Γιώργος Παπαδάκης: Με δάκρυα και βαθιά συγκίνηση τον αποχαιρετούν οι συνεργάτες του στο «Καλημέρα Ελλάδα»
Ελλάδα 05 Ιανουαρίου 2026 | 08:09

Γιώργος Παπαδάκης: Με δάκρυα και βαθιά συγκίνηση τον αποχαιρετούν οι συνεργάτες του στο «Καλημέρα Ελλάδα»

Ο Γιώργος Παπαδάκης έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, σε ηλικία 75 χρόνων.

Σύνταξη
Συγκλονισμένη η τηλεοπτική οικογένεια του ΑΝΤ1 με την ξαφνική απώλεια του Γιώργου Παπαδάκη. Βαρύ πένθος και για τους συνεργάτες του δημοσιογράφου στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», μια πολύ δύσκολη μέρα για εκείνους, οι οποίοι εμφανίστηκαν μπροστά και πίσω από τις κάμερες για να τον αποχαιρετήσουν.

Ο Γιώργος Παπαδάκης είχε αποχωρήσει από την παρουσίαση το καλοκαίρι του 2025, παραδίδοντας τη σκυτάλη στον Παναγιώτη Στάθη και την Άννα Λιβαθυνού.

Το συγκινητικό αντίο του «Καλημέρα Ελλάδα»

Στην έναρξη της σημερινής εκπομπής, ο Παναγιώτης Στάθης δεν έκρυψε τη συγκίνησή του, τονίζοντας πως ποτέ δεν φανταζόταν ότι θα βρισκόταν σε αυτή τη θέση για να αποχαιρετήσει τον Γιώργο Παπαδάκη.

«Μου φαίνεται αδιανόητο ότι ήρθε αυτή η στιγμή. Ο Γιώργος Παπαδάκης δεν είναι απλώς ένας δημοσιογράφος· είναι ιστορία. Ανήκει στον αστερισμό του μύθου της ελληνικής δημοσιογραφίας και θα μας συντροφεύει πάντα μέσα από όσα υπήρξε και όσα άφησε πίσω του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Άννα Λιβαθυνού μίλησε για τον άνθρωπο που διαμόρφωσε την πρωινή ζώνη ενημέρωσης και σημείωσε πως δίδαξε στους συνεργάτες του, με πάθος και συνέπεια, τι σημαίνει αφοσίωση στη δουλειά.

Γιώργος Παπαδάκης; «Λύγισε» η αρχισυντάκτριά της εκπομπής

Η αρχισυντάκτρια της εκπομπής, Άννη Ζιώγα, εμφανίστηκε στην εκπομπή  εμφανώς συγκινημένη. Μιλώντας για τη μακρόχρονη συνεργασία τους, τόνισε πως ο Γιώργος Παπαδάκης ήταν πλέον οικογένεια για εκείνη.

«Ήταν απαιτητικός, αλλά βαθιά δίκαιος. Έμπαινε πάντα μπροστά και αναλάμβανε το κόστος. Σήμερα νιώθω πως κλείνει ένας μεγάλος κύκλος της ζωής μου.

Τέτοιες φωνές δεν σβήνουν ποτέ. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον άνθρωπο που με εμπιστεύτηκε», είπε με λυγμούς.

Μαρία Αναστασοπούλου: «Ήταν η επιτομή του συνομιλητή του κόσμου»

Η Μαρία Αναστασοπούλου, πρώην συμπαρουσιάστρια του Γιώργου Παπαδάκη, περιέγραψε τη συνεργασία τους:

«Θέλω να πω Καλημέρα Ελλάδα, αλλά σήμερα δεν μου βγαίνει. Νιώθω παράξενα που μιλάμε εδώ χωρίς τον Γιώργο.

Όσοι συνεργαστήκαμε μαζί του ξέρουμε πόσο πολύ νοιαζόταν για την είδηση, για την αλήθεια και για τους ανθρώπους που αδικούνταν. Δουλεύαμε ατελείωτες ώρες, με απόλυτη προσοχή σε κάθε λεπτομέρεια.

Ήταν ώρες στο γραφείο από βαθιά πίστη σε αυτό που έκανε».

Συμπληρώνοντας, υπογράμμισε τον διαρκή διάλογο που είχε με την κοινωνία:

«Ήταν η επιτομή του συνομιλητή του κόσμου. Διάβαζε κάθε μήνυμα, κάθε σχόλιο. Όλοι μεγαλώσαμε με τη φωνή του να λέει Καλημέρα Ελλάδα. Σήμερα, αυτό το ξυπνητήρι σίγησε έπειτα από 34 χρόνια».

