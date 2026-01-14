newspaper
Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ρωσικά «μυστήρια» στην Κύπρο
Deutsche Welle 14 Ιανουαρίου 2026 | 00:45

Ρωσικά «μυστήρια» στην Κύπρο

Δύο ανεξήγητα περιστατικά στην Κύπρο, σχεδόν ταυτόχρονα: Ρώσος επιχειρηματίας εξαφανίζεται στη Λεμεσό, υψηλόβαθμος διπλωμάτης χάνει τη ζωή του μέσα στην πρεσβεία

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Σχέση: Η λέξη «κλειδί» που την σώζει…

Σχέση: Η λέξη «κλειδί» που την σώζει…

Spotlight

Η παραφιλολογία για ρωσικό δάκτυλο πίσω από την δημοσιοποίηση ενός βίντεο που εμφανίζει ανθρώπους του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας να συνδιαλέγονται με φερόμενο ξένο επενδυτή για εξασφάλιση εισφορών για την προεκλογική εκστρατεία δεν είναι η μόνη εξέλιξη ρωσικού ενδιαφέροντος που απασχολεί την κυπριακή κοινή γνώμη.

Τις τελευταίες μέρες εξελίσσεται στην Κύπρο ένα διπλό μυστήριο με έντονο το ρωσικό στοιχείο, που θέτει σε κινητοποίηση τις αστυνομικές αρχές. Πρόκειται για δύο υποθέσεις οι οποίες συμπίπτουν χρονικά και αφορούν στην εξαφάνιση ενός Ρώσου επιχειρηματία στην Λεμεσό και τον θάνατο υψηλόβαθμου στελέχους μέσα στη ρωσική πρεσβεία, στη Λευκωσία.

Άφαντος Ρώσος μεγιστάνας

Η υπόθεση της εξαφάνισης του Ρώσου μεγιστάνα απασχολεί τις κυπριακές αστυνομικές αρχές από την περασμένη Πέμπτη, ενώ σήμερα το πρωί η αστυνομία ενέπλεξε και ντρόουνς στις έρευνες για τον εντοπισμό του. Πρόκειται για τον 56χρονο Vladislav Baumgertner, πρώην διευθύνοντα σύμβουλο του παγκόσμιου κολοσσού λιπασμάτων Uralkali, ο οποίος το 2013 βρέθηκε στο επίκεντρο οικονομικής διαμάχης στη Λευκορωσία, όπου και συνελήφθη.’

Το κεντρικό κτίριο του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών στη Μόσχα

Τελικά μεταφέρθηκε στην Ρωσία, όπου οι κατηγορίες εις βάρος του απορρίφθηκαν και αφέθηκε ελεύθερος για να εγκατασταθεί στην Κύπρο και συγκεκριμένα στη Λεμεσό. Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες σε παραθαλάσσια περιοχή, όπου εντοπίστηκε για τελευταία φορά το στίγμα του κινητού του. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους οι αρχές, ο 56χρονος μετέβη στο σημείο με ταξί και έκτοτε τα ίχνη του εξαφανίστηκαν.

Αυτοκτονία στην πρεσβεία;

Η υπόθεση της εξαφάνισης του Ρώσου μεγιστάνα ίσως δεν θα προκαλούσε από μόνη της τόσο ενδιαφέρον, αν δεν συνέπιπτε χρονικά με τον θάνατο στελέχους της ρωσικής πρεσβείας στη Λευκωσία. Πρόκειται για τον A.V. Panov, ο οποίος απεβίωσε στις 8 Ιανουαρίου 2026 στο γραφείο του στην πρεσβεία. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το στέλεχος της ρωσικής πρεσβείας βρέθηκε νεκρό στο γραφείο του και η πρεσβεία κάνει λόγο για αυτοκτονία.

Κάτι τέτοιο δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί από τις αστυνομικές αρχές της Κύπρου, καθώς δεν τους επετράπη ούτε η είσοδος στο κτίριο, ούτε η παραλαβή σημειώματος αυτοχειρίας, με την δικαιολογία ότι αυτό θα αποστελλόταν στην Μόσχα. Για το περιστατικό έχει ήδη ενημερωθεί το Υπουργείο Εξωτερικών της Κύπρου, ενώ το θέμα παρακολουθούν στενά και οι αρμόδιες υπηρεσίες Ασφαλείας της Δημοκρατίας.

