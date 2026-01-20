newspaper
Ποιοι φορολογούμενοι θα γλιτώσουν φόρο – Τα SOS των δηλώσεων
Οικονομικές Ειδήσεις 20 Ιανουαρίου 2026 | 13:10

Ποιοι φορολογούμενοι θα γλιτώσουν φόρο – Τα SOS των δηλώσεων

Η πλατφόρμα για την υποβολή περίπου 6,9 εκατομμυρίων φορολογικών δηλώσεων αναμένεται να ανοίξει τις πύλες της στις 16 Μαρτίου 2026

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για να ανοίξει η ηλεκτρονική εφαρμογή της ΑΑΔΕ για τις φορολογικές δηλώσεις.

Η πλατφόρμα για την υποβολή περίπου 6,9 εκατομμυρίων φορολογικών δηλώσεων αναμένεται να ανοίξει τις πύλες της στις 16 Μαρτίου 2026

Στα νέα έντυπα θα ενσωματωθούν οι φορολογικές αλλαγές που ψηφίστηκαν πρόσφατα, όπως το κούρεμα των τεκμηρίων διαβίωσης και οι διορθώσεις για συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών, μέτρα που θα περιορίσουν τις φορολογικές επιβαρύνσεις για χιλιάδες φορολογουμένους.

Ελεύθεροι επαγγελματίες, μητέρες – επαγγελματίες, ιδιοκτήτες ακινήτων θα δουν ελαφρύτερο το εκκαθαριστικό

Οι φορολογικές δηλώσεις

Φέτος λιγότερο φόρο θα πληρώσουν οι:

1. Eλεύθεροι επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται και διαμένουν σε οικισμούς (εκτός Αττικής) έως 1.500 κατοίκων. Το τεκμαρτό εισόδημα μειώνεται κατά 50%, περιορίζοντας την επιβάρυνση, ενώ ειδικά για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου και τους δήμους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Περιφέρειας Ηπείρου που εφάπτονται με τα σύνορα της χώρας, το μέτρο ισχύει για οικισμούς έως 1.700 κατοίκων.

Εκτός από τους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε μικρούς οικισμούς, το τεκμαρτό εισόδημα μειώνεται κατά 50% για:

Επαγγελματίες με ποσοστό αναπηρίας 67%-79%.

Φορολογουμένους σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων.

Μονογονεϊκές οικογένειες με ανήλικα τέκνα, εφόσον αποδεικνύεται η αποκλειστική επιμέλεια.

Γονείς εξαρτώμενων τέκνων με αναπηρία τουλάχιστον 67%.

Πολύτεκνες οικογένειες.

Εκμεταλλευτές ταξί με ποσοστό ιδιοκτησίας στο όχημα έως 25%.

Εκμεταλλευτές σχολικών κυλικείων.

2. Nέες μητέρες που ασκούν ελεύθερο επάγγελμα. Οι γυναίκες επαγγελματίες που απέκτησαν παιδί το 2025 θα εξαιρεθούν από το τεκμαρτό εισόδημα. Θα φορολογηθούν με βάση τα εισοδήματα που θα δηλώσουν, ενώ το μέτρο θα ισχύει και για τα επόμενα δύο χρόνια.

Η οφειλή για όσους λάβουν χρεωστικό εκκαθαριστικό σημείωμα θα πρέπει να αποπληρωθεί σε 8 μηνιαίες δόσεις με την πρώτη έως το τέλος Ιουλίου

3. Φορολογούμενοι που πιάνονται στην παγίδα των τεκμηρίων διαβίωσης. Φοροανάσα θα πάρουν φέτος περίπου 500.000 φορολογούμενοι μετά το ψαλίδι που μπήκε στα τεκμήρια διαβίωσης. Η μείωση η οποία ισχύει από τα εισοδήματα του 2025 τα οποία θα δηλωθούν και θα φορολογηθούν φέτος, φτάνει έως 35% για τις κατοικίες, υπερβαίνει ακόμη και το 50% για τα αυτοκίνητα παλαιότητας έως 15 ετών και 30% για τα σκάφη αναψυχής. Την ίδια ώρα απαλλάσσονται πλήρως από το ελάχιστο τεκμήριο των 3.000 ευρώ τα εξαρτώμενα παιδιά του φορολογουμένου που έχουν δικό τους εισόδημα.

4. Φορολογούμενοι που έριξαν στην αγορά της μακροχρόνιας μίσθωσης κλειστές κατοικίες ή ακίνητα τύπου Airbnb. Οσοι νοίκιασαν κατοικίες το 2025 οι οποίες ήταν κλειστές για τουλάχιστον τρία χρόνια ή μετέτρεψαν βραχυχρόνιες σε μακροχρόνιες μισθώσεις, θα απαλλαγούν από τον φόρο για τα εισοδήματα αυτά για μία τριετία, αρχής γενομένης από φέτος. Το μέτρο αφορά κατοικίες έως 120 τ.μ. υπό την προϋπόθεση τριετούς μίσθωσης.