Αναφερόμενη στη στιγμή που στάθηκε δίπλα του κάτω από το σήμα της εκπομπής, σημείωσε πως ένιωσε το βάρος της ιστορίας που κουβαλούσε. «Διαμόρφωσε ανθρώπους χωρίς καν να το αντιλαμβάνεται. Δεν συνειδητοποιούσε ο ίδιος το μέγεθός του· έπρεπε εμείς να του το θυμίζουμε.

Όταν ανακοίνωσε την αποχώρησή του, καταλάβαμε όλοι πως γίναμε μέρος μιας ιστορικής στιγμής».

Ο Παναγιώτης Στάθης παραδέχτηκε πως ακόμα και η φράση «Καλημέρα Ελλάδα» πλέον τον δυσκολεύει, γνωρίζοντας πως ανήκε για δεκαετίες στον Γιώργο Παπαδάκη.

Με τη Μαρία Αναστασοπούλου να προσθέτει συγκινημένη:

«Είμαι σίγουρη πως, αν μας έβλεπε τώρα, θα μας έλεγε να αλλάξουμε θέμα και να περάσουμε στην επικαιρότητα».

Πετρέλαιο
Τι αλλάζει στην ενέργεια από την επέμβαση Τραμπ στη Βενεζουέλα;

Τι αλλάζει στην ενέργεια από την επέμβαση Τραμπ στη Βενεζουέλα;

Ποντοπόρος
Βενεζουέλα: Η επόμενη ημέρα για τη ναυτιλία μετά τη σύλληψη Μαδούρο

Βενεζουέλα: Η επόμενη ημέρα για τη ναυτιλία μετά τη σύλληψη Μαδούρο

inWellness
inTown
Αποκάλυψη in: Η αρμόδια Επιτροπή για τις παρεμβολές «διαψεύδει» την ΥΠΑ για το «μπλακ αουτ» των αεροδρομίων
Ελλάδα 05.01.26

Αποκάλυψη in: Η αρμόδια Επιτροπή για τις παρεμβολές «διαψεύδει» την ΥΠΑ για το «μπλακ αουτ» των αεροδρομίων

Η ενημέρωση της ΕΥΠ από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων για μη εντοπισμό «παρεμβολών πρωτοφανούς διάστασης». Τι ανέφεραν στελέχη της ΕΕΤ που έχει την κύρια ευθύνη αυτών των ελέγχων και το παιχνίδι των εντυπώσεων για το σοβαρό τεχνικό πρόβλημα.

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Γιώργος Παπαδάκης: Χατζηνικολάου, Μικρούτσικος, Αρναούτογλου, Λιάγκας κι άλλοι αποχαιρετούν τον δημοσιογράφο
«Απέραντη θλίψη» 04.01.26

Γιώργος Παπαδάκης: Χατζηνικολάου, Μικρούτσικος, Αρναούτογλου, Λιάγκας κι άλλοι αποχαιρετούν τον δημοσιογράφο

Ο Γιώργος Παπαδάκης «αφήνει πίσω του μια λαμπρή διαδρομή στη δημοσιογραφία και ένα αποτύπωμα εντιμότητας», έγραψε σε ανάρτησή του ο Νίκος Χατζηνικολάου.

Σύνταξη
Γιώργος Παπαδάκης: Το τελευταίο γλυκόπικρο αντίο στο κοινό του μετά από 34 ολόκληρα χρόνια
«Καλημέρα Ελλάδα» 04.01.26

Γιώργος Παπαδάκης: Το τελευταίο γλυκόπικρο αντίο στο κοινό του μετά από 34 ολόκληρα χρόνια

Στις 4 Ιουλίου 2025, ο Γιώργος Παπαδάκης αποχαιρέτησε το κοινό και τους συνεργάτες του, με τους οποιούς έγινε μια ευχάριστη παρέα για πάνω από τρεις δεκαετίες.

Σύνταξη
Ο Γιώργος Παπαδάκης με τα δικά του λόγια – Ο έρωτας, τα φτωχικά παιδικά χρόνια, τα ατελείωτα πρωινά ξυπνήματα
Αντίο 04.01.26

Ο Γιώργος Παπαδάκης με τα δικά του λόγια – Ο έρωτας, τα φτωχικά παιδικά χρόνια, τα ατελείωτα πρωινά ξυπνήματα

Ο Γιώργος Παπαδάκης διέγραψε μια σημαντική πορεία στην τηλεόραση, ωστόσο, ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματά του θεωρούσε ότι ήταν η δημιουργία οικογένειας.

