Σημαντική είδηση:
11.01.2026 | 11:10
Αποπνικτική η ατμόσφαιρα από τη φωτιά στο Κορωπί – Έκαψε δύο αποθήκες
Σημαντική είδηση:
11.01.2026 | 09:39
Σεισμός ανοιχτά της Σαντορίνης
Ρωσία: Μία νεκρή και τρεις τραυματίες σε ουκρανική επίθεση στη Βορονέζ – Κατέλαβαν χωριό οι ρωσικές δυνάμεις
Κόσμος 11 Ιανουαρίου 2026 | 13:15

Ρωσία: Μία νεκρή και τρεις τραυματίες σε ουκρανική επίθεση στη Βορονέζ – Κατέλαβαν χωριό οι ρωσικές δυνάμεις

Η Ουκρανία πραγματοποίησε επίθεση με drones στη Βορονέζ - Νέα εδαφικά κέρδη για τη Ρωσία στη Ζαπορίζια

Σύνταξη
A
A
Spotlight

Μία γυναίκα σκοτώθηκε και τρεις άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση που εξαπέλυσε η Ουκρανία με drones στη διάρκεια της νύκτας εναντίον της πόλη Βορονέζ, στη νότια Ρωσία, ανακοίνωσε σήμερα ο περιφερειακός κυβερνήτης Αλεξάντερ Γκούσεφ.

Ο πόλεμος ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία συνεχίζεται από τον Φεβρουάριο του 2022

Περισσότερες από 10 πολυκατοικίες, περίπου 10 σπίτια, ένα σχολείο και πολλά κυβερνητικά κτίρια υπέστησαν ζημιές από την επίθεση, πρόσθεσε ο Γκούσεφ σε ανάρτησή του στο Telegram.

«Η πόλη μας υπέστη μία από τις σφοδρότερες επιθέσεις με drones από την έναρξη της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης», σημείωσε χρησιμοποιώντας τον όρο της Μόσχας για την εισβολή της στην Ουκρανία.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το πλήρες εύρος της επίθεσης εναντίον της Βορονέζ, που βρίσκεται 470 χιλιόμετρα από τη Μόσχα και περίπου 250 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουκρανία, δεν είναι προς το παρόν ξεκάθαρο.

Δείτε βίντεο από την επίθεση στη Βορονέζ:

Κατέλαβε το χωριό Μπιλοχίργια στη Ζαπορίζια η Ρωσία

Οι ρωσικές δυνάμεις έθεσαν υπό τον ελέγχό τους το χωριό Μπιλοχίργια στην περιοχή Ζαπορίζια της νοτιοανατολικής Ουκρανίας, μετέδωσε σήμερα το πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Οι δυνάμεις της Μόσχας έπληξαν μία βιομηχανική βάση του ουκρανικού στρατιωτικού συμπλέγματος, αλλά και ενεργειακές υποδομές, μετέδωσε το TASS επικαλούμενο τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις αναφορές από το πεδίο της μάχης.

Πάνω από 1.000 πολυκατοικίες εξακολουθούν να παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και θέρμανση στο Κίεβο

Περισσότερες από 1.000 πολυκατοικίες εξακολουθούν να παραμένουν χωρίς θέρμανση στο Κίεβο, μετά από μία καταστροφική ρωσική επίθεση που έγινε τις προηγούμενες ημέρες, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

Η Ρωσία έχει εντατικοποιήσει τους βομβαρδισμούς στο ενεργειακό σύστημα της Ουκρανίας, από την εισβολή της, το 2022.

Την Παρασκευή, μία πυραυλική επίθεση κατά του Κιέβου άφησε πρακτικά ολόκληρη την πόλη χωρίς την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και θέρμανσης εν μέσω ενός ξαφνικού κύματος κακοκαιρίας, ενώ οι αρχές απεκατέστησαν σήμερα την παροχή νερού και μερικώς απεκατέστησαν την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και θέρμανσης.

