκνες οικογένειες.

Εκμεταλλευτές ταξί με ποσοστό ιδιοκτησίας στο όχημα έως 25%.

Εκμεταλλευτές σχολικών κυλικείων.

2. Nέες μητέρες που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα. Οι γυναίκες επαγγελματίες που απέκτησαν παιδί το 2025 θα εξαιρεθούν από το τεκμαρτό εισόδημα. Θα φορολογηθούν με βάση τα εισοδήματα που θα δηλώσουν, ενώ το μέτρο θα ισχύει και για τα επόμενα δύο χρόνια.

3. Φορολογούμενοι που πιάνονται στην παγίδα των τεκμηρίων διαβίωσης. Φοροανάσα θα πάρουν φέτος περίπου 500.000 φορολογούμενοι μετά το ψαλίδι που μπήκε στα τεκμήρια διαβίωσης. Η μείωση η οποία ισχύει από τα εισοδήματα του 2025 τα οποία θα δηλωθούν και θα φορολογηθούν φέτος, φτάνει έως 35% για τις κατοικίες, υπερβαίνει ακόμη και το 50% για τα αυτοκίνητα παλαιότητας έως 15 ετών και 30% για τα σκάφη αναψυχής. Την ίδια ώρα απαλλάσσονται πλήρως από το ελάχιστο τεκμήριο των 3.000 ευρώ τα εξαρτώμενα παιδιά του φορολογουμένου που έχουν δικό τους εισόδημα.

4. Φορολογούμενοι που έριξαν στην αγορά της μακροχρόνιας μίσθωσης κλειστές κατοικίες ή ακίνητα τύπου Airbnb. Οσοι νοίκιασαν κατοικίες το 2025 οι οποίες ήταν κλειστές για τουλάχιστον τρία χρόνια ή μετέτρεψαν βραχυχρόνιες σε μακροχρόνιες μισθώσεις, θα απαλλαγούν από τον φόρο για τα εισοδήματα αυτά για μία τριετία, αρχής γενομένης από φέτος. Το μέτρο αφορά κατοικίες έως 120 τ.μ. υπό την προϋπόθεση τριετούς μίσθωσης.

5. Ιδιοκτήτες ακινήτων που πραγματοποίησαν δαπάνες επισκευής και αναβάθμισης σε ακίνητα. Έκπτωση φόρου που μπορεί να φτάσει έως 3.200 ευρώ εξασφαλίζουν όσοι εντός του 2025 ανακαίνισαν ή επισκεύασαν ακίνητα.

Οι δαπάνες για την αγορά αγαθών και τη λήψη υπηρεσιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων μειώνουν, ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο πέντε ετών, τον φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων μέχρι του αναλογούντος για κάθε έτος φόρου, με ανώτατο συνολικά όριο δαπάνης τα 16.000 ευρώ.

Οι δαπάνες για υλικά λαμβάνονται υπόψη μέχρι ποσού που αντιστοιχεί στο 1/3 του ποσού για δαπάνες υπηρεσιών.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων θα διαρκέσει μέχρι τις 15 Ιουλίου 2026 και δεν θα υπάρξουν αλλαγές στο ημερολόγιο πληρωμής του φόρου εισοδήματος και στις εκπτώσεις για εφάπαξ εξόφληση.

Η οφειλή για όσους λάβουν χρεωστικό εκκαθαριστικό σημείωμα θα πρέπει να αποπληρωθεί σε 8 μηνιαίες δόσεις με την πρώτη έως το τέλος Ιουλίου.

Πηγή: ot.gr