Σύνταξη
Πάτρα: Συνελήφθησαν για υπόθαλψη εγκληματία οι δύο ιδιοκτήτες του κλαμπ που σημειώθηκε η φονική συμπλοκή
Ελλάδα 04.01.26

Πάτρα: Συνελήφθησαν για υπόθαλψη εγκληματία οι δύο ιδιοκτήτες του κλαμπ που σημειώθηκε η φονική συμπλοκή

Σύμφωνα με πληροφορίες η Αστυνομία διαπίστωσε ότι το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του κλαμπ που κατέγραψαν τους δράστες της αιματηρής συμπλοκής είναι καταστραμμένο

Σύνταξη
Τι αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν του Λαϊκού νοσοκομείου για τον Γιώργο Παπαδάκη
Ελλάδα 04.01.26

Τι αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν του Λαϊκού νοσοκομείου για τον Γιώργο Παπαδάκη

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες όλων των εμπλεκόμενων επαγγελματιών υγείας, δεν κατέστη δυνατή η επαναφορά του ασθενούς, αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή του Λαϊκό νοσοκομείο.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Διαδήλωση με αίτημα την απελευθέρωση του προέδρου Μαδούρο από τις ΗΠΑ
Κόσμος 05.01.26

Βενεζουέλα: Διαδήλωση με αίτημα την απελευθέρωση του προέδρου Μαδούρο από τις ΗΠΑ

«Αφήστε ελεύθερο τον πρόεδρό μας», «η αυτοκρατορία τον απήγαγε», «θέλουμε να επιστρέψουν», «η Βενεζουέλα δεν είναι αποικία κανενός»: αυτά και άλλα συνθήματα ακούστηκαν στη χθεσινή συγκέντρωση

Σύνταξη
Τα 5 αγκάθια για να κλέψει ο Τραμπ το πετρέλαιο της Βενεζουέλας
Ανεφάρμοστο σχέδιο; 05.01.26

Τα 5 αγκάθια για να κλέψει ο Τραμπ το πετρέλαιο της Βενεζουέλας

Μπορεί η απαγωγή του Μαδούρο από τον Τραμπ να ήταν «εντυπωσιακή» και «ταχεία». Η οικονομική ανταμοιβή από αυτήν -να αξιοποιηθεί το πετρέλαιο- δεν θα είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο

Σύνταξη
«Ο Αταμάν χρεώνει την ήττα από τον Ολυμπιακό στον Χουάντσο»
Euroleague 05.01.26

«Ο Αταμάν χρεώνει την ήττα από τον Ολυμπιακό στον Χουάντσο»

Η «AS» έκανε εκτενή αναφορά στις δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν μετά την ήττα στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και τονίζει ότι ο Τούρκος τεχνικός χρεώνει το αρνητικό αποτέλεσμα στον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Σύνταξη
Στα 80 και ασταμάτητη: Η μαμά της Τζένιφερ Λόπεζ έκανε το ίντερνετ να παραληρεί με τον χορό της
Get Right 05.01.26

Στα 80 και ασταμάτητη: Η μαμά της Τζένιφερ Λόπεζ έκανε το ίντερνετ να παραληρεί με τον χορό της

Στα 80 της χρόνια, η μητέρα της Τζένιφερ Λόπεζ απέδειξε πως η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός. Με τον ξέφρενο χορό της στο πρωτοχρονιάτικο σόου της κόρης της, η Γουαδελούπε Ροντρίγκεζ έγινε viral, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές

Σύνταξη
Αλλάζει τον ενεργειακό χάρτη του πλανήτη η επέμβαση Τραμπ στη Βενεζουέλα;
Διεθνής Οικονομία 05.01.26

Αλλάζει τον ενεργειακό χάρτη του πλανήτη η επέμβαση Τραμπ στη Βενεζουέλα;

Οι Μιχάλης Μαθιουλάκης και Γιώργος Στάμτσης που μιλούν στον ΟΤ υπογραμμίζουν την εστίαση των αναλύσεων στις επιδιώξεις των ΗΠΑ να ελέγξουν τα αποθέματα πετρελαίου στη Βενεζουέλα.

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Όταν ο κόσμος γίνεται όλο και πιο χαοτικός και επικίνδυνος, είναι ακριβώς η ώρα να σχολιάσουμε και να υπερασπιστούμε τη διεθνή νομιμότητα
Editorial 05.01.26

Όταν ο κόσμος γίνεται όλο και πιο χαοτικός και επικίνδυνος, είναι ακριβώς η ώρα να σχολιάσουμε και να υπερασπιστούμε τη διεθνή νομιμότητα

Ο τρόπος που οι ΗΠΑ οργάνωσαν τη στρατιωτική επιχείρηση για την απαγωγή και σύλληψη του Μαδούρο ανοίγει το δρόμο ώστε να γίνει ακόμη πιο χαοτικός ο κόσμος μας. Η χώρα μας δεν μπορεί να «χαιρετίζει» την υπονόμευση του διεθνούς δικαίου

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ολική επαναφορά για το δίπολο Τσίπρα – Μητσοτάκη μέσω… Βενεζουέλας – Σύγκρουση σε όλα τα επίπεδα
Πολιτική Γραμματεία 05.01.26

