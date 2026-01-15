newspaper
Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026
15.01.2026 | 14:23
Προς νέα 48ωρη απεργία οι οδηγοί ταξί - Το απόγευμα η κρίσιμη σύσκεψη του ΣΑΤΑ (βίντεο)
Είχαν στήσει κλώνο κεραίας κινητής τηλεφωνίας, έστελναν παραπλανητικά sms και υπέκλεπταν τραπεζικές κάρτες
Ελλάδα 15 Ιανουαρίου 2026 | 18:20

Είχαν στήσει κλώνο κεραίας κινητής τηλεφωνίας, έστελναν παραπλανητικά sms και υπέκλεπταν τραπεζικές κάρτες

Δύο Κινέζοι εντοπίστηκαν έξω από εμπορικό κέντρο στα Σπάτα να έχουν εγκαταστήσει σε αυτοκίνητο εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας αποκτώντας πρόσβαση στα κινητά τηλέφωνα πολιτών και τους εξαπατούσαν μ'έσω της μεθόδου «SMS Blaster»

Συνελήφθησαν από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής δύο Κινέζοι, 29 και 31 ετών, μέλη εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιούνταν στη διάπραξη απατών και την παράνομη πρόσβαση σε πληροφοριακά συστήματα, με τη χρήση εξειδικευμένου ηλεκτρονικού εξοπλισμού, γνωστή ως μέθοδος «SMS Blaster»

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία πιστοποιητικών, απάτες και παράνομη πρόσβαση σε πληροφοριακά συστήματα κατά συναυτουργία και κατ’ εξακολούθηση, οι οποίες τελέστηκαν από δύο ή περισσότερους που είχαν οργανωθεί με σκοπό να διαπράττουν απάτες κατ’ επάγγελμα.

Ο έλεγχος έξω από εμπορικό κέντρο

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στις 9 Ιανουαρίου αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σπάτων – Αρτέμιδος εντόπισαν τους κατηγορούμενους στην περιοχή των Σπάτων και τους κάλεσαν σε έλεγχο, στο πλαίσιο του οποίου τους επέδειξαν πλαστά δελτία ταυτοπροσωπίας, προκειμένου να δυσχεράνουν την ταυτοποίησή τους,.

Από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο όχημα που χρησιμοποιούσαν και πιο συγκεκριμένα στον χώρο των αποσκευών, τον οποίο είχαν διαμορφώσει κατάλληλα, εντοπίστηκε κινητό υπολογιστικό σύστημα με πρόσβαση στο διαδίκτυο συνδεδεμένο με πομπό τοποθετημένο στην οροφή, σε σχήμα πτερυγίου καρχαρία.

Οι αστυνομικοί κατάσχεσαν το όχημα των παραπάνω εξοπλισμός, καθώς και 5 κινητά τηλέφωνα που βρέθηκαν στην κατοχή των κατηγορουμένων, ενώ την περαιτέρω προανακριτική διερεύνηση ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής. Από την προανακριτική έρευνα προέκυψε ότι οι δράστες είχαν συστήσει εγκληματική ομάδα, με διαρκή δράση με σκοπό την τέλεση απατών και συνακόλουθα τον παράνομο πορισμό εισοδήματος.

Πώς δρούσε το κύκλωμα

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ, οι κατηγορούμενοι χρησιμοποιώντας τον ειδικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό που είχαν εγκαταστήσει στο προαναφερόμενο όχημα, αρχικά δημιουργούσαν κλώνο κεραίας κινητής τηλεφωνίας με ψευδείς σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας, εφαρμόζοντας τη μέθοδο «SMS BLASTER ATTACKS», μέσω της οποίας παραπλανούσαν τις συσκευές κινητών τηλεφώνων πολιτών.

