Όταν ο Άστον Κούτσερ κατέθεσε στη δίκη ενός serial killer – Είχε βγει ραντεβού με ένα από τα θύματά του
The Good Life 02 Ιανουαρίου 2026 | 21:16

Όταν ο Άστον Κούτσερ κατέθεσε στη δίκη ενός serial killer – Είχε βγει ραντεβού με ένα από τα θύματά του

Η νύχτα που στιγμάτισε για πάντα τον Άστον Κούτσερ.

Ίλντα Τόσκα
ΚείμενοΊλντα Τόσκα
Spotlight

Η υπόθεση του Μάικλ Γκαρτζιούλο, του επονομαζόμενου «μαχαιροβγάλτη του Χόλιγουντ», συγκλόνισε την αμερικανική κοινή γνώμη, όχι μόνο για τη φρικαλεότητα των εγκλημάτων του, αλλά και λόγω της απρόσμενης εμπλοκής ενός από τα πιο γνωστά ονόματα του Χόλιγουντ: του Άστον Κούτσερ.

Η κατάθεση του Κούτσερ προκάλεσε έντονη συναισθηματική φόρτιση στο ακροατήριο

Ο ηθοποιός βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας όταν αποκαλύφθηκε ότι είχε προσωπική σχέση με ένα από τα θύματα, την Άσλεϊ Έλεριν.

Η εμπλοκή του Κούτσερ

Η Έλεριν, μια νεαρή γυναίκα που ζούσε στο Χόλιγουντ, δολοφονήθηκε άγρια τον Φεβρουάριο του 2001 μέσα στο σπίτι της.

Εκείνο το βράδυ, είχε κανονίσει να βγει ραντεβού με τον Κούτσερ. Ο ηθοποιός κατέθεσε αργότερα στο δικαστήριο ότι είχε φτάσει στην κατοικία της, ωστόσο δεν κατάφερε να επικοινωνήσει μαζί της. Χτύπησε την πόρτα, τηλεφώνησε επανειλημμένα, αλλά δεν έλαβε καμία απάντηση.

Όπως περιέγραψε ενώπιον των ενόρκων το 2019, σε μια στιγμή αμηχανίας πλησίασε το παράθυρο και κοίταξε στο εσωτερικό του σπιτιού. Εκεί διέκρινε στο πάτωμα αυτό που νόμιζε πως ήταν λεκές χυμένο κόκκινο κρασί.

Υποθέτοντας ότι η Έλεριν είχε θυμώσει επειδή είχε αργήσει, αποφάσισε να φύγει. Μόνο την επόμενη ημέρα έγινε γνωστό ότι η νεαρή γυναίκα είχε δολοφονηθεί με δεκάδες μαχαιριές και ότι το «κρασί» που είχε δει ήταν στην πραγματικότητα αίμα.

Η κατάθεση του Κούτσερ προκάλεσε έντονη συναισθηματική φόρτιση στο ακροατήριο και αποτέλεσε μία από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές της δίκης. Ο ίδιος περιέγραψε με λεπτομέρειες το σοκ που υπέστη όταν έμαθε την αλήθεια, αλλά και το βάρος που κουβαλούσε επί χρόνια, γνωρίζοντας ότι ήταν από τους τελευταίους ανθρώπους που προσπάθησαν να δουν ζωντανή την Άσλεϊ Έλεριν.

Η σχέση του με το θύμα έδωσε στην υπόθεση ακόμη μεγαλύτερη δημοσιότητα, μετατρέποντας τη δίκη του Γκαρτζιούλο σε ένα από τα πιο προβεβλημένα εγκληματολογικά θέματα της εποχής.

Ποιος είναι ο Μάικλ Γκαρτζιούλο

Οι εισαγγελικές αρχές παρουσίασαν τον Γκαρτζιούλο ως έναν άνδρα που παρακολουθούσε επίμονα τα θύματά του, κινείτο κοντά στα σπίτια τους και περίμενε την κατάλληλη στιγμή για να επιτεθεί.

Στην περίπτωση της Έλεριν, φίλοι της είχαν καταθέσει ότι τον είχαν δει επανειλημμένα να εμφανίζεται απρόσκλητος έξω από το σπίτι της, ενώ ζούσε σε απόσταση αναπνοής από εκείνη.

Η υπόθεση της Άσλεϊ Έλεριν δεν ήταν η μοναδική. Ο Γκαρτζιούλο καταδικάστηκε και για άλλες δολοφονίες, καθώς και για απόπειρα ανθρωποκτονίας, όμως η συγκεκριμένη ιστορία έμεινε χαραγμένη στη συλλογική μνήμη εξαιτίας της ανθρώπινης διάστασης που έδωσε η μαρτυρία του Άστον Κούτσερ.

Η δίκη ανέδειξε όχι μόνο τη βία και τη μεθοδικότητα του δράστη, αλλά και το πώς ένα έγκλημα μπορεί να αγγίξει απρόσμενα πρόσωπα και να αφήσει βαθιά ψυχολογικά τραύματα σε όσους βρέθηκαν έμμεσα συνδεδεμένοι με αυτό.

Για τον Κούτσερ, εκείνη η νύχτα αποτέλεσε ένα σημείο καμπής, συνδεδεμένο για πάντα με μία από τις πιο σκοτεινές υποθέσεις εγκληματικότητας που γνώρισε ποτέ το Χόλιγουντ.

World
UBS: Οι 3 επενδυτικές συμβουλές για το 2026

UBS: Οι 3 επενδυτικές συμβουλές για το 2026

Angi: Σκηνοθέτησε τη δολοφονία της φίλης της με σπέρμα από οίκο ανοχής – Η υπόθεση που έγινε σειρά στο Netflix
Σκηνοθετημένο έγκλημα 02.01.26

Σκηνοθέτησε τη δολοφονία της φίλης της με σπέρμα από οίκο ανοχής - Η ιστορία πίσω από το Angi του Netflix

Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πως η Μαρία Άνχελες Μολίνα, γνωστή ως Άντζι, μπορούσε να γίνει δολοφόνος. Ωστόσο, αυτό δεν ήταν το πιο σοκαριστικό για όσους την γνώριζαν.

Ίλντα Τόσκα
Ίλντα Τόσκα
Βασίλης Φόρης: Μια ζωή αφιερωμένη στη γλώσσα των Ελλήνων
In memoriam 02.01.26

Βασίλης Φόρης: Κοζανίτης και δημοτικιστής

Διακεκριμένος φιλόλογος και γλωσσολόγος, ο οποίος διαδραμάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στην επίσημη καθιέρωση του μονοτονικού συστήματος γραφής της νεοελληνικής γλώσσας

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Miriam Rodríguez: Η μητέρα που κυνήγησε τους δολοφόνους της κόρης της – Και το πλήρωσε με τη ζωή της
Απέναντι στην ατιμωρησία 02.01.26

Κυνήγησε τους δολοφόνους της κόρης της έναν-έναν, μέχρι που τη σκότωσαν - Η ιστορία της Miriam Rodríguez

Η Miriam Rodríguez πέρασε χρόνια εντοπίζοντας, έναν προς έναν, τους δολοφόνους της κόρης της — μέχρι που δολοφονήθηκε και η ίδια, ανήμερα της Γιορτής της Μητέρας το 2017.

Ίλντα Τόσκα
Ίλντα Τόσκα
Juliane Koepcke: Έπεσε από τα 10.000 πόδια μετά από πτώση αεροπλάνου και επέζησε μόνη στη ζούγκλα
Ως εκ θαύματος 01.01.26

Το κορίτσι που «έπεσε» από τον ουρανό - Πώς η Juliane Koepcke επέζησε στη ζούγκλα μετά από πτώση αεροπλάνου

Οι πιθανότητες επιβίωσης μετά από ένα αεροπορικό δυστύχημα είναι μικρές. Όμως, για τη 17χρονη τότε Juliane Koepcke, η πτώση από ύψος 10.000 ποδιών ήταν μόνο η αρχή μιας απίστευτης ιστορίας επιβίωσης.

