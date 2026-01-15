Λέσβος: Με μια βουτιά στα κρύα νερά της θάλασσας γιόρτασαν την αθώωσή τους οι διασώστες μεταναστών της ERCI
Η αθωωτική απόφαση του δικαστηρίου κλείνει έναν μακρύ και φορτισμένο δικαστικό κύκλο και αποτελεί σημείο αναφοράς για τη δημόσια συζήτηση σχετικά με το αν και σε ποιο βαθμό η ανθρωπιστική δράση μπορεί να ποινικοποιηθεί - Την υπόθεση παρακολούθησαν στενά ανθρωπιστικές οργανώσεις και διεθνή μέσα ενημέρωσης
Με αθωωτική απόφαση για όλους τους κατηγορούμενους ολοκληρώθηκε στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Βορείου Αιγαίου η πολύχρονη δικαστική υπόθεση της ERCI, βάζοντας τέλος σε μια διαδικασία που εκκρεμούσε επί 7 χρόνια και είχε προκαλέσει έντονο δημόσιο και διεθνή διάλογο γύρω από τα όρια της ανθρωπιστικής δράσης στα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης.
Το βράδυ της Πέμπτης, μετά την αθώωση τους οι διασώστες βούτηξαν στα κρύα νερά της Επάνω Σκάλας για να γιορτάσουν την απαλλαγή τους.
Τις συγκινητικές στιγμές κατέγραψε η τοπική ιστοσελίδα stonisi.gr
Η απόφαση εκδόθηκε μετά την ολοκλήρωση των απολογιών όλων των κατηγορουμένων και την αγόρευση του Εισαγγελέα της έδρας, ο οποίος είχε προτείνει την πλήρη απαλλαγή τους.
Από το σύνολο της αποδεικτικής διαδικασίας, όπως κρίθηκε, δεν προέκυψαν στοιχεία που να στηρίζουν τις βαριές κατηγορίες περί συγκρότησης και ένταξης σε εγκληματική οργάνωση και περί διευκόλυνσης παράνομης εισόδου υπηκόων τρίτων χωρών.
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο γεγονός ότι δεν αποδείχθηκε ύπαρξη εσωτερικής διάρθρωσης, ιεραρχίας ή οργανωμένης κατανομής ρόλων με εγκληματικό σκοπό. Το δικαστήριο έκρινε ότι δεν υπήρχαν αυτοτελείς ρόλοι και σταθερή δομή που να συγκροτεί εγκληματική οργάνωση, ενώ η δράση των κατηγορουμένων δεν εμφάνιζε τα χαρακτηριστικά οργανωμένου παράνομου μηχανισμού.
Σύμφωνα με τη δικαστική κρίση, η δραστηριότητα της ERCI εντασσόταν στο ευρύτερο πλαίσιο των επιχειρήσεων που αναπτύχθηκαν στη Λέσβο την περίοδο της προσφυγικής κρίσης.
Τα μέλη της ομάδας χρησιμοποιούσαν απλά τεχνικά μέσα και οπτική παρατήρηση από τις ακτές, λαμβάνοντας υπόψη τις καιρικές συνθήκες, προκειμένου να αντιλαμβάνονται την προσέγγιση σκαφών, χωρίς να διαθέτουν πληροφορίες που να προηγούνται χρονικά εκείνων των ελληνικών Αρχών.
