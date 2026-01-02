Η υπόθεση του Μάικλ Γκαρτζιούλο, του επονομαζόμενου «μαχαιροβγάλτη του Χόλιγουντ», συγκλόνισε την αμερικανική κοινή γνώμη, όχι μόνο για τη φρικαλεότητα των εγκλημάτων του, αλλά και λόγω της απρόσμενης εμπλοκής ενός από τα πιο γνωστά ονόματα του Χόλιγουντ: του Άστον Κούτσερ.

Η κατάθεση του Κούτσερ προκάλεσε έντονη συναισθηματική φόρτιση στο ακροατήριο

Ο ηθοποιός βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας όταν αποκαλύφθηκε ότι είχε προσωπική σχέση με ένα από τα θύματα, την Άσλεϊ Έλεριν.

Η εμπλοκή του Κούτσερ

Η Έλεριν, μια νεαρή γυναίκα που ζούσε στο Χόλιγουντ, δολοφονήθηκε άγρια τον Φεβρουάριο του 2001 μέσα στο σπίτι της.

Εκείνο το βράδυ, είχε κανονίσει να βγει ραντεβού με τον Κούτσερ. Ο ηθοποιός κατέθεσε αργότερα στο δικαστήριο ότι είχε φτάσει στην κατοικία της, ωστόσο δεν κατάφερε να επικοινωνήσει μαζί της. Χτύπησε την πόρτα, τηλεφώνησε επανειλημμένα, αλλά δεν έλαβε καμία απάντηση.

Όπως περιέγραψε ενώπιον των ενόρκων το 2019, σε μια στιγμή αμηχανίας πλησίασε το παράθυρο και κοίταξε στο εσωτερικό του σπιτιού. Εκεί διέκρινε στο πάτωμα αυτό που νόμιζε πως ήταν λεκές χυμένο κόκκινο κρασί.

Υποθέτοντας ότι η Έλεριν είχε θυμώσει επειδή είχε αργήσει, αποφάσισε να φύγει. Μόνο την επόμενη ημέρα έγινε γνωστό ότι η νεαρή γυναίκα είχε δολοφονηθεί με δεκάδες μαχαιριές και ότι το «κρασί» που είχε δει ήταν στην πραγματικότητα αίμα.

Η κατάθεση του Κούτσερ προκάλεσε έντονη συναισθηματική φόρτιση στο ακροατήριο και αποτέλεσε μία από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές της δίκης. Ο ίδιος περιέγραψε με λεπτομέρειες το σοκ που υπέστη όταν έμαθε την αλήθεια, αλλά και το βάρος που κουβαλούσε επί χρόνια, γνωρίζοντας ότι ήταν από τους τελευταίους ανθρώπους που προσπάθησαν να δουν ζωντανή την Άσλεϊ Έλεριν.

Η σχέση του με το θύμα έδωσε στην υπόθεση ακόμη μεγαλύτερη δημοσιότητα, μετατρέποντας τη δίκη του Γκαρτζιούλο σε ένα από τα πιο προβεβλημένα εγκληματολογικά θέματα της εποχής.

Ποιος είναι ο Μάικλ Γκαρτζιούλο

Οι εισαγγελικές αρχές παρουσίασαν τον Γκαρτζιούλο ως έναν άνδρα που παρακολουθούσε επίμονα τα θύματά του, κινείτο κοντά στα σπίτια τους και περίμενε την κατάλληλη στιγμή για να επιτεθεί.

Στην περίπτωση της Έλεριν, φίλοι της είχαν καταθέσει ότι τον είχαν δει επανειλημμένα να εμφανίζεται απρόσκλητος έξω από το σπίτι της, ενώ ζούσε σε απόσταση αναπνοής από εκείνη.

Η υπόθεση της Άσλεϊ Έλεριν δεν ήταν η μοναδική. Ο Γκαρτζιούλο καταδικάστηκε και για άλλες δολοφονίες, καθώς και για απόπειρα ανθρωποκτονίας, όμως η συγκεκριμένη ιστορία έμεινε χαραγμένη στη συλλογική μνήμη εξαιτίας της ανθρώπινης διάστασης που έδωσε η μαρτυρία του Άστον Κούτσερ.

Η δίκη ανέδειξε όχι μόνο τη βία και τη μεθοδικότητα του δράστη, αλλά και το πώς ένα έγκλημα μπορεί να αγγίξει απρόσμενα πρόσωπα και να αφήσει βαθιά ψυχολογικά τραύματα σε όσους βρέθηκαν έμμεσα συνδεδεμένοι με αυτό.

Για τον Κούτσερ, εκείνη η νύχτα αποτέλεσε ένα σημείο καμπής, συνδεδεμένο για πάντα με μία από τις πιο σκοτεινές υποθέσεις εγκληματικότητας που γνώρισε ποτέ το Χόλιγουντ.