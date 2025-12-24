sports betsson
Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025
24.12.2025 | 14:21
Αγνοείται πυροσβέστης στις Σέρρες – Έρευνες για τον εντοπισμό του
24.12.2025 | 13:01
Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αττική – Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία
Μεγάλο ενδιαφέρον από το εξωτερικό για τον Τσάλοφ
Ποδόσφαιρο 24 Δεκεμβρίου 2025 | 12:29

Μεγάλο ενδιαφέρον από το εξωτερικό για τον Τσάλοφ

Τα δημοσιεύματα για το μέλλον του Φιόντορ Τσάλοφ συνεχίζεται με τους Ρώσους να αναφέρουν πως οι ενδιαφερόμενες ομάδες είναι από τρεις χώρες

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Ο Φιόντορ Τσάλοφ βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου από τον ΠΑΟΚ εδώ και αρκετό καιρό με τον Λουτσέσκου να δείχνει έμπρακτα πως δεν τον υπολογίζει και ήδη αρκετές ομάδες έχουν γνωστοποιήσει το ενδιαφέρον τους για την απόκτηση του.

Τις προηγούμενες μέρες δημοσιεύματα από την Ρωσία έκαναν λόγο για προσπάθεια της ΤΣΣΚΑ να αποκτήσει τον παίκτη έστω και με την μορφή δανεισμού.

Μάλιστα, νέο δημοσίευμα από την πατρίδα του κάνει λόγο για τρεις ομάδες που τον έχουν στην λίστα τους ενόψει της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου, προκειμένου να τον πάρουν μακριά από την Τούμπα.

Ποιες ομάδες θέλουν τον Τσάλοφ ενόψει Γενάρη

Συγκεκριμένα όπως υποστηρίζει το ρωσικό δημοσίευμα η ΤΣΣΚΑ Μόσχας, ο Άρης Λεμεσού, καθώς και ένας σύλλογος της Τουρκίας παρακολουθούν την περίπτωση του Τσάλοφ, που δεν διανύει τις καλύτερες μέρες του στον Δικέφαλο του Βορρά.

Αυτό συμβαίνει γιατί οι παίκτες στη θέση του είναι φορμαρισμένοι αλλά και ο Μύθου ανεβαίνει, με αποτέλεσμα ο Ρώσος φορ να μην υπολογίζεται ιδιαίτερα.

Headlines:
Economy
Ελληνική οικονομία: Οι 4 κίνδυνοι που «βλέπει» η Alpha Bank για την Ελλάδα το 2026

Ελληνική οικονομία: Οι 4 κίνδυνοι που «βλέπει» η Alpha Bank για την Ελλάδα το 2026

Τράπεζες
Τράπεζες: Χρονιά μετασχηματισμού σε βάθος το 2026

Τράπεζες: Χρονιά μετασχηματισμού σε βάθος το 2026

Αθλητική Ροή
La Liga 24.12.25

Η Μπαρτσελόνα χωρίς βιασύνη για μεταγραφές

Η Μπαρτσελόνα εξετάζει ψύχραιμα τις επιλογές της μετά τον τραυματισμό του Κρίστενσεν, με το οικονομικό πλαίσιο και τη χρησιμότητα κάθε κίνησης να μπαίνουν πάνω απ’ όλα

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Στη Βραζιλία τρίβουν τα χέρια τους: O Ραγιάν ετοιμάζεται για πώληση-ρεκόρ
Ποδόσφαιρο 24.12.25

Στη Βραζιλία τρίβουν τα χέρια τους: O Ραγιάν ετοιμάζεται για πώληση-ρεκόρ

Ο 19χρονος επιθετικός της Βάσκο ντα Γκάμα, Ραγιάν, έχει εκτοξεύσει την αξία του μετά από μια εντυπωσιακή σεζόν, με τους ευρωπαϊκούς κολοσσούς να πιέζουν και τον σύλλογο να στοχεύει σε ιστορικό deal

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Στα σχοινιά ΕΠΟ και ΚΕΔ: Όλες οι αντιδράσεις για την χοντρή γκέλα με τον Λανουά
Ποδόσφαιρο 24.12.25

Στα σχοινιά ΕΠΟ και ΚΕΔ: Όλες οι αντιδράσεις για την χοντρή γκέλα με τον Λανουά

Βoλές κατά ριπάς κατά Λανουά, Γκαγκάτση από Καραπαπά, Μπούση και ΕΠΣ Πειραιά, ενώ έπεται συνέχεια. Αιτία η προκλητική απόφαση να κόψουν το βίντεο της τηλεκριτικής

