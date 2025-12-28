newspaper
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Amazon: Σταματά τα σχέδια για παραδόσεις με drone στην Ιταλία
Οικονομικές Ειδήσεις 28 Δεκεμβρίου 2025 | 14:00

Amazon: Σταματά τα σχέδια για παραδόσεις με drone στην Ιταλία

Η Amazon επικαλείται ζητήματα επιχειρηματικής ρύθμισης

Σύνταξη
Πάμε βόλτα στη φύση; To συστήνουν οι γιατροί

Πάμε βόλτα στη φύση; To συστήνουν οι γιατροί

Spotlight

Ακυρώνει τα σχέδια της η Amazpn που αφορούσαν την παράδοση προϊόντων με drone στην Ιταλία, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Η εταιρεία υποστήριξε ότι ενώ είχε σημειώσει καλή πρόοδο με τις ρυθμιστικές αρχές της αεροδιαστημικής, ευρύτερα ζητήματα επιχειρηματικής ρύθμισης δεν υποστήριζαν το έργο.

Η ιταλική ENAC χαρακτήρισε την απόφαση απροσδόκητη, λέγοντας σε ανακοίνωσή της το Σάββατο ότι η κίνηση υποκινήθηκε από την πολιτική της εταιρείας, η οποία συνδέεται με «πρόσφατα οικονομικά γεγονότα που αφορούν τον Όμιλο».

Η ENAC είναι η μοναδική αρχή για την τεχνική ρύθμιση, την πιστοποίηση, την εποπτεία και τον έλεγχο στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας στην Ιταλία, σύμφωνα με τις εξουσίες που απορρέουν από τον Κώδικα Ναυσιπλοΐας.

Η εταιρεία είχε ανακοινώσει τον Δεκέμβριο του 2024 την επιτυχή ολοκλήρωση των αρχικών δοκιμών drones παράδοσης στο Σαν Σάλβο, μια πόλη στην κεντρική περιοχή του Αμπρούτσο.

Η Ιταλία ήταν η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα όπου ο γίγαντας του ηλεκτρονικού εμπορίου σχεδίαζε να εισαγάγει την υπηρεσία. Στα σχέδια της ήταν και η παροχή αντίστοιχης υπηρεσίας και στη Βρετανία μέχρι το τέλος του 2024.

Η ανακοίνωση της Amazon

Σε δήλωσή της στο Reuters την Κυριακή, η Amazon ανέφερε:

«Μετά από μια στρατηγική αναθεώρηση, αποφασίσαμε να σταματήσουμε τα εμπορικά μας σχέδια παράδοσης με drones στην Ιταλία. Παρά τη θετική συνεργασία και την πρόοδο με τις ιταλικές ρυθμιστικές αρχές αεροδιαστημικής, το ευρύτερο επιχειρηματικό κανονιστικό πλαίσιο στη χώρα δεν υποστηρίζει, προς το παρόν, τους μακροπρόθεσμους στόχους μας για αυτό το πρόγραμμα», πρόσθεσε η Amazon.

Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Αγορά εργασίας: Η εξουσία ενός… αλγόριθμου πάνω στους εργαζόμενους

Αγορά εργασίας: Η εξουσία ενός… αλγόριθμου πάνω στους εργαζόμενους

Τουρισμός
Τουρισμός: Η χρυσή δεκαετία των αλλεπάλληλων ρεκόρ 

Τουρισμός: Η χρυσή δεκαετία των αλλεπάλληλων ρεκόρ 

inWellness
inTown
Ενορχηστρωμένη επίθεση καταγγέλλει ο αγρότης μετά τη δέσμευση των λογαριασμών του
Agro-in 28.12.25

Ενορχηστρωμένη επίθεση καταγγέλλει ο αγρότης μετά τη δέσμευση των λογαριασμών του

Σε δηλώσεις του ο Γιώργος Μπότας είπε πως δεν έχει λάβει καμία επίσημη ενημέρωση από τον φορέα που διέταξε τη δέσμευση των λογαριασμών. Τη Δευτέρα έχει προγραμματισμένο ραντεβού με δικηγόρο, προκειμένου η υπόθεση να πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Σύνταξη
Η τεχνολογία βάζει φρένο στις προσλήψεις – Στάση αναμονής από τις εταιρείες, υπό πίεση οι εργαζόμενοι
Νέα κανονικότητα 28.12.25

