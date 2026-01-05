newspaper
Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Citi Institute: Τα deepfakes της AI το νέο πρόσωπο της εξαπάτησης – Όταν δεν μπορείς να εμπιστευτείς αυτό που βλέπεις και ακούς
Οικονομία 05 Ιανουαρίου 2026 | 06:00

Citi Institute: Τα deepfakes της AI το νέο πρόσωπο της εξαπάτησης – Όταν δεν μπορείς να εμπιστευτείς αυτό που βλέπεις και ακούς

Τα deepfakes έχουν εξελιχθεί από ψυχαγωγία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε ισχυρά εργαλεία εξαπάτησης. Παραδοσιακοί έλεγχοι δεν είναι πλέον επαρκείς και η προσοχή πρέπει να στραφεί στην επικοινωνία με βάση την αρχή της μηδενικής εμπιστοσύνης.

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
A
A
Vita.gr
Ορμονικές διαταραχές: Τα σημάδια που μας τις δείχνουν

Ορμονικές διαταραχές: Τα σημάδια που μας τις δείχνουν

Spotlight

Τα deepfakes τεχνητής νοημοσύνης είναι το νέο πρόσωπο της εξαπάτησης. Πρόκειται για φωνές, εικόνες, βίντεο ή ακόμα και κείμενα που δημιουργούνται από τεχνητή νοημοσύνη (AI) που φαίνονται και ακούγονται απολύτως αληθινά.

Περισσότερο από μια απλή απειλή – Μην εμπιστεύεστε κανέναν

Οι ερευνητές του Citi Institute κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου υπογραμμίζοντας ότι τα deepfakes έχουν… ξεφύγει. Συστήθηκαν στον χώρο του θεάματος και της ψυχαγωγίας και πλέον έχουν εξελιχθεί σε «όπλα» στα χέρια των επιτήδειων του διεθνούς ηλεκτρονικού εγκλήματος, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή.

Πρώτα ο ήχος, τώρα η εικόνα

Η πρώτη γενιά deepfake περιοριζόταν σε ηχητικά αρχεία, δηλαδή παραποιημένες φωνές, αυτοματοποιημένα bot που έδιναν οδηγίες για επείγουσες πληρωμές ή παραπλανητικά μηνύματα επικοινωνίας. Σήμερα η εικόνα είναι διαφορετική. Έχουν φτάσει στο επίπεδο του real-time βίντεο με ρεαλιστικές εκφράσεις προσώπου και χειρονομίες που δύσκολα ξεχωρίζουν από έναν πραγματικό άνθρωπο.

Οι απόπειρες απάτης πολλαπλασιάζονται με ταχείς ρυθμούς. Το 2024 σημειώθηκε σημαντική αύξηση των περιπτώσεων που σχετίζονται με deepfake, οι οποίες αντιπροσώπευαν σχεδόν το 4,7% του συνόλου από 0,10% το 2022.

Το 2024 σημειώθηκε σημαντική αύξηση των περιπτώσεων που σχετίζονται με deepfake

Οι απάτες ποικίλουν ανά τομέα: στον τομέα της καταναλωτικής πίστης αντιπροσωπεύουν σχεδόν το 12% του συνόλου των περιπτώσεων απάτης, ακολουθούμενες από τον τομέα των ακινήτων (περίπου 8%) και των πληρωμών (5%).

Αντίθετα, λιγότερες απόπειρες deepfake σημειώνονται σε τομείς όπου τα αναμενόμενα κέρδη είναι χαμηλότερα, όπως η εκπαίδευση.

Έως το τέλος του 2025 θα έχουν «μοιραστεί» στο διαδίκτυο έως και 8 εκατομμύρια deepfakes, από 500.000 το 2023, γεγονός που υποδηλώνει διπλασιασμό του αριθμού κάθε έξι μήνες.

Η εύκολη πρόσβαση σε ισχυρά εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης και ο τεράστιος όγκος δεδομένων είναι πιθανώς παράγοντες που συμβάλλουν σε αυτό.

Deepfakes: Τότε και τώρα

Η ανίχνευση των deepfakes γίνεται όλο και πιο δύσκολη, ειδικά στον τομέα του ήχου. Οι πρώτες εκδόσεις συχνά περιείχαν παύσεις καθώς ο χειριστής πληκτρολογούσε τις απαντήσεις. Οι πρόσφατες εκδόσεις των γλωσσικών μοντέλων εξαλείφουν αυτά τα ελαττώματα, παράγοντας ομαλή και φυσική ομιλία.