Λουκιανός Λυρίτσας, Λευκωσία Ανταποκριτής της Ελληνικής Σύνταξης της DW στη Λευκωσία

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Νταβός 2026: Το Πνεύμα του Διαλόγου και το Δόγμα Ντονρόε

Νταβός 2026: Το Πνεύμα του Διαλόγου και το Δόγμα Ντονρόε

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σχέση: Η λέξη «κλειδί» που την σώζει…

Σχέση: Η λέξη «κλειδί» που την σώζει…

AGRO
Αγρότες: Με υποσχέσεις έφυγαν οι «πρόθυμοι» αγρότες – «Δεν θα ανεχθούμε εκβιασμούς» είπε ο Μητσοτάκης

Αγρότες: Με υποσχέσεις έφυγαν οι «πρόθυμοι» αγρότες – «Δεν θα ανεχθούμε εκβιασμούς» είπε ο Μητσοτάκης

inWellness
inTown
«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο
inTickets 13.01.26

«Η Αστερόσκονη»: Ένα έργο που επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Σημείο

Πέντε ερωτικές ιστορίες, τοποθετημένες σε διαφορετικές εποχές της Ελλάδας, συνθέτουν το κοινό σύμπαν του έργου «Η Αστερόσκονη», όπου άνθρωποι και χρονικότητες συναντιούνται γύρω από την ίδια ανάγκη για αγάπη και σύνδεση.

Σύνταξη
«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά
inTickets 12.01.26

«Η φωνή της ψυχής μας»: Οι φίλοι του Αντώνη Καλογιάννη τιμούν τη μνήμη και το έργο του σε μια ξεχωριστή βραδιά

Η Δευτέρα 9 Μαρτίου είναι αφιερωμένη στον Αντώνη Καλογιάννη, καθώς το έργο του θα «ζωντανέψει» στη σκηνή του θεάτρου Παλλάς, μέσα από τη μουσική παράσταση «Η φωνή της ψυχής μας».

Σύνταξη
Stream newspaper
Η Τσεχία θέλει να μείνει με κορώνα
Deutsche Welle 11.01.26

Η Τσεχία θέλει να μείνει με κορώνα

Ο εθνολαϊκιστής πρωθυπουργός Μπάμπις όχι μόνο απορρίπτει το ευρώ, αλλά δηλώνει ότι το εθνικό νόμισμα θα πρέπει να κατοχυρωθεί για πάντα και συνταγματικά, μαζί με το δικαίωμα στα μετρητά.

Σύνταξη
SPIEGEL: Ποιος θα ηγηθεί της έρευνας για το πρόβλημα στο FIR Αθηνών; – «Η Ελλάδα είναι μια χώρα με πολύ ήλιο – αλλά και με πολλή σκιά»
Deutsche Welle 06.01.26

SPIEGEL: Ποιος θα ηγηθεί της έρευνας για το πρόβλημα στο FIR Αθηνών; – «Η Ελλάδα είναι μια χώρα με πολύ ήλιο – αλλά και με πολλή σκιά»

Πληθώρα δημοσιευμάτων κυκλοφορούν στον γερμανικό Τύπο αναφορικά με τα προβλήματα που καταγράφηκαν τις τελευταίες ημέρες στην εναέρια κυκλοφορία στην Ελλάδα.

Σύνταξη
Τα στενά περιθώρια μιας εξαρτημένης Ευρώπης που φανέρωσε η επίθεση στη Βενεζουέλα
Deutsche Welle 06.01.26

Τα στενά περιθώρια μιας εξαρτημένης Ευρώπης που φανέρωσε η επίθεση στη Βενεζουέλα

Ο δισταγμός της Ευρώπης να καταδικάσει την αμερικανική επίθεση στη Βενεζουέλα αναδεικνύει πως το δίκαιο συχνά ταυτίζεται με την ισχύ – και πως η εξάρτηση συνεπάγεται περιορισμένη αυτονομία

