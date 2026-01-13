Δολοφονία Γρηγορόπουλου: Επεισοδιακή η δίκη Κορκονέα στον Άρειο Πάγο
Ο εισαγγελέας του Ανώτατου Δικαστηρίου εισηγήθηκε να απορριφθεί η αίτηση αναίρεσης του κατηγορούμενου, πρόταση που αν γίνει δεκτή από τον Άρειο Πάγο θα επικυρωθεί η ποινή της ισόβιας κάθειρξης
Σε κλίμα έντασης συζητήθηκε στο Ποινικό Τμήμα του Αρείου Πάγου η αίτηση αναίρεσης του καταδικασμένου σε ισόβια κάθειρξη πρώην ειδικού φρουρού Επαμεινώνδα Κορκονέα κατά της απόφασης του Μεικτού Ορκωτού Εφετείου της Λαμίας που είχε απορρίψει την αναγνώριση ελαφρυντικό στον καταδικασμένο για τη δολοφονία του 15χρονου Αλεξάνδρου Γρηγορόπουλου.
Ο εισαγγελέας του Ανώτατου Δικαστηρίου εισηγήθηκε να απορριφθεί η αίτηση αναίρεσης του κατηγορούμενου, πρόταση που αν γίνει δεκτή από τον Άρειο Πάγο θα επικυρωθεί η ποινή της ισόβιας κάθειρξης με την οποία έχει τιμωρηθεί για την εγκληματική του πράξη ο Επ. Κορκονέας.
Η ένταση δημιουργήθηκε μεταξύ της Ζωής Κωνσταντοπούλου, που εκπροσωπεί την οικογένεια του θύματος και της συνηγόρου του κατηγορούμενου Βάσως Πανταζή. Αφορμή στάθηκε η κίνηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου να παραδώσει υπόμνημα στο δικαστήριο. Η κ. Πανταζή αντέδρασε, λέγοντας ότι δεν επιτρέπεται δικονομικά να παρίσταται ως πολιτική αγωγή η οικογένεια.
Από την πλευρά της η συνήγορος υπεράσπισης του Ε. Κορκονέα ανέλυσε ενώπιον του Ανωτάτου Δικαστηρίου τους λόγους για τους οποίους ο καταδικασμένος για ανθρωποκτονία από πρόθεση, πρώην ειδικός φρουρός υπέβαλε αίτημα αναίρεσης της τελευταίας απόφασης του Εφετείου της Λαμίας επί της χορήγησης ελαφρυντικού.
Η απόφαση του Αρείου Πάγου αναμένεται το επόμενο διάστημα.
