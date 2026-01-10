Οι millenials εκπλήσσουν: Αφιερώνουν περισσότερο χρόνο στα παιδιά τους

Οι Έλληνες δυστυχώς έχουν από τους χαμηλότερους δείκτες γονιμότητας στην Ευρώπη, μόλις 1,3, αποκτώντας λιγότερα παιδιά παρά ποτέ. Αυτό οφείλεται εν μέρει στο ότι γίνονται γονείς σε μεγαλύτερη ηλικία. Το ίδιο συμβαίνει και στις ΗΠΑ, αν και με δείκτη γονιμότητας 1,6. Συμβαίνει όμως και στην Ελλάδα το αμερικανικό φαινόμενο να αφιερώνουν οι millenials γονείς περισσότερο χρόνο στα παιδιά τους;

Σύμφωνα με μελέτες που επικαλείται ο Economist, μεταξύ 1965 και 2012, ο χρόνος που οι γονείς στις πλούσιες χώρες περνούσαν με τα παιδιά τους διπλασιάστηκε.

Δεδομένα από το American Heritage Time Use Study, για την περίοδο 1975–2018, δείχνουν ότι διαδοχικές γενιές αφιέρωναν ολοένα και περισσότερο χρόνο στα παιδιά τους.

Οι μητέρες της γενιάς των Millennials (γεννημένες 1981–1996) αφιέρωναν 12% περισσότερο χρόνο στη φροντίδα παιδιών σε σχέση με τις μητέρες της Generation X (1965–1980) στην ίδια ηλικία.

Η διαφορά μεταξύ των νεότερων μητέρων της Generation X και των baby boomers (1946–1964) ήταν 52%.

Οι πατέρες των Millennials, από την άλλη, αφιέρωναν 6% περισσότερο χρόνο στη φροντίδα παιδιών από ό,τι οι πατέρες της Generation X. Το μεγαλύτερο άλμα σημειώθηκε μεταξύ baby boomers και Generation X: οι νεότεροι πατέρες της Generation X περνούσαν πάνω από τον διπλάσιο χρόνο με τα παιδιά τους σε σύγκριση με τους προκατόχους τους στην ίδια ηλικία.

Μετά την πανδημία άλλαξε το τοπίο στους millenials

Από την πανδημία και μετά, ο χρόνος που οι πατέρες περνούν με τα παιδιά έχει αυξηθεί ακόμη περισσότερο.

Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, οι άνδρες που ζούσαν με τη σύντροφό τους αφιέρωναν το 2024 11% περισσότερο χρόνο στη φροντίδα παιδιών σε σχέση με το 2019 και 30% περισσότερο χρόνο στις οικιακές εργασίες. Για τις μητέρες, που συνήθως επωμίζονται το μεγαλύτερο μέρος των οικιακών καθηκόντων, οι αλλαγές ήταν πιο συγκρατημένες. Ο Economist προειδοποιεί ότι μπορεί αυτές οι έρευνες χρήσης χρόνου να μην είναι τέλειες, δείχνουν μια τάση προς μεγαλύτερη πατρική παρουσία.

Το βρετανικό δημοσίευμα αναφέρει πως χάρη στους ολοένα και πιο ενεργούς πατέρες, τα χάσματα φύλου στη φροντίδα παιδιών και στις οικιακές εργασίες στις ΗΠΑ μειώνονται γρήγορα. Ενώ πριν από την πανδημία, οι μητέρες αφιέρωναν σχεδόν διπλάσιο χρόνο από τους πατέρες στις δουλειές του σπιτιού, το 2024 αφιέρωναν 65% περισσότερο χρόνο από τους πατέρες στη φροντίδα παιδιών και 60% περισσότερο χρόνο στις οικιακές εργασίες.

Το χάσμα είναι μικρότερο για γονείς με πανεπιστημιακά πτυχία και για όσους εργάζονται: και στις δύο περιπτώσεις, οι μητέρες αφιερώνουν «μόνο» περίπου 40% περισσότερο χρόνο στις δουλειές του σπιτιού από τους πατέρες.