Η τεχνολογία βάζει φρένο στις προσλήψεις - Στάση αναμονής από τις εταιρείες, υπό πίεση οι εργαζόμενοι

Το μέλλον της εργασίας διαγράφεται αβέβαιο όσο η τεχνολογία καλύπτει ανάγκες που δεν απαιτούν ανθρώπινο δυναμικό και οι μεγάλες εταιρείες προτιμούν να διατηρούν ή και να μειώσουν το προσωπικό τους

Νατάσα Σινιώρη
Ελληνικός τουρισμός: Σε τροχιά αλλεπάλληλων ρεκόρ – Πάνω από 37 εκατομμύρια οι αφίξεις το 2025
Χρυσή δεκαετία 28.12.25

Σε τροχιά αλλεπάλληλων ρεκόρ ο ελληνικός τουρισμός - Πάνω από 37 εκατομμύρια οι αφίξεις το 2025

Ο τουρισμός στην Ελλάδα δέχεται ένα άνευ προηγουμένου «κύμα» διεθνών επισκεπτών - Ετήσια άνοδος περίπου 5% - Η σχέση προς μόνιμους κατοίκους ξεπερνά το 3,5, από τους ψηλότερους δείκτες στον κόσμο

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
«Κίτρινος πυρετός» στο ηλεκτρονικό εμπόριο – Τα στατιστικά της «απόβασης» στο… «ελληνικό καλάθι»
Τα στατιστικά της «απόβασης» 28.12.25

«Κίτρινος πυρετός» στο ηλεκτρονικό εμπόριο - Η οικονομία του scroll στο... «ελληνικό καλάθι»

Το εύρος της διείσδυσης, τα κίνητρα, οι συνήθειες και οι αντιλήψεις γύρω από την αγορά προϊόντων από πλατφόρμες εκτός ΕΕ. Το ηλεκτρονικό εμπόριο και οι απώλειες για την ελληνική οικονομία.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αγρότες: Δεν πτοούνται από τις διασπαστικές κινήσεις και ετοιμάζουν ρεβεγιόν στα μπλόκα – Κλείνουν από σήμερα δρόμους
Απέλπιδες προσπάθειες 28.12.25

Δεν πτοούνται από τις «διασπαστικές κινήσεις» οι αγρότες και ετοιμάζουν ρεβεγιόν στα μπλόκα - Κλείνουν από σήμερα δρόμους

Πρωτοχρονιά στα μπλόκα ετοιμάζονται να κάνουν οι αγρότες που εντείνουν από σήμερα τις κινητοποιήσεις τους με κλεισίματα δρόμων μετά τη μερική αναστολή λόγω Χριστουγέννων

Σύνταξη
Η AI εισβάλλει στη διαδικασία προσλήψεων και δημιουργεί «φαύλο κύκλο» δυσαρέσκειας
Αμερικανική έρευνα 28.12.25

Η AI εισβάλλει στη διαδικασία προσλήψεων και δημιουργεί «φαύλο κύκλο» δυσαρέσκειας

Περισσότεροι από τους μισούς οργανισμούς στις ΗΠΑ ενέταξαν εργαλεία AI στη διαδικασία πρόσληψης εργαζομένων το 2025, έδειξε έρευνα της Society for Human Resource Management

Γιώργος Πολύζος
Γιώργος Πολύζος
Τελευταία Κυριακή με τα καταστήματα ανοικτά – Εκτιμήσεις της αγοράς για τον χριστουγεννιάτικο τζίρο
Πίνακας 28.12.25

Τελευταία Κυριακή με τα καταστήματα ανοικτά - Εκτιμήσεις της αγοράς για τον χριστουγεννιάτικο τζίρο

Σήμερα Κυριακή, λίγο πριν την εκπνοή του 2025, οι καταναλωτές θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν τα ψώνια τους - Στις χειμερινές εκπτώσεις μετατοπίζεται το ενδιαφέρον της αγοράς για αυξημένες πωλήσεις

Σύνταξη
Νέα φορολογική κλίμακα: Πόσο αυξάνονται οι μισθοί από την Πρωτοχρονιά
Πίνακας 28.12.25

