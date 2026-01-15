Τουρκία: Συνελήφθη αθλήτρια για ναρκωτικά – Ερωμένη του Ιμάμογλου την παρουσιάζουν τα ΜΜΕ

Σχεδόν δύο μήνες πριν από την πρώτη δικάσιμο με κατηγορούμενο για διαφθορά τον φυλακισμένο δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, μια υπόθεση που αφορά την προσωπική του ζωή κυριαρχεί στα ΜΜΕ τα τελευταία 24ωρα.

Αφορμή η κατάθεση μιας influencer μετά τη σύλληψή της για ναρκωτικά. Η Ραμπία Καρατζά αποκάλυψε ότι ο Ιμάμογλου διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με τη γνωστή βολεϊμπολίστρια Ντεριά Τσαϊργκάν, η οποία συμπεριλαμβάνεται στους 19 συλληφθέντες στο πλαίσιο χθεσινής επιχείρησης της Διεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών.

«Την φρόντιζε και με κάποιον τρόπο κάλυπτε τα έξοδά της» κατέθεσε η influencer για τη φερόμενη σχέση Ιμάμογλου – Τσαϊργκάν

Ekrem İmamoğlu Resmi Nikahlı eşini sevgilisinin (Derya Çayırgan ) maçına götürmüş, birde alkışlatmış. Şeytan bile şapka çıkarır bunlara… pic.twitter.com/I1c32umPvW — Gizli Belge Operasyon (@GizliOperasy0n) May 6, 2025

Η influencer φέρεται να κατέθεσε ότι η Τσαϊργκάν είναι «η φίλη» του δημάρχου Κωνσταντινούπολης και ότι αυτός «την φρόντιζε και με κάποιον τρόπο κάλυπτε τα έξοδά της», ενώ αναφέρθηκε και σε άλλα πρόσωπα, αναφέρει δημοσίευμα της φιλοκυβερνητικής εφημερίδας Sabah.

Τουρκία: Στο στόχαστρο ο Ιμάμογλου

Η είδηση περί εξωσυζυγικής σχέσης του Ιμάμογλου μεταδίδεται τόσο από αντιπολιτευόμενα όσο και από φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης στην Τουρκία, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει οποιοδήποτε επίσημο σχόλιο ή διάψευση από την πλευρά του δημάρχου Κωνσταντινούπολης ή των συνεργατών του.

Voleybolcu Derya Çayırgan’ın avukatları, “Ekrem İmamoğlu ile ilişki” iddialarını yargıya taşımış.

İlişkileri var mı yok mu o şikayet edilenlerin talep edeceği ikiliye ait HTS, otel vb… kayıtlardan anlaşılır ama ben ikisinin taktığı şu milyonluk saatler aynı mı değil mi ona… pic.twitter.com/c1bj0Pp1xS — ZİHNİ ÇAKIR (@zcakir27) May 8, 2025

Τα τουρκικά μέσα επανέφεραν μάλιστα στο προσκήνιο παλαιότερη δήλωση της αθλήτριας, πριν από περίπου δύο χρόνια. Τότε η Τσαϊργκάν είχε ερωτηθεί ποιο είναι το πιο γνωστό πρόσωπο που έχει αποθηκευμένο στις επαφές του κινητού της και είχε απαντήσει ότι έχει καταχωρισμένο το τηλέφωνο του Ιμάμογλου, χωρίς να δώσει περαιτέρω διευκρινίσεις.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η εικόνα που προσπαθούν να διαμορφώσουν οι Αρχές της χώρας γύρω από τον Εκρέμ Ιμάμογλου περιλαμβάνει κατηγορίες για πλαστό πτυχίο, οικονομικές ατασθαλίες και σκανδαλώδη προσωπική ζωή. Ωστόσο, οι ισχυρισμοί αυτοί μέχρι στιγμής δεν έχουν επιβεβαιωθεί.