Ακολούθως υποβάθμιζαν τη σύνδεση του δικτύου στις συσκευές από 4G σε 2G, εκμεταλλευόμενοι κενά ασφαλείας που παρουσιάζει το δίκτυο 2G και στη συνέχεια αποκτούσαν πρόσβαση σε αυτές και λάμβαναν γνώση αναγνωριστικών στοιχείων τους όπως ο τηλεφωνικός αριθμός του συνδρομητή.

Κατόπιν, απέστελλαν παραπλανητικά μηνύματα «SMS» που περιείχαν συνδέσμους «phishing», στα οποία εμφανίζονταν ως αποστολείς κυρίως τραπεζικά ιδρύματα ή εταιρείες ταχυμεταφορών, όπου τα θύματα καλούνταν να εισαγάγουν στοιχεία τραπεζικών καρτών και λοιπά προσωπικά δεδομένα.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο αποκτούσαν πρόσβαση σε τραπεζικά δεδομένα των παθόντων και προχωρούσαν σε παράνομες αγορές προϊόντων.

Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες

Από τη μέχρι τώρα προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, έχουν εξιχνιαστεί 3 περιπτώσεις απατών σε Μαρούσι, Σπάτα και Αθήνα.

H έρευνα της Αστυνομίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη προκειμένου να διακριβωθεί το πλήρες εύρος της εγκληματικής τους δραστηριότητας.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με άλμα στο φίνις έφτασε κοντά στις 2.250 μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με άλμα στο φίνις έφτασε κοντά στις 2.250 μονάδες

Business
METLEN: «Πράσινο φως» της ΕΤΕπ σε 90 εκατ. για βωξίτη και γάλλιο

METLEN: «Πράσινο φως» της ΕΤΕπ σε 90 εκατ. για βωξίτη και γάλλιο

inWellness
inTown
Η Ύβρις της Ανθρωπότητας – Το νέο βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου για δύο προβολές στον Δαναό
inTickets 14.01.26

Η Ύβρις της Ανθρωπότητας - Το νέο βραβευμένο ντοκιμαντέρ του Γιώργου Αυγερόπουλου για δύο προβολές στον Δαναό

Η ταινία, που ολοκληρώθηκε πρόσφατα έπειτα από τρία χρόνια παραγωγής φέρνει και πάλι στο προσκήνιο το πιο κρίσιμο ζήτημα του καιρού μας: την κλιματική κρίση. Το Mankind’s Folly έρχεται στον κινηματογράφο Δαναό για δύο μόνο προβολές το Σάββατο 17 & την Κυριακή 18 Ιανουαρίου.

Αποκάλυψη: Ο μεγάλος καβγάς τον Οκτώβριο και η απόφαση της Λόρας για φυγή – Το οικογενειακό «μυστικό» της Γερμανίας
Ελλάδα 15.01.26

Αποκάλυψη: Ο μεγάλος καβγάς τον Οκτώβριο και η απόφαση της Λόρας για φυγή – Το οικογενειακό «μυστικό» της Γερμανίας

Σε θρίλερ δίχως τέλος εξελίσσεται η υπόθεση της εξαφάνισης της 16χρονης Λόρας από την Πάτρα - Νέες αποκαλύψεις για τα αίτια φυγής από το σπίτι της

Υπόθεση Βαλυράκη: «Τον είδα, κάποια στιγμή ήρθαν μούρη με μούρη με το καΐκι» – Η κατάθεση μάρτυρα στη δίκη
Ελλάδα 15.01.26

Υπόθεση Βαλυράκη: «Τον είδα, κάποια στιγμή ήρθαν μούρη με μούρη με το καΐκι» – Η κατάθεση μάρτυρα στη δίκη

Ο μάρτυρας κατέθεσε ότι είδε ένα αλιευτικό να πλησιάζει το φουσκωτό του Σήφη Βαλυράκη και πως όταν τα δυο σκάφη βρέθηκαν πλώρη με πλώρη άκουσε να έχουν διαπληκτισμό.

