Αντίο Μανχάταν — Αυτή η υποτιμημένη περιοχή είναι η πιο συναρπαστική της Νέας Υόρκης
06 Ιανουαρίου 2026

Αντίο Μανχάταν — Αυτή η υποτιμημένη περιοχή είναι η πιο συναρπαστική της Νέας Υόρκης

Κομψά ξενοδοχεία με τιμή κάτω από 130 ευρώ, ποικίλη γαστρονομική σκηνή και μερικά από τα παλαιότερα κτίρια της πόλης της Νέας Υόρκης — η άγνωστη περιοχή του Κουίνς αξίζει να γίνει πιο γνωστή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
A
A
Vita.gr
Αϋπνίες: Πώς συνδέονται με το εντερικό μικροβίωμα;

Αϋπνίες: Πώς συνδέονται με το εντερικό μικροβίωμα;

Spotlight

Το Κουίνς (Queens) είναι η πιο πολυπολιτισμική περιοχή του κόσμου. Το Guinness World Records ανακήρυξε τη μεγαλύτερη περιοχή της Νέας Υόρκης, στο δυτικό άκρο του Λονγκ Άιλαντ, ως την πιο πολυπολιτισμική αστική περιοχή του πλανήτη, όπου ομιλούνται τουλάχιστον 138 γλώσσες. Φαίνεται ότι το ίδιο ισχύει και για τις κουζίνες, χάρη στους μετανάστες επιχειρηματίες που έφεραν τις παραδοσιακές συνταγές των προγόνων τους από τις πατρίδες τους.

Η περιοχή είχε επίσης σημαντικό ρόλο στη ναυτιλιακή βιομηχανία της Νέας Υόρκης κατά το πρώτο μισό του 20ού αιώνα, και πολλά από αυτά τα ίχνη παραμένουν. Έτσι, αυτό το γεωγραφικό σημείο περιλαμβάνει όχι μόνο τα καλύτερα στοιχεία κάθε κουλτούρας, αλλά και μερικά από τα παλαιότερα κτίρια της πόλης.

Όχι μόνο υποστηρίζει τις μικρές επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, αλλά πολλά από αυτά τα καταστήματα αποτελούν καταφύγιο για τις πολιτιστικές τους κοινότητες

YouTube thumbnail

Όλες οι στάσεις κατά μήκος της διαδρομής είναι εύκολα προσβάσιμες με το μετρό ή το λεωφορείο. Αν ξεκινάτε από το κέντρο της πόλης, κατευθυνθείτε ανατολικά, περάστε τον ποταμό East River και συνεχίστε προς το Long Island και θα καταλήξετε στο δυτικό Κουίνς.

Το Κουίνς είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για να κάνετε αγορές από τοπικά καταστήματα. Όχι μόνο υποστηρίζει τις μικρές επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, αλλά πολλά από αυτά τα καταστήματα αποτελούν καταφύγιο για τις πολιτιστικές τους κοινότητες.

Γειτονιά στο Κουίνς / Wikimedia Commons

Τι να δείτε και να κάνετε

Gantry Plaza State Park

Κάντε μια βόλτα κατά μήκος του λαμπερού ποταμού East River, ανάμεσα σε δύο αστραφτερούς ορίζοντες (Μανχάταν και Κουίνς), σε αυτό το πάρκο στο Long Island City, μια από τις πιο δυτικές γειτονιές του Κουίνς. Οι νέοι ουρανοξύστες στέκονται δίπλα στην αρχική γερανογέφυρα και την πινακίδα της Pepsi-Cola, χαρακτηριστικά της βιομηχανικής εποχής της περιοχής από τις αρχές έως τα μέσα του 20ού αιώνα.

