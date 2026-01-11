Πόρτσμουθ – Άρσεναλ 1-4: Εύκολη πρόκριση με χατ-τρικ του Μαρτινέλι

Παρότι βρέθηκε νωρίς πίσω στο σκορ, η Άρσεναλ κατάφερε να κάμψει την αντίσταση της Πόρτσμουθ με 4-1 εκτός έδρας, στο πλαίσιο του 3ου γύρου του FA Cup, και έτσι εξασφάλισε το εισιτήριό της για την επόμενη φάση του αρχαιότερου ποδοσφαιρικού θεσμού.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους «κανονιέρηδες» ήταν ο Γκάμπριελ Μαρτινέλι, ο οποίος σημείωσε χατ-τρικ (και τα τρία γκολ προήλθαν από κόρνερ) και είχε κομβικό ρόλο για το θετικό αποτέλεσμα που πήρε το σύνολο του Μικέλ Αρτέτα. Οι γηπεδούχοι πάντως ήταν εκείνοι που προηγήθηκαν στο 3′ με τον Μπίσοπ.

Οι Λονδρέζοι ισοφάρισαν με αυτογκόλ του Ντόζελ στο 8′, ενώ στη συνέχεια ανέλαβε δράση ο Μαρτινέλι σκοράροντας στο 25′, στο 51′ και στο 72′ για το τελικό 4-1.

Στο άλλο ματς που έγινε την ίδια ώρα η Λιντς πέρασε με 3-1 από την έδρα της Ντέρμπι Κάουντι, ανατρέποντας το 1-0 με το οποίο είχαν προηγηθεί οι γηπεδούχοι στο 35′ με τον Ντίαζ. Οι φιλοξενούμενοι που έχασαν πέναλτι δύο λεπτά νωρίτερα με τον Πιρό, ισοφάρισαν σε 1-1 στπ 55′ με τον Νιντό, πήραν το προβάδισμα τέσσερα λεπτά αργότερα (59′) με τον Τανάκα και «σφράγισαν» οριστικά την πρόκρισή τους στο 90+3′ με τον Τζάστιν.

Εξάλλου να σημειώσουμε πως η κλήρωση του 4ου γύρου θα πραγματοποιηθεί στις 12 Ιανουαρίου 2026, με τους Στίβεν Τζέραρντ και Τζο Κόουλ να τελούν χρέη παρουσιαστών. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί στο Άνφιλντ, λίγο πριν από την αναμέτρηση της Λίβερπουλ με τη Μπάρνσλεϊ.

Το πρόγραμμα του 3ου γύρου του Κυπέλλου Αγγλίας (FA Cup):

Σάββατο (10/01):

Τσέλτεναμ-Λέστερ 0-2

Έβερτον-Σάντερλαντ 0-3 πεν. (1-1 κ.α. και παρ.)

Μάκλσφιλντ-Κρίσταλ Πάλας 2-1

Γουλβς-Σριούσμπερι 6-1

Μπόρεχαμ Γουντ-Μπέρτον 0-5

Μπέρνλι-Μίλγουολ 5-1

Ντονκάστερ-Σαουθάμπτον 2-3

Φούλαμ-Μίντλεσμπρο 3-1

Ίπσουιτς-Μπλάκπουλ 2-1

Μάντσεστερ Σίτι-Έξετερ 10-1

Νιούκαστλ-Μπόρνμουθ 2-2

Σέφιλντ Γουένσντεϊ-Μπρέντφορντ 0-2

Στόουκ-Κόβεντρι 1-0

Νιούκαστλ-Μπόρνμουθ 7-6 πεν. (2-2 κ.α., 3-3 παρ.)

Τότεναμ-Άστον Βίλα 1-2

Μπρίστολ Σίτι-Γουότφορντ 5-1

Κέμπριτζ-Μπέρμιγχαμ 2-3

Γκρίμσμπι-Γουέστον Σούπερ Μάρε 3-2

Τσάρλτον-Τσέλσι 1-5

Κυριακή (11/01):

Ντέρμπι Κάουντι-Λιντς 1-3

Πόρτσμουθ-Άρσεναλ 1-4

Χαλ-Μπλάκμπερν 4-3 πεν. (0-0 κ.α. και παρ.)

Νόριτς-Γουόλσολ 5-1

Σέφιλντ Γιουνάιτεντ-Μάνσφιλντ 3-4

Σουόνσι-Γουέστ Μπρομ 16:30

Γουέστ Χαμ-ΚΠΡ 16:30

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπράιτον 18:30

Δευτέρα (12/01):

Λίβερπουλ-Μπάρνσλεϊ 21:45

Τρίτη (20/01):

Σάλφορντ-Σουίντον 21:45