Σημαντική είδηση:
15.01.2026 | 18:57
Πυρκαγιά σε κεντρικό σημείο της Δάφνης (βίντεο)
Σημαντική είδηση:
15.01.2026 | 18:08
Ισχυρή έκρηξη σε κτήριο στο κέντρο της Ουτρέχτης (βίντεο)
Λέσβος: Με μια βουτιά στα κρύα νερά της θάλασσας γιόρτασαν την αθώωσή τους οι διασώστες μεταναστών της ERCI
Ελλάδα 15 Ιανουαρίου 2026 | 23:12

Λέσβος: Με μια βουτιά στα κρύα νερά της θάλασσας γιόρτασαν την αθώωσή τους οι διασώστες μεταναστών της ERCI

Η αθωωτική απόφαση του δικαστηρίου κλείνει έναν μακρύ και φορτισμένο δικαστικό κύκλο και αποτελεί σημείο αναφοράς για τη δημόσια συζήτηση σχετικά με το αν και σε ποιο βαθμό η ανθρωπιστική δράση μπορεί να ποινικοποιηθεί - Την υπόθεση παρακολούθησαν στενά ανθρωπιστικές οργανώσεις και διεθνή μέσα ενημέρωσης

Σύνταξη
Vita.gr
Spotlight

Με αθωωτική απόφαση για όλους τους κατηγορούμενους ολοκληρώθηκε στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Βορείου Αιγαίου η πολύχρονη δικαστική υπόθεση της ERCI, βάζοντας τέλος σε μια διαδικασία που εκκρεμούσε επί 7 χρόνια και είχε προκαλέσει έντονο δημόσιο και διεθνή διάλογο γύρω από τα όρια της ανθρωπιστικής δράσης στα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης.

Το βράδυ της Πέμπτης, μετά την αθώωση τους οι διασώστες βούτηξαν στα κρύα νερά της Επάνω Σκάλας για να γιορτάσουν την απαλλαγή τους.

Βούτηξαν στη θάλασσα

Τις συγκινητικές στιγμές κατέγραψε η τοπική ιστοσελίδα stonisi.gr

Η απόφαση εκδόθηκε μετά την ολοκλήρωση των απολογιών όλων των κατηγορουμένων και την αγόρευση του Εισαγγελέα της έδρας, ο οποίος είχε προτείνει την πλήρη απαλλαγή τους.

Από το σύνολο της αποδεικτικής διαδικασίας, όπως κρίθηκε, δεν προέκυψαν στοιχεία που να στηρίζουν τις βαριές κατηγορίες περί συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση και περί διευκόλυνσης παράνομης εισόδου υπηκόων τρίτων χωρών.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο γεγονός ότι δεν αποδείχθηκε ύπαρξη εσωτερικής διάρθρωσης, ιεραρχίας ή οργανωμένης κατανομής ρόλων με εγκληματικό σκοπό. Το δικαστήριο έκρινε ότι δεν υπήρχαν αυτοτελείς ρόλοι και σταθερή δομή που να συγκροτεί εγκληματική οργάνωση, ενώ η δράση των κατηγορουμένων δεν εμφάνιζε τα χαρακτηριστικά οργανωμένου παράνομου μηχανισμού.

Σύμφωνα με τη δικαστική κρίση, η δραστηριότητα της ERCI εντασσόταν στο ευρύτερο πλαίσιο των επιχειρήσεων που αναπτύχθηκαν στη Λέσβο την περίοδο της προσφυγικής κρίσης.

Τα μέλη της ομάδας χρησιμοποιούσαν απλά τεχνικά μέσα και οπτική παρατήρηση από τις ακτές, λαμβάνοντας υπόψη τις καιρικές συνθήκες, προκειμένου να αντιλαμβάνονται την προσέγγιση σκαφών, χωρίς να διαθέτουν πληροφορίες που να προηγούνται χρονικά εκείνων των ελληνικών Αρχών.