Parrot Coffee


Ταξιδέψτε στη Μεσόγειο και την Ανατολική Ευρώπη στο Parrot Coffee, ένα παντοπωλείο στη γειτονιά Αστόρια (Astoria). Επιλέξτε κόκκους καφέ σε σακιά από λινάτσα, ελιές και τεμάχια τυριών από την Αλβανία, τη Βουλγαρία και άλλες χώρες. Για να μην αναφέρουμε τα ράφια γεμάτα με μέλι, μαρμελάδες, μπισκότα, ζυμαρικά, ελαιόλαδο και μπύρες.

Museum of the Moving Image


Αυτή η περιοχή του δυτικού Κουίνς, που περιλαμβάνει τις γειτονιές Αστόρια, Λονγκ Άιλαντ Σίτι και Σάνισαϊντ, φιλοξενεί πολλά κινηματογραφικά στούντιο, οπότε είναι λογικό να φιλοξενεί και το Museum of the Moving Image, μια φανταστική έκθεση για την ιστορία, την τεχνολογία και τη διαδικασία παραγωγής ταινιών, τηλεοπτικών προγραμμάτων και ψηφιακών μέσων. Φτιάξτε ένα κινούμενο βιβλίο που μπορείτε να πάρετε μαζί σας ως σουβενίρ (18 ευρώ, δωρεάν τις Πέμπτες).

Φορτηγάκια με φαγητό στο Τζάκσον Χάιτς

Η Ασία και η Λατινική Αμερική συναντώνται στο Τζάκσον Χάιτς, όπου το μείγμα μεταναστών από το Νεπάλ, την Ινδία, το Μπαγκλαντές, το Μεξικό, τον Ισημερινό, το Μπουτάν και την Κολομβία δημιουργεί μια ποικιλία γλωσσών και κουζινών που υπάρχει μόνο στο Κουίνς. Κάντε μια βόλτα ανάμεσα σε καροτσάκια με τάκος, φορτηγάκια με momo, καταστήματα με Σαμόσα και μαγαζιά με Εμπανάδα. Δοκιμάστε ένα ή όλα — και φέρτε μαζί σας μετρητά. Αν κατεβείτε στη στάση του μετρό 74th Street/Roosevelt Avenue, περπατήστε προς οποιαδήποτε κατεύθυνση — 74th Street, Roosevelt Avenue, 37th Avenue — και θα δείτε τους δρόμους γεμάτους με φορτηγάκια με φαγητό.

Flushing Meadows Corona Park


Μέσα στο πάρκο, στη βόρεια άκρη της λίμνης Meadow Lake, νοικιάστε ένα τετράκυκλο και κάντε βόλτα ανάμεσα σε δέντρα, γήπεδα ποδοσφαίρου και ιστορικά κτίρια από την Παγκόσμια Έκθεση του 1964 στο απέραντο Flushing Meadows Corona Park. Τραβήξτε φωτογραφίες δίπλα στο Unisphere, έναν γλόμπο 350 τόνων και 42 μέτρων που είναι το σύμβολο του Κουίνς. Στο πάρκο βρίσκεται επίσης το Hall of Science, το γήπεδο μπέιζμπολ Citi Field και το γήπεδο τένις Arthur Ashe (ενοικίαση ποδηλάτου από 11,5 ευρώ την ώρα).

Bowne House

Ένα από τα παλαιότερα σπίτια της Νέας Υόρκης, το Bowne House χτίστηκε το 1661 από τον John Bowne, έναν Άγγλο άποικο Κουάκερο και υπέρμαχο της θρησκευτικής ελευθερίας εν μέσω διωγμών. Στους επόμενους αιώνες, το σπίτι έγινε στάση του Underground Railroad, ενός μυστικού δικτύου ελεύθερων μαύρων, εναντίον της δουλείας, που βοηθούσαν τους Αφροαμερικανούς σκλάβους που αναζητούσαν την ελευθερία. Προγραμματίστε μια ξενάγηση κατά τις κανονικές ώρες λειτουργίας του μουσείου την Τετάρτη ή ενημερωθείτε για ειδικές ξεναγήσεις σε άλλα ιστορικά σπίτια στο Φλάσινγκ (Flushing) (10 ευρώ).

