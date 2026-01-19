Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026
19.01.2026 | 15:26
Αρκετοί νεκροί από έκρηξη στην Καμπούλ
Μπότες: Οι πιο ζεστές και στυλάτες επιλογές για να βγάλεις τον χειμώνα με άνεση
Τα Νέα της Αγοράς 19 Ιανουαρίου 2026 | 17:36

Μπότες: Οι πιο ζεστές και στυλάτες επιλογές για να βγάλεις τον χειμώνα με άνεση

Βρες το ιδανικό ζευγάρι μπότες για cozy, stylish και all‑day εμφανίσεις.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το «φάρμακο» για το burnout; Spoiler! Το έχεις ήδη στο σαλόνι σου

Το «φάρμακο» για το burnout; Spoiler! Το έχεις ήδη στο σαλόνι σου

Spotlight

Ο χειμώνας θέλει στιλ, αλλά θέλει και άνεση. Θέλει μπότες που κρατούν ζεστό το πόδι, που ταιριάζουν με κάθε outfit και που μπορούν να σε συνοδεύσουν από το πρωί μέχρι το βράδυ χωρίς δεύτερη σκέψη. Από κλασικά δερμάτινα μποτάκια μέχρι cozy επιλογές με γούνα και statement κομμάτια που απογειώνουν το look σου, συγκεντρώσαμε τις πιο stylish επιλογές της σεζόν.

Θα τις βρεις όλες, στις πιο δυνατές χειμερινές εκπτώσεις, μέσα από την ατελείωτη ποικιλία του SHOPFLIX.GR σε γυναικείες μπότες και μποτάκια, ενώ θα τις παραλάβεις εύκολα, στην πόρτα σου στην ώρα τους αλλά και σε μία μόνο παράδοση χάρη στην καινοτόμα υπηρεσία SHOPFLIX ME TH MIA. Και το καλύτερο; Με την νέα υπηρεσία SHOPFLIX MAX, έχεις ΔΩΡΕΑΝ μεταφορικά σε κάθε αποστολή άνω των 15€, μόνο με 20€ τον χρόνο, την καλύτερη τιμή της αγοράς!

Κομψότητα για κάθε μέρα

Οι καθημερινές εμφανίσεις χρειάζονται άνεση, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να θυσιάσεις το στιλ σου. Τα σωστά μποτάκια μπορούν να απογειώσουν ακόμη και το πιο απλό outfit, δίνοντάς του μια κομψή, προσεγμένη πινελιά. Από minimal γραμμές μέχρι διαχρονικά δερμάτινα σχέδια, αυτές οι επιλογές είναι ιδανικές για το γραφείο, τις βόλτες στην πόλη ή τις χαλαρές εξόδους μετά τη δουλειά.

Tamaris – Δερμάτινο μποτάκι με ψηλό τακούνι (ταμπά)

Ένα κομμάτι που αποπνέει ζεστασιά και θηλυκότητα. Το ταμπά χρώμα φωτίζει κάθε σύνολο, ενώ το ψηλό αλλά σταθερό τακούνι προσφέρει ύψος χωρίς να θυσιάζει την άνεση. Ιδανικό για office looks, midi φούστες και κομψά παντελόνια.

Tamaris – Δερμάτινο μποτάκι Chelsea  (μαύρο)

Το απόλυτο καθημερινό basic. Minimal σχεδιασμός, εξαιρετική εφαρμογή και ποιότητα που φαίνεται. Ταιριάζει με τα πάντα, από skinny jeans μέχρι tailored παντελόνια ενώ είναι και μια ασφαλής επιλογή για κάθε μέρα της εβδομάδας.

Patricia Miller – Δερμάτινο μποτάκι με μεσαίο τακούνι (ταμπά)

Για όσες θέλουν λίγο ύψος αλλά όχι κουραστικό τακούνι. Το μεσαίο ύψος προσφέρει άνεση όλη μέρα, ενώ το ταμπά δέρμα δίνει μια πιο ζεστή, casual‑chic αισθητική. Τέλειο για καθημερινές εμφανίσεις με στιλ.

XTI – Μποτάκι (μαύρο)

Πρακτικό, άνετο και ευέλικτο. Ένα μποτάκι που μπορείς να φοράς από το πρωί μέχρι το βράδυ, χωρίς να σε προβληματίζει το τακούνι ή η εφαρμογή. Η μαύρη απόχρωση το κάνει ιδανικό για κάθε look.