Κρήτη: Στο 200% η πληρότητα στη Μονάδα Χημειοθεραπείας του ΠΑΓΝΗ
Ελλάδα 15.01.26

«Χρειαζόμαστε περισσότερους γιατρούς και νοσηλευτές» - Στο 200% η πληρότητα στη Μονάδα Χημειοθεραπείας του ΠΑΓΝΗ

Η αύξηση των διαγνώσεων καρκίνου, έχει αυξήσει πάρα πολύ και τη ζήτηση υπηρεσιών για χημειοθεραπείες στα νοσοκομεία του Ηρακλείου, που δέχονται ασθενείς και εκτός Κρήτη

«Έφυγε» ο Γιάννης Ξυλούρης: Πένθος στην Κρήτη για τον δεξιοτέχνη του λαούτου
Θλίψη 15.01.26

«Έφυγε» ο Γιάννης Ξυλούρης: Πένθος στην Κρήτη για τον δεξιοτέχνη του λαούτου

Ο Γιάννης Ξυλούρης (Ψαρογιάννης) έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών. Ο σπουδαίος λαουτιέρης, που με το παίξιμό του γέμιζε μια ολόκληρη ορχήστρα, αφήνει πίσω του σπουδαία παρακαταθήκη στην κρητική μουσική.

Ταξί: Προς νέα 48ωρη απεργία στις 20 Ιανουαρίου οι αυτοκινητιστές – Το απόγευμα η κρίσιμη σύσκεψη
Δεν κάνουν πίσω 15.01.26

Προς νέα 48ωρη απεργία οι οδηγοί ταξί - Το απόγευμα η κρίσιμη σύσκεψη του ΣΑΤΑ (βίντεο)

Οι οδηγοί ταξί διαμηνύουν ότι δεν θα κάνουν πίσω στον «δίκαιο αγώνα» τους - Την ερχόμενη Τρίτη έχει προγραμματιστεί και η Γενική Συνέλευση του Συνδικάτου στο εκθεσιακό κέντρο του Περιστερίου

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Ολοκληρώθηκε η πρώτη ποινική διαπραγμάτευση – Ποιους αφορά
Ελλάδα 15.01.26

Ολοκληρώθηκε η πρώτη ποινική διαπραγμάτευση για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ - Ποιους αφορά

Η διαδικασία της ποινικής διαπραγμάτευσης, που είναι η πρώτη η οποία ολοκληρώθηκε για υπόθεση παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, ξεκίνησε μετά από σχετικό αίτημα της υπεράσπισης των 7 κατηγορουμένων

Φοινικούντα: Κατ’ αντιπαράσταση εξέταση των δύο 22χρονων στη συμπληρωματική απολογία – Τα νέα δεδομένα
Τα νέα δεδομένα 15.01.26

«Φοβάμαι να απαντήσω»: Κατ’ αντιπαράσταση εξέταση των δύο 22χρονων για το φονικό στη Φοινικούντα

Τις πρώτες πρωινές ώρες, έγινε κατ’ αντιπαράσταση εξέταση των δύο 22χρονων, που έχουν προφυλακιστεί για το φονικό στη Φοινικούντα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν αντιφάσεις

Επιστρέφει νικητής ο 18χρονος Μάριος μετά τη μεταμόσχευση ήπατος – Συγκινεί το μήνυμα της μητέρας του
Στο Αγρίνιο 15.01.26

Επιστρέφει νικητής ο 18χρονος Μάριος - «Ξαναγεννήθηκε» λέει η μητέρα του

Βίντεο από τον ξεχωριστό τρόπο που γιατροί και νοσηλευτές στο νοσοκομείο του Τορίνο αποχαιρέτησαν τον 18χρονο Μάριο, ανήρτησε η μητέρα του εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για την επιτυχή μεταμόσχευση

Βέλγιο: Αθλητές έστηναν τουρνουά μπάσκετ για να προκριθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες
Μπάσκετ 15.01.26

Βέλγιο: Αθλητές έστηναν τουρνουά μπάσκετ για να προκριθούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες

Μια υπόθεση διαφθοράς και απάτης ταλανίζει το βελγικό μπάσκετ, αφού η Ομοσπονδία της χώρας κατηγορείται ότι «έστελνε» αθλητές στους Ολυμπιακούς Αγώνες χωρίς αυτοί να πληρούν τα κριτήρια.

