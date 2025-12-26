Προς το χειρότερο τρίμηνο από το 2001 η μετοχή της Oracle

Δύσκολο αποδείχθηκε το τελευταίο τρίμηνο για την Oracle, παρά το γεγονός ότι όρισε τους Clay Magouyrk και Mike Sicilia ως τους νέους διευθύνοντες συμβούλους της για να δώσουν διέξοδο σε όποιο της πρόβλημα.

Το ξεκίνημά τους δεν στέφθηκε από επιτυχία, αν δει κανείς πως οι μετοχές της Oracle έχουν καταρρεύσει κατά 30% μέχρι στιγμής αυτό το τρίμηνο. Με τέσσερις ημέρες διαπραγμάτευσης να απομένουν για την ολοκλήρωση της περιόδου, η μετοχή βρίσκεται σε τροχιά για την πιο απότομη πτώση της από το 2001 και την κατάρρευση των dot-com.

Επιφυλακτικότητα για την Oracle

Οι επενδυτές έχουν γίνει επιφυλακτικοί σχετικά με την ικανότητα του προμηθευτή λογισμικού βάσεων δεδομένων να ανοίξει περισσότερα data centers για τον πάροχο του ChatGPT, OpenAI , ο οποίος συμφώνησε τον Σεπτέμβριο να δαπανήσει περισσότερα από 300 δισεκατομμύρια δολάρια με την Oracle.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η Oracle ανακοίνωσε ασθενέστερα από τα αναμενόμενα τριμηνιαία έσοδα και ελεύθερες ταμειακές ροές. Κατά την ανακοίνωση των κερδών, ο νεοδιορισθείς οικονομικός επικεφαλής Doug Kehring ζήτησε κεφαλαιουχικές δαπάνες ύψους 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το οικονομικό έτος 2026, 43% υψηλότερες από το σχέδιο του Σεπτεμβρίου και διπλάσιες από το σύνολο σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Επιπλέον, η Oracle σχεδιάζει μισθώσεις ύψους 248 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση της χωρητικότητας cloud, επιπλέον της κατασκευής των κέντρων δεδομένων.

Η Oracle θα πρέπει να κατασκευάσει πέντε data centers, καθένα από τα οποία θα είναι από τα μεγαλύτερα στον κόσμο

Δαπάνες, κόστη και χρέη

Μια τέτοια ανάπτυξη θα έχει τεράστια κόστη – και χρέη. Τον Σεπτέμβριο, η Oracle άντλησε 18 δισεκατομμύρια δολάρια σε μια πώληση ομολόγων jumbo, μια από τις μεγαλύτερες εκδόσεις ομολόγων που έχουν καταγραφεί στον τεχνολογικό κλάδο. Ο Kehring δεσμεύτηκε μετά την ανακοίνωση των κερδών να διατηρήσει την αξιολόγηση χρέους επενδυτικής βαθμίδας της Oracle.

Ωστόσο, ορισμένοι δύσπιστοι επενδυτές στοιχηματίζουν το αντίθετο, αυξάνοντας τις τιμές των συμβολαίων ανταλλαγής πιστωτικού κινδύνου (credit default swaps) της Oracle.

«Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Oracle μόλις που διατηρεί μια αξιολόγηση επενδυτικής βαθμίδας, θα ανησυχούσαμε για την ικανότητά της να ανταποκριθεί σε αυτές τις υποχρεώσεις χωρίς να αναδιαρθρώσει τη σύμβασή της με την OpenAI», έγραψαν οι αναλυτές της DA Davidson σε σημείωμα προς τους πελάτες στις 12 Δεκεμβρίου.

Αναζητείται η αισιοδοξία

Η θητεία των Magouyrk και Sicilia ξεκίνησε σε μια εποχή ιστορικής αισιοδοξίας.

Περίπου δύο εβδομάδες πριν αναλάβουν τα ηνία από τη Safra Catz, η Oracle ανέφερε ένα ανεκτέλεστο υπόλοιπο εσόδων 359%, το οποίο συνδεόταν σε μεγάλο βαθμό με τη δέσμευση της OpenAI. Η συμφωνία αυτή αντιπροσώπευε μια σημαντική υποστήριξη για την Oracle, η οποία δεν συμπεριλήφθηκε στη λίστα της Gartner με τους πέντε κορυφαίους παρόχους υποδομών cloud βάσει εσόδων για το 2024.

Μετά τις αναφορές σχετικά με τη συμφωνία OpenAI στις 10 Σεπτεμβρίου, η μετοχή της Oracle σημείωσε άνοδο σχεδόν 36%, η τρίτη μεγαλύτερη άνοδος από την αρχική δημόσια προσφορά της εταιρείας το 1986. Και οι μετοχές έφτασαν σε ενδοημερήσιο ρεκόρ των 345,72 δολαρίων.

«Πιστεύουμε ότι τα 340 δολάρια ήταν τρομακτικά», τόνισε στο CNBC ο Zachary Lountzis, αντιπρόεδρος της Lountzis Asset Management, που κατείχε μετοχές της Oracle αξίας 25 εκατομμυρίων δολαρίων στις 30 Σεπτεμβρίου.

Η μετοχή έχει έκτοτε χάσει το 43% της αξίας της, κλείνοντας την Τετάρτη στα 197,49 δολάρια, αν και σημείωσε άνοδο την περασμένη Παρασκευή, αφού η TikTok δήλωσε ότι συμφώνησε να πουλήσει μέρος των αμερικανικών δραστηριοτήτων της στην Oracle και σε άλλους επενδυτές. Η Oracle παρέχει εδώ και χρόνια υπηρεσίες cloud στην TikTok.

Πηγή: ΟΤ