Πόσο αυξάνονται οι μισθοί από την Πρωτοχρονιά, με βάση τη νέα φορολογική κλίμακα

Όσοι έχουν ετήσια εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ (μισθοί πάνω από 700-800 ευρώ τον μήνα) θα δουν περισσότερα χρήματα στον τραπεζικό τους λογαριασμό λόγω μειωμένων κρατήσεων

Μαρία Βουργάνα
Μαρία Βουργάνα
Αγορά εργασίας: Όταν «έσπασαν» τα όρια μεταξύ δουλειάς και προσωπικού χρόνου – Κυριακή όπως Δευτέρα…
«Always-On» 28.12.25

Όταν «έσπασαν» τα όρια μεταξύ δουλειάς και προσωπικού χρόνου - Κυριακή όπως Δευτέρα στην αγορά εργασίας

Στη σύγχρονη αγορά εργασίας η Κυριακή έχει πάψει να αποτελεί το «ιερό» οχυρό του ελεύθερου χρόνου. Μετατρέπεται αργά αλλά σταθερά σε μια ακόμη ρευστή μεταβλητή στο βωμό της παραγωγικότητας και της διαρκούς διαθεσιμότητας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αναγνώριση της Σομαλιλάνδης: Οι Σεμπάμπ αντιδρούν στην ισραηλινή παρέμβαση εδαφών
Οικονομικές Ειδήσεις 27.12.25

Αναγνώριση της Σομαλιλάνδης: Οι Σεμπάμπ αντιδρούν στην ισραηλινή παρέμβαση εδαφών

Το Ισραήλ ανακοίνωσε χθες ότι αναγνωρίζει επισήμως ως ανεξάρτητο κράτος τη Σομαλιλάνδη, την αποσχισθείσα επαρχία τη Σομαλίας που μέχρι τώρα δεν αναγνωριζόταν από καμία άλλη χώρα του κόσμου.

Σύνταξη
Κρήτη: Κινητοποίηση στο Ρέθυμνο από αγρότες και κτηνοτρόφους – Μοίρασαν κρεατόσουπα στους πολίτες
Agro-in 27.12.25

Κρήτη: Κινητοποίηση στο Ρέθυμνο από αγρότες και κτηνοτρόφους – Μοίρασαν κρεατόσουπα στους πολίτες

Αγρότες και κτηνοτρόφοι στο Ρέθυμνο, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους, πραγματοποίησαν συγκέντρωση διαμαρτυρίας βράζοντας σε καζάνια κρέας, το οποίο μοίρασαν στον κόσμο

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αλαβάνος: Το ΚΚΕ στηρίζει τον αγώνα των αγροτών γιατί είναι αγώνας επιβίωσης
Πολιτική Γραμματεία 28.12.25

Αλαβάνος: Το ΚΚΕ στηρίζει τον αγώνα των αγροτών γιατί είναι αγώνας επιβίωσης

Ο Λευτέρης Νικολάου Αλαβάνος κατήγγειλε τη στοχοποίηση αγροσυνδικαλιστών και την έλλειψη εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση, που άφησε πολλούς αγρότες εκτός ρυθμίσεων για το αγροτικό ρεύμα

Σύνταξη
«Άλλαζα αυτοκίνητα κάθε δύο εβδομάδες»: Ο Σώτης Βολάνης δεν μετανιώνει για την ακριβότερη αγορά της ζωής του
600.000 ευρώ 28.12.25

«Άλλαζα αυτοκίνητα κάθε δύο εβδομάδες»: Ο Σώτης Βολάνης δεν μετανιώνει για την ακριβότερη αγορά της ζωής του

«Οι γονείς μου αγανάκτησαν. Μπορεί να μου έφυγαν 600.000 ευρώ για ένα αυτοκίνητο, αλλά δεν το μετανιώνω», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Σώτης Βολάνης σε πρόσφατη συνέντευξή του.