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σουδάν: Οι Aρχές ανέκτησαν 570 πολύτιμα αρχαία αντικείμενα από το λεηλατημένο Εθνικό Μουσείο του Χαρτούμ
Κόσμος 14.01.26

Σουδάν: Οι Aρχές ανέκτησαν 570 πολύτιμα αρχαία αντικείμενα από το λεηλατημένο Εθνικό Μουσείο του Χαρτούμ

Την εποχή της λεηλασίας, δορυφορικές φωτογραφίες έδειχναν φορτηγά γεμάτα με τους θησαυρούς αυτούς να κατευθύνονται στο Νταρφούρ, μια επαρχία του δυτικού Σουδάν που ελέγχεται από τις ΔΤΥ.

Σύνταξη
Αλέξης Χαρίτσης: Tα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κ. Μητσοτάκης είναι απολύτως ανεπαρκή
Πολιτική Γραμματεία 14.01.26

Αλέξης Χαρίτσης: Tα μέτρα που ανακοίνωσε ο Κ. Μητσοτάκης είναι απολύτως ανεπαρκή

«Ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα έκανε αυτό που κάνει από το 2019. Κατέφυγε στο εγχειρίδιο του καλού πολιτικάντη: μεγάλα θα, μπόλικες απειλές και εν τέλει ελάχιστη ουσία» αναφέρει ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.

Σύνταξη
Άνετη και ωραία η Ντόρτμουντ (3-0) – Τρίποντο – «ανάσα» για την Μάιντς (2-1)
Ποδόσφαιρο 13.01.26

Άνετη και ωραία η Ντόρτμουντ (3-0) – Τρίποντο – «ανάσα» για την Μάιντς (2-1)

Η Ντόρτμουντ είχε εύκολο έργο απέναντι στη Βέρντερ Βρέμης επικρατώντας με 3-0, ενώ η Μάιντς πήρε τεράστια νίκη με 2-1 επί της Χάιντενχαϊμ ξεφεύγοντας από τον πάτο της βαθμολογίας.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Απειλές και συνέχιση των αδιεξόδων, το αποτέλεσμα του ψευτοδιαλόγου της κυβέρνησης με τους αγρότες
Πολιτική Γραμματεία 13.01.26

ΣΥΡΙΖΑ: Απειλές και συνέχιση των αδιεξόδων, το αποτέλεσμα του ψευτοδιαλόγου της κυβέρνησης με τους αγρότες

Το Μέγαρο Μαξίμου «έστησε μια επικοινωνιακή παράσταση για να κηρύξει, αναρμοδίως και δια του εκφοβισμού, τη λήξη των αγροτικών κινητοποιήσεων», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ.

Σύνταξη
Ναόμι, Φιντέλ και haute σκάνδαλα – Νέο βιβλίο αποκαθηλώνει το μύθο της Άννα Γουίντουρ 
Live in Style 13.01.26

Ναόμι, Φιντέλ και haute σκάνδαλα – Νέο βιβλίο αποκαθηλώνει το μύθο της Άννα Γουίντουρ 

Η Φιλίπα Φίνο, η επί χρόνια στενή συνεργάτιδα της Άννας Γουίντουρ, ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει τον Μάιο το Best Dressed, ένα βιβλίο που υπόσχεται να κάνει το Ο Διάβολος Φοράει Prada να μοιάζει με παιδικό παραμύθι

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Κύπελλο: Οι ορισμοί της τριπλής αποτυχίας (Ελλήνων και ξένων διαιτητών)
On Field 13.01.26

Κύπελλο: Οι ορισμοί της τριπλής αποτυχίας (Ελλήνων και ξένων διαιτητών)

Τι έδειξαν οι ορισμοί διαιτητών για τα ματς Κυπέλλου: 1) Δεν υπάρχει Έλληνας κοινής αποδοχής, 2) Ο Λανουά δεν έβγαλε νέους ρέφερι, 3) Σλοβένος στο VAR Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ; Ξένος να’ ναι και ότι να’ ναι

Βάιος Μπαλάφας
Μπλόκα: «Τυράκια» από τον πρωθυπουργό στη συνάντηση με τους δικούς του… «πρόθυμους» – Η επόμενη ημέρα
«Παιχνίδια» με τη «φωτιά» 13.01.26