Business
TITAN: Με ελληνικά τσιμέντα ένα στα τρία data centers στις ΗΠΑ

TITAN: Με ελληνικά τσιμέντα ένα στα τρία data centers στις ΗΠΑ

Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Το κρίσιμο εννιάμηνο για το τέλος του

Ταμείο Ανάκαμψης: Το κρίσιμο εννιάμηνο για το τέλος του

inWellness
inTown
inTickets 09.01.26

Πόσες επιτυχίες του David Bowie χωράνε σε ένα βράδυ;

Στις 17 Ιανουαρίου, το stage του Black Temple υποδέχεται μια σειρά από ελληνικές μπάντες, που θα ερμηνεύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie - ενώ τα decks θα αναλάβει ο Δημήτρης Παπασπυρόπουλος.

Σύνταξη
Ιράν: Αναφορές για 116 νεκρούς – Τεχεράνη: «Θα πλήξουμε Ισραήλ, αμερικάνικες βάσεις αν οι ΗΠΑ παρέμβουν»
Διαδηλώσεις και συγκρούσεις 11.01.26

Αναφορές για 116 νεκρούς στο Ιράν - Τεχεράνη: «Θα πλήξουμε Ισραήλ, αμερικάνικες βάσεις αν οι ΗΠΑ παρέμβουν»

Συνεχίζονται οι μαζικές διαδηλώσεις στο Ιράν ενάντια στην αύξηση του κόστους ζωής, οι οποίες έχουν πάρει αντικυβερνητικό χαρακτήρα - Νέες δηλώσεις Τραμπ για παρέμβαση

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Κολομβία: Έξι νεκροί σε συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους – Δημοφιλής τραγουδιστής μεταξύ των θυμάτων [βίντεο]
Κολομβία 11.01.26

Έξι νεκροί σε συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους – Δημοφιλής τραγουδιστής μεταξύ των θυμάτων [βίντεο]

Σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης καταγράφεται η στιγμή που το αεροσκάφος συντρίβεται σε χωράφι και τυλίγεται στις φλόγες.

Σύνταξη
Σε συναγερμό το Ισραήλ για ενδεχόμενη αμερικανική παρέμβαση στο Ιράν – Συνομιλία Ρούμπιο με Νετανιάχου
Κόσμος 11.01.26

Σε συναγερμό το Ισραήλ για ενδεχόμενη αμερικανική παρέμβαση στο Ιράν – Συνομιλία Ρούμπιο με Νετανιάχου

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν χθες ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο φέρονται να συζήτησαν το ενδεχόμενο αμερικανικής παρέμβασης στο Ιράν

Σύνταξη
Εδαφικές φιλοδοξίες του Τραμπ: Νέος ιμπεριαλισμός ή «τα καινούργια ρούχα του αυτοκράτορα;»
«Άλλαξε ο Μανωλιός;» 11.01.26

Εδαφικές φιλοδοξίες του Τραμπ: Νέος ιμπεριαλισμός ή «τα καινούργια ρούχα του αυτοκράτορα;»

Η επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ στη Βενεζουέλα υποδηλώνει ότι ο επεκτατισμός βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά πολλοί υποστηρίζουν ότι πρόκειται απλά για την τυπική εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ χωρίς υποκρισία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Εξωτερικοί παράγοντες εκμεταλλεύτηκαν τις ειρηνικές διαμαρτυρίες στο Ιράν, λέει η Τεχεράνη
Κόσμος 11.01.26

Εξωτερικοί παράγοντες εκμεταλλεύτηκαν τις ειρηνικές διαμαρτυρίες στο Ιράν, λέει η Τεχεράνη

Ο εκπρόσωπος του Συνταγματικού Συμβουλίου του Ιράν, Χάντι Ταχάν Ναζίφ, κατηγόρησε εξωγενείς παράγοντες που μετέτρεψαν τις ειρηνικές διαμαρτυρίες σε εξέγερση