Ίλντα Τόσκα
Ίλντα Τόσκα
Το έθιμο που ξεκίνησε Έλληνας μετανάστης το 1920 – Στον Καναδά κάποιοι καλωσορίζουν το νέο έτος με βουτιές στα παγωμένα νερά
Πρωτοχρονιά 01.01.26

Το έθιμο που ξεκίνησε Έλληνας μετανάστης το 1920 – Στον Καναδά κάποιοι καλωσορίζουν το νέο έτος με βουτιές στα παγωμένα νερά

Ο Peter Pantages, ένας Έλληνας που μετανάστευσε στο Καναδά το 1920, ξεκίνησε εν αγνοία του, ένα έθιμο το οποίο ενώνει χειμερινούς κολυμβητές στον Καναδά μέχρι και σήμερα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ένας αιώνας «Θωρηκτό Ποτέμκιν»: Η ταινία που έγραψε από την αρχή τη γλώσσα του κινηματογράφου
Η δύναμη της εικόνας 31.12.25

Ένας αιώνας «Θωρηκτό Ποτέμκιν»: Η ταινία που έγραψε από την αρχή τη γλώσσα του κινηματογράφου

Έναν αιώνα μετά την πρεμιέρα του, το «Θωρηκτό Ποτέμκιν» δεν είναι απλώς μια ιστορική ταινία - είναι το φιλμ εκείνο που άλλαξε για πάντα τη γλώσσα των εικόνων και τη δύναμή τους

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Στη Βιέννη αυτή την εποχή όλα είναι βαλς – Μέσα στην κουλτούρα των 450 χορών της πρωτεύουσας της Αυστρίας
«Alles Walzer» 31.12.25

Στη Βιέννη αυτή την εποχή όλα είναι βαλς - Μέσα στην κουλτούρα των 450 χορών της πρωτεύουσας της Αυστρίας

Ο ετήσιος Χορός της Φιλαρμονικής της Βιέννης αποτελεί το επίκεντρο ενός χειμερινού προγράμματος με περίπου 450 χορούς σε όλη την πόλη, που ανοίγουν ένα παράθυρο στην παράδοση της Βιέννης, τότε και τώρα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Έλον Μασκ: Ο πλουσιότερος πολίτης του κόσμου για το 2025 ήταν και ο πιο χαοτικός – «Κεταμίνη, ναζισμός, μίσος»
Οδοστρωτήρας 31.12.25

Έλον Μασκ: Ο πλουσιότερος πολίτης του κόσμου για το 2025 ήταν και ο πιο χαοτικός – «Κεταμίνη, ναζισμός, μίσος»

Το 2025 καταγράφεται ως η πλέον αλλοπρόσαλλη χρονιά για τον πλουσιότερο άνθρωπο του πλανήτη, με τον Έλον Μασκ να ακροβατεί ανάμεσα στην απόλυτη εξουσία και την πλήρη κοινωνική απομόνωση, μετατρέποντας την παγκόσμια σκηνή σε ένα πεδίο πειραματισμού με απρόβλεπτες συνέπειες σημειώνει ο Guardian

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Μια μάχη με το αίμα μου» – Τι είχε γράψει στο New Yorker η Τατιάνα Σλόσμπεργκ ένα μήνα πριν φύγει από τη ζωή
Εγγονή Τζον Φ. Κένεντι 31.12.25

«Μια μάχη με το αίμα μου» - Τι είχε γράψει στο New Yorker η Τατιάνα Σλόσμπεργκ ένα μήνα πριν φύγει από τη ζωή

«Όταν διαγνώστηκε η λευχαιμία, η πρώτη μου σκέψη ήταν ότι αυτό δεν μπορούσε να συμβαίνει σε μένα, στην οικογένειά μου» έγραφε στο New Yorker η εγγονή του Τζον Φ. Κένεντι, η Τατιάνα Σλόσμπεργκ, στις 22 Νοεμβρίου του 2025, η οποία έφυγε από τη ζωή στα 35 της, στις 30 Δεκεμβρίου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Σκοτ Φίσερ ήταν ένας βετεράνος ορειβάτης, γνωστός ως «Μίστερ Διάσωση», μέχρι που βρήκε τραγικό θάνατο στο Έβερεστ
Η τρέλα του βουνού 31.12.25

Ο Σκοτ Φίσερ ήταν ένας βετεράνος ορειβάτης, γνωστός ως «Μίστερ Διάσωση», μέχρι που βρήκε τραγικό θάνατο στο Έβερεστ

Παρόλο που ο Αμερικανός Σκοτ Φίσερ είχε πολυετή εμπειρία ως ορειβάτης και οδηγός, τελικά υπέκυψε στην υπερκόπωση, την ασθένεια του βουνού και την υποθερμία κατά τη διάρκεια μιας σφοδρής χιονοθύελλας στο Έβερεστ, στις 11 Μαΐου 1996.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Από τον «Άγιο Στραγγαλιστή» στο σχέδιο Kill Bill και τον φόνο της 6χρονης beauty queen: Τα εγκλήματα που έβαψαν με αίμα τις γιορτές
Ho ho horror 31.12.25

Από τον «Άγιο Στραγγαλιστή» στο σχέδιο Kill Bill και τον φόνο της 6χρονης beauty queen: Τα εγκλήματα που έβαψαν με αίμα τις γιορτές

Τα Χριστούγεννα και η Πρωτοχρονιά είναι συνδεδεμένα στο μυαλό μας με ξεκούραση, διασκέδαση και οικογενειακές στιγμές. Μέχρι που ένας φόνος έρχεται να τα αλλάξει όλα. Αυτά είναι τα εγκλήματα που στοιχειώνουν τον πιο εορταστικό μήνα της χρονιάς.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Οι «φτωχοί» αγρότες του Μεσαίωνα γιόρταζαν καλύτερα από εσένα αυτές τις μέρες
6 εβδομάδες Χριστούγεννα 31.12.25

Οι «φτωχοί» αγρότες του Μεσαίωνα γιόρταζαν καλύτερα από εσένα αυτές τις μέρες

Ξεχάστε τη μόνιμη φτώχεια και τη σκοτεινή καθημερινότητα που αποδίδουμε στον Μεσαίωνα. Οι αγρότες –το 90% του πληθυσμού– είχαν άφθονο ελεύθερο χρόνο, έντονη κοινωνική ζωή και γιορτές που κρατούσαν εβδομάδες, με τα Χριστούγεννα να μετατρέπονται σε ολόκληρη εποχή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γιατί οι γυναίκες στην Αρχαία Σπάρτη έπρεπε να κάνουν μαθήματα γυμνές ενώ οι άνδρες παρακολουθούσαν;
«Άλογα αναπαραγωγής» 30.12.25

Γιατί οι γυναίκες στην Αρχαία Σπάρτη έπρεπε να κάνουν μαθήματα γυμνές ενώ οι άνδρες παρακολουθούσαν;

Ο ιστορικός Andrew Bayliss, Αναπληρωτής Καθηγητής Ελληνικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Μπέρμιγχαμ, προειδοποιεί τους σύγχρονους σχολιαστές να μην εξισώνουν την υποχρεωτική εκπαίδευση των γυναικών στη Σπάρτη με την «απελευθέρωση».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο ανασχηματισμός στην Ουκρανία συνεχίζεται – Νέος υπουργός Άμυνας, ποιος παίρνει την θέση του Μπουντανόφ
Κόσμος 02.01.26

Ο ανασχηματισμός στην Ουκρανία συνεχίζεται – Νέος υπουργός Άμυνας, ποιος παίρνει την θέση του Μπουντανόφ

Το ντόμινο του ανασχηματισμού στην Ουκρανία μετά την τοποθέτηση του Κιρίλο Μπουντανόφ συνεχίζεται με τον υπουργό Ψηφιακής Μεταρρύθμισης να αναλαμβάνει το χαρτοφυλάκιο του υπουργείου Άμυνας

Σύνταξη
Διμέτωπο με Μητσοτάκη και Βελόπουλο ανοίγει το ΠΑΣΟΚ – Ο λαός αξίζει πολύ καλύτερα από μια συμπαιγνία μεταξύ τους
Πολιτική Γραμματεία 02.01.26

Διμέτωπο με Μητσοτάκη και Βελόπουλο ανοίγει το ΠΑΣΟΚ – Ο λαός αξίζει πολύ καλύτερα από μια συμπαιγνία μεταξύ τους

Σκληρή γλώσσα εναντίον του Κυριάκου Βελόπουλου χρησιμοποιεί η Τρικούπη, βλέποντας πίσω από τη σπουδή του να εξαπολύσει πυρά κατά του ΠΑΣΟΚ, υποτίθεται αμυνόμενος και βοηθώντας ουσιαστικά την κυβέρνηση, προσπάθεια για να εξασφαλίσει θέση σε κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Σύνταξη
Φοιτητές: «Μας σπρώχνουν στα ιδιωτικά πανεπιστήμια» – Οι σύλλογοι αντιδρούν στις διαγραφές
«Σκανδαλώδες μέτρο» 02.01.26

«Μας σπρώχνουν στα ιδιωτικά πανεπιστήμια» - Οι φοιτητικοί σύλλογοι αντιδρούν στις διαγραφές

Αγανακτισμένοι οι φοιτητές, έντονες διαμαρτυρίες από τους συλλόγους τους - Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε, δε, ότι την 31η Δεκεμβρίου 2025 ολοκληρώθηκε μοναχά η πρώτη φάση της εκκαθάρισης

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 82-87: Νίκη στο ΟΑΚΑ με «καυτό» δίδυμο οι «ερυθρόλευκοι»
Μπάσκετ 02.01.26

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 82-87: Νίκη στο ΟΑΚΑ με «καυτό» δίδυμο οι «ερυθρόλευκοι»

Με τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να σημειώνει 21 πόντους και να είναι καθοριστικός στο τέλος και τον Σασα Βεζένκοφ να προσθέτει 24, ο Ολυμπιακός επιβλήθηκε με 87-82 του Παναθηναϊκού στο ΟΑΚΑ σε ντέρμπι «θρίλερ».

Σύνταξη
Λίβανος: Ο ΟΗΕ καταγγέλλει ισραηλινά πυρά εναντίον κυανόκρανων
«Ανησυχητική τάση» 02.01.26

Λίβανος: Ο ΟΗΕ καταγγέλλει ισραηλινά πυρά εναντίον κυανόκρανων

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, η UNIFIL είχε ενημερώσει εκ των προτέρων το Ισραήλ για την ανάπτυξη δυνάμεών της, καλώντας τις IDF «να σταματήσουν κάθε επιθετική συμπεριφορά εναντίον κυανοκράνων ή πλησίον αυτών».

Σύνταξη
Είκοσι νεκροί στην Υεμένη από βομβαρδισμούς της αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας [βίντεο]
Κόσμος 02.01.26

Είκοσι νεκροί στην Υεμένη από βομβαρδισμούς της αεροπορίας της Σαουδικής Αραβίας

H Σαουδική Αραβία και τα ΗΑΕ βρίσκονται σε ανεπίσημο πόλεμο στην Υεμένη υποστηρίζοντας διαφορετικές φράξιες παρότι στο παρελθόν δρούσαν από κοινού εναντίον της Ανσάρ Αλλάχ του Χούθι

Σύνταξη
ΗΠΑ: Το FBI λέει ότι απέτρεψε σχέδιο επίθεσης την Πρωτοχρονιά εμπνευσμένο από το ISIS
Με μαχαίρια 02.01.26

ΗΠΑ: Το FBI λέει ότι απέτρεψε σχέδιο επίθεσης την Πρωτοχρονιά εμπνευσμένο από το ISIS

Το FBI ανακοίνωσε τη σύλληψη ενός 18χρονου την παραμονή της Πρωτοχρονιάς. Φέρεται ότι σχεδίαζε να πραγματοποιήσει τρομοκρατική επίθεση και πώς είχε ορκιστεί πίστη στο Ισλαμικό Κράτος.

