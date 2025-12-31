Συνελήφθη 45χρονη οικιακή βοηθός που έκλεβε ηλικιωμένους και ΑμεΑ εργοδότες της

Στα χέρια της Αστυνομίας έπεσε μια 45χρονη οικιακή βοηθός, η οποία προσποιούμενη ότι προσφέρει υπηρεσίες φροντίδας φέρεται να έκλεβε συστηματικά τους εργοδότες της – κυρίως ΑμΕΑ και υπερήλικες. Το συνολικό οικονομικό όφελος που αποκόμισε ξεπερνά τα 23.000 ευρώ.

Εις βάρος της 45χρονης αλλοδαπής που έβαζε στο στόχαστρο ανθρώπους με κινητικές ή νοητικές αναπηρίες εκκρεμούσαν δύο καταδικαστικές αποφάσεις για κλοπές και πλαστογραφία, συνολικής ποινής φυλάκισης 3 ετών και 8 μηνών, ενώ η ίδια έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν για ομοειδή αδικήματα και της έχουν επιβληθεί περιοριστικοί όροι.

Η γυναίκα συνελήφθη τη Δευτέρα το απόγευμα από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε περιοχή της Αττικής με την κατηγορία ότι προσποιούνταν την οικιακή βοηθό για να διαπράττει διακεκριμένες κλοπές εις βάρος ατόμων με κινητική ή νοητική αναπηρία. Στο πλαίσιο των ερευνών της ΕΛ.ΑΣ. βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ρολόγια, δαχτυλίδια, κοσμήματα, αναδιπλούμενος σουγιάς, μικροποσότητα ναρκωτικών ουσιών και πλαστή βεβαίωση νόμιμης διαμονής.

Εις βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση, πλαστογραφία, παραβίαση περιορισμών διαμονής, καθώς και για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά και τα όπλα.

Πώς εντόπιζε τα θύματά της

Όπως προέκυψε από την έρευνα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, η 45χρονη δραστηριοποιούνταν στην τέλεση διακεκριμένων κλοπών τουλάχιστον από τον Σεπτέμβριο του 2024.

Τα θύματά της τα εντόπιζε μέσα από αγγελίες αναζήτησης οικιακής βοηθού, που αναρτούσαν πολίτες (ΑμεΑ ή υπερήλικες) στο διαδίκτυο ή σε άλλα μέσα ενημέρωσης. Στη συνέχεια χρησιμοποιούσε τηλεφωνικές συνδέσεις καταχωρημένες σε στοιχεία ανύπαρκτων αλλοδαπών, προσποιούμενη ότι ενδιαφέρεται για την υπό προσφορά θέση εργασίας προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στις οικίες των πολιτών. Ακολούθως, μετέβαινε στα προκαθορισμένα ραντεβού και έπειθε τα θύματα να την προσλάβουν.

Για να παρέχει τα στοιχεία ταυτότητάς της στους μελλοντικούς της εργοδότες, επιδείκνυε πλαστογραφημένη βεβαίωση νόμιμης διαμονής στην οποία ήταν προσαρμοσμένη η φωτογραφία της.

Αφού πετύχαινε την πρόσληψή της, κατάφερνε να διαφεύγει της προσοχής των παθόντων με το πρόσχημα ενασχόλησης με οικιακές εργασίες και στη συνέχεια αφαιρούσε χρηματικά ποσά, τιμαλφή και κοσμήματα, καθώς και δημόσια έγγραφα (διαβατήρια κ.λπ.).

Τις κλοπές τις διέπραττε κατά κανόνα την πρώτη ή δεύτερη ημέρα εργασίας της και έπειτα απέρριπτε την τηλεφωνική σύνδεση που είχε χρησιμοποιήσει.

Χαρακτηριστικό της σκληρότητας και της αντικοινωνικής συμπεριφοράς της κατηγορουμένης ήταν ότι επέλεγε σχεδόν αποκλειστικά να διαπράττει κλοπές εις βάρος ατόμων με βαριές κινητικές και νοητικές αναπηρίες, γνωρίζοντας ότι λόγω της κατάστασής τους δεν θα ήταν εύκολο να γίνει αντιληπτή, ενώ σε περίπτωση που γινόταν θα ήταν αδύνατον να την εμποδίσουν.

Τα κατασχεθέντα

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, καθώς και από την κατοχή της 45χρονης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

αναδιπλούμενος σουγιάς,

πλήθος ρολογιών, δακτυλιδιών και κοσμημάτων,

κάρτες και δελτία μεταφοράς χρημάτων,

πλαστικό σακουλάκι που περιείχε πιθανόν κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη συνολικού βάρους 0,3 γραμμαρίων,

πλαστή βεβαίωση μόνιμης διαμονής και

κινητά τηλέφωνα.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα, έχουν εξιχνιαστεί τέσσερις περιπτώσεις κλοπών με θύματα κυρίως άτομα με αναπηρία, ενώ υπολογίζεται ότι το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η κατηγορούμενη ξεπερνά τα 23.050 ευρώ.

Η συλληφθείσα, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος της, οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ το προανακριτικό έργο για την εξακρίβωση του πλήρους εύρους της εγκληματικής της δραστηριότητας συνεχίζεται.