Σύνταξη
Η Τσεχία θέλει να μείνει με κορώνα
Deutsche Welle 11.01.26

Η Τσεχία θέλει να μείνει με κορώνα

Ο εθνολαϊκιστής πρωθυπουργός Μπάμπις όχι μόνο απορρίπτει το ευρώ, αλλά δηλώνει ότι το εθνικό νόμισμα θα πρέπει να κατοχυρωθεί για πάντα και συνταγματικά, μαζί με το δικαίωμα στα μετρητά.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ ζητούν από τους Αμερικανούς να μην ταξιδεύουν στη Βενεζουέλα και να φύγουν άμεσα από τη χώρα
Κόσμος 11.01.26

Οι ΗΠΑ ζητούν από τους Αμερικανούς να μην ταξιδεύουν στη Βενεζουέλα και να φύγουν άμεσα από τη χώρα

Ανακοίνωση με «άρωμα» δεύτερης επίθεσης στη Βενεζουέλα εξέδωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ζητώντας από τους Αμερικανούς πολίτες να μην ταξιδέψουν στη Βενεζουέλα και όσοι βρίσκονται εκεί να αποχωρήσουν άμεσα.

Σύνταξη
Οι ελπίδες της Εθνικής πόλο για διάκριση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και το νέο σύστημα
Επιχείρηση μετάλλιο 11.01.26

Οι ελπίδες της Εθνικής πόλο για διάκριση στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και το νέο σύστημα

H Eθνική Ομάδα πόλο μπαίνει σήμερα στη μάχη του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Βελιγράδι με φιλοδοξίες για μία θέση στο βάθρο. Ποιο είναι το νέο σύστημα διεξαγωγής.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Gen Z και εργασία: Δεν είναι τεμπελιά, «μινιμαλισμός καριέρας» λέγεται – Τι είναι και γιατί έχει γίνει τάση
Διεθνής Οικονομία 11.01.26

Δεν είναι τεμπελιά, «μινιμαλισμός καριέρας» λέγεται - Τι είναι και γιατί έχει γίνει τάση για την Gen Z

Ενώ οι προηγούμενες γενιές ανέβηκαν με συνέπεια την εταιρική ιεραρχία σκαλί-σκαλί, η Gen Z επιλέγει να κάνει τα πράγματα διαφορετικά.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
LIVE: Καρδίτσα – Ολυμπιακός
Stoiximan GBL 11.01.26

LIVE: Καρδίτσα – Ολυμπιακός

LIVE: Καρδίτσα – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Καρδίτσα – Ολυμπιακός για τη 14η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Οι τέχνες δεν είναι πολυτέλεια για πλούσιους: Ο Ζοχράν Μαμντάνι μοίρασε δωρεάν εισιτήρια για θέατρα της Νέας Υόρκης
Culture Live 11.01.26

Οι τέχνες δεν είναι πολυτέλεια για πλούσιους: Ο Ζοχράν Μαμντάνι μοίρασε δωρεάν εισιτήρια για θέατρα της Νέας Υόρκης

Ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόχραν Μαμντάνι, επεκτείνει την ατζέντα της προσιτότητας στον πολιτισμό, μοιράζοντας 1.500 δωρεάν εισιτήρια για το φεστιβάλ Under the Radar και δηλώνοντας ότι οι τέχνες δεν πρέπει να είναι προνόμιο λίγων.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Σέρρες: Ανοιχτό το ενδεχόμενο δεύτερου ξυλοδαρμού του 17χρονου σε μεταγενέστερο χρόνο
Τραγωδία στις Σέρρες 11.01.26

Ανοιχτό το ενδεχόμενο δεύτερου ξυλοδαρμού του 17χρονου σε μεταγενέστερο χρόνο - Τι λέει ο δικηγόρος του

Αν οι αρμόδιες υπηρεσίες στις Σέρρες είχαν ενεργήσει εγκαίρως και επαρκώς, ίσως είχε αποτραπεί το έγκλημα που «ερχόταν με μαθηματική ακρίβεια», λέει ο δικηγόρος της οικογένειας του θύματος

