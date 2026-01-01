Συλλυπητήρια Τασούλα στο πρόεδρο της Ελβετίας για την τραγωδία στο Κραν Μοντανά

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας, εξέφρασε με μήνυμά του στο Χ τα βαθύτατα συλλυπητήρια του ελληνικού λαού και του ιδίου προσωπικά στον Πρόεδρο της Ελβετίας, Γκι Παρμελέν, και στους πολίτες της χώρας για το δυστύχημα στο Κραν-Μοντανά.

«Με μεγάλη μου θλίψη πληροφορήθηκα το τραγικό δυστύχημα που συνέβη στο Crans-Montana της Ελβετίας. Εκ μέρους του ελληνικού λαού, εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Πρόεδρο της Ελβετίας Guy Parmelin και στους Ελβετούς φίλους μας. Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων και τους τραυματίες».