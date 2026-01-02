Παρασκευή 02 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
02.01.2026 | 17:51
Σεισμός 6,5 Ρίχτερ στο Μεξικό (βίντεο)
Βασίλης Φόρης: Μια ζωή αφιερωμένη στη γλώσσα των Ελλήνων
Stories 02 Ιανουαρίου 2026 | 18:27

Βασίλης Φόρης: Μια ζωή αφιερωμένη στη γλώσσα των Ελλήνων

Διακεκριμένος φιλόλογος και γλωσσολόγος, ο οποίος διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στην επίσημη καθιέρωση του μονοτονικού συστήματος γραφής της νεοελληνικής γλώσσας

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Στις 2 Ιανουαρίου 1996 έφυγε από τη ζωή ο Βασίλης Δ. Φόρης, διακεκριμένος φιλόλογος και γλωσσολόγος, ο οποίος διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στην τελευταία περίοδο του δημοτικιστικού κινήματος, καθώς και στην επίσημη καθιέρωση του μονοτονικού συστήματος γραφής της νεοελληνικής γλώσσας (1982).

Γιος δασκάλου, ο Βασίλης Φόρης είχε γεννηθεί στην Κοζάνη το 1925. Σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του ΑΠΘ και ακολούθως άσκησε διδακτικό έργο ως φιλόλογος στη γενέτειρά του και στα γειτονικά Σέρβια.


Στη συνέχεια παρακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές στη Γερμανία (1957-1959) με κρατική υποτροφία, ενώ το 1960, μετά την παραίτησή του από τη Μέση Εκπαίδευση, προσελήφθη ως τακτικός επιστημονικός συνεργάτης στο Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη). Από το 1970 έως τη συνταξιοδότησή του, το 1991, διετέλεσε διευθυντής του Ινστιτούτου.


«ΤΑ ΝΕΑ», 10.9.1994, Ιστορικό Αρχείο «ΤΟ ΒΗΜΑ» & «ΤΑ ΝΕΑ»

Ο δημοτικιστής Φόρης υπήρξε, επίσης, ιδρυτικό μέλος και πρώτος γραμματέας του Συλλόγου Αποφοίτων της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (τέλη 1962 με αρχές 1963).

Μετά τη γλωσσική μεταρρύθμιση του 1976 αποτέλεσε μέλος ειδικών επιτροπών που εργάστηκαν για την καθιέρωση, την εμπέδωση και την ορθή εφαρμογή της δημοτικής στην εκπαίδευση, σε διάφορους τομείς της δημόσιας διοίκησης και σε όλες εν γένει τις εκδηλώσεις της ζωής.


Οι γερές γνώσεις του Φόρη (αξίζει να σημειωθεί ότι θεωρούσε αναγκαιότατο εφόδιο την αρχαιομάθεια) και η προσήλωσή του στα διδάγματα του Τριανταφυλλίδη συνυφαίνονταν με τη μαχητικότητα και τον ενθουσιασμό, τα πνευματικά ιδανικά και την κοινωνική συνείδηση.

Το επιστημονικό έργο του Φόρη περιλαμβάνει μελέτες για τα νεοελληνικά ιδιώματα (ανάμεσά τους και το κοζανίτικο ασφαλώς) και πολυάριθμα άρθρα αναφορικά με ποικίλα γλωσσικά ζητήματα (μεταξύ αυτών, το μονοτονικό και η γλώσσα των μέσων επικοινωνίας).


Πέραν των προαναφερθέντων, ο Φόρης κατέλιπε αξιόλογο μεταφραστικό, βιβλιοκριτικό και συγγραφικό έργο.

Miriam Rodríguez: Η μητέρα που κυνήγησε τους δολοφόνους της κόρης της – Και το πλήρωσε με τη ζωή της
Απέναντι στην ατιμωρησία 02.01.26

Κυνήγησε τους δολοφόνους της κόρης της έναν-έναν, μέχρι που τη σκότωσαν - Η ιστορία της Miriam Rodríguez

Η Miriam Rodríguez πέρασε χρόνια εντοπίζοντας, έναν προς έναν, τους δολοφόνους της κόρης της — μέχρι που δολοφονήθηκε και η ίδια, ανήμερα της Γιορτής της Μητέρας το 2017.

