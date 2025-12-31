Ο Βλαντίμιρ Πούτιν χρησιμοποίησε την ομιλία του για τη νέα χρονιά σήμερα Τετάρτη για να υποστηρίξει ότι οι Ρώσοι είναι ενωμένοι πίσω από τις ένοπλες δυνάμεις και να υποσχεθεί ότι η νίκη πλησιάζει στο πεδίο της μάχης, με τον πόλεμο στην Ουκρανία να πλησιάζει τον τέταρτο χρόνο του.

Η 31η Δεκεμβρίου σηματοδοτεί την 26η επέτειο της άνοδος του Πούτιν στην εξουσία

«Έχετε αναλάβει την ευθύνη να πολεμήσετε για την πατρίδα σας, για την αλήθεια και τη δικαιοσύνη», δήλωσε ο Πούτιν, απευθυνόμενος στους Ρώσους στρατιώτες στο μέτωπο.

«Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλη τη Ρωσία, σας διαβεβαιώνω, είναι μαζί σας αυτή τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς», πρόσθεσε.

Δείτε βίντεο με την ομιλία του Πούτιν

«Συγχαίρω όλους τους στρατιώτες και τους διοικητές μας για το νέο έτος που έρχεται. Πιστεύουμε σε εσάς και στη νίκη μας», πρόσθεσε.

Ντυμένος με μαύρο κοστούμι και σκούρα μπλε γραβάτα και στέκοντας μπροστά από το Κρεμλίνο, ο Πούτιν είπε ότι οι Ρώσοι είναι «ενωμένοι από μια ειλικρινή, ανιδιοτελή και αφοσιωμένη αγάπη για τη Ρωσία».

«Η δύναμη της ενότητάς μας καθορίζει την κυριαρχία και την ασφάλεια της πατρίδας, την ανάπτυξή της και το μέλλον της», τόνισε, προσθέτοντας ότι «η εργασία, οι επιτυχίες και τα επιτεύγματα του καθενός από εμάς προσθέτουν νέα κεφάλαια στην χιλιετή ιστορία (σ.σ. της Ρωσίας)».

Οι Moscow Times γράφουν ότι η ομιλία, που μεταδόθηκε πρώτα στην Άπω Ανατολή και στη συνέχεια σε όλες τις 11 ζώνες ώρας της χώρας ακριβώς τα μεσάνυχτα, αποτελεί μια μακροχρόνια παράδοση της Πρωτοχρονιάς για τους Ρώσους ηγέτες, η οποία χρονολογείται από την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης.

Η φετινή ομιλία ήταν αισθητά φειδωλή και ακολούθησε ένα γνωστό προπολεμικό μοτίβο.

Στην ομιλία του για το νέο έτος στο τέλος του 2022, ο Πούτιν είχε εμφανιστεί πλαισιωμένος από ένστολους στρατιώτες, μια πιο εμφανώς πολεμική εικόνα εν μέσω των αρχικών σταδίων της πλήρους εισβολής στην Ουκρανία.

Η 31η Δεκεμβρίου σηματοδοτεί επίσης την 26η επέτειο της άνοδος του Πούτιν στην εξουσία, μετά την ανακοίνωση της παραίτησης του πρώην προέδρου Μπόρις Γέλτσιν το 1999.