Ο αριθμός των συστημάτων γενετικής τεχνητής νοημοσύνης (GenAI) που είναι ικανά να κλωνοποιούν φωνή και βίντεο έχει αυξηθεί ραγδαία, από περίπου 100-150 συστήματα πέρυσι σε περισσότερα από 500 σήμερα.

Μεγάλο μέρος αυτής της αύξησης οφείλεται σε εργαλεία ανοιχτού κώδικα που είναι πιο εύκολα προσβάσιμα, φθηνότερα στη χρήση και απαιτούν λιγότερα δεδομένα για τη δημιουργία εξαιρετικά πειστικών fake αρχείων.

Αντίθετα, τα deepfake βίντεο εξακολουθούν να παρουσιάζουν κάποια προφανή ελαττώματα. Ωστόσο, η τεχνολογία εξελίσσεται με γρήγορους ρυθμούς.

Στους χώρους εργασίας

Το κύμα εξαπάτησης που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη διεισδύει πλέον και στους χώρους εργασίας ακόμα και στις διαδικασίες πρόσληψης, με ορισμένες εκτιμήσεις να υποδηλώνουν ότι έως το 2028, ένα στα τέσσερα προφίλ υποψηφίων παγκοσμίως θα μπορούσε να είναι ψεύτικο.

Deepfake υποψήφιοι εργαζόμενοι υποβάλλουν αιτήσεις για θέσεις που συνήθως αφορούν τηλεργασία, κατασκευάζοντας ψεύτικές ταυτότητες, ψεύτικα βιογραφικά, ακόμα και ψεύτικες φωτογραφίες και βίντεο. Μάλιστα, συμμετέχουν ακόμα και σε real-time συνεντεύξεις πρόσληψης μέσω τηλεδιάσκεψης, χωρίς κανείς να μπορεί να διακρίνει. Στόχος τους είναι να προσληφθούν και να αποκτήσουν, σε πρώτο στάδιο, πρόσβαση στο οικοσύστημα της επιχείρησης, μέσα από εταιρικούς υπολογιστές, εφαρμογές επαλήθευσης κωδικών κλπ. Το επόμενο βήμα τους είναι να αποκτήσουν πρόσβαση σε ευαίσθητα δεδομένα και υποδομές.

Είναι πολλά τα λεφτά…

Το ετήσιο κόστος του κυβερνοεγκλήματος σε παγκόσμιο επίπεδο εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 10,5 τρισεκατομμύρια δολάρια έως το 2025, από 3 τρισεκατομμύρια δολάρια το 2015.

Οι παραδοσιακές απάτες που χρησιμοποιούν κωδικούς μιας χρήσης (OTP) και phishing εξακολουθούν να υπάρχουν, αλλά τα deepfakes σημειώνουν ραγδαία αύξηση.

Καθώς η απάτη γίνεται όλο και πιο εξελιγμένη, οι παραδοσιακοί έλεγχοι ταυτότητας, όπως η σάρωση εγγράφων ή ο έλεγχος σε πραγματικό χρόνο, δεν είναι πλέον επαρκείς.

Η επαλήθευση πρέπει να εξελιχθεί σε πολυεπίπεδες ψηφιακές δομές που συνδυάζουν βιομετρικά στοιχεία, δεδομένα συμπεριφοράς και συσκευών, κα.

ο ετήσιο κόστος του κυβερνοεγκλήματος σε παγκόσμιο επίπεδο εκτιμάται ότι θα φτάσει τα 10,5 τρισεκατομμύρια δολάρια

Κάτι αλλάζει

Ενώ οι εταιρείες επανασχεδιάζουν τα τηλεφωνικά τους κέντρα με βάση την αρχή της μηδενικής εμπιστοσύνης, οι τρόποι επικοινωνίας όπως οι τηλεφωνικές κλήσεις και τα email παραμένουν επικίνδυνα ξεπερασμένα.

Πολλά εταιρικά συστήματα εξακολουθούν να βασίζονται στην αναγνώριση φωνής, την αναγνώριση καλούντος και χρήση email ως αποδεικτικά στοιχεία για την αυθεντικοποίηση.

Με τις «τρύπες» στα συστήματα να είναι εμφανείς, ο τρόπος με τον οποίο οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες καταπολεμούν την απάτη θα αλλάξει ριζικά.

Η ικανότητα των deepfakes να παρακάμπτουν τις παραδοσιακές άμυνες απάτης που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη είναι ανησυχητικός.