5. Ιδιοκτήτες ακινήτων που πραγματοποίησαν δαπάνες επισκευής και αναβάθμισης σε ακίνητα. Έκπτωση φόρου που μπορεί να φτάσει έως 3.200 ευρώ εξασφαλίζουν όσοι εντός του 2025 ανακαίνισαν ή επισκεύασαν ακίνητα.

Οι δαπάνες για την αγορά αγαθών και τη λήψη υπηρεσιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων μειώνουν, ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο πέντε ετών, τον φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων μέχρι του αναλογούντος για κάθε έτος φόρου, με ανώτατο συνολικά όριο δαπάνης τα 16.000 ευρώ.

Οι δαπάνες για υλικά λαμβάνονται υπόψη μέχρι ποσού που αντιστοιχεί στο 1/3 του ποσού για δαπάνες υπηρεσιών.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων θα διαρκέσει μέχρι τις 15 Ιουλίου 2026 και δεν θα υπάρξουν αλλαγές στο ημερολόγιο πληρωμής του φόρου εισοδήματος και στις εκπτώσεις για εφάπαξ εξόφληση.

Η οφειλή για όσους λάβουν χρεωστικό εκκαθαριστικό σημείωμα θα πρέπει να αποπληρωθεί σε 8 μηνιαίες δόσεις με την πρώτη έως το τέλος Ιουλίου.

Πηγή: ot.gr

World
Δασμοί Τραμπ: Ο αμερικανός πρόεδρος ανακατεύει ξανά την τράπουλα

Δασμοί Τραμπ: Ο αμερικανός πρόεδρος ανακατεύει ξανά την τράπουλα

Economy
Το σχέδιο κυβερνητικής πολιτικής για το 2026 – Δείτε live

Το σχέδιο κυβερνητικής πολιτικής για το 2026 – Δείτε live

inWellness
inTown
«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο
inTickets 20.01.26

«Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» στο Ολύμπια Μουσικό Θέατρο

Στις 30 και 31 Ιανουαρίου, στο Ολύμπια θα πραγματοποιηθεί η συναυλία «Δύο Επέτειοι, Μία Σκηνή» - αφορμή τη συμπλήρωση 30 δημιουργικών χρόνων του συνθέτη Κώστα Λειβαδά και για τα 40 χρόνια της Ορχήστρας Νυκτών Εγχόρδων «Θανάσης Τσιπινάκης» του Δήμου Πατρέων.

Σύνταξη
Λιγότερος φόρος για πέντε κατηγορίες φορολογουμένων – Για τα εισοδήματα του 2025
Οικονομία 20.01.26

Λιγότερος φόρος για πέντε κατηγορίες φορολογουμένων – Για τα εισοδήματα του 2025

Κερδισμένοι ελεύθεροι επαγγελματίες, νέες μητέρες - επαγγελματίες, όσοι πιάνονται στην παγίδα των τεκμηρίων διαβίωσης, ιδιοκτήτες ακινήτων που έριξαν στην αγορά για μακροχρόνια μίσθωση κλειστές κατοικίες.

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Αγρότες: Ψαλιδίζει τις προσδοκίες ο Τσιάρας – «Η κυβέρνηση έχει κάνει τις τελικές της ανακοινώσεις»
Agro-in 19.01.26

Αγρότες: Ψαλιδίζει τις προσδοκίες ο Τσιάρας – «Η κυβέρνηση έχει κάνει τις τελικές της ανακοινώσεις»

Λίγο πριν τη συνάντηση των αγροτών με τον πρωθυπουργό, ο αρμόδιος υπουργός Κώστας Τσιάρας, επαναλαμβάνει την επωδό του Μαξίμου «ό,τι δώσαμε, δώσαμε» - «Σήμερα νομίζω ότι είναι, το τελευταίο κεφάλαιο της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων προκειμένου σε ανώτατο πολιτικό επίπεδο να τεθούν όλα τα ζητήματα», αναφέρει

Σύνταξη
Ξεφουσκώνει το πρόγραμμα «Χρυσή Βίζα» με τα νέα όρια
Οικονομία 19.01.26

Ξεφουσκώνει το πρόγραμμα «Χρυσή Βίζα» με τα νέα όρια

Σαφείς ενδείξεις ότι κλείνει σταδιακά ένας 12ετής κύκλος που έφερε επενδύσεις σε ακίνητα και προκάλεσε αλλαγές στο αστικό τοπίο, αλλά και έντονες συγκρούσεις εντός και εκτός Βουλής - Ερωτηματικό αν θα ακολουθήσει η Ελλάδα την Ισπανία στην κατάργηση του θεσμού

Γιώργος ΣχοινάςΠέτρος Κωνσταντινίδης
ΕΛ.ΑΣ: Μεγάλη επιχείρηση σε βενζινάδικα για απάτες με τα καύσιμα – 10 συλλήψεις
Απάτη 20.01.26

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση σε βενζινάδικα για πειραγμένες αντλίες - 10 συλλήψεις

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, με ειδικό παράνομο λογισμικό που είχαν εγκαταστήσει σε βενζινάδικα εξαπατούσαν τους πολίτες παραδίδοντας λιγότερα καύσιμα από τα αναγραφόμενα

Σύνταξη
Άνοιξαν τις πόρτες τους σε Δήμο της Κρήτης, οι πρώτες δημοτικές κοινωνικές κατοικίες
Κοινωνική πολιτική 20.01.26

Άνοιξαν τις πόρτες τους σε Δήμο της Κρήτης, οι πρώτες δημοτικές κοινωνικές κατοικίες

«Ήδη δύο δημοτικές κατοικίες έχουν παραδοθεί σε εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στον Δήμο μας, ενισχύοντας άμεσα τη λειτουργία των σχολικών μας μονάδων», ανέφερε ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου.

Σύνταξη
Ισχυρή ηλιακή καταιγίδα βομβαρδίζει τη Γη με σωματίδια – Πώς επηρεάζεται το σέλας και οι πτήσεις
Οργισμένος Ήλιος 20.01.26

Ισχυρή ηλιακή καταιγίδα βομβαρδίζει τη Γη με σωματίδια – Πώς επηρεάζεται το σέλας και οι πτήσεις

Έκρηξη στην επιφάνεια του Ήλιου εκτόξευσε δισεκατομμύρια τόνους φορτισμένων σωματιδίων. Η ηλιακή καταιγίδα κάνει πιο θεαματικό το βόρειο σέλας αλλά μπορεί να επηρεάσει τα αεροπλάνα που πετούν κοντά στον βόριο πόλο.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαλεντίνο Γκαραβάνι και Τζιανκάρλο Τζιαμέτι – Η κοινή ζωή ανάμεσα στον έρωτα, τη δουλειά και τις συνειδητές σιωπές
Bromance 20.01.26

Βαλεντίνο Γκαραβάνι και Τζιανκάρλο Τζιαμέτι – Η κοινή ζωή ανάμεσα στον έρωτα, τη δουλειά και τις συνειδητές σιωπές

Ο Αυτοκράτορας της Μόδας και οραματιστής του οίκου Valentino, εξαιρετικά διακριτικός όσον αφορά την προσωπική του ζωή, είχε μια δωδεκαετή σχέση με τον αχώριστο συνεργάτη του και δεξί του χέρι, Τζιανκάρλο Τζιαμέτι, ο οποίος πριν από μερικά χρόνια δήλωσε: «Τι απίστευτη αγάπη ζήσαμε και τι βαθιά στοργή συνεχίζουμε να νιώθουμε ο ένας για τον άλλον».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ απέρριψε την κλήτευση κρίσιμων μαρτύρων στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Οργανωμένη συγκάλυψη του σκανδάλου
Στην εξεταστική 20.01.26

ΠΑΣΟΚ: Η ΝΔ απέρριψε την κλήτευση κρίσιμων μαρτύρων στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Οργανωμένη συγκάλυψη του σκανδάλου

«Η ΝΔ είχε σήμερα την ευκαιρία έστω και την ύστατη στιγμή να καλέσει όλους τους κρίσιμους μάρτυρες της περιόδου διακυβέρνησής της. Παρ’ όλα αυτά απέρριψε το αίτημα του ΠΑΣΟΚ», τονίζει η Χαριλάου Τρικούπη

Σύνταξη
Ο Νομπελίστας Λάσλο Κρασναχορκάι στην Αθήνα
Υψηλές παρουσίες 20.01.26

Ο Νομπελίστας Λάσλο Κρασναχορκάι στην Αθήνα

Χάρης Δούκας: «Η Αθήνα ανοίγει τις πόρτες της σε φωνές που συνομιλούν με τα μεγάλα ερωτήματα της εποχής» με αφορμή την παρουσία του Νομπελίστα Λάσλο Κρασναχορκάι στο φεστιβάλ λογοτεχνίας της Αθήνας.

Σύνταξη
Σάλος με AI εικόνες που ανέβασε ο Τραμπ – Δείχνουν τη Γροιλανδία (και όχι μόνο) αμερικανική και θεατές τους Ευρωπαίους
Κόσμος 20.01.26

Σάλος με AI εικόνες που ανέβασε ο Τραμπ – Δείχνουν τη Γροιλανδία (και όχι μόνο) αμερικανική και θεατές τους Ευρωπαίους

Στη μία από τις δύο φωτογραφίες τεχνητής νοημοσύνης που δημοσίευσε ο Τραμπ, απεικονίζονται ως αμερικανικά εδάφη εκτός από τη Γροιλανδία, ο Καναδάς και η Βενεζουέλα.