Ίλντα Τόσκα
Ίλντα Τόσκα
Juliane Koepcke: Έπεσε από τα 10.000 πόδια μετά από πτώση αεροπλάνου και επέζησε μόνη στη ζούγκλα
Ως εκ θαύματος 01.01.26

Το κορίτσι που «έπεσε» από τον ουρανό - Πώς η Juliane Koepcke επέζησε στη ζούγκλα μετά από πτώση αεροπλάνου

Οι πιθανότητες επιβίωσης μετά από ένα αεροπορικό δυστύχημα είναι μικρές. Όμως, για τη 17χρονη τότε Juliane Koepcke, η πτώση από ύψος 10.000 ποδιών ήταν μόνο η αρχή μιας απίστευτης ιστορίας επιβίωσης.

Ίλντα Τόσκα
Ίλντα Τόσκα
Το έθιμο που ξεκίνησε Έλληνας μετανάστης το 1920 – Στον Καναδά κάποιοι καλωσορίζουν το νέο έτος με βουτιές στα παγωμένα νερά
Πρωτοχρονιά 01.01.26

Το έθιμο που ξεκίνησε Έλληνας μετανάστης το 1920 – Στον Καναδά κάποιοι καλωσορίζουν το νέο έτος με βουτιές στα παγωμένα νερά

Ο Peter Pantages, ένας Έλληνας που μετανάστευσε στο Καναδά το 1920, ξεκίνησε εν αγνοία του, ένα έθιμο το οποίο ενώνει χειμερινούς κολυμβητές στον Καναδά μέχρι και σήμερα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ένας αιώνας «Θωρηκτό Ποτέμκιν»: Η ταινία που έγραψε από την αρχή τη γλώσσα του κινηματογράφου
Η δύναμη της εικόνας 31.12.25

Ένας αιώνας «Θωρηκτό Ποτέμκιν»: Η ταινία που έγραψε από την αρχή τη γλώσσα του κινηματογράφου

Έναν αιώνα μετά την πρεμιέρα του, το «Θωρηκτό Ποτέμκιν» δεν είναι απλώς μια ιστορική ταινία - είναι το φιλμ εκείνο που άλλαξε για πάντα τη γλώσσα των εικόνων και τη δύναμή τους

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Στη Βιέννη αυτή την εποχή όλα είναι βαλς – Μέσα στην κουλτούρα των 450 χορών της πρωτεύουσας της Αυστρίας
«Alles Walzer» 31.12.25

Στη Βιέννη αυτή την εποχή όλα είναι βαλς - Μέσα στην κουλτούρα των 450 χορών της πρωτεύουσας της Αυστρίας

Ο ετήσιος Χορός της Φιλαρμονικής της Βιέννης αποτελεί το επίκεντρο ενός χειμερινού προγράμματος με περίπου 450 χορούς σε όλη την πόλη, που ανοίγουν ένα παράθυρο στην παράδοση της Βιέννης, τότε και τώρα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Έλον Μασκ: Ο πλουσιότερος πολίτης του κόσμου για το 2025 ήταν και ο πιο χαοτικός – «Κεταμίνη, ναζισμός, μίσος»
Οδοστρωτήρας 31.12.25

Έλον Μασκ: Ο πλουσιότερος πολίτης του κόσμου για το 2025 ήταν και ο πιο χαοτικός – «Κεταμίνη, ναζισμός, μίσος»

Το 2025 καταγράφεται ως η πλέον αλλοπρόσαλλη χρονιά για τον πλουσιότερο άνθρωπο του πλανήτη, με τον Έλον Μασκ να ακροβατεί ανάμεσα στην απόλυτη εξουσία και την πλήρη κοινωνική απομόνωση, μετατρέποντας την παγκόσμια σκηνή σε ένα πεδίο πειραματισμού με απρόβλεπτες συνέπειες σημειώνει ο Guardian

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Μια μάχη με το αίμα μου» – Τι είχε γράψει στο New Yorker η Τατιάνα Σλόσμπεργκ ένα μήνα πριν φύγει από τη ζωή
Εγγονή Τζον Φ. Κένεντι 31.12.25