Όμως, η ίδια τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης που επιτρέπει την απάτη, μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί εναντίον της.

Οι προηγμένοι «πράκτορες» τεχνητής νοημοσύνης είναι πλέον σε θέση να χαρτογραφούν δίκτυα απάτης, να επισημαίνουν παραποιημένα αρχεία ήχου και βίντεο.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Πετρέλαιο
Τι αλλάζει στην ενέργεια από την επέμβαση Τραμπ στη Βενεζουέλα;

Τι αλλάζει στην ενέργεια από την επέμβαση Τραμπ στη Βενεζουέλα;

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ορμονικές διαταραχές: Τα σημάδια που μας τις δείχνουν

Ορμονικές διαταραχές: Τα σημάδια που μας τις δείχνουν

Ποντοπόρος
Βενεζουέλα: Η επόμενη ημέρα για τη ναυτιλία μετά τη σύλληψη Μαδούρο

Βενεζουέλα: Η επόμενη ημέρα για τη ναυτιλία μετά τη σύλληψη Μαδούρο

inWellness
inTown
Stream newspaper
Τα 5 αγκάθια για να κλέψει ο Τραμπ το πετρέλαιο της Βενεζουέλας
Ανεφάρμοστο σχέδιο; 05.01.26

Τα 5 αγκάθια για να κλέψει ο Τραμπ το πετρέλαιο της Βενεζουέλας

Μπορεί η απαγωγή του Μαδούρο από τον Τραμπ να ήταν «εντυπωσιακή» και «ταχεία». Η οικονομική ανταμοιβή από αυτήν -να αξιοποιηθεί το πετρέλαιο- δεν θα είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο

Σύνταξη
Αλλάζει τον ενεργειακό χάρτη του πλανήτη η επέμβαση Τραμπ στη Βενεζουέλα;
Διεθνής Οικονομία 05.01.26

Αλλάζει τον ενεργειακό χάρτη του πλανήτη η επέμβαση Τραμπ στη Βενεζουέλα;

Οι Μιχάλης Μαθιουλάκης και Γιώργος Στάμτσης που μιλούν στον ΟΤ υπογραμμίζουν την εστίαση των αναλύσεων στις επιδιώξεις των ΗΠΑ να ελέγξουν τα αποθέματα πετρελαίου στη Βενεζουέλα.

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Ελληνική οικονομία: Ποδαρικό στο 2026 με μεγάλες προκλήσεις
Ακρίβεια και ρίσκα 05.01.26

Ποδαρικό στο 2026 με μεγάλες προκλήσεις για την ελληνική οικονομία

Οι επενδύσεις, το στοίχημα του ΤΑ, η αύξηση του ΑΕΠ και των πραγματικών εισοδημάτων, η μείωση του χρέους, το αγκάθι της ακρίβειας και τα ρίσκα - Οι κυβερνητικές προσδοκίες για την οικονομία του 2026

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Κλιμάκωση κινητοποιήσεων με 48ωρο αποκλεισμό δρόμων και τελωνείων
Agro-in 04.01.26

Κλιμάκωση κινητοποιήσεων με 48ωρο αποκλεισμό δρόμων και τελωνείων

Όπως ανακοινώθηκε, οι αγρότες θα κλείσουν στρατηγικά σημεία του οδικού δικτύου σε Μάλγαρα, Τέμπη, Σιάτιστα, Μπράλο, Τρίπολη και Ρίο- Αντίρριο, ενώ θα προχωρήσουν και σε αποκλεισμό των τελωνείων για τα φορτηγά

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Πόσες ώρες πρέπει να εργάζονται οι εργαζόμενοι – Το 40ωρο εξακολουθεί να αποτελεί τον κανόνα
Metro, boulot, dodo; 04.01.26

Πόσες ώρες πρέπει να εργάζονται οι εργαζόμενοι – Το 40ωρο εξακολουθεί να αποτελεί τον κανόνα

Υπάρχει ιδανικός αριθμός για τις ώρες εργασίας την εβδομάδα; Σε μια εποχή που οι φωνές υπέρ της μείωσης του χρόνου δουλειάς, το ερώτημα που τίθεται τελικά είναι τι είναι αυτό που επιδιώκει κανείς.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Συνεδριάζει ο ΟΠΕΚ+ με φόντο τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα – Τι αναμένεται να αποφασίσει
Διεθνής Οικονομία 04.01.26