Hispanitas – Μποτάκι αστραγάλου (καφέ)

Ένα premium κομμάτι με εξαιρετική ποιότητα και άνεση. Το καφέ χρώμα προσθέτει μια πιο γήινη, κομψή νότα, ενώ η εφαρμογή του το κάνει ιδανικό για πολύωρη χρήση. Ταιριάζει υπέροχα με πλεκτά και μάλλινα παλτό.

Statement επιλογές

Αν θέλεις οι εμφανίσεις σου να έχουν χαρακτήρα, τότε χρειάζεσαι μποτάκια που δεν περνούν απαρατήρητα. Statement κομμάτια που δίνουν edge, δυναμισμό και μια πιο fashion‑forward διάθεση στο look σου.

Dr. Martens Jadon Hi – Δερμάτινο μποτάκι (μαύρο)

Το απόλυτο icon του street style. Με chunky σόλα, στιβαρό δέρμα και χαρακτηριστικό design, το Jadon Hi δίνει άμεσα πιο δυναμικό χαρακτήρα σε κάθε outfit. Ταιριάζει τέλεια με oversized παλτό, δερμάτινα jackets και skinny jeans.

Love4Shoes – Μποτάκι με ψηλό τακούνι (μαύρο)

Ένα κομμάτι που αποπνέει θηλυκότητα και αυτοπεποίθηση. Το ψηλό τακούνι επιμηκύνει το πόδι, ενώ το μαύρο χρώμα το κάνει ιδανικό για βραδινές εμφανίσεις ή πιο glam looks.

Alpe – Μποτάκι με πλατφόρμα (μαύρο)

Chunky, μοντέρνο και άνετο. Η πλατφόρμα προσφέρει ύψος χωρίς να κουράζει, ενώ το design του το κάνει ιδανικό για urban εμφανίσεις. Συνδυάζεται τέλεια με wide‑leg παντελόνια και oversized πουλόβερ.

Μποτάκια λουστρίνι με ραφή μπροστά (μπεζ)

Ένα statement κομμάτι που τραβάει τα βλέμματα. Το λουστρίνι δίνει λάμψη, ενώ η ραφή μπροστά προσθέτει μια πιο couture αισθητική. Ταιριάζει υπέροχα με total beige looks ή μαύρα outfits για έντονη αντίθεση.

Western vibes που δεν φεύγουν από τη μόδα

Τα western μποτάκια έχουν επιστρέψει δυναμικά και αποτελούν πλέον must‑have για κάθε fashionista. Είναι άνετα, στιλάτα και δίνουν μια boho‑chic πινελιά σε κάθε εμφάνιση.

Mairiboo for Envie – Cowboy μποτάκι (μαύρο)

Το απόλυτο it‑girl cowboy boot. Μοντέρνο, άνετο και με edgy χαρακτήρα, είναι ιδανικό για outfits που θέλουν λίγο παραπάνω attitude. Ταιριάζει τέλεια με mini φορέματα και denim looks.

Marco Tozzi – Δερμάτινο cowboy μποτάκι (καφέ)

Μια πιο κλασική, γήινη western επιλογή. Το καφέ δέρμα δίνει ζεστασιά και κάνει το μποτάκι ιδανικό για καθημερινές εμφανίσεις. Συνδυάζεται υπέροχα με μάλλινα παλτό και πλεκτά.

Cozy & ζεστές επιλογές

Όταν η θερμοκρασία πέφτει, θέλεις μποτάκια που να κρατούν τα πόδια σου ζεστά χωρίς να χάνεις το στιλ σου. Οι cozy επιλογές είναι ιδανικές για χαλαρές εμφανίσεις, βόλτες, ταξίδια αλλά και τη γρήγορη καθημερινότητα.

UGG Classic Mini Platform (καφέ)

Το απόλυτο cozy μποτάκι. Ζεστό, απαλό και με platform twist που του δίνει πιο μοντέρνο χαρακτήρα. Ιδανικό για athleisure looks, leggings και oversized hoodies.

Classic Ultra Mini – Δερμάτινα μποτάκια με γούνα (μπεζ)

Απαλά, ζεστά και εξαιρετικά άνετα. Το μπεζ χρώμα τα κάνει εύκολα στον συνδυασμό, ενώ η γούνα στο εσωτερικό προσφέρει μοναδική αίσθηση άνεσης. Τέλεια για καθημερινές cozy εμφανίσεις.