Βάιος Μπαλάφας
«Είναι ένα… δεκάρι σε όλα ο Μεντιλίμπαρ» – Η αποθέωση στην Ισπανία, οι εξαιρετικές προπονήσεις και οι… τούμπες
Ποδόσφαιρο 24.12.25

«Είναι ένα… δεκάρι σε όλα ο Μεντιλίμπαρ» – Η αποθέωση στην Ισπανία, οι εξαιρετικές προπονήσεις και οι… τούμπες

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποθεώθηκε ξανά στην Ισπανία τόσο σαν χαρακτήρας, όσο και σαν προπονητής – Οι τρομερές ιστορίες με τις… τούμπες!

Σύνταξη
Μια «ανάσα» από τη Μάντσεστερ Σίτι ο Σεμένιο!
Ποδόσφαιρο 24.12.25

Μια «ανάσα» από τη Μάντσεστερ Σίτι ο Σεμένιο!

Ο Αντουάν Σεμένιο είναι ανάμεσα στις ομάδες του Μάντσεστερ, ωστόσο σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από το Νησί, μία ομάδα είναι έτοιμη να ολοκληρώσει το deal.

Σύνταξη
Στη 10άδα των κορυφαίων Βαλκάνιων αθλητών για το 2025 οι Αντετοκούνμπο, Καραλής και Ντούσκος!
Σπουδαία διάκριση 24.12.25

Στη 10άδα των κορυφαίων Βαλκάνιων αθλητών για το 2025 οι Αντετοκούνμπο, Καραλής και Ντούσκος!

Αντετοκούνμπο, Καραλής και Ντούσκος διέπρεψαν και τη φετινή σεζόν και συμπεριλήφθηκαν στη δεκάδα της ψηφοφορίας του Βουλγαρικού Πρακτορείο Ειδήσεων.

Σύνταξη
Διπλωματικό απρόοπτο στη Συρία: «Έκοψαν» ξαφνικά τη συνέντευξη Τύπου Φιντάν – Συγγνώμη ζήτησε η Δαμασκός
Δείτε βίντεο 24.12.25

Διπλωματικό απρόοπτο στη Συρία: «Έκοψαν» ξαφνικά τη συνέντευξη Τύπου Φιντάν – Συγγνώμη ζήτησε η Δαμασκός

Η ξαφνική διακοπή της συνέντευξης Τύπου του Τούρκου ΥΠΕΞ, Χακάν Φιντάν, με τον Σύρο ομόλογό του, στη Δαμασκό, προκάλεσε ενόχληση στην Άγκυρα

Σύνταξη
Το «Ριφιφί του Αιώνα» – Η αληθινή ιστορία πίσω από τη νέα σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια
Ελληνικό La Casa De Papel 24.12.25

Το «Ριφιφί του Αιώνα» - Η αληθινή ιστορία πίσω από τη νέα σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια

Το θρυλικό «Ριφιφί του Αιώνα» στην Τράπεζα Εργασίας λίγο πριν τα Χριστούγεννα του 1992, είναι η ιστορία που αναπαράγει η Σωτήρης Τσαφούλιας στη νέα του σειρά για την Cosmote TV.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Greek Banks Set Holiday Schedule
English edition 24.12.25

Greek Banks Set Holiday Schedule

The final bank holiday of the festive season will be Tuesday 6 January, marking the Feast of Epiphany.

Σύνταξη
Άκουσε τα κάλαντα και έσυρε τον χορό ο Κουτσούμπας – «Η σκέψη μας είναι στους αγώνες εργατών και αγροτών»
Πολιτική 24.12.25

Άκουσε τα κάλαντα και έσυρε τον χορό ο Κουτσούμπας – «Η σκέψη μας είναι στους αγώνες εργατών και αγροτών»

Ο κ. Κουτσούμπας, άκουσε τα παραδοσιακά Χριστουγεννιάτικα κάλαντα από την Αδελφότητα Αθηνών Αγίας Παρασκευής Κόνιτσας - Το «Κεράσοβο» και το συγκρότημα του Νίκου Φιλιππίδη

Σύνταξη
Στη Βραζιλία τρίβουν τα χέρια τους: O Ραγιάν ετοιμάζεται για πώληση-ρεκόρ
Ποδόσφαιρο 24.12.25

