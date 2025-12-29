Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025
Λίντια Φέρτσάιλντ: Όταν το DNA λέει ψέματα – Η σπάνια περίπτωση χιμαιρισμού που μπέρδεψε τη Δικαιοσύνη
Stories 29 Δεκεμβρίου 2025 | 06:00

Λίντια Φέρτσάιλντ: Όταν το DNA λέει ψέματα – Η σπάνια περίπτωση χιμαιρισμού που μπέρδεψε τη Δικαιοσύνη

Πώς μπορεί μια γυναίκα να μην αναγνωρίζεται ως η βιολογική μητέρα τριών παιδιών διαφορετικών ηλικιών, τα οποία θυμάται ξεκάθαρα ότι έφερε στον κόσμο η ίδια;

Ίλντα Τόσκα
ΚείμενοΊλντα Τόσκα
A
A
Η Λίντια Φέρτσάιλντ μεγάλωσε ως μια συνηθισμένη Αμερικανίδα της δεκαετίας του ’70. Όταν χώρισε από τον σύζυγό της, ήταν ήδη έγκυος στο τρίτο τους παιδί και βρέθηκε ξαφνικά μόνη, προσπαθώντας να στηρίξει μια μονογονεϊκή οικογένεια.

Αναζητώντας οικονομική βοήθεια, ακολούθησε τη διαδικασία αίτησης για κοινωνική πρόνοια, χωρίς να φαντάζεται ότι αυτό θα την οδηγούσε σε μια πρωτοφανή δικαστική περιπέτεια.

Αμφισβητήθηκαν ακόμη και οι δύο προηγούμενες γεννήσεις της, ενώ η Εισαγγελία ζήτησε την απομάκρυνση των παιδιών της

Στο πλαίσιο του ελέγχου, υποβλήθηκε σε τεστ DNA — μια τυπική διαδικασία που δεν της προκάλεσε ανησυχία. Ήξερε ποιος ήταν ο πατέρας των παιδιών της και δεν περίμενε καμία έκπληξη.

Τα αποτελέσματα, όμως, ανέτρεψαν τα πάντα: σύμφωνα με τις εξετάσεις, η Λίντια δεν ήταν η βιολογική μητέρα των παιδιών της.

Το τεστ DNA

Οι Αρχές την κατηγόρησαν για απάτη, υποστηρίζοντας είτε ότι είχε δηλώσει ψευδώς μητρότητα για να λάβει επιδόματα είτε ότι συμμετείχε σε παράνομη παρένθετη μητρότητα. Αμφισβητήθηκαν ακόμη και οι δύο προηγούμενες γεννήσεις της, ενώ η Εισαγγελία ζήτησε την απομάκρυνση των παιδιών της.

Καθώς πλησίαζε η γέννηση του τρίτου παιδιού, δικαστής διέταξε την παρουσία μάρτυρα στον τοκετό, ώστε να ληφθούν άμεσα δείγματα αίματος από το νεογέννητο και τη μητέρα. Παρ’ όλα αυτά, οι εξετάσεις που ακολούθησαν έδειξαν και πάλι ότι δεν υπήρχε γενετική συγγένεια — παρότι όλοι επιβεβαίωναν ότι η Λίντια είχε γεννήσει το παιδί.

Τι συνέβη

Η καθοριστική εξέλιξη ήρθε όταν ο δικηγόρος της έμαθε για μια σπάνια γενετική κατάσταση, γνωστή ως χιμαιρισμός, κατά την οποία ένα άτομο φέρει δύο διαφορετικά σύνολα DNA. Στην περίπτωση της Λίντιας επρόκειτο για δίδυμο χιμαιρισμό: το έμβρυο είχε απορροφήσει τα κύτταρα του δίδυμού του που δεν επιβίωσε στη μήτρα.

YouTube thumbnail

Οι γιατροί αναζήτησαν τον ιστό που έφερε το δεύτερο DNA και, έπειτα από εκτεταμένες εξετάσεις, τον εντόπισαν στα κύτταρα του τραχήλου της μήτρας της. Εκεί βρέθηκε το γενετικό υλικό που ταίριαζε απόλυτα με εκείνο των παιδιών της.

Με αυτές τις αποδείξεις, το δικαστήριο απέρριψε τις κατηγορίες και επέστρεψε στη Λίντια την επιμέλεια των παιδιών της. Ύστερα από 16 μήνες αγωνίας, εξετάσεων και νομικών μαχών, η υπόθεση έφτασε στο τέλος της και η Λίντια ήταν πλέον ελεύθερη.

Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025