Γροιλανδία: Έφτασαν οι πρώτοι στρατιώτες από την Ευρώπη – Ποιες χώρες συμμετέχουν στην αποστολή
«Operation Arctic Endurance» 15.01.26

Οι πρώτοι στρατιώτες από την Ευρώπη που έφτασαν στη Γροιλανδία - Ποιες χώρες συμμετέχουν στην αποστολή

Στρατιωτικό προσωπικό στη Γροιλανδία καταφθάνει από χώρες της Ευρώπης. Οι αξιωματικοί που αναπτύσσονται «θα προετοιμάσουν τα επόμενα βήματα της δανικής άσκησης «Operation Arctic Endurance».

Αντί να πάρει, θα δώσει – Η κόρη του Μάικλ Τζάκσον διεκδικεί την περιουσία του πατέρα της και βρέθηκε χρεωμένη 115.000 δολάρια
Είναι πολλά τα λεφτά 15.01.26

Αντί να πάρει, θα δώσει - Η κόρη του Μάικλ Τζάκσον διεκδικεί την περιουσία του πατέρα της και βρέθηκε χρεωμένη 115.000 δολάρια

Οι διαχειριστές της περιουσίας του Μάικλ Τζάκσον υποβάλλαν στο δικαστήριο αναλυτική κατάσταση εξόδων και αμοιβών συνολικού ύψους 115.000 δολαρίων στο πλαίσιο της δικαστικής διαμάχης με την κόρη του ποπ σταρ, Πάρις Τζάκσον.

Μόσχα: «Η Δύση ισχυρίζεται ότι Ρωσία και Κίνα απειλούν τη Γροιλανδία για να καλύψει τις δικές της αποτυχίες»
«Απαράδεκτο» 15.01.26

Μόσχα: «Η Δύση ισχυρίζεται ότι Ρωσία και Κίνα απειλούν τη Γροιλανδία για να καλύψει τις δικές της αποτυχίες»

Η Γροιλανδία βρίσκεται στο επίκεντρο μιας κλιμακούμενης γεωπολιτικής αντιπαράθεσης, καθώς η Ρωσία κατηγορεί τη Δύση για ασυνέπεια, στρατιωτικοποίηση της Αρκτικής και εργαλειοποίηση

LIVE: Εξατσίμπασι – Ολυμπιακός
Βόλεϊ γυναικών 15.01.26

LIVE: Εξατσίμπασι – Ολυμπιακός

LIVE: Εξατσίμπασι – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Εξατσίμπασι – Ολυμπιακός για την 4η αγωνιστική του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 7.

Φάμελλος: Είναι ώρα των αποφάσεων – Η κοινωνία θέλει λύση κυβερνητικής προοπτικής – Σημαντικός ο ρόλος του Τσίπρα
Συνεδρίαση Κ.Ο. 15.01.26

Φάμελλος: Είναι ώρα των αποφάσεων – Η κοινωνία θέλει λύση κυβερνητικής προοπτικής – Σημαντικός ο ρόλος του Τσίπρα

Ο Σωκράτης Φάμελλος απάντησε, δίχως να την κατονομάσει, στο εγχείρημα της Μαρίας Καρυστιανού και υπογράμμισε ότι απαιτείται σύγκλιση και συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων για τη διαμόρφωση εναλλακτικής κυβερνητικής λύσης, στην οποία είναι σημαντικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα

Ο Ντάνι Μέρφι «υπέδειξε» στην διοίκηση της Λίβερπουλ τον ιδανικό διάδοχο του Σλοτ
On Field 15.01.26