«Μια μάχη με το αίμα μου» - Τι είχε γράψει στο New Yorker η Τατιάνα Σλόσμπεργκ ένα μήνα πριν φύγει από τη ζωή

«Όταν διαγνώστηκε η λευχαιμία, η πρώτη μου σκέψη ήταν ότι αυτό δεν μπορούσε να συμβαίνει σε μένα, στην οικογένειά μου» έγραφε στο New Yorker η εγγονή του Τζον Φ. Κένεντι, η Τατιάνα Σλόσμπεργκ, στις 22 Νοεμβρίου του 2025, η οποία έφυγε από τη ζωή στα 35 της, στις 30 Δεκεμβρίου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Σκοτ Φίσερ ήταν ένας βετεράνος ορειβάτης, γνωστός ως «Μίστερ Διάσωση», μέχρι που βρήκε τραγικό θάνατο στο Έβερεστ
Η τρέλα του βουνού 31.12.25

Ο Σκοτ Φίσερ ήταν ένας βετεράνος ορειβάτης, γνωστός ως «Μίστερ Διάσωση», μέχρι που βρήκε τραγικό θάνατο στο Έβερεστ

Παρόλο που ο Αμερικανός Σκοτ Φίσερ είχε πολυετή εμπειρία ως ορειβάτης και οδηγός, τελικά υπέκυψε στην υπερκόπωση, την ασθένεια του βουνού και την υποθερμία κατά τη διάρκεια μιας σφοδρής χιονοθύελλας στο Έβερεστ, στις 11 Μαΐου 1996.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Από τον «Άγιο Στραγγαλιστή» στο σχέδιο Kill Bill και τον φόνο της 6χρονης beauty queen: Τα εγκλήματα που έβαψαν με αίμα τις γιορτές
Ho ho horror 31.12.25

Από τον «Άγιο Στραγγαλιστή» στο σχέδιο Kill Bill και τον φόνο της 6χρονης beauty queen: Τα εγκλήματα που έβαψαν με αίμα τις γιορτές

Τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά είναι συνδεδεμένα στο μυαλό μας με ξεκούραση, διασκέδαση και οικογενειακές στιγμές. Μέχρι που ένας φόνος έρχεται να τα αλλάξει όλα. Αυτά είναι τα εγκλήματα που στοιχειώνουν τον πιο εορταστικό μήνα της χρονιάς.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Οι «φτωχοί» αγρότες του Μεσαίωνα γιόρταζαν καλύτερα από εσένα αυτές τις μέρες
6 εβδομάδες Χριστούγεννα 31.12.25

Οι «φτωχοί» αγρότες του Μεσαίωνα γιόρταζαν καλύτερα από εσένα αυτές τις μέρες

Ξεχάστε τη μόνιμη φτώχεια και τη σκοτεινή καθημερινότητα που αποδίδουμε στον Μεσαίωνα. Οι αγρότες –το 90% του πληθυσμού– είχαν άφθονο ελεύθερο χρόνο, έντονη κοινωνική ζωή και γιορτές που κρατούσαν εβδομάδες, με τα Χριστούγεννα να μετατρέπονται σε ολόκληρη εποχή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γιατί οι γυναίκες στην Αρχαία Σπάρτη έπρεπε να κάνουν μαθήματα γυμνές ενώ οι άνδρες παρακολουθούσαν;
«Άλογα αναπαραγωγής» 30.12.25

Γιατί οι γυναίκες στην Αρχαία Σπάρτη έπρεπε να κάνουν μαθήματα γυμνές ενώ οι άνδρες παρακολουθούσαν;

Ο ιστορικός Andrew Bayliss, Αναπληρωτής Καθηγητής Ελληνικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ, προειδοποιεί τους σύγχρονους σχολιαστές να μην εξισώνουν την υποχρεωτική εκπαίδευση των γυναικών στη Σπάρτη με την «απελευθέρωση».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ουκρανία: Τι ποσοστό εδαφών κατέλαβε η Ρωσία το 2025
Κόσμος 02.01.26

Ουκρανία: Τι ποσοστό εδαφών κατέλαβε η Ρωσία το 2025

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της ουκρανικής σελίδας δημόσιων πηγών πληροφοριών, Deepstate, η Ρωσία κατέκτησε το 0,72% της Ουκρανίας, το οποίο όμως μεταφράζεται σε χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα εδαφών.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η αιτία της τραγωδίας στο Κραν Μοντανά – Τι είναι τα ηχοαπορροφητικά πάνελ που λαμπάδιασαν στο μοιραίο μπαρ
Νέα στοιχεία 02.01.26

