Ο Τραμπ υψώνει το μεσαίο δάχτυλο μπροστά στις κάμερες κατά την επίσκεψή του σε εργοστάσιο
Δεν είναι μόνο ο Τραμπ που απαθανατίζεται μπροστά στις κάμερες με υψωμένο το μεσαίο δάχτυλο, αλλά και ο Λευκός Οίκος που βρίσκει «προσήκουσα» τη χειρονομία...
Ο Ντόναλντ Τραμπ — καθώς έγραφαν κάμερες —ύψωσε το μεσαίο δάχτυλο προς την κατεύθυνση εργάτη που τον προπηλάκιζε καθώς επισκεπτόταν εργοστάσιο, χειρονομία που βρήκε «προσήκουσα» ο Λευκός Οίκος (στη φωτογραφία, επάνω, από βίντεο στο Χ, κάτω, ο πρόεδρος των ΗΠΑ με την εμβληματική χειρονομία του).
«Κάποιος παλαβός ούρλιαζε χυδαίες ύβρεις, σε παροξυσμό οργής, κι ο πρόεδρος αντέδρασε κατά τρόπο εντελώς προσήκοντα και χωρίς αμφισημία», σχολίασε ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου Στίβεν Τσανγκ σε γραπτή δήλωσή του που διένειμε σε ΜΜΕ, ανάμεσά τους το Γαλλικό Πρακτορείο.
#EXCLUSIVE 😳 President Trump was filmed flipping off a Ford worker who yelled «pedophile protector» at him. https://t.co/m5nLYtWxxT pic.twitter.com/512zEYV6WC
— TMZ (@TMZ) January 13, 2026
Στο βίντεο, που κυκλοφόρησε μέσω TikTok και μέσω X, κι αναρτήθηκε ιδίως στον ιστότοπο TMZ, ειδικευμένο στην κάλυψη διασημοτήτων, ο αμερικανός πρόεδρος εικονίζεται να κοντοστέκεται πάνω σε υπερυψωμένο διάδρομο, καθώς επισκέπτεται εργοστάσιο της Ford στο Ντιτρόιτ (περιοχή των Μεγάλων Λιμνών), για να διαλαλήσει τις επιτυχίες της πολιτικής του στην οικονομία.
Ακούγεται κάποιος να φωνάζει διάφορα, ωστόσο δεν ακούγεται καθαρά· ο αμερικανός πρόεδρος, καθώς απομακρύνεται βαδίζοντας, κάνει την επίμαχη χειρονομία προς την κατεύθυνση αυτού που του απευθύνεται.
Αν πιστέψει κανείς το TMZ, το πρόσωπο που φώναζε στον ρεπουμπλικάνο δισεκατομμυριούχο τον χαρακτήρισε, μεταξύ άλλων, «προστάτη παιδεραστών».
Προφανώς αναφερόταν στην υπόθεση του σεξουαλικού αρπακτικού Τζέφρι Επστιν, που έχει φέρει σε δυσάρεστη θέση τον Ντόναλντ Τραμπ και δίχασε τη βάση του, το λεγόμενο κίνημα MAGA.
Εκτενής λογοκρισία
Ο αμερικανός πρόεδρος είχε στο παρελθόν φιλική σχέση με τον νεοϋορκέζο χρηματομεσίτη, που πέθανε στη φυλακή το 2019, προτού δικαστεί για το κύκλωμα σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανήλικων κοριτσιών και νεαρών γυναικών που είχε απεργαστεί.
Το Κογκρέσο ψήφισε για να αναγκάσει την κυβέρνηση Τραμπ να δώσει στη δημοσιότητα το πλήρες υλικό του φακέλου που είχε σχηματίσει η ομοσπονδιακή δικαιοσύνη για την υπόθεση.
Ωστόσο, πολλά από τα έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν υπέστησαν εκτενή λογοκρισία.
Πηγή: ΑΠΕ
