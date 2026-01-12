Γιουβέντους – Κρεμονέζε 5-0: «Πάρτι» για τη Μεγάλη Κυρία
Η Γιουβέντους διέλυσε την Κρεμονέζε με 5-0 για την 20η αγωνιστική της Serie A.
- Προξενείο στη Γροιλανδία ανοίγει η Γαλλία – «Θα είμαστε στο πλευρό τους», λέει το Παρίσι
- Πέθανε η Ai, η ιδιοφυής χιμπατζής που άλλαξε όσα γνωρίζαμε για τη νοημοσύνη των πρωτευόντων
- Ο Τραμπ έχει κόντρα και με την Κολομβία… αλλά ο Γκουστάβε Πέτρο δεν είνα Μαδούρο
- Ελβετία: Μήνυση κατά του Charlie Hebdo –Σκίτσο σατιρίζει την τραγωδία του Κραν Μοντανά
Σε παράσταση για ένα ρόλο μετέτρεψε η Γιουβέντους το παιχνίδι με την Κρεμονέζε για την 20η αγωνιστική της Serie A, με τη Μεγάλη Κυρία να διαλύει την αντίπαλό της με 5-0.
Μετά από αυτή τη νίκη η Γιουβέντους ανέβηκε στους 39 βαθμούς και βρίσκεται στην 4η θέση, ενώ η Κρεμονέζε παρέμεινε στους 22 και στην 13η θέση.
Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 12ο λεπτό με τον Μπρέμερ και στο 15’ έκαναν το 2-0 με πλασέ του Νταβίντ. Στο 33’ η Γιουβέντους κέρδισε πέναλτι σε χέρι του Μπασκιρότο. Ο Γιλντίζ το εκτέλεσε, ο Οντέρο έστειλε την μπάλα στο δοκάρι, αλλά ο Τούρκος πήρε το ριμπάουντ και από κοντά έκανε το 3-0. Στο 48’ η Μεγάλη Κυρία ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 4-0 με αυτογκόλ του Τεράτσιανο και στο 64’ ο ΜακΚένι με κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό 5-0.
ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ: Ντι Γκρεγκόριο, Κέλι, Μπρέμερ (71’ Κοουπμάινερς), Καμπιάζο (62’ Καμπάλ), Καλουλού, ΜακΚένι, Τουράμ, Λοκατέλι (71’ Άντζιτς), Γιλντίζ (62’ Ζεγκρόβα), Μιρέτι (83’ Οπεντά), Ντέιβιντ
ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ: Οντέρο, Μπασκιρότο, Μπιανκέτι, Πετσέλα, Τεράτσιανο, Τζέρμπιν, Γκράσι (83’ Φολίνο), Μποντό (70’ Φάντεπιουτ), Γιόνσεν (46’ Μουσολίνι), Βάρντι (58’ Βάσκες), Μπονατσόλι (58’ Σανάμπρια)
Τα αποτελέσματα της 20ης αγωνιστικής
Κόμο – Μπολόνια 1-1
Ουντινέζε – Πίζα 2-2
Ρόμα – Σασουόλο 2-0
Αταλάντα – Τορίνο 2-0
Λέτσε – Πάρμα 1-2
Φιορεντίνα – Μίλαν 1-1
Βερόνα – Λάτσιο 0-1
Ίντερ – Νάπολι 2-2
Τζένοα – Κάλιαρι 3-0
Γιουβέντους – Κρεμονέζε 5-0
Η βαθμολογία:
Η επόμενη αγωνιστική
16/1 21:45 Πίζα – Αταλάντα
17/1 16:00 Ουντινέζε – Ίντερ
17/1 19:00 Νάπολι – Σασουόλο
17/1 21:45 Κάλιαρι – Γιουβέντους
18/1 13:30 Πάρμα – Τζένοα
18/1 16:00 Μπολόνια – Φιορεντίνα
18/1 19:00 Τορίνο – Ρόμα
18/1 21:45 Μίλαν – Λέτσε
19/1 19:30 Κρεμονέζε – Βερόνα
19/1 21:45 Λάτσιο – Κόμο
- Λίβερπουλ – Μπάρνσλεϊ 4-1: Πρόκριση για τους «Reds» και τώρα Μπράιτον! – Αναλυτικά τα ζευγάρια στους «32»
- Γιουβέντους – Κρεμονέζε 5-0: «Πάρτι» για τη Μεγάλη Κυρία
- Ρεάλ Μαδρίτης: Η «AS» εξηγεί από πότε άρχισε η «φθορά» του Τσάμπι Αλόνσο στη «βασίλισσα»
- Άρχισε γυμναστήριο ο μαχητής της ζωής Ακίλε Πολονάρα!
- Από νωρίς στα… βαθιά ο Κάρικ – Το ντέρμπι με την Σίτι και τα καλά λόγια του Γκουαρντιόλα
- Ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Ντραγκόφσκι από τον Παναθηναϊκό στη Βίτζεβ Λοτζ (vid)
- «Ο Παναθηναϊκός κοντά στη μεταγραφή του Σαντίνο Αντίνο» (pic)
- LIVE: Λίβερπουλ – Μπάρνσλεϊ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις