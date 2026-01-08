Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο και η σύζυγός του τραυματίστηκαν κατά την αιχμαλώτισή τους από τον στρατό των ΗΠΑ

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες τραυματίστηκαν κατά την επιχείρηση του αμερικανικού στρατού την 3η Ιανουαρίου στο Καράκας που οδήγησε στην αιχμαλώτισή τους, δήλωσε χθες Τετάρτη ο υπουργός Εσωτερικών της χώρας της Λατινικής Αμερικής Ντιοσντάντο Καμπέγιο.

«Η Σίλια τραυματίστηκε στο κεφάλι και στο σώμα. Ο ‘αδελφός’ (σ.σ. σύντροφος) Νικολάς τραυματίστηκε στο ένα πόδι. Ευτυχώς, αναρρώνουν από τους τραυματισμούς τους», ανέφερε ο κ. Καμπέγιο κατά τη διάρκεια εβδομαδιαίας εκπομπής του στην δημόσια τηλεόραση.

Βενεζουέλα: «Φριχτή η επίθεση των ΗΠΑ» – Στους 100 ανήλθαν οι νεκροί

Ο ίδιος δήλωσε πως η αμερικανική επίθεση στη Βενεζουέλα «ήταν φρικτή». Οπως είπε: «Μέχρι στιγμής, και τονίζω το μέχρι στιγμής, έχουμε 100 νεκρούς (…) και παρόμοιο αριθμό τραυματιών. Η επίθεση εναντίον της χώρας μας ήταν φρικτή».

#EnDesarrollo Diosdado Cabello afirmó que la operación de Estados Unidos en Venezuela para la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores dejó al menos 100 muertos y 100 heridos. pic.twitter.com/00oB4ZqZuu — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) January 8, 2026

Οι ένοπλες δυνάμεις της Βενεζουέλας δημοσιοποίησαν χθες βίντεο από τις κηδείες στρατιωτικών που έχασαν τη ζωή τους στην αμερικανική στρατιωτική επιχείρηση που είχε αποτέλεσμα την απαγωγή του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Συγγενείς με δάκρυα στα μάτια, φέρετρα καλυμμένα με σημαίες της Βενεζουέλας, ομιλίες για «το θάρρος», «την ανδρεία», την «τιμή», την «πίστη» των πεσόντων… Στεφάνια με λουλούδια και φωτογραφίες των νεκρών συνόδευαν τα φέρετρα, όπως και τιμητικά αγήματα, αναφέρει το ΑΠΕ.

En redes sociales ya comienzan a circular imágenes de los actos fúnebres de los militares caídos la madrugada del #3Ene en Caracas pic.twitter.com/XHFWxI6rGh — Robert Lobo (@RobertLobo_) January 6, 2026

«Αυτοί που πεθαίνουν για να υπερασπιστούν ζωή δεν μπορούν να χαρακτηριστούν νεκροί», αναφέρει κείμενο που συνοδεύει ένα από τα βίντεο, αναπαράγοντας στίχο γνωστού τραγουδιστή στη Βενεζουέλα, του Αλί Πριμέρα.

Ο υπουργός Αμυνας Βλαντίμιρ Παδρίνο δήλωσε την Κυριακή ότι σωματοφύλακες του προέδρου Μαδούρο δολοφονήθηκαν «εν ψυχρώ» από τα αμερικανικά στρατεύματα, που βομβάρδισαν την πρωτεύουσα Καράκας και τοποθεσίες σε άλλες τρεις πολιτείες στο πλαίσιο της επιχείρησης για την αιχμαλώτιση του αρχηγού του κράτους.