YouTube thumbnail

Σύνταξη
Αστυνομική επιχείρηση για την παραβατικότητα σε οικισμούς στο Μενίδι- Έγιναν 13 συλλήψεις
Ελλάδα 15.01.26

Αστυνομική επιχείρηση για την παραβατικότητα σε οικισμούς στο Μενίδι- Έγιναν 13 συλλήψεις

Ειδική αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής πραγματοποιήθηκε στην περιοχή των Αχαρνών με σκοπό την αποτροπή κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας

Σύνταξη
Λόρα: Τελευταία αναφορά ότι εθεάθη σε καφετέρια στη Βάρη – Εξετάζουν τα βίντεο του καταστήματος
Ελλάδα 15.01.26

Λόρα: Τελευταία αναφορά ότι εθεάθη σε καφετέρια στη Βάρη – Εξετάζουν τα βίντεο του καταστήματος

Σύμφωνα με την μαρτυρία του ιδιοκτήτη της καφετέρια στη Βάρη η 16χρονη ζήτησε να συνδεθεί στο wifi και έφυγε όταν στην τηλεόραση άρχισε να μεταδίδεται ρεπορτάζ για την εξαφάνισή της

Σύνταξη
Belharra: Οι πρώτες αντιδράσεις στην Τουρκία για τη φρεγάτα «Κίμων»
Τα χαρακτηριστικά της 15.01.26

Οι πρώτες αντιδράσεις στην Τουρκία για τη φρεγάτα «Κίμων»

Μία από τις ισχυρότερες φρεγάτες στον κόσμο εντάχθηκε στη δύναμη του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού, με την φρεγάτα Belharra «Κίμων» να καταπλέει εν μέσω μίας λαμπρής τελετής στον ναύσταθμο της Σαλαμίνας.

Σύνταξη
Λόρα: Η σχέση της με τους γονείς της – Έτρεμε τον πατέρα της – «Μας έλεγε ότι δεχόταν ψυχολογική βία» λέει φίλη της
Ελλάδα 15.01.26

Λόρα: Η σχέση της με τους γονείς της – Έτρεμε τον πατέρα της – «Μας έλεγε ότι δεχόταν ψυχολογική βία» λέει φίλη της

Στο οικογενειακό περιβάλλον της αναζητά η Αστυνομία τους λόγους που οδήγησαν την 16χρονη Λόρα να φύγει από το σπίτι της πριν μία εβδομάδα χωρίς να έχει ενημερώσει τους γονείς της

Σύνταξη
Λέσβος: Αθωώθηκαν οι διασώστες της υπόθεσης ERCI
Ελλάδα 15.01.26 Upd: 20:53

Λέσβος: Αθωώθηκαν οι διασώστες της υπόθεσης ERCI

Ο Εισαγγελέας ήταν κατηγορηματικός ότι οι κατηγορούμενοι ανέμεναν τους ανθρώπους στις ακτές για να παράσχουν βοήθεια και όχι εν πλω. Τόνισε ότι από τα στοιχεία της δικογραφίας δεν αποδείχθηκε επικοινωνία των μελών της οργάνωσης με μετανάστες για λήψη πληροφοριών σχετικά με τις ροές.

Σύνταξη
Συναγερμός στη Μαύρη Θάλασσα: Η Ελλάδα προειδοποιεί τον στόλο της
Reuters 15.01.26

Συναγερμός στη Μαύρη Θάλασσα: Η Ελλάδα προειδοποιεί τον στόλο της

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Reuters, η Ελλάδα απηύθυνε επείγουσα προειδοποίηση προς τον εμπορικό της στόλο, καλώντας τις ναυτιλιακές εταιρείες να επανεξετάσουν τα μέτρα ασφαλείας τους κατά τον πλου προς τα ρωσικά λιμάνια της Μαύρης Θάλασσας.