Η αιτία της τραγωδίας στο Κραν Μοντανά – Τι είναι τα ηχοαπορροφητικά πάνελ που λαμπάδιασαν στο μοιραίο μπαρ

Η «συγγνώμη» στους συγγενείς των θυμάτων της φωτιάς που έσπειρε τον θάνατο στο Κραν Μοντανά - Η τραγωδία φέρνει στο προσκήνιο τη σημασία των υλικών που χρησιμοποιούνται σε κλειστούς χώρους συνάθροισης

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΟΠΕΚΕΠΕ: Έρχονται συλλήψεις για τρία νέα κυκλώματα που λάμβαναν παράνομες επιδοτήσεις σε Κρήτη, Τρίκαλα και Κοζάνη
Ελλάδα 02.01.26

ΟΠΕΚΕΠΕ: Έρχονται συλλήψεις για τρία νέα κυκλώματα που λάμβαναν παράνομες επιδοτήσεις σε Κρήτη, Τρίκαλα και Κοζάνη

Με εικονικά βοσκοτόπια και πλαστούς αριθμούς αιγοπροβάτων οι επιτήδειοι λάμβαναν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ με τα ποσά να ξεπερνούν το 1 εκατ. ευρώ

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Όποιος δεν έχει κίνητρο δεν χρειαζόταν να βρεθεί σε αυτό το όμορφο νησί, είναι τελικός»
Ποδόσφαιρο 02.01.26

Μεντιλίμπαρ: «Όποιος δεν έχει κίνητρο δεν χρειαζόταν να βρεθεί σε αυτό το όμορφο νησί, είναι τελικός»

Όλα όσα είπαν ο προπονητής του Ολυμπιακού Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και ο τερματοφύλακας Κωνσταντής Τζολάκης στη συνέντευξη Τύπου του τελικού του Betsson Super Cup, κόντρα στον ΟΦΗ.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Η κατάργηση των σχολικών επιτροπών βήμα υπονόμευσης των δημόσιων σχολείων από την κυβέρνηση Μητσοτάκη
Στηρίζει τους δήμαρχους 02.01.26

ΣΥΡΙΖΑ: Η κατάργηση των σχολικών επιτροπών βήμα υπονόμευσης των δημόσιων σχολείων από την κυβέρνηση Μητσοτάκη

«Στηρίζουμε το αίτημα των δημάρχων για την απόσυρση της συγκεκριμένης διάταξης. Το λιγότερο που έχει να κάνει το αρμόδιο υπουργείο είναι να την αποσύρει», υπογραμμίζει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Κόντης: «Παίζουμε με τον νταμπλούχο Ελλάδος και πρέπει να έχουμε θάρρος στο παιχνίδι μας»
Ποδόσφαιρο 02.01.26

Κόντης: «Παίζουμε με τον νταμπλούχο Ελλάδος και πρέπει να έχουμε θάρρος στο παιχνίδι μας»

Ο τεχνικός του ΟΦΗ, Χρήστος Κόντης, μίλησε για τον τελικό του Betsson Super Cup απέναντι στον Ολυμπιακό και στάθηκε στο μεγάλο κίνητρο που έχει η ομάδα του παίζοντας απέναντι στους νταμπλούχους.

Σύνταξη
Συλλογή 61 έργων του Ανρί Ματίς δωρίστηκε σε μουσείο του Παρισιού – Πρωταγωνίστρια η κόρη του, Μαργκερίτ
Μια ενδόμυχη ματιά 02.01.26

Συλλογή 61 έργων του Ανρί Ματίς δωρίστηκε σε μουσείο του Παρισιού – Πρωταγωνίστρια η κόρη του, Μαργκερίτ

«Αυτή η [δωρεά] προστίθεται σε μια συλλογή 20 έργων του Ανρί Ματίς που είχε ήδη συγκεντρωθεί, συμπεριλαμβανομένων δύο μνημειωδών εκδοχών του La Danse», αναφέρει το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης του Παρισιού.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μπενίτεθ: «Δεν μου αρέσει η νέα φόρμουλα του Μουντιάλ – Υπάρχουν ήδη πάρα πολλά παιχνίδια»
Ποδόσφαιρο 02.01.26