Ο Ντάνι Μέρφι «υπέδειξε» στην διοίκηση της Λίβερπουλ τον ιδανικό διάδοχο του Σλοτ

Ο παλαίμαχος χαφ των «κόκκινων» έχει ξεκάθαρη άποψη για το ποιος πρέπει να είναι ο προπονητής που θα διαδεχθεί τον Σλοτ, αν οι πρωταθλητές Αγγλίας απομακρύνουν τον Ολλανδό

Καραϊβική: Νέα κατάσχεση δεξαμενόπλοιου που συνδέεται με τη Βενεζουέλα – Έκτο πλοίο που γίνεται στόχος των ΗΠΑ
Βίντεο από το ρεσάλτο 15.01.26

Νέα κατάσχεση δεξαμενόπλοιου που συνδέεται με τη Βενεζουέλα - Έκτο πλοίο που γίνεται στόχος των ΗΠΑ

Στην κατάσχεση ενός ακόμη δεξαμενόπλοιου που συνδέεται με τη Βενεζουέλα προχώρησαν οι ΗΠΑ πριν από το τετ α τετ του Ντόναλντ Τραμπ με την Μαρία Κορίνα Ματσάδο.

Θρήνος στο μπάσκετ, πέθανε στα 50 του ο Άντε Γκργκούρεβιτς, πρώην παίκτης των Άρη και ΑΕΚ
Μπάσκετ 15.01.26

Θρήνος στο μπάσκετ, πέθανε στα 50 του ο Άντε Γκργκούρεβιτς, πρώην παίκτης των Άρη και ΑΕΚ

Την τελευταία πνοή του σε ηλικία μόλις 50 ετών άφησε ο Άντε Γκργκούρεβιτς, πρώην παίκτης των ΑΕΚ και Άρη. Οι ανακοινώσεις που εξέδωσαν οι δύο «κιτρινόμαυρες» ομάδες.

«Dream big» αλλά με ποιο κόστος; Από το Marty Supreme στον Κάφκα και τον Τόνι Μοντάνα
Στο κυνήγι της επιτυχίας 15.01.26

«Dream big» αλλά με ποιο κόστος; Από το Marty Supreme στον Κάφκα και τον Τόνι Μοντάνα

Ο ήρωας του Marty Supreme τα θυσιάζει όλα για να πετύχει. Από τον Κάφκα και τον Στάινμπεκ μέχρι το Whiplash και το Succession, η τέχνη ρωτά ξανά: τι γίνεται όταν η επιτυχία γίνεται το μοναδικό νόημα ζωής;

Ο Λανουά έκοψε την τηλεκριτική και ξεκίνησε τα αφηγήματα
Ποδόσφαιρο 15.01.26

Ο Λανουά έκοψε την τηλεκριτική και ξεκίνησε τα αφηγήματα

Αντί να βγάλει βίντεο με τις επίμαχες φάσεις του Κυπέλλου, η ΚΕΔ του Λανουά διέρρευσε ότι δήθεν είναι ικανοποιημένη από την απόδοση των διαιτητών. Έτσι, χωρίς αποδείξεις, μόνο λόγια του αέρα

Ιράν: Οι νέες απειλές και οι φόβοι για τις συνέπειες μιας αμερικανικής επίθεσης
Υπαρκτός κίνδυνος 15.01.26

Ιράν: Οι νέες απειλές και οι φόβοι για τις συνέπειες μιας αμερικανικής επίθεσης

Το καθεστώς του Ιράν προσπαθεί να επιβιώσει μέσω της ωμής βίας, ενώ η διεθνής κοινότητα ζυγίζει τις επιλογές της μεταξύ διπλωματίας και στρατιωτικής επέμβασης, σε ένα περιβάλλον εξαιρετικά ασταθές

ΚΚΕ: Να συζητηθεί στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής το πόρισμα για το μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών
Πολιτική Γραμματεία 15.01.26

