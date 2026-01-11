Μία γυναίκα σκοτώθηκε και τρεις άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση που εξαπέλυσε η Ουκρανία με drones στη διάρκεια της νύκτας εναντίον της πόλη Βορονέζ, στη νότια Ρωσία, ανακοίνωσε σήμερα ο περιφερειακός κυβερνήτης Αλεξάντερ Γκούσεφ.

Ο πόλεμος ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία συνεχίζεται από τον Φεβρουάριο του 2022

Περισσότερες από 10 πολυκατοικίες, περίπου 10 σπίτια, ένα σχολείο και πολλά κυβερνητικά κτίρια υπέστησαν ζημιές από την επίθεση, πρόσθεσε ο Γκούσεφ σε ανάρτησή του στο Telegram.

«Η πόλη μας υπέστη μία από τις σφοδρότερες επιθέσεις με drones από την έναρξη της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης», σημείωσε χρησιμοποιώντας τον όρο της Μόσχας για την εισβολή της στην Ουκρανία.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το πλήρες εύρος της επίθεσης εναντίον της Βορονέζ, που βρίσκεται 470 χιλιόμετρα από τη Μόσχα και περίπου 250 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουκρανία, δεν είναι προς το παρόν ξεκάθαρο.

Δείτε βίντεο από την επίθεση στη Βορονέζ:

Κατέλαβε το χωριό Μπιλοχίργια στη Ζαπορίζια η Ρωσία

Οι ρωσικές δυνάμεις έθεσαν υπό τον ελέγχό τους το χωριό Μπιλοχίργια στην περιοχή Ζαπορίζια της νοτιοανατολικής Ουκρανίας, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Οι δυνάμεις της Μόσχας έπληξαν μία βιομηχανική βάση του ουκρανικού στρατιωτικού συμπλέγματος, αλλά και ενεργειακές υποδομές, μετέδωσε το TASS επικαλούμενο τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις αναφορές από το πεδίο της μάχης.

Πάνω από 1.000 πολυκατοικίες εξακολουθούν να παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση στο Κίεβο

Περισσότερες από 1.000 πολυκατοικίες εξακολουθούν να παραμένουν χωρίς θέρμανση στο Κίεβο, μετά από μία καταστροφική ρωσική επίθεση που έγινε τις προηγούμενες ημέρες, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Η Ρωσία έχει εντατικοποιήσει τους βομβαρδισμούς στο ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας, από την εισβολή της, το 2022.

Την Παρασκευή, μία πυραυλική επίθεση κατά του Κιέβου άφησε πρακτικά ολόκληρη την πόλη χωρίς την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και θέρμανσης εν μέσω ενός ξαφνικού κύματος κακοκαιρίας, ενώ οι αρχές απεκατέστησαν σήμερα την παροχή νερού και μερικώς απεκατέστησαν την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και θέρμανσης.