Σύνταξη
«A House of Dynamite»: Tι θα έκανε ένας πρόεδρος μπροστά σε μια πυρηνική επίθεση; – Ειδικοί απαντούν
19' πριν το τέλος 20.01.26

«A House of Dynamite»: Tι θα έκανε ένας πρόεδρος μπροστά σε μια πυρηνική επίθεση; – Ειδικοί απαντούν

Μια νέα ταινία φαντάζεται τον πρόεδρο των ΗΠΑ να έχει λιγότερο από μισή ώρα για να αποφασίσει αν θα απαντήσει πυρηνικά. Το A House of Dynamite ανοίγει ξανά τη συζήτηση για το αν η αποτροπή σώζει ή καταδικάζει τον κόσμο

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Παιχνίδια» παγκόσμιας εξουσίας – Ο αποδυναμωμένος ΟΗΕ, η διεθνής αταξία και μια κομβική διαδοχή
Γεωπολιτικές καραμπόλες 20.01.26

«Παιχνίδια» παγκόσμιας εξουσίας – Ο αποδυναμωμένος ΟΗΕ, η διεθνής αταξία και μια κομβική διαδοχή

Εν μέσω επικίνδυνης παγκόσμιας αστάθειας, ο ΟΗΕ καλείται να εκλέξει νέο επικεφαλής, ισορροπώντας στο χείλος της διπλωματικής ασημαντότητας μεταξύ βέτο, περικοπών και έξαρσης του αναθεωρητισμού

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Φάμελλος: Απαράδεκτη και σκοταδιστική η δήλωση Καρυστιανού – Μόνο στην τραμπική ιδεολογία παρόμοιες τοποθετήσεις
Για τις αμβλώσεις 20.01.26

Φάμελλος: Απαράδεκτη και σκοταδιστική η δήλωση Καρυστιανού – Μόνο στην τραμπική ιδεολογία παρόμοιες τοποθετήσεις

«Η κ. Καρυστιανού κρίνεται πλέον και για τα σοβαρά ζητήματα διακυβέρνησης και των δικαιωμάτων», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Με συνελεύσεις στα μπλόκα οι αγρότες αποφασίζουν τα επόμενα βήματα – «Απογοητευτική» η συνάντηση με Μητσοτάκη
Agro-in 20.01.26

Με συνελεύσεις στα μπλόκα οι αγρότες αποφασίζουν τα επόμενα βήματα – «Απογοητευτική» η συνάντηση με Μητσοτάκη

Οι αγρότες έφυγαν από το Μαξίμου δηλώνοντας ότι τα αποτελέσματα από τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό δεν τους ικανοποιούν - Σήμερα στα μπλόκα αποφασίζουν το πως θα συνεχίσουν - «Αυτά που δόθηκαν ήταν κάτω από την πίεση των μπλόκων» τονίζουν

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Η «Ιθάκη» ξυπνά τη «μνήμη χρυσόψαρου»: Στόχος της Καρυστιανού ο Τσίπρας – Χτυπά από… δεξιά (μόνο)
Πολιτική Γραμματεία 20.01.26

Η «Ιθάκη» ξυπνά τη «μνήμη χρυσόψαρου»: Στόχος της Καρυστιανού ο Τσίπρας – Χτυπά από… δεξιά (μόνο)

Το μέτωπο πρόοδος – συντήρηση επανήλθε μέσω… αμβλώσεων και τα «όρια» των ΛΟΑΤΚΙ, στο βιβλίο του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα η απάντηση για το 3ο μνημόνιο

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Μητσοτάκης: Να αποφύγουμε τα χειρότερα στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης – ΗΠΑ
Συνάντηση με Τασούλα 20.01.26

Μητσοτάκης: Να αποφύγουμε τα χειρότερα στις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης – ΗΠΑ

«Σας φέρνω νέα ταραγμένων θαλασσών», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους

Σύνταξη
Ο Κωστούλας έχει σηκώσει στο… πόδι τα social media: «Η Ελλάδα αξίζει να πάρει πίσω τα Ελγίνεια Μάρμαρα»
Ποδόσφαιρο 20.01.26

Ο Κωστούλας έχει σηκώσει στο… πόδι τα social media: «Η Ελλάδα αξίζει να πάρει πίσω τα Ελγίνεια Μάρμαρα»

«Χαμός» επικρατεί στο X με το απίθανο ψαλιδάκι του Κωστούλα και μία σελίδα της Μπράιτον δημοσίευσε ένα επικό tweet για τα Ελγίνεια Μάρμαρα και το γκολ του Έλληνα φορ.

Σύνταξη
