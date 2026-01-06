Τι είναι το fibermaxxing και πως επηρεάζει τον τρόπο που τρώμε;

Υπάρχει ένα trend που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και υπόσχεται καλύτερη πέψη, περισσότερη ενέργεια και χορταστικά γεύματα. Ονομάζεται fibermaxxing και δεν έχει να κάνει με μαγικά ροφήματα ή αυστηρές δίαιτες, αλλά με κάτι πολύ πιο απλό: τη συνειδητή προσπάθεια αύξησης της καθημερινής πρόσληψης φυτικών ινών μέχρι το συνιστώμενο όριο (~25-38 γρ./ημέρα για ενήλικες).

Στην εποχή της αφθονίας, μπορεί να τρώμε περισσότερο σε σχέση με το παρελθόν, αλλά, δυστυχώς, οι πιο πολλές τροφές που καταναλώνουμε έχουν υποστεί βιομηχανική επεξεργασία, με αποτέλεσμα να παίρνουμε λιγότερες φυτικές ίνες από όσες χρειαζόμαστε καθημερινά. Γι’ αυτό, είναι σημαντικό να βάζουμε στο τραπέζι μας, όσο γίνεται, τροφές που είναι στη φυσική τους μορφή.

Το fibermaxxing ξεκίνησε από το TikTok, όπου influencers μοιράζονται νόστιμους τρόπους για να προσθέσουμε ίνες στο πιάτο μας, π.χ. chia puddings, σαλάτες με όσπρια κ.ά.

Τι κερδίζουμε (σύμφωνα με επιστήμονες)

Βελτίωση της πέψης και ομαλή εντερική λειτουργία (ιδιαίτερα με την κατάλληλη ισορροπία διαλυτών και αδιάλυτων ινών).

Ρύθμιση σακχάρου και χοληστερίνης: Οι φυτικές ίνες βοηθούν στη μείωση της LDL χοληστερίνης και στη διατήρηση σταθερών επιπέδων σακχάρου στο αίμα.

Ευκολότερη απώλεια βάρους: Αυτό το θρεπτικό συστατικό εντείνει το αίσθημα κορεσμού. Έτσι, δεν έχουμε την τάση να καταναλώνουμε υπερβολικές ποσότητες φαγητού.

Μείωση κινδύνου χρόνιων ασθενειών: Μεταξύ αυτών, καρκίνου του παχέος εντέρου, καρδιοπαθειών και διαβήτη τύπου 2.

Τι πρέπει να γνωρίζουμε για το fibermaxxing

Προσοχή στην ποσότητα και στο ρυθμό! Απότομα μεγάλα άλματα στην ημερήσια πρόσληψη ινών (π.χ. >40-50 γρ.) μπορεί να προκαλέσουν φούσκωμα, αέρια ή/και δυσκοιλιότητα.

Οι ίνες απορροφούν υγρά, οπότε το σώμα χρειάζεται αρκετό νερό, – τουλάχιστον δύο με τρία λίτρα ημερησίως.

Το ότι τρώμε περισσότερες φυτικές ίνες δεν σημαίνει ότι μειώνουμε πρωτεΐνες, καλά λιπαρά ή άλλα θρεπτικά συστατικά.

Άτομα με Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου ή άλλες γαστρεντερικές παθήσεις καλό είναι να συμβουλεύονται το γιατρό ή το διατροφολόγο τους για την ποσότητα φυτικών ινών στη διατροφή τους.

* Πηγή: Vita