Μπενίτεθ: «Δεν μου αρέσει η νέα φόρμουλα του Μουντιάλ – Υπάρχουν ήδη πάρα πολλά παιχνίδια»

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού Ράφα Μπενίτεθ εξέφρασε την αντίρρησή του για την αύξηση των ομάδων του Μουντιάλ, εξηγώντας πως το πρόγραμμα για τους ποδοσφαιριστής είναι ήδη πολύ επιβαρυμένο.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Μετά από 6 χρόνια διάλυσης του κράτους δικαίου, ο Μητσοτάκης προσπαθεί να εμφανιστεί ως θεσμικός
Σφοδρά πυρά 02.01.26

ΣΥΡΙΖΑ: Μετά από 6 χρόνια διάλυσης του κράτους δικαίου, ο Μητσοτάκης προσπαθεί να εμφανιστεί ως θεσμικός

«Η αδυναμία του να ορίσει με προσωπική του απόφαση τις ανεξάρτητες αρχές λόγω της συνταγματικής επιταγής για συναινέσεις, τον 'μεταμορφώνει' σε συναινετικό και ανοιχτό σε συζητήσεις», τονίζει για τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Ο Ταϊρίκ Τζόουνς έσβησε σχεδόν όλες τις φωτογραφίες του από το Instagram – Τι μπορεί να σημαίνει
Μπάσκετ 02.01.26

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς έσβησε σχεδόν όλες τις φωτογραφίες του από το Instagram – Τι μπορεί να σημαίνει

Ο Ταϊρίκ Τζόουνς αφαίρεσε σχεδόν όλες τις φωτογραφίες του από το προφίλ του στο instagram, κίνηση που μπορεί να δείχνει κάτι για την μεταγραφή του από την Παρτιζάν.

Σύνταξη
Κραν Μοντανά: Σε κρίσιμη κατάσταση πάνω από 80 τραυματίες – Σε «σπινθηροβόλα κεριά» αποδίδεται η πυρκαγιά
Δύσκολη ταυτοποίηση 02.01.26

Κραν Μοντανά: Σε κρίσιμη κατάσταση πάνω από 80 τραυματίες – Σε «σπινθηροβόλα κεριά» αποδίδεται η πυρκαγιά

Έχουν ταυτοποιηθεί 113 από τους 119 τραυματίες στο Κραν Μοντανά. Ελβετοί, Γάλλοι, Ιταλοί, Σέρβοι και πολίτες άλλων χωρών μεταξύ τους. Εγκαυματίες μεταφέρονται σε άλλες χώρες για ειδική φροντίδα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Φάμελλος: Ο προϋπολογισμός υλοποιεί μνημονιακή λιτότητα – Δίνει προτεραιότητα στους ισχυρούς φίλους του Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 02.01.26

Φάμελλος: Ο προϋπολογισμός υλοποιεί μνημονιακή λιτότητα – Δίνει προτεραιότητα στους ισχυρούς φίλους του Μητσοτάκη

Ο προϋπολογισμός είναι «χωρίς μέριμνα για τον λαό και τα δημόσια αγαθά, αλλά με προτεραιότητα στα καρτέλ και στους ισχυρούς φίλους του κ. Μητσοτάκη», υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Κολεγιόπαιδα που τσακώνονται σε εφηβική σειρά – Το 2025 ήταν η χρονιά των beef μεταξύ Τραμπ και ποπ σταρ
(Α)σόβαροι 02.01.26

Κολεγιόπαιδα που τσακώνονται σε εφηβική σειρά – Το 2025 ήταν η χρονιά των beef μεταξύ Τραμπ και ποπ σταρ

Το 2025, ο Τραμπ είπε ότι «μισεί την Τέιλορ Σουίφτ», αποκάλεσε «χαζό» τον Μπρους Σπρίνγκστιν, ενώ ο Λευκός Οίκος χρησιμοποίησε ποπ επιτυχίες για να δημιουργήσει memes για τα δήθεν κατορθώματα της ICE.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