Σύνταξη
Είχαν στήσει κλώνο κεραίας κινητής τηλεφωνίας, έστελναν παραπλανητικά sms και υπέκλεπταν τραπεζικές κάρτες
Ελλάδα 15.01.26

Είχαν στήσει κλώνο κεραίας κινητής τηλεφωνίας, έστελναν παραπλανητικά sms και υπέκλεπταν τραπεζικές κάρτες

Δύο Κινέζοι εντοπίστηκαν έξω από εμπορικό κέντρο στα Σπάτα να έχουν εγκαταστήσει σε αυτοκίνητο εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας αποκτώντας πρόσβαση στα κινητά τηλέφωνα πολιτών και τους εξαπατούσαν μ'έσω της μεθόδου «SMS Blaster»

Σύνταξη
Αποκάλυψη: Ο μεγάλος καβγάς τον Οκτώβριο και η απόφαση της Λόρας για φυγή – Το οικογενειακό «μυστικό» της Γερμανίας
Ελλάδα 15.01.26

Αποκάλυψη: Ο μεγάλος καβγάς τον Οκτώβριο και η απόφαση της Λόρας για φυγή – Το οικογενειακό «μυστικό» της Γερμανίας

Σε θρίλερ δίχως τέλος εξελίσσεται η υπόθεση της εξαφάνισης της 16χρονης Λόρας από την Πάτρα - Νέες αποκαλύψεις για τα αίτια φυγής από το σπίτι της

Σύνταξη
Υπόθεση Βαλυράκη: «Τον είδα, κάποια στιγμή ήρθαν μούρη με μούρη με το καΐκι» – Η κατάθεση μάρτυρα στη δίκη
Ελλάδα 15.01.26

Υπόθεση Βαλυράκη: «Τον είδα, κάποια στιγμή ήρθαν μούρη με μούρη με το καΐκι» – Η κατάθεση μάρτυρα στη δίκη

Ο μάρτυρας κατέθεσε ότι είδε ένα αλιευτικό να πλησιάζει το φουσκωτό του Σήφη Βαλυράκη και πως όταν τα δυο σκάφη βρέθηκαν πλώρη με πλώρη άκουσε να έχουν διαπληκτισμό.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ελλάδα – Κροατία 11-10: Ανίκητη η Εθνική, έγραψε ιστορία και «άνοιξε» τον δρόμο για τα ημιτελικά!
Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα 15.01.26

Η Εθνική πόλο πήρε και το ντέρμπι με την Κροατία κι άνοιξε τον δρόμο για τους «4»! (11-10)

Αν και αγωνίστηκε με παίκτη λιγότερο στα τελευταία 3.13, η Εθνική πόλο νίκησε για πρώτη φορά τους Κροάτες σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα και βάζει... πλώρη για την 4άδα της διοργάνωσης του Βελιγραδίου!

Σύνταξη
Μινεάπολη: Ο Τραμπ απειλεί με την εφαρμογή του Νόμου περί Εξέγερσης για να καταστείλει τις διαμαρτυρίες
Στρατιωτικός Νόμος 15.01.26

Μινεάπολη: Ο Τραμπ απειλεί με την εφαρμογή του Νόμου περί Εξέγερσης για να καταστείλει τις διαμαρτυρίες

Ο Τραμπ απείλησε ευθέως με την εφαρμογή του Νόμου περί Εξέγερσης, ώστε να επιβάλει στρατιωτικό νόμο και να καταστείλει τις διαμαρτυρίες για την ICE. Οι επικριτές του τον κατηγορούν πως έστησε «στρατηγική της έντασης»

Σύνταξη
Τα φαντάσματα του Gracie Mansion, που πλέον ο Ζοχράν Μαμντάνι και η Ράμα Ντουβάτζι αποκαλούν σπίτι τους
Το κίτρινο σπίτι 15.01.26

Τα φαντάσματα του Gracie Mansion, που πλέον ο Ζοχράν Μαμντάνι και η Ράμα Ντουβάτζι αποκαλούν σπίτι τους

«Το σπίτι αυτό έχει φιλοξενήσει μερικούς από τους μεγαλύτερους δημάρχους στην ιστορία της πόλης μας» λέει ο Έρικ Άνταμς, ο προηγούμενος ένοικός του, στο Vanity Fair, «και πραγματικά εκπέμπει αυτή την ενέργεια — και όχι μόνο λόγω του φαντάσματος που στοιχειώνει τους διαδρόμους του».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ιράν: Απάνθρωπη βαρβαρότητα, με εξόντωση διαδηλωτών και απόκρυψη των όσων συμβαίνουν, λέει ο Ιταλός πρόεδρος
Κόσμος 15.01.26

Ιράν: Απάνθρωπη βαρβαρότητα, με εξόντωση διαδηλωτών και απόκρυψη των όσων συμβαίνουν, λέει ο Ιταλός πρόεδρος

«Κάθε καταστολή, κάθε χειραγώγηση της ελευθερίας περνά, πρώτα απ' όλα, από τη βίαιη καταστολή των δημοσιογράφων», δήλωσε ο Σέρτζιο Ματαρέλα για τις εξελίξεις στο Ιράν

Σύνταξη
Ο Νίκος Αλιάγας μιλά για την ιδιαίτερη πατρίδα του, το ηρωικό Μεσολόγγι – «Η μοίρα του έθνους»
Δύο αιώνες 15.01.26

Ο Νίκος Αλιάγας μιλά για την ιδιαίτερη πατρίδα του, το ηρωικό Μεσολόγγι – «Η μοίρα του έθνους»

Σε πρόσφατη συνέντευξή του, ο παρουσιαστής και δημοσιογράφος Νίκος Αλιάγας, μίλησε για τον τόπο καταγωγής του, το Μεσολόγγι, με αφορμή την επέτειο των διακοσίων χρόνων από την Έξοδο.

Σύνταξη
Λευκός Οίκος: Η ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στη Γροιλανδία δεν αλλάζει τίποτα για τον Τραμπ
Κόσμος 15.01.26

Λευκός Οίκος: Η ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στη Γροιλανδία δεν αλλάζει τίποτα για τον Τραμπ

Η ανάπτυξη ευρωπαϊκών στρατευμάτων στη Γροιλανδία «δεν έχει κανέναν αντίκτυπο στον στόχο του Ντόναλντ Τραμπ να αποκτήσει» το νησί, δηλώνει ο Λευκός Οίκος

Σύνταξη
LIVE: Κόμο – Μίλαν
Ποδόσφαιρο 15.01.26

LIVE: Κόμο – Μίλαν

LIVE: Κόμο – Μίλαν. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κόμο – Μίλαν για τη 16η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Κυρανάκη: Σεξιστική και τραμπούκικη δήλωση, γεμάτη ψευτομαγκιά και αναίδεια – Να τον χαίρεται ο Μητσοτάκης
Πολιτική Γραμματεία 15.01.26

ΣΥΡΙΖΑ για Κυρανάκη: Σεξιστική και τραμπούκικη δήλωση, γεμάτη ψευτομαγκιά και αναίδεια – Να τον χαίρεται ο Μητσοτάκης

«Δεν έχουμε τίποτα να πούμε για τα στερεότυπα που αναπαράγει για τέτοια τοποθέτηση από υπουργικό έδρανο», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Ιράν: Πώς η οικολογική κατάρρευση άναψε τη φλόγα της πολιτικής εξέγερσης
Κόσμος 15.01.26

Ιράν: Πώς η οικολογική κατάρρευση άναψε τη φλόγα της πολιτικής εξέγερσης

Οι διαμαρτυρίες στο Ιράν περιγράφονται συνήθως ως οικονομικές, πολιτικές ή ιδεολογικές. Ωστόσο, πέρα από αυτό, μια βαθύτερη οικολογική κρίση διαβρώνει τον κοινωνικό ιστό.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ο Γάλλος Ολυμπιονίκης Γιανίκ Ανιέλ θα δικαστεί με την κατηγορία του βιασμού ανήλικης
Κολύμβηση 15.01.26