Συνεδριάζει ο ΟΠΕΚ+ με φόντο τις εξελίξεις στη Βενεζουέλα – Τι αναμένεται να αποφασίσει

Ο ΟΠΕΚ+ κατάφερε να ξεπεράσει σοβαρές εσωτερικές διαμάχες, όπως εκείνη για τον πόλεμο Ιράν-Ιράκ, δίνοντας προτεραιότητα στη διαχείριση της αγοράς έναντι των πολιτικών διαφορών

Σύνταξη
Ώρα αποφάσεων για τους αγρότες: Σε εξέλιξη η πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα – «Τα μπλόκα ήταν μονόδρομος»
Agro-in 04.01.26 Upd: 15:10

Σε εξέλιξη η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στα Μάλγαρα - Τα πρώτα μηνύματα

Στη σημερινή κρίσιμη σύσκεψη, οι εργασίες της οποίας φιλοξενούνται στο πολιτιστικό κέντρο των Νέων Μαλγάρων, συμμετέχουν εκπρόσωποι από περισσότερα από 50 μπλόκα σε όλη τη χώρα

Σύνταξη
Βραχυχρόνιες μισθώσεις: Επεκτείνονται οι περιορισμοί στα Airbnb, αυστηροποιείται το πλαίσιο
Αντιδρά η ΠΟΜΙΔΑ 04.01.26

Επεκτείνονται οι περιορισμοί στα Airbnb, αυστηροποιείται το πλαίσιο - Τι πρέπει να γνωρίζετε

Τι ισχύει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη - Eντείνονται οι έλεγχοι για τη νόμιμη λειτουργία των Airbnb που αφορούν σε Αριθμό Μητρώου και προδιαγραφές του ίδιου του ακινήτου που πρέπει να πληρούνται σωρευτικά

Ανδρομάχη Παύλου
Ανδρομάχη Παύλου
Ανοδικών τάσεων συνέχεια στα ακίνητα
Αυξημένη δραστηριότητα 04.01.26

Ανοδικών τάσεων συνέχεια στα ακίνητα

Κατά τη διάρκεια του 2025, η ελληνική αγορά ακινήτων συνέχισε να προσελκύει επενδυτικό ενδιαφέρον ειδικά στους τομείς κατοικίας, φιλοξενίας και των γραφείων υψηλών προδιαγραφών

Δήμητρα Σκούφου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Greek Government Hardens Line on Farmer Road Blockades
English edition 05.01.26

Greek Government Hardens Line on Farmer Road Blockades

As farmers threaten nationwide highway closures, the government weighs new concessions alongside fines and administrative penalties, signaling that patience with prolonged blockades is running out

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Διαδήλωση με αίτημα την απελευθέρωση του προέδρου Μαδούρο από τις ΗΠΑ
Κόσμος 05.01.26

Βενεζουέλα: Διαδήλωση με αίτημα την απελευθέρωση του προέδρου Μαδούρο από τις ΗΠΑ

«Αφήστε ελεύθερο τον πρόεδρό μας», «η αυτοκρατορία τον απήγαγε», «θέλουμε να επιστρέψουν», «η Βενεζουέλα δεν είναι αποικία κανενός»: αυτά και άλλα συνθήματα ακούστηκαν στη χθεσινή συγκέντρωση

Σύνταξη
Τα 5 αγκάθια για να κλέψει ο Τραμπ το πετρέλαιο της Βενεζουέλας
Ανεφάρμοστο σχέδιο; 05.01.26

Τα 5 αγκάθια για να κλέψει ο Τραμπ το πετρέλαιο της Βενεζουέλας

Μπορεί η απαγωγή του Μαδούρο από τον Τραμπ να ήταν «εντυπωσιακή» και «ταχεία». Η οικονομική ανταμοιβή από αυτήν -να αξιοποιηθεί το πετρέλαιο- δεν θα είναι ούτε το ένα ούτε το άλλο

Σύνταξη
«Ο Αταμάν χρεώνει την ήττα από τον Ολυμπιακό στον Χουάντσο»
Euroleague 05.01.26

«Ο Αταμάν χρεώνει την ήττα από τον Ολυμπιακό στον Χουάντσο»

Η «AS» έκανε εκτενή αναφορά στις δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν μετά την ήττα στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και τονίζει ότι ο Τούρκος τεχνικός χρεώνει το αρνητικό αποτέλεσμα στον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ.

Σύνταξη
Στα 80 και ασταμάτητη: Η μαμά της Τζένιφερ Λόπεζ έκανε το ίντερνετ να παραληρεί με τον χορό της
Get Right 05.01.26

Στα 80 και ασταμάτητη: Η μαμά της Τζένιφερ Λόπεζ έκανε το ίντερνετ να παραληρεί με τον χορό της

Στα 80 της χρόνια, η μητέρα της Τζένιφερ Λόπεζ απέδειξε πως η ηλικία είναι απλώς ένας αριθμός. Με τον ξέφρενο χορό της στο πρωτοχρονιάτικο σόου της κόρης της, η Γουαδελούπε Ροντρίγκεζ έγινε viral, συγκεντρώνοντας εκατομμύρια προβολές

Σύνταξη
Αλλάζει τον ενεργειακό χάρτη του πλανήτη η επέμβαση Τραμπ στη Βενεζουέλα;
Διεθνής Οικονομία 05.01.26

Αλλάζει τον ενεργειακό χάρτη του πλανήτη η επέμβαση Τραμπ στη Βενεζουέλα;

Οι Μιχάλης Μαθιουλάκης και Γιώργος Στάμτσης που μιλούν στον ΟΤ υπογραμμίζουν την εστίαση των αναλύσεων στις επιδιώξεις των ΗΠΑ να ελέγξουν τα αποθέματα πετρελαίου στη Βενεζουέλα.

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Όταν ο κόσμος γίνεται όλο και πιο χαοτικός και επικίνδυνος, είναι ακριβώς η ώρα να σχολιάσουμε και να υπερασπιστούμε τη διεθνή νομιμότητα
Editorial 05.01.26

Όταν ο κόσμος γίνεται όλο και πιο χαοτικός και επικίνδυνος, είναι ακριβώς η ώρα να σχολιάσουμε και να υπερασπιστούμε τη διεθνή νομιμότητα

Ο τρόπος που οι ΗΠΑ οργάνωσαν τη στρατιωτική επιχείρηση για την απαγωγή και σύλληψη του Μαδούρο ανοίγει το δρόμο ώστε να γίνει ακόμη πιο χαοτικός ο κόσμος μας. Η χώρα μας δεν μπορεί να «χαιρετίζει» την υπονόμευση του διεθνούς δικαίου

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ολική επαναφορά για το δίπολο Τσίπρα – Μητσοτάκη μέσω… Βενεζουέλας – Σύγκρουση σε όλα τα επίπεδα
Πολιτική Γραμματεία 05.01.26

Ολική επαναφορά για το δίπολο Τσίπρα – Μητσοτάκη μέσω… Βενεζουέλας – Σύγκρουση σε όλα τα επίπεδα

Σύγκρουση από τα παλιά για την εξωτερική πολιτική, τα σκληρά καρφιά Τσίπρα για τους «μεγάλους προστάτες» του Μητσοτάκη και η νευρική… απάντηση του Μαξίμου.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Άνοιξε η όρεξη του Τραμπ μετά τη Βενεζουέλα: Απειλεί Κολομβία, Γροιλανδία – « Η Κούβα είναι έτοιμη να πέσει»
Κόσμος 05.01.26

Άνοιξε η όρεξη του Τραμπ μετά τη Βενεζουέλα: Απειλεί Κολομβία, Γροιλανδία – « Η Κούβα είναι έτοιμη να πέσει»

Απειλές για επεμβάσεις των ΗΠΑ σε κυρίαρχα κράτη της Λατινικής και Κεντρικής Αμερικής και αλλού, εκτόξευσε ο Τραμπ μετά την επίθεση στη Βενεζουέλα και την αιχμαλωσία του προέδρου της χώρας, Μαδούρο

Σύνταξη
Must Read
Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Τα credits των οίκων στην Πειραιώς, τι ετοιμάζει ο Μαζαράκης στην Εθνική Ασφαλιστική, «γράφει» νέα deals η Βρεττού, συνεχίζονται τα «παιχνίδια» με το καλώδιο

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Κοινωνική κατοικία 2026: Ποιοι θα πάρουν διαμερίσματα, ποιοι επιδότηση και πώς θα αλλάξει η αγορά στέγης

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Η επανάσταση της Gen Z: Η νεολαία που «έβαλε φωτιά» στον πλανήτη το 2025

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Γκρίζα μαλλιά: Σημάδι ότι το σώμα προσπαθεί να αποφύγει έναν θανατηφόρο καρκίνο;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Πώς η τεχνολογία διαμορφώνει την ανάπτυξη των παιδιών;

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 05 Ιανουαρίου 2026
Απόρρητο