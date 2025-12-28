Ακυρώνει τα σχέδια της η Amazpn που αφορούσαν την παράδοση προϊόντων με drone στην Ιταλία, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Η εταιρεία υποστήριξε ότι ενώ είχε σημειώσει καλή πρόοδο με τις ρυθμιστικές αρχές της αεροδιαστημικής, ευρύτερα ζητήματα επιχειρηματικής ρύθμισης δεν υποστήριζαν το έργο.

Η ιταλική ENAC χαρακτήρισε την απόφαση απροσδόκητη, λέγοντας σε ανακοίνωσή της το Σάββατο ότι η κίνηση υποκινήθηκε από την πολιτική της εταιρείας, η οποία συνδέεται με «πρόσφατα οικονομικά γεγονότα που αφορούν τον Όμιλο».

Η ENAC είναι η μοναδική αρχή για την τεχνική ρύθμιση, την πιστοποίηση, την εποπτεία και τον έλεγχο στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας στην Ιταλία, σύμφωνα με τις εξουσίες που απορρέουν από τον Κώδικα Ναυσιπλοΐας.

Η εταιρεία είχε ανακοινώσει τον Δεκέμβριο του 2024 την επιτυχή ολοκλήρωση των αρχικών δοκιμών drones παράδοσης στο Σαν Σάλβο, μια πόλη στην κεντρική περιοχή του Αμπρούτσο.

Η Ιταλία ήταν η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα όπου ο γίγαντας του ηλεκτρονικού εμπορίου σχεδίαζε να εισαγάγει την υπηρεσία. Στα σχέδια της ήταν και η παροχή αντίστοιχης υπηρεσίας και στη Βρετανία μέχρι το τέλος του 2024.

Η ανακοίνωση της Amazon

Σε δήλωσή της στο Reuters την Κυριακή, η Amazon ανέφερε:

«Μετά από μια στρατηγική αναθεώρηση, αποφασίσαμε να σταματήσουμε τα εμπορικά μας σχέδια παράδοσης με drones στην Ιταλία. Παρά τη θετική συνεργασία και την πρόοδο με τις ιταλικές ρυθμιστικές αρχές αεροδιαστημικής, το ευρύτερο επιχειρηματικό κανονιστικό πλαίσιο στη χώρα δεν υποστηρίζει, προς το παρόν, τους μακροπρόθεσμους στόχους μας για αυτό το πρόγραμμα», πρόσθεσε η Amazon.