Σύνταξη
Οι Σέρβοι αποκαλύπτουν το συμβόλαιο που δίνει στον Τζόουνς ο Ολυμπιακός και πότε έρχεται ο παίκτης στην Ελλάδα
Euroleague 28.12.25

Οι Σέρβοι αποκαλύπτουν το συμβόλαιο που δίνει στον Τζόουνς ο Ολυμπιακός και πότε έρχεται ο παίκτης στην Ελλάδα

Συμβόλαιο 2,5 ετών προσφέρει ο Ολυμπιακός στον Ταϊρίκ Τζόουνς σύμφωνα με τα τελευταία σερβικά ρεπορτάζ που παράλληλα υποστηρίζουν ότι ο Αμερικανός πιθανώς να φτάσει στην Ελλάδα τη Δευτέρα.

Σύνταξη
Γάζα: «Συλλογική τιμωρία» – Το Ισραήλ έχει δολοφονήσει πάνω από 700 συγγενείς δημοσιογράφων
Έκθεση 28.12.25

«Συλλογική τιμωρία» - Το Ισραήλ έχει σκοτώσει πάνω από 700 συγγενείς δημοσιογράφων στη Γάζα

Η Γάζα έχει μετατραπεί στο πιο θανατηφόρο μέρος του πλανήτη για τους δημοσιογράφους τα τελευταία δύο χρόνια - Έκθεση δείχνει ότι στόχος του Ισραήλ έχουν γίνει επανειλημμένως και οι οικογένειές τους

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ivan Greko: Στο Αυτόφωρο τη Δευτέρα μετά την ποινική δίωξη για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος
Ελλάδα 28.12.25

Στο Αυτόφωρο τη Δευτέρα ο Ivan Greko μετά την ποινική δίωξη για αποδοχή προϊόντων εγκλήματος

Ο τράπερ Ivan Greko συνελήφθη το απόγευμα του Σαββάτου στη Γλυφάδα - Επέβαινε σε πολυτελές αυτοκίνητο που είχε δηλωθεί ως κλεμμένο από την περιοχή του Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης

Σύνταξη
Μεταγραφική ενίσχυση για τον Άρη
Ποδόσφαιρο 28.12.25

Μεταγραφική ενίσχυση για τον Άρη

Την πρώτη του χειμερινή μεταγραφή ολοκληρώνει άμεσα ο Άρης, ο οποίος φέρνει στη Θεσσαλονίκη τον 25χρονο Βέλγο αριστερό εξτρέμ της Αλ Νασρ, Οτμάν Μπουσαΐντ.

Σύνταξη
Με μαγιό στον Αστέρα, ξυπόλητη στην Πλάκα, για ποτά στην Ύδρα – Η Μπριζίτ Μπαρντό στην Ελλάδα το ’69
Είδωλο 28.12.25

Με μαγιό στον Αστέρα, ξυπόλητη στην Πλάκα, για ποτά στην Ύδρα – Η Μπριζίτ Μπαρντό στην Ελλάδα το '69

Στις 11 Αυγούστου 1969, η Μπαρντό έφτασε στην Αθήνα με πτήση της Air France, συνοδευόμενη από τον σύντροφό της, Πάτρικ Ζιλ και δύο Γαλλίδες φίλες της, ενώ βρισκόταν σε διάσταση με τον τρίτο σύζυγό της και κληρονόμο της αυτοκινητοβιομηχανίας Opel. Γκίντερ Σακς.

Σύνταξη
Ενορχηστρωμένη επίθεση καταγγέλλει ο αγρότης μετά τη δέσμευση των λογαριασμών του
Agro-in 28.12.25

Ενορχηστρωμένη επίθεση καταγγέλλει ο αγρότης μετά τη δέσμευση των λογαριασμών του

Σε δηλώσεις του ο Γιώργος Μπότας είπε πως δεν έχει λάβει καμία επίσημη ενημέρωση από τον φορέα που διέταξε τη δέσμευση των λογαριασμών. Τη Δευτέρα έχει προγραμματισμένο ραντεβού με δικηγόρο, προκειμένου η υπόθεση να πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Σαρώνουν οι θυελλώδεις άνεμοι – Έπεσαν δεκάδες δέντρα
Απαιτείται προσοχή 28.12.25

Σαρώνουν τη Θεσσαλονίκη θυελλώδεις άνεμοι - Έπεσαν δεκάδες δέντρα (βίντεο)

