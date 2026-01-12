Γιουβέντους – Κρεμονέζε 5-0: «Πάρτι» για τη Μεγάλη Κυρία

Σε παράσταση για ένα ρόλο μετέτρεψε η Γιουβέντους το παιχνίδι με την Κρεμονέζε για την 20η αγωνιστική της Serie A, με τη Μεγάλη Κυρία να διαλύει την αντίπαλό της με 5-0.

Μετά από αυτή τη νίκη η Γιουβέντους ανέβηκε στους 39 βαθμούς και βρίσκεται στην 4η θέση, ενώ η Κρεμονέζε παρέμεινε στους 22 και στην 13η θέση.

Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ στο 12ο λεπτό με τον Μπρέμερ και στο 15’ έκαναν το 2-0 με πλασέ του Νταβίντ. Στο 33’ η Γιουβέντους κέρδισε πέναλτι σε χέρι του Μπασκιρότο. Ο Γιλντίζ το εκτέλεσε, ο Οντέρο έστειλε την μπάλα στο δοκάρι, αλλά ο Τούρκος πήρε το ριμπάουντ και από κοντά έκανε το 3-0. Στο 48’ η Μεγάλη Κυρία ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 4-0 με αυτογκόλ του Τεράτσιανο και στο 64’ ο ΜακΚένι με κεφαλιά διαμόρφωσε το τελικό 5-0.

ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ: Ντι Γκρεγκόριο, Κέλι, Μπρέμερ (71’ Κοουπμάινερς), Καμπιάζο (62’ Καμπάλ), Καλουλού, ΜακΚένι, Τουράμ, Λοκατέλι (71’ Άντζιτς), Γιλντίζ (62’ Ζεγκρόβα), Μιρέτι (83’ Οπεντά), Ντέιβιντ

ΚΡΕΜΟΝΕΖΕ: Οντέρο, Μπασκιρότο, Μπιανκέτι, Πετσέλα, Τεράτσιανο, Τζέρμπιν, Γκράσι (83’ Φολίνο), Μποντό (70’ Φάντεπιουτ), Γιόνσεν (46’ Μουσολίνι), Βάρντι (58’ Βάσκες), Μπονατσόλι (58’ Σανάμπρια)

Τα αποτελέσματα της 20ης αγωνιστικής

Κόμο – Μπολόνια 1-1

Ουντινέζε – Πίζα 2-2

Ρόμα – Σασουόλο 2-0

Αταλάντα – Τορίνο 2-0

Λέτσε – Πάρμα 1-2

Φιορεντίνα – Μίλαν 1-1

Βερόνα – Λάτσιο 0-1

Ίντερ – Νάπολι 2-2

Τζένοα – Κάλιαρι 3-0

Γιουβέντους – Κρεμονέζε 5-0

Η βαθμολογία:

Η επόμενη αγωνιστική

16/1 21:45 Πίζα – Αταλάντα

17/1 16:00 Ουντινέζε – Ίντερ

17/1 19:00 Νάπολι – Σασουόλο

17/1 21:45 Κάλιαρι – Γιουβέντους

18/1 13:30 Πάρμα – Τζένοα

18/1 16:00 Μπολόνια – Φιορεντίνα

18/1 19:00 Τορίνο – Ρόμα

18/1 21:45 Μίλαν – Λέτσε

19/1 19:30 Κρεμονέζε – Βερόνα

19/1 21:45 Λάτσιο – Κόμο