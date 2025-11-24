Η Amazon ως «Δούρειος Ίππος» τελωνειακής απάτης – Τι εξετάζουν Ιταλοί εισαγγελείς

Ερωτηματικά προκύπτουν από την έφοδο σε δύο σημεία της Amazon που πραγματοποίησε η ιταλική αστυνομία στο πλαίσιο έρευνας για φερόμενη τελωνειακή και φορολογική απάτη που αφορά κινεζικές εισαγωγές

Οι εισαγγελείς μάλιστα υποψιάζονται ότι ο γίγαντας του ηλεκτρονικού εμπορίου ενήργησε σαν «Δούρειος Ίππος», εισάγοντας κινεζικά προϊόντα στην Ιταλία χωρίς να καταβάλει φόρους πωλήσεων ή τελωνειακούς δασμούς, σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο που είδε το Reuters.

Το σχέδιο θα μπορούσε να έχει κοστίσει στο κράτος εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ και μπορεί να επεκταθεί σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα και με το Reuters.

Η έφοδος στην Amazon

Δεκάδες αξιωματικοί της Guardia di Finanza και της τελωνειακής υπηρεσίας κατέσχεσαν περίπου 5.000 προϊόντα σε έναν κόμβο logistics που λειτουργούσε από τον γίγαντα του ηλεκτρονικού εμπορίου στο Cividate al Piano, στη βόρεια επαρχία του Μπέργκαμο.

Ενώ στα κεντρικά γραφεία της Amazon στην Ιταλία, στο κέντρο του Μιλάνου, η αστυνομία κατέσχεσε εξοπλισμό πληροφορικής και ταυτοποίησε τον υπεύθυνο για την κυκλοφορία αγαθών εντός Ιταλίας.

Η Amazon αρνήθηκε να σχολιάσει τους συγκεκριμένους ελέγχους, αλλά δήλωσε ότι «δεσμεύεται να συμμορφώνεται με όλους τους ισχύοντες φορολογικούς νόμους και συνεργάζεται πλήρως με όλες τις αρμόδιες αρχές».

Η σύνδεση με το παρελθόν

Μεταξύ των προϊόντων που κατασχέθηκαν στο κέντρο του Μπέργκαμο ήταν παιχνίδια, θήκες για κινητά τηλέφωνα, φριτέζες αέρα, στυλό και μικρά ψαλίδια.

Η συγκεκριμένη υπόθεση έρχεται να συμπληρώσει και την έρευνα για φερόμενη υπόθεση φοροδιαφυγής ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Οι εισαγγελείς του Μιλάνου, σε συνεργασία με το παράρτημα της Guardia di Finanza στη Μόντσα, υποψιάζονται ότι αγαθά εισάγονται από την Κίνα στην Ευρώπη και στη συνέχεια μεταφέρονται στην Ιταλία μέσω αδιευκρίνιστων διαύλων για να διανεμηθούν και να πωληθούν μέσω της αγοράς της Amazon.

Κάτι που συνιστά λαθρεμπόριο και παραβιάζει την τελωνειακή νομοθεσία της ΕΕ, ισχυρίζονται οι εισαγγελείς.

Όπως σημειώνεται από το Reuters, ο αριθμός των προϊόντων που εμπλέκονται θα μπορούσε να αγγίξει και το μισό εκατομμύριο, με δεκάδες ιταλικές εταιρείες, πολλές από τις οποίες πιστεύεται ότι είναι προπύργια κινεζικών οντοτήτων, να αποτελούν μέρος του σχεδίου. Χωρίς ωστόσο να είναι σαφής ο αντίκτυπος των επιδρομών αυτών στις δραστηριότητες της Amazon στην Ιταλία.

Έρχονται και άλλες χώρες;

Η έρευνα αναμένεται να επεκταθεί και στην υπόλοιπη ΕΕ των 27.

Οι εισαγγελείς του Μιλάνου κλήθηκαν τον Ιούλιο στην έδρα της Eurojust, της υπηρεσίας της ΕΕ για τη συνεργασία σε θέματα ποινικής δικαιοσύνης, στη Χάγη, όπου παρουσίασαν την έρευνά τους σε ομολόγους τους από διάφορες χώρες της ΕΕ, όπως η Γερμανία, η Γαλλία, οι Κάτω Χώρες, η Πολωνία, η Ισπανία, το Βέλγιο, η Σουηδία και η Ιρλανδία.

Οι διαφωνίες σχετικά με τους τελωνειακούς δασμούς και τους φόρους επί των πωλήσεων έχουν τροφοδοτήσει τις αυξανόμενες εντάσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες τον τελευταίο χρόνο, αλλά δεν είναι σαφές πώς θα αντιμετωπιστεί αυτή η υπόθεση που αφορά την Κίνα στην Ουάσινγκτον και τις Βρυξέλλες.

Έρευνες και στους λογαριασμούς της Amazon

Στην αρχική υπόθεση φοροδιαφυγής ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων ευρώ, οι εισαγγελείς του Μιλάνου διερεύνησαν τρεις διευθυντές και την ευρωπαϊκή μονάδα της Amazon με έδρα το Λουξεμβούργο για φερόμενη φορολογική απάτη που σχετίζεται με διαδικτυακές πωλήσεις στην Ιταλία μεταξύ 2019 και 2021.

Σε σχέση με την υπόθεση αυτή, η φορολογική αρχή της Ιταλίας υπέβαλε πρόταση διακανονισμού στην Amazon, επί της οποίας ο αμερικανικός όμιλος πρέπει να αποφασίσει έως τον Δεκέμβριο.

Οι εισαγγελείς πιστεύουν ότι ο αλγόριθμος της Amazon επιτρέπει την πώληση αγαθών από πωλητές εκτός ΕΕ, κυρίως Κινέζους, στην Ιταλία χωρίς να ταυτοποιείται ο προμηθευτής, βοηθώντας τους να αποφύγουν τον ΦΠΑ.

Σύμφωνα με την ιταλική νομοθεσία, οι πλατφόρμες που προσφέρουν αγαθά προς πώληση είναι αλληλέγγυες και υπεύθυνες για τους μη καταβληθέντες φόρους από πωλητές εκτός ΕΕ. Ενώ η Amazon είχε δηλώσει προηγουμένως ότι συμμορφώνεται με όλους τους φορολογικούς νόμους.

Ξεχωριστά, μάλιστα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ξεκίνησε τη δική της έρευνα για τους λογαριασμούς της Amazon από το 2021 έως το 2024, μετά την επιβολή αυστηρότερων υποχρεώσεων φόρου πωλήσεων στις αγορές από νέους κανόνες της ΕΕ.

Πηγή: ot.gr