Ολική επαναφορά για το δίπολο Τσίπρα – Μητσοτάκη μέσω… Βενεζουέλας – Σύγκρουση σε όλα τα επίπεδα

Σύγκρουση από τα παλιά για την εξωτερική πολιτική, τα σκληρά καρφιά Τσίπρα για τους «μεγάλους προστάτες» του Μητσοτάκη και η νευρική… απάντηση του Μαξίμου.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Άνοιξε η όρεξη του Τραμπ μετά τη Βενεζουέλα: Απειλεί Κολομβία, Γροιλανδία – « Η Κούβα είναι έτοιμη να πέσει»
Κόσμος 05.01.26

Άνοιξε η όρεξη του Τραμπ μετά τη Βενεζουέλα: Απειλεί Κολομβία, Γροιλανδία – « Η Κούβα είναι έτοιμη να πέσει»

Απειλές για επεμβάσεις των ΗΠΑ σε κυρίαρχα κράτη της Λατινικής και Κεντρικής Αμερικής και αλλού, εκτόξευσε ο Τραμπ μετά την επίθεση στη Βενεζουέλα και την αιχμαλωσία του προέδρου της χώρας, Μαδούρο

Σύνταξη
Hi-tech «στρατηγείο» για τον έλεγχο του Αιγαίου – Επιτήρηση σε πραγματικό χρόνο
Πολιτική 05.01.26

Hi-tech «στρατηγείο» για τον έλεγχο του Αιγαίου – Επιτήρηση σε πραγματικό χρόνο

Κέντρο Επιχειρήσεων δημιουργεί το υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας - «Θα δώσουμε στους άνδρες και στις γυναίκες του Λιμενικού πιο ισχυρά, τελευταίας τεχνολογίας μέσα» λέει στο «Β» ο Βασίλης Κικίλιας - Η «κοινή πλατφόρμα» με Ενοπλες Δυνάμεις και Frontex

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Η προσωρινή πρόεδρος δημιούργησε επιτροπή για την απελευθέρωση του Νικολάς Μαδούρο
Κόσμος 05.01.26

Βενεζουέλα: Η προσωρινή πρόεδρος δημιούργησε επιτροπή για την απελευθέρωση του Νικολάς Μαδούρο

Η Ντέλσι Ροντρίγκες, ονομάστηκε προσωρινή πρόεδρος από το ανώτατο δικαστήριο στη Βενεζουέλα το βράδυ του Σαββάτου, μετά την απαγωγή του κ. Μαδούρο, από τον αμερικανικό στρατό

Σύνταξη
Αποκάλυψη in: Η αρμόδια Επιτροπή για τις παρεμβολές «διαψεύδει» την ΥΠΑ για το «μπλακ αουτ» των αεροδρομίων
Ελλάδα 05.01.26

Αποκάλυψη in: Η αρμόδια Επιτροπή για τις παρεμβολές «διαψεύδει» την ΥΠΑ για το «μπλακ αουτ» των αεροδρομίων

Η ενημέρωση της ΕΥΠ από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων για μη εντοπισμό «παρεμβολών πρωτοφανούς διάστασης». Τι ανέφεραν στελέχη της ΕΕΤ που έχει την κύρια ευθύνη αυτών των ελέγχων και το παιχνίδι των εντυπώσεων για το σοβαρό τεχνικό πρόβλημα.

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Ο Μπίλι Τζόελ εκπλήσσει το κοινό με την πρώτη του εμφάνιση μετά τη διάγνωση με εγκεφαλική πάθηση
«Δεν είχα σκοπό» 05.01.26

Ο Μπίλι Τζόελ εκπλήσσει το κοινό με την πρώτη του εμφάνιση μετά τη διάγνωση με εγκεφαλική πάθηση

Τον Μάιο, ο Μπίλι Τζόελ αποκάλυψε σε μια ανάρτηση στο Instagram ότι υποβαλλόταν σε θεραπεία για υδροκέφαλο κανονικής πίεσης και έκτοτε ακύρωσε τις προγραμματισμένες εμφανίσεις του.

Σύνταξη
Citi Institute: Τα deepfakes της AI το νέο πρόσωπο της εξαπάτησης – Όταν δεν μπορείς να εμπιστευτείς αυτό που βλέπεις και ακούς
AI Deepfakes 05.01.26

Τα deepfakes της AI το νέο πρόσωπο της εξαπάτησης - Όταν δεν μπορείς να εμπιστευτείς αυτό που βλέπεις και ακούς

Τα deepfakes έχουν εξελιχθεί από ψυχαγωγία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε ισχυρά εργαλεία εξαπάτησης. Παραδοσιακοί έλεγχοι δεν είναι πλέον επαρκείς και η προσοχή πρέπει να στραφεί στην επικοινωνία με βάση την αρχή της μηδενικής εμπιστοσύνης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
