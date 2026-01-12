Οι αθλητικές μεταδόσεις (12/1): Πού θα δείτε τη Λίβερπουλ και ματς των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων και Κυπέλλων
Αναλυτικά το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (12/1).
Γεμάτο είναι και σήμερα Δευτέρα (12/1) το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις. Ξεχωρίζουν οι αναμετρήσεις της Serie A, Τζένοα – Κάλιαρι (19:30) και Γιουβέντους – Κρεμονέζε, ενώ στην Αγγλία για το Κύπελλο, η Λίβερπουλ φιλοξενεί την Μπάρνσλεϊ (21:45). Τέλος, Στις 22:10 η Παρί Σεν Ζερμέν υποδέχεται την… γειτόνισσα Παρί FC για το Κύπελλο Γαλλίας.
11:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP 250 2026 Αδελαΐδα
16:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ουγγαρία – Μαυροβούνιο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών
19:00 COSMOTE SPORT 3 HD ΑΠΟΕΛ – Ακρίτας Χλώρακας Cyprus League
19:30 COSMOTE SPORT 5 HD Αλ Χιλάλ – Αλ Νασρ Roshn Saudi League
19:30 COSMOTE SPORT 2 HD Τζένοα – Κάλιαρι Serie A
19:45 COSMOTE SPORT 7 HD Νάπολι – Αρμάνι Μιλάνο Lega Basket Serie A
21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Λίβερπουλ – Μπάρνσλεϊ Emirates FA Cup
21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Γιουβέντους – Κρεμονέζε Serie A
22:00 Novasports Prime Σεβίλλη – Θέλτα La Liga
22:10 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Παρί Σεν Ζερμέν – Παρί FC Κύπελλο Γαλλίας