Σύνταξη
«Δυστυχώς, η φωνή είναι σε δεύτερη μοίρα»: Θα συμμετείχε ξανά στη Eurovision ο Γιώργος Θεοφάνους ως συνθέτης;
Χαμογέλα και Πάλι! 11.01.26

«Δυστυχώς, η φωνή είναι σε δεύτερη μοίρα»: Θα συμμετείχε ξανά στη Eurovision ο Γιώργος Θεοφάνους ως συνθέτης;

«Είναι περισσότερο vision παρά ακουστικό. Εξαρτάται από το πόσα θα επενδύσει κάποιος στην εικόνα, στο κοστούμι, στο σκηνικό, στον εντυπωσιασμό», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Γιώργος Θεοφάνους

Σύνταξη
Ο καλός Τομ, ο «στραβωμένος» Βιν και ένας κομπάρσος: Η άλλη Διάσωση του Στρατιώτη Ράιαν
Ανέκδοτες φωτογραφίες 11.01.26

Ο καλός Τομ, ο «στραβωμένος» Βιν και ένας κομπάρσος: Η άλλη Διάσωση του Στρατιώτη Ράιαν

Σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του φιλμ Η Διάσωση του Στρατιώτη Ράιαν, μια σειρά από ανέκδοτες φωτογραφίες του πολεμικού έπους του Στίβεν Σπίλμπεργκ είδαν το φως της δημοσιότητας.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κορωπί: Αποπνικτική η ατμόσφαιρα από τη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη – Έκαψε δύο αποθήκες
Δυσχερής η κατάσβεση 11.01.26

Αποπνικτική η ατμόσφαιρα στο Κορωπί από τη φωτιά που βρίσκεται σε εξέλιξη - Έκαψε δύο αποθήκες

Πυκνός μαύρος καπνός έχει καλύψει την περιοχή στο Κορωπί - Στον έναν χώρο της επιχείρησης όπου ξέσπασε τα ξημερώματα η φωτιά υπάρχουν πλαστικά που δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών

Σύνταξη
Ακλόνητοι στα μπλόκα οι αγρότες ετοιμάζονται για τη συνάντηση με Μητσοτάκη – «Κόκκινη γραμμή η επιβίωσή μας»
Agro-in 11.01.26

Ακλόνητοι στα μπλόκα οι αγρότες ετοιμάζονται για τη συνάντηση με Μητσοτάκη – «Κόκκινη γραμμή η επιβίωσή μας»

Οι αγρότες, παραμένουν στα μπλόκα και ετοιμάζονται για το ραντεβού με τον πρωθυπουργό, προειδοποιώντας με νέα κλιμάκωση αν δεν ικανοποιηθούν με όσα θα ειπωθούν την Τρίτη

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Ιράν: Αναφορές για 116 νεκρούς – Τεχεράνη: «Θα πλήξουμε Ισραήλ, αμερικάνικες βάσεις αν οι ΗΠΑ παρέμβουν»
Διαδηλώσεις και συγκρούσεις 11.01.26

Αναφορές για 116 νεκρούς στο Ιράν - Τεχεράνη: «Θα πλήξουμε Ισραήλ, αμερικάνικες βάσεις αν οι ΗΠΑ παρέμβουν»

Συνεχίζονται οι μαζικές διαδηλώσεις στο Ιράν ενάντια στην αύξηση του κόστους ζωής, οι οποίες έχουν πάρει αντικυβερνητικό χαρακτήρα - Νέες δηλώσεις Τραμπ για παρέμβαση

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Χειμερινές εκπτώσεις: Προσδοκίες για τζίρο άνω των 6 δισ. ευρώ
Τεστ αντοχών 11.01.26

Συγκρατημένοι αισιόδοξοι οι έμποροι για τις χειμερινές εκπτώσεις - Στόχος για τζίρο άνω των 6 δισ. ευρώ

Οι ετήσιες πωλήσεις στο λιανικό εμπόριο δείχνουν σημάδια σταθεροποίησης, με μια εκτιμώμενη αύξηση της τάξης του 5%, σημειώνει ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ Βασίλης Κορκίδης

Σύνταξη