Ο Βαρδάρης σφυροκοπά τη Θεσσαλονίκη και τις γύρω περιοχές με ριπές ανέμου έως και 7 μποφόρ - Δεκάδες κλήσεις στην Πυροσβεστική - Η Πολιτική Προστασία συνιστά στους πολίτες να είναι προσεκτικοί

Σύνταξη
Αυστραλία: Ανοιχτό το ενδεχόμενο ανάπτυξης στρατού για την προστασία των εβραϊκών κοινοτήτων
Μακελιό στο Μποντάι 28.12.25

Αυστραλία: Ανοιχτό το ενδεχόμενο ανάπτυξης στρατού για την προστασία των εβραϊκών κοινοτήτων

Μετά την τρομοκρατική επίθεση στην παραλία Μποντάι στην Αυστραλία, που άφησε πίσω της νεκρούς και τραυματίες, οι αρχές αναζητούν τρόπους ενίσχυσης της ασφάλειας

Σύνταξη
Ρωσία: Ευρωπαίοι στρατιώτες στην Ουκρανία θα αποτελούν νόμιμους στόχους
Κόσμος 28.12.25

Ευρωπαίοι στρατιώτες στην Ουκρανία θα αποτελούν νόμιμους στόχους, λέει η Ρωσία - Το μήνυμα σε Ζελένσκι και Τραμπ

«Εάν το Κίεβο δεν επιθυμεί ειρήνη, θα νικήσουμε με τη βία», διαμηνύει η Ρωσία πριν από τη συνάντηση Τραμπ με Ζελένσκι - Το μήνυμα στην Ευρώπη

Σύνταξη
Με το μυαλό στην πρώτη κούπα…
On Field 28.12.25

Με το μυαλό στην πρώτη κούπα…

Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στη δράση έχοντας το μυαλό στο πρώτο τρόπαιο της χρονιάς -το Σούπερ Καπ- με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να περιμένει συγκέντρωση από όλους...

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Η τεχνολογία βάζει φρένο στις προσλήψεις – Στάση αναμονής από τις εταιρείες, υπό πίεση οι εργαζόμενοι
Νέα κανονικότητα 28.12.25

Η τεχνολογία βάζει φρένο στις προσλήψεις - Στάση αναμονής από τις εταιρείες, υπό πίεση οι εργαζόμενοι

Το μέλλον της εργασίας διαγράφεται αβέβαιο όσο η τεχνολογία καλύπτει ανάγκες που δεν απαιτούν ανθρώπινο δυναμικό και οι μεγάλες εταιρείες προτιμούν να διατηρούν ή και να μειώσουν το προσωπικό τους

Νατάσα Σινιώρη
Κολλαγόνο, παντζάρια και… σεξ: Τι μας δίδαξε η επιστήμη για την υγεία και την ευεξία το 2025
Σώμα & μυαλό 28.12.25

Κολλαγόνο, παντζάρια και… σεξ: Τι μας δίδαξε η επιστήμη για την υγεία και την ευεξία το 2025

Κάθε χρόνο η επιστήμη μας μαθαίνει νέα πράγματα για το πώς να ζούμε καλύτερα, από μικρές αλλαγές στην καθημερινότητά μας μέχρι απροσδόκητα κόλπα που βελτιώνουν την υγεία, την αντοχή και τη διάθεσή μας

Σύνταξη
LIVE: Μίλαν – Ελλάς Βερόνα
Ποδόσφαιρο 28.12.25

LIVE: Μίλαν – Ελλάς Βερόνα

LIVE: Μίλαν – Ελλάς Βερόνα. Παρακολουθήστε live στις 13:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μίλαν – Ελλάς Βερόνα για την Serie A. Τηλεοπτικά από Cosmote Sports 1.

Σύνταξη
Ιωάννινα: Στο νοσοκομείο δύο 15χρονες έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ – Δύο συλλήψεις
Στα Ιωάννινα 28.12.25

Στο νοσοκομείο δύο 15χρονες έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ - Δύο συλλήψεις

Η μία κατανάλωσε αλκοολούχο ποτό σε μπαρ και η άλλη σε πάρκο - Οι αστυνομικοί συνέλαβαν τον επιχειρηματία της επιχείρησης που σέρβιρε αλκοόλ στη μία 15χρονη αλλά και τον πατέρα της άλλης

Σύνταξη
