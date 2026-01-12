Οι αθλητικές μεταδόσεις (12/1): Πού θα δείτε τη Λίβερπουλ και ματς των ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων και Κυπέλλων

Διαδικτυακό μπλακάουτ

O Τραμπ ποντάρει στο Starlink του Μασκ για να υποστηρίξει τις διαδηλώσεις στο Ιράν

Ήδη από την εποχή της κυβέρνησης Μπάιντεν οι ΗΠΑ προσέφεραν πρόσβαση στο Starlink για τους ιρανούς αντιφρονούντες. Η Τεχεράνη όμως φαίνεται πως βρήκε τρόπο να το μπλοκάρει.