Στη Βραζιλία τρίβουν τα χέρια τους: O Ραγιάν ετοιμάζεται για πώληση-ρεκόρ

Ο 19χρονος επιθετικός της Βάσκο ντα Γκάμα, Ραγιάν, έχει εκτοξεύσει την αξία του μετά από μια εντυπωσιακή σεζόν, με τους ευρωπαϊκούς κολοσσούς να πιέζουν και τον σύλλογο να στοχεύει σε ιστορικό deal

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Δέματα αγάπης σε άστεγους από την «Αποστολή»
Ελλάδα 24.12.25

Δέματα αγάπης σε άστεγους από την «Αποστολή»

Τα δέματα τροφίμων περιλαμβάνουν στερεά τροφή, γλυκίσματα, νερό και χυμούς φρούτων, ενίοτε όμως η ανθρωπιστική βοήθεια συνοδεύεται από κλινοσκεπάσματα, ρουχισμό, υποδήματα και είδη ατομικής υγιεινής και φροντίδας, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, τις περιστάσεις και τα αιτήματα όσων έχουν ανάγκη.

Σύνταξη
Στα σχοινιά ΕΠΟ και ΚΕΔ: Όλες οι αντιδράσεις για την χοντρή γκέλα με τον Λανουά
Ποδόσφαιρο 24.12.25

Στα σχοινιά ΕΠΟ και ΚΕΔ: Όλες οι αντιδράσεις για την χοντρή γκέλα με τον Λανουά

Βoλές κατά ριπάς κατά Λανουά, Γκαγκάτση από Καραπαπά, Μπούση και ΕΠΣ Πειραιά, ενώ έπεται συνέχεια. Αιτία η προκλητική απόφαση να κόψουν το βίντεο της τηλεκριτικής

Βάιος Μπαλάφας
«Και ήμουν άγγελος του Τσάρλι»: Το reunion του Παρά Πέντε σάρωσε σε τηλεθέαση – Άγγιξε το 50%
Έσπασε τα κοντέρ 24.12.25

«Και ήμουν άγγελος του Τσάρλι»: Το reunion του Παρά Πέντε σάρωσε σε τηλεθέαση – Άγγιξε το 50%

Η επιστροφή της σειράς Στο Παρά Πέντε στη μικρή οθόνη, για ένα επετειακό reunion 20 χρόνια μετά την παρθενική του εμφάνιση στη συχνότητα του MEGA, σάρωσε σε τηλεθέαση αγγίζοντας το 50%.

Σύνταξη
Άμα δεν γλεντήσουμε τώρα, πότε θα γλεντήσουμε; Το βίντεο της Φίνος Φιλμ για το ρεβεγιόν των Χριστουγέννων
Social 24.12.25

Άμα δεν γλεντήσουμε τώρα, πότε θα γλεντήσουμε; Το βίντεο της Φίνος Φιλμ για το ρεβεγιόν των Χριστουγέννων

Ο επίσημος λογαριασμός της Φίνος Φιλμ ευχήθηκε «χρόνια πολλά» με ένα βίντεο με σκηνές από γνωστές ελληνικές ταινίες, γεμάτο χορό, διασκέδαση, φλερτ και ένα... δίκανο.

Σύνταξη
Αγρότες: Βελτιωμένη η κατάσταση στο εθνικό οδικό δίκτυο – Με χαμηλές ταχύτητες η διέλευση από τα μπλόκα
Ελλάδα 24.12.25

Αγρότες: Βελτιωμένη η κατάσταση στο εθνικό οδικό δίκτυο – Με χαμηλές ταχύτητες η διέλευση από τα μπλόκα

Με χαμηλές ταχύτητες η διέλευση των εκδρομέων από τα αγροτικά μπλόκα από την Αθήνα προς την κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα - Βελτιωμένη η εικόνα σε σχέση με χθες - Πώς κινούνται τα οχήματα, πού εκτρέπονται

Σύνταξη
Η μείωση του χρόνου εργασίας στην κορυφή της λίστας ευχών για τα Χριστούγεννα
Θα πραγματοποιηθεί; 24.12.25

Η μείωση του χρόνου εργασίας στην κορυφή της λίστας ευχών για τα Χριστούγεννα

Οι περισσότεροι έχουν συνδυάσει τα Χριστούγεννα - πέρα από τα δώρα και τα... τραπεζώματα - με περισσότερο και πιο ποιοτικό ελεύθερο χρόνο, κάτι που έχει σχέση με το συλλογικό παγκόσμιο αίτημα για μειωμένα ωράρια εργασίας

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