ΚΚΕ: Να συζητηθεί στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής το πόρισμα για το μπλακ άουτ στο FIR Αθηνών

Η Κ.Ο. του ΚΚΕ τονίζει πως στη συνεδρίαση της Επιτροπής πρέπει να κληθεί, εκτός από τον αρμόδιο υπουργό Μεταφορών και Υποδομών, η Επιτροπή Διερεύνησης, οι αρμόδιοι φορείς οργάνωσης ελέγχου και ασφαλείας των πτήσεων, καθώς και οι εκπρόσωποι των αντίστοιχων οργάνων των εργαζομένων

Ανδρουλάκης: Σφυροκόπημα Ανδρουλάκη στην κυβέρνηση για Hellenic Train, αγρότες και FIR
Πολιτική Γραμματεία 15.01.26

Σφυροκόπημα Ανδρουλάκη στην κυβέρνηση για Hellenic Train, αγρότες και FIR

Στη νέα σύμβαση με την Hellenic Train, τις αγροτικές κινητοποιήσεις και την κατάρρευση της εναέριας κυκλοφορίας στη χώρα αναφέρθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης, εξαπολύοντας σφορά πυρά στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό.

«Ο αρχηγός της Ρέιντζερς, Τζέιμς Ταβερνιέ, αποτελεί στόχο του Μπενίτεθ για τον Παναθηναϊκό»
Ποδόσφαιρο 15.01.26

«Ο αρχηγός της Ρέιντζερς, Τζέιμς Ταβερνιέ, αποτελεί στόχο του Μπενίτεθ για τον Παναθηναϊκό»

Σύμφωνα με τη Daily Mail ο ο Ράφα Μπενίτεθ θέλει επιθυμεί να φέρει το προσεχές καλοκαίρι στον Παναθηναϊκό τον 34χρονο αρχηγό της Ρέιντζερς, Τζέιμς Ταβερνιέ.

Η Τεγιάνα Τέιλορ δεν πρόκειται να γυρίσει την πλάτη της στον Κάνιε Γουέστ «ακόμη και αν δεν συμφωνεί μαζί του»
«White Lives Matter» 15.01.26

Η Τεγιάνα Τέιλορ δεν πρόκειται να γυρίσει την πλάτη της στον Κάνιε Γουέστ «ακόμη και αν δεν συμφωνεί μαζί του»

«Τα αδέρφια μου κάνουν πράγματα με τα οποία δεν συμφωνώ. Δεν ανακατεύομαι σε τίποτα από αυτά», δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Τεγιάνα Τέιλορ, αναφερόμενη στη φιλία της με τον Κάνιε Γουέστ.

Η μέγγενη της ακρίβειας πιέζει ασφυκτικά το διαθέσιμο εισόδημα – Στα ύψη παραμένουν οι τιμές των τροφίμων
Έχει ριζώσει 15.01.26

Η μέγγενη της ακρίβειας πιέζει ασφυκτικά το διαθέσιμο εισόδημα – Στα ύψη παραμένουν οι τιμές των τροφίμων

Η ακτινογραφία του πληθωρισμού των τροφίμων και το νέο μοντέλο επιβίωσης του καταναλωτή - Η ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ έχει μετατραπεί από «καταιγίδα» σε «κλιματική αλλαγή»: ήρθε για να μείνει

Η Μπριζίτ Μακρόν τα «σπάει» στα decks σε ρόλο DJ με τον Ντιντιέ Ντεσάν
Βίντεο 15.01.26

Η Μπριζίτ Μακρόν τα «σπάει» στα decks σε ρόλο DJ με τον Ντιντιέ Ντεσάν

Η Μπριζίτ Μακρόν άφησε το πρωτόκολλο και ανέλαβε ρόλο DJ σε φιλανθρωπική εκδήλωση στο Παρίσι, δίπλα στον Ντιντιέ Ντεσάν, στο πλαίσιο της εκστρατείας Pièces Jaunes για παιδιά που νοσηλεύονται

