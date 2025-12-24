Μεγάλο ενδιαφέρον από το εξωτερικό για τον Τσάλοφ

Ο Φιόντορ Τσάλοφ βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου από τον ΠΑΟΚ εδώ και αρκετό καιρό με τον Λουτσέσκου να δείχνει έμπρακτα πως δεν τον υπολογίζει και ήδη αρκετές ομάδες έχουν γνωστοποιήσει το ενδιαφέρον τους για την απόκτηση του.

Τις προηγούμενες μέρες δημοσιεύματα από την Ρωσία έκαναν λόγο για προσπάθεια της ΤΣΣΚΑ να αποκτήσει τον παίκτη έστω και με την μορφή δανεισμού.

Μάλιστα, νέο δημοσίευμα από την πατρίδα του κάνει λόγο για τρεις ομάδες που τον έχουν στην λίστα τους ενόψει της μεταγραφικής περιόδου του Ιανουαρίου, προκειμένου να τον πάρουν μακριά από την Τούμπα.

Ποιες ομάδες θέλουν τον Τσάλοφ ενόψει Γενάρη

Συγκεκριμένα όπως υποστηρίζει το ρωσικό δημοσίευμα η ΤΣΣΚΑ Μόσχας, ο Άρης Λεμεσού, καθώς και ένας σύλλογος της Τουρκίας παρακολουθούν την περίπτωση του Τσάλοφ, που δεν διανύει τις καλύτερες μέρες του στον Δικέφαλο του Βορρά.

Αυτό συμβαίνει γιατί οι παίκτες στη θέση του είναι φορμαρισμένοι αλλά και ο Μύθου ανεβαίνει, με αποτέλεσμα ο Ρώσος φορ να μην υπολογίζεται ιδιαίτερα.