Ο Γάλλος Ολυμπιονίκης Γιανίκ Ανιέλ θα δικαστεί με την κατηγορία του βιασμού ανήλικης

Γαλλικό εφετείο επιβεβαίωσε ότι ο δύο φορές χρυσός Ολυμπιονίκης στην κολύμβηση θα δικαστεί για τον φερόμενο βιασμό και τη σεξουαλική επίθεση της κόρης του προπονητή του, η οποία ήταν 13 ετών τότε.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Οι ΗΠΑ θέλουν τις ειδικές δυνάμεις του στρατού ή την CIA στο Μεξικό με το πρόσχημα της φαιντανύλης
War on drugs 2.0 15.01.26

Οι ΗΠΑ θέλουν τις ειδικές δυνάμεις του στρατού ή την CIA στο Μεξικό με το πρόσχημα της φαιντανύλης

Μετά την Βενεζουέλα οι ΗΠΑ βάζουν στο στόχαστρο το Μεξικό, ώστε να εμποδίσουν τις «εξαγωγές» φαιντανύλης και ταυτόχρονα να επιβάλουν το θέλημά τους σε ακόμα μια χώρα της Λατινικής Αμερικής

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Ο Κυρανάκης επιτέθηκε σεξιστικά στην Πέρκα, ξεπερνώντας κάθε όριο πολιτικής χυδαιότητας
Πολιτική Γραμματεία 15.01.26

Νέα Αριστερά: Ο Κυρανάκης επιτέθηκε σεξιστικά στην Πέρκα, ξεπερνώντας κάθε όριο πολιτικής χυδαιότητας

«Καμία βουλεύτρια δεν πρόκειται να δεχτεί μαθήματα 'συμπεριφοράς' από υπουργούς που αδυνατούν να τηρήσουν ακόμη και τους στοιχειώδεις θεσμικούς κανόνες», επισημαίνει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Στην Ουκρανία η επικεφαλής του ΔΝΤ για να «κατανοήσει βασικά σημεία από τις συνθήκες επί του πεδίου»
Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα 15.01.26

Στην Ουκρανία η επικεφαλής του ΔΝΤ για να «κατανοήσει βασικά σημεία από τις συνθήκες επί του πεδίου»

Η επίσκεψη στο Κίεβο πραγματοποιείται την ώρα που η επικεφαλής του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, πρόκειται στη συνέχεια να ταξιδέψει στο Νταβός, για το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ

Σύνταξη
O Χρήστος Φερεντίνος μιλά για τον χωρισμό του από την Σοφία Παυλίδου – Η μοναξιά και ο αγαπημένος του σκύλος
Το παιχνίδι αλλάζει 15.01.26

O Χρήστος Φερεντίνος μιλά για τον χωρισμό του από την Σοφία Παυλίδου – Η μοναξιά και ο αγαπημένος του σκύλος

«Έμεινα τελείως μόνος [μετά το διαζύγιο]» ανέφερε ο Χρήστος Φερεντίνος σε πρόσφατη συνέντευξή του, ενώ παράλληλε μίλησε για την αγάπη που πήρε από τον σκύλο του.

Σύνταξη
Ουκρανία: Βυθίστηκε το Χάρκοβο στο σκοτάδι μετά από ρωσικό πλήγμα
Χωρίς θέρμανση 15.01.26

Ουκρανία: Βυθίστηκε το Χάρκοβο στο σκοτάδι μετά από ρωσικό πλήγμα

O αγώνας πίεσης των λαών στοχεύοντας την οικονομία και την κοινωνική ειρήνη μέσω των ενεργειακών υποδομών συνεχίζεται στην Ουκρανία και τη Ρωσία, με το Χάρκοβο να «πληρώνει» αυτή την στρατηγική

Σύνταξη