Θέα στις ταράτσες του Κουίνς / Wikimedia Commons

Πού να φάτε και να πιείτε

Beija Flor


Αυτό το γωνιακό εστιατόριο σερβίρει κλασικά βραζιλιάνικα πιάτα και έχει ρουστίκ διακόσμηση με μοβ γλυσίνες που κρέμονται από την οροφή. Η πικάνια είναι ψημένη και τρυφερή. Η μοκέκα ντε πεϊσέ (ψαρόσουπα) έχει υπέροχη γεύση καρύδας. Και το πάο ντε κέιτζο (ψωμί με τυρί) είναι ζεστό και μαλακό (ειδικά μενού μεσημεριανού από 14 ευρώ).

Ruta Oaxaca

Μια τολμηρή ποικιλία από υψηλής ποιότητας τεκίλες και μεσκάλ σερβίρεται σε διασκεδαστικές γευστικές δοκιμές και τέλεια κοκτέιλ σε αυτό το γοητευτικό μεξικάνικο εστιατόριο. Καθίστε στο μπαρ για να δείτε τη μαγεία των πολτοποιημένων πιπεριών serrano, των σπιτικών πουρέδων ταμαρίντ και των ψητών ανανάδων (κοκτέιλ από 13 ευρώ).

Sabry’s


Το Little Egypt, στην Astoria, λίγο περισσότερο από ένα μίλι βόρεια του Museum of the Moving Image, έχει γίνει προορισμός για μερικά από τα καλύτερα αραβικά εστιατόρια της πόλης, με κουζίνες από την Υεμένη, το Μαρόκο και τον Λίβανο. Και το αιγυπτιακό εστιατόριο θαλασσινών Sabry’s συμβάλλει στη διατήρηση αυτής της υψηλής φήμης. Το πλούσιο μενού του περιλαμβάνει χτένια τηγανισμένα στο τηγάνι, αντσούγιες τηγανητές, ταζίν με γαρίδες, λαβράκι πεταλούδα — όλα καρυκευμένα με τολμηρά μπαχαρικά και σερβιρισμένα με αφράτο ψωμί από τον φούρνο (κύρια πιάτα από 17 ευρώ).

Urubamba

Αυτό το οικογενειακό εστιατόριο είναι το πρότυπο της παραδοσιακής περουβιανής κουζίνας. Από το 1976, το εκλεπτυσμένο μενού έχει ξεπεράσει το πιο γνωστό ceviche. Ξεχωρίζουν τα ψητά και τρυφερά μωρά χταπόδια, πικάντικα με aji panca (ένα βαθύ κόκκινο τσίλι), το στιφάδο κατσίκας, τα ψητά εντόσθια, το tallarin verde, ένα είδος περουβιανών σπαγγέτι, ή η πάστα πέστο (κύρια πιάτα από 16 ευρώ).

Yedang

Είναι ένας ναός των αρχαίων κορεατικών τσαγιών και tteok (κέικ ρυζιού) που φτιάχνονται από μια βουδίστρια γιαγιά που σπούδασε την επίπονη τέχνη στην Κορέα και τώρα φουρνίζει αυτά τα χειροποίητα γλυκά στην Νέα Υόρκη. Το tteok είναι μαλακό και ζουμερό — δοκιμάστε αυτό με γέμιση μέλι και σουσάμι. Τα γλυκά και τα τσάγια είναι αρωματισμένα με τζιτζιφιά, κολλιτσίδα και πράσινο δαμάσκηνο (ποτά από 8 ευρώ).