«Τυράκια» από τον πρωθυπουργό στη συνάντηση με τους δικούς του... «πρόθυμους» - Η επόμενη ημέρα στα μπλόκα

Απέναντι σε ευήκοα ώτα -κάποια εκ των οποίων «γαλάζια»- ο πρωθυπουργός μοίρασε «τυράκια» και εξαπέλυσε απειλές. «Πολιτικά παιχνίδια» καταλογίζουν στην κυβέρνηση οι απόντες από τη συνάντηση στο Μαξίμου, προετοιμάζοντας τις επόμενες κινήσεις στα μπλόκα που… φτάνουν μέχρι το Σύνταγμα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Σουηδία: Η υπηρεσία πληροφοριών προειδοποιεί για αυξανόμενες ξένες απειλές – «Δεν είναι μόνο η Ρωσία…»
Säpo 13.01.26

Σουηδία: Η υπηρεσία πληροφοριών προειδοποιεί για αυξανόμενες ξένες απειλές – «Δεν είναι μόνο η Ρωσία…»

Η επικεφαλής της Säpo επισήμανε την ανάγκη ψυχραιμίας και προσοχής πριν αποδοθούν ευθύνες, σημειώνοντας ότι δεν ευθύνεται η Ρωσία για κάθε περιστατικό.

Σύνταξη
Η νέα εποχή της αυτοκρατορίας των ΗΠΑ – «Ετοιμαστείτε για τα χειρότερα ή βάλτε φρένο στον Τραμπ», λέει ο Στίγκλιτς
Χωρίς τις ΗΠΑ; 13.01.26

Η νέα εποχή της αυτοκρατορίας των ΗΠΑ – «Ετοιμαστείτε για τα χειρότερα ή βάλτε φρένο στον Τραμπ», λέει ο Στίγκλιτς

Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντα θεωρούσε τον εαυτό του υπεράνω του νόμου - Καυχιόταν ότι θα μπορούσε να πυροβολήσει κάποιον στην Πέμπτη Λεωφόρο της Νέας Υόρκης χωρίς να χάσει ψήφο

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τον γύρο του κόσμου έκανε το ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός καθώς μεταδόθηκε σε 123 χώρες!
Μπάσκετ 13.01.26

Τον γύρο του κόσμου έκανε το ντέρμπι Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός καθώς μεταδόθηκε σε 123 χώρες!

Παγκόσμιος χαμός για το ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής της Euroleague, Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός, καθώς μεταδόθηκε σε πολλές χώρες. Ξεπέρασε και το ντέρμπι της Σερβίας.

Σύνταξη
Η Ζόε Σαλντάνα είναι η πιο εμπορική ηθοποιός όλων των εποχών με έσοδα 15,47 δισεκατομμύρια δολαρίων
Κορυφή 13.01.26

Η Ζόε Σαλντάνα είναι η πιο εμπορική ηθοποιός όλων των εποχών με έσοδα 15,47 δισεκατομμύρια δολαρίων

Η Ζόε Σαλντάνα είναι η πρώτη ηθοποιός που εμφανίστηκε σε τέσσερις ταινίες που απέφεραν περισσότερα από 2 δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένης της ταινίας «Avengers: Infinity War».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΟΗΕ: Ο Γκουτέρες απειλεί το Ισραήλ με παραπομπή στο Διεθνές Δικαστήριο αν δεν άρει τα μέτρα κατά της UNRWA
Ανθρωπιστική βοήθεια 13.01.26

ΟΗΕ: Ο Γκουτέρες απειλεί το Ισραήλ με παραπομπή στο Διεθνές Δικαστήριο αν δεν άρει τα μέτρα κατά της UNRWA

Το ανώτατο νομικό όργανο του ΟΗΕ εξέδωσε τον Οκτώβριο γνωμοδότηση σύμφωνα με την οποία το Ισραήλ έχει την υποχρέωση να διασφαλίζει την κάλυψη των βασικών αναγκών του άμαχου πληθυσμού στη Γάζα

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 14 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο