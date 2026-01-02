Στα δικαστήρια η απόφαση Τραμπ για διακοπή αιολικού έργου

Νομική προσφυγή κατά της απόφασης του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, να σταματήσει το υπεράκτιο αιολικό έργο αξίας 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Προσφυγή κατά της αμερικανικής κυβέρνησης για την αναστολή του έργου Revolution Wind αξίας 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, κατέθεσε μια εκ των μεγαλύτερων εταιρειών με δραστηριότητα στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), η δανέζικη Orsted.

Η απόφαση του δικαστηρίου των ΗΠΑ

Η Orsted A/S θα συνεχίσει τις εργασίες στο σχεδόν ολοκληρωμένο αιολικό πάρκο της στα ανοικτά των ακτών του Ρόουντ Άιλαντ, μετά την απόφαση αμερικανού δικαστή ότι η κατασκευή μπορεί να συνεχιστεί κατά τη διάρκεια της δίκης που αμφισβητεί την εντολή διακοπής των εργασιών της κυβέρνησης Τραμπ, μια σημαντική νίκη για τον ταλαιπωρημένο δανικό ενεργειακό γίγαντα.

Ειδικότερα, η δανέζικη εταιρεία, ενας «γίγαντας» των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής υπεράκτιων αιολικών πάρκων στον κόσμο, ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι άσκησε αγωγή κατά της κυβέρνησης Τραμπ για την αναστολή του έργου Revolution Wind, αξίας 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι μετοχές της εταιρείας, που είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Κοπεγχάγης, σημείωσαν άνοδο άνω του 4% μετά την ανακοίνωση της είδησης, κατατάσσοντας τη μετοχή μεταξύ των κορυφαίων σε απόδοση του πανευρωπαϊκού δείκτη Stoxx 600.

Η Orsted σε ανακοίνωσή της τονίζει ότι θα ζητήσει δικαστική εντολή κατά της απόφασης της αμερικανικής κυβέρνησης να σταματήσει το έργο Revolution Wind, που βρίσκεται περίπου 15 μίλια νότια της ακτής του Ρόουντ Άιλαντ.

Η εντολή Τραμπ

«Όπως συνέβη με την εντολή διακοπής των εργασιών τον Αύγουστο του 2025, το έργο Revolution Wind… αντιμετωπίζει σημαντική ζημιά από τη συνέχιση της εντολής αναστολής της μίσθωσης. Ως αποτέλεσμα, η δικαστική διαμάχη είναι ένα απαραίτητο βήμα για την προστασία των δικαιωμάτων του έργου», δήλωσε η Orsted.

«Η Revolution Wind έχει δαπανήσει και δεσμεύσει δισεκατομμύρια δολάρια βασιζόμενη σε μια διεξοδική διαδικασία εξέτασης και έχει ανταποκριθεί στα αιτήματά της», πρόσθεσε η εταιρεία.

Η κυβέρνηση Τραμπ, που υποστηρίζει τα ορυκτά καύσιμα, ανέστειλε στις 22 Δεκεμβρίου τις μισθώσεις για πέντε μεγάλα υπεράκτια αιολικά έργα, συμπεριλαμβανομένου του Revolution Wind, επικαλούμενη ανησυχίες για την εθνική ασφάλεια που εντοπίστηκαν από το Πεντάγωνο.

Πολιτικές αντιδράσεις

Εξηγησεις για την απόφαση Τραμπ περι διακοπής του έργου για «λόγους ασφαλείας» ζητά ο γερουσιαστής του Κονέκτικατ Ρίτσαρντ Μπλούμενταλ καθώς -όπως υποστηρίζει- αυτο θα σημάνει απωλεια θεσεων εργασίας και υψηλότερες τιμές ενέργειας.

I’m demanding facts—a briefing & evidence—about Trump’s vague claim to “national security” as his pretext for canceling Revolution Wind. It means higher electricity prices, thousands of jobs lost, & other huge costs. pic.twitter.com/MiJcT3Nky6 — Richard Blumenthal (@SenBlumenthal) December 23, 2025