Alley 41


Το κέντρο του Φλάσινγκ, γνωστό και ως Chinatown, φιλοξενεί ένα τεράστιο φάσμα Κινέζων-Αμερικανών κατοίκων με εκλεκτικό γούστο. Υπάρχει έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των εστιατορίων, από τα οποία έχουν προκύψει πολλά φανταστικά πιάτα όλων των τιμών και περιοχών. Περιηγηθείτε στις εξαντλητικές επιλογές, συμπεριλαμβανομένου του food court στο New World Mall. Για ένα χαλαρό δείπνο, φάτε στο Alley 41. Είναι ένα μοντέρνο κινέζικο εστιατόριο που ειδικεύεται σε άψογα πιάτα σιτσουάν που μπορείτε να μοιραστείτε. Το τηγανητό βοδινό κρέας αποκτά μια καπνιστή γυαλάδα από το γουόκ, και τα φασόλια με σκόρδο προσφέρουν μια απολαυστική τραγανή υφή (κύρια πιάτα από 15 ευρώ).

Πού να μείνετε

Feather Factory


Αυτό το ξενοδοχείο στο Long Island City δεν προσπαθεί να είναι κάτι περισσότερο από αυτό που είναι: ένα απλό, οικονομικό κατάλυμα. Απέχει περισσότερο από μισό μίλι από δύο στάσεις του μετρό, αλλά βρίσκεται κοντά στους σιδηροδρομικούς σταθμούς, οπότε όσοι έχουν ελαφρύ ύπνο θα πρέπει να φέρουν ωτοασπίδες. Προσφέρεται πρωινό και υπάρχει ένα κατάστημα που λειτουργεί όλη τη νύχτα στο λόμπι (δίκλινα δωμάτια από 128 ευρώ).

Boro Hotel

Αυτό το βιομηχανικό-σικ, σχετικά καινούργιο boutique ξενοδοχείο ενσαρκώνει το Long Island City. Απολαύστε την εκπληκτική θέα στο Μανχάταν και πέρα από αυτό από τα παράθυρα που φτάνουν από το δάπεδο μέχρι την οροφή και από την ταράτσα. Οι μπύρες που προσφέρει προέρχονται από τοπικές ζυθοποιίες, ενώ το Beebe’s στο ισόγειο σερβίρει φανταστικές παραδοσιακές πίτσες με λεπτή ζύμη (δίκλινα δωμάτια από 138 ευρώ, χωρίς πρωινό).

Renaissance New York Flushing Hotel at Tangram


Μπορείτε να περάσετε εύκολα μια μέρα σε αυτό το πολυτελές ξενοδοχείο μέσα στο εμπορικό κέντρο Tangram. Το ξενοδοχείο διαθέτει πισίνα, σάουνα και βεράντα, ενώ τα δωμάτια έχουν κομψή, βιομηχανική ατμόσφαιρα — πολλά λευκά και γκρι χρώματα με μαύρες μεταλλικές διακοσμητικές ράβδους για ράφια και κόκκινες πινελιές από τα μαξιλάρια, καθώς και μίνι μπαρ. Επισκεφθείτε το εμπορικό κέντρο για ατελείωτη διασκέδαση, όπως κινηματογράφο, αίθουσα ηλεκτρονικών παιχνιδιών, καφέ με υιοθετημένες γάτες και πολλές επιλογές για φαγητό, από πλήρως εξοπλισμένα εστιατόρια έως τον φωτισμένο με νέον χώρο εστίασης (δίκλινα δωμάτια από 219 ευρώ).

*Με στοιχεία από thetimes.com

Barclays: Το 2026 θα έχει περισσότερο… ρίσκο στο εταιρικό χρέος

Barclays: Το 2026 θα έχει περισσότερο… ρίσκο στο εταιρικό χρέος

Αϋπνίες: Πώς συνδέονται με το εντερικό μικροβίωμα;

Αϋπνίες: Πώς συνδέονται με το εντερικό μικροβίωμα;

Chevron: Διασώζει τις εξαγωγές πετρελαίου στη Βενεζουέλα – Και είναι η μόνη που φορτώνει

Chevron: Διασώζει τις εξαγωγές πετρελαίου στη Βενεζουέλα – Και είναι η μόνη που φορτώνει