Σύνταξη
Χιονοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες στα ορεινά της Ηπείρου – Επιχείρηση απεγκλωβισμού 5 οχημάτων στο Ζαγόρι
Ελλάδα 02.01.26

Χιονοπτώσεις και χαμηλές θερμοκρασίες στα ορεινά της Ηπείρου – Επιχείρηση απεγκλωβισμού 5 οχημάτων στο Ζαγόρι

Χειμωνιάτικο στο σκηνικό του καιρού στην Ήπειρο - Πρόβλημα δημιουργήθηκε και στον επαρχιακό δρόμο Αρίστη-Ασπράγγελοι Ζαγορίου, καθώς πολλοί επισκέπτες δεν ήταν εφοδιασμένοι με αντιολισθητικές αλυσίδες

Σύνταξη
Αγρότες: Διορία στην κυβέρνηση μέχρι την Κυριακή για συγκεκριμένες δεσμεύσεις αλλιώς γενικευμένη κλιμάκωση
Αδειάζει η κλεψύδρα 02.01.26

Αγρότες: Διορία στην κυβέρνηση μέχρι την Κυριακή για συγκεκριμένες δεσμεύσεις αλλιώς γενικευμένη κλιμάκωση

Στενεύουν τα χρονικά περιθώρια για την κυβέρνηση, με τους αγρότες να τονίζουν ότι η επικρατούσα τάση στα μπλόκα είναι αυτή της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων εάν δεν προκύψουν δεσμεύσεις έως μεθαύριο

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Κάπα Research: Η ακρίβεια έχει ονοματεπώνυμο – Που εντοπίζεται το πρόβλημα
Έτος «φωτιά» 02.01.26

Η ακρίβεια έχει ονοματεπώνυμο - Που εντοπίζεται το πρόβλημα

Η ακρίβεια διαμορφώνει την αγοραστική συμπεριφορά των Ελλήνων καταναλωτών. Μετά από μια μακρά περίοδο δημοσιονομικής κρίσης, οι Έλληνες καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με ένα νέο κύμα ανατιμήσεων. Η Κάπα Research παρουσίασε τα 10 σημαντικότερα ευρήματα των ερευνών που υλοποίησε στην Ελλάδα με το «ράφι» να είναι πρωταγωνιστής.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ένας νέος κόσμος αναδύεται το 2026 – Τι να κρατήσουμε από αυτό που έφυγε γι’ αυτό που έρχεται
The Economist 02.01.26

Ένας νέος κόσμος αναδύεται το 2026 – Τι να κρατήσουμε από αυτό που έφυγε γι’ αυτό που έρχεται

Το 2025 άλλαξε με ιλλιγγιώδεις ρυθμούς σχεδόν τα πάντα στην πολιτική, στην οικονομία, στη διπλωματία – μια τάξη πραγμάτων ανατράπηκε. Ο κόσμος του 2026 θα είναι διαφορετικός, σίγουρα χάρη στον Τραμπ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Νέα Πειραματικά σχολεία… κι όπου βγει: Νησίδες αριστείας ή πειραματισμοί εις βάρος των παιδιών;
Δημόσια εκπαίδευση 02.01.26

Νέα Πειραματικά σχολεία… κι όπου βγει: Νησίδες αριστείας ή πειραματισμοί εις βάρος των παιδιών;

Εκπαιδευτικοί και γονείς σε όλη την Ελλάδα αντιδρούν στη μετατροπή των σχολείων της γειτονιάς τους σε Πειραματικά. Eκπρόσωποι της σχολικής κοινότητας εξηγούν στο in τους λόγους που διαμαρτύρονται.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Μαρκόπουλο: Βίντεο ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο με νεκρό 23χρονο
Ελλάδα 02.01.26

Μαρκόπουλο: Βίντεο ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο με νεκρό 23χρονο

Βίντεο ντοκουμέντο από κάμερα κλειστού κυκλώματος, που φέρνει στο φως το MEGA, καταγράφει το μαύρο αυτοκίνητο με οδηγό έναν 23χρονο, δευτερόλεπτα πριν την φονική πρόσκρουση στο Μαρκόπουλο.

Σύνταξη
