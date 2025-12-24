Τετάρτη 24 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
24.12.2025 | 14:21
Αγνοείται πυροσβέστης στις Σέρρες – Έρευνες για τον εντοπισμό του
Σημαντική είδηση:
24.12.2025 | 13:01
Άνοιξαν οι ουρανοί στην Αττική – Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία
BHMAGAZINO: Το τελευταίο τεύχος της χρονιάς έρχεται αυτή την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ
Media 24 Δεκεμβρίου 2025 | 11:49

BHMAGAZINO: Το τελευταίο τεύχος της χρονιάς έρχεται αυτή την Κυριακή μαζί με το ΒΗΜΑ

Την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου το εορταστικό τεύχος του BHMAGAZINO κυκλοφορεί μαζί με το ΒΗΜΑ.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Το νέο εορταστικό τεύχος του BHMAGAZINO έρχεται την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου με την εφημερίδα ΤΟ ΒΗΜΑ, προσκαλώντας τους αναγνώστες σε ένα ταξίδι υψηλής αισθητικής, πολιτισμού και έμπνευσης.

Στο εξώφυλλο δεσπόζει η θρυλική Φιλαρμονική Ορχήστρα της Βιέννης, η πλέον επιδραστική ορχήστρα στον κόσμο, που κάθε Πρωτοχρονιά ενώνει περισσότερους από 50 εκατομμύρια ανθρώπους μέσα από τη δημοφιλέστερη συναυλία του πλανήτη. Το ΒΗΜΑgazino ξεδιπλώνει τη μεγαλειώδη ιστορία της, από την ίδρυσή της το 1939 έως τη διαχρονική της παρουσία στην κορυφή της παγκόσμιας μουσικής σκηνής.

Στις σελίδες του τεύχους, ο Νίκος Ταχματζής, νέος bar manager του Avra Bar στο Four Seasons Astir Palace Hotel Athens, μιλά για την τέχνη της μιξολογίας, την αξία της επικοινωνίας και τις ιστορίες που ζωντανεύουν μέσα από τα κοκτέιλ του.

Ξεχωριστή θέση κατέχει και ο «γνωστός άγνωστος» Μαουριτς Έσερ, ο καλλιτέχνης των ατέρμονων μεταμορφώσεων, που με το έργο του συνεχίζει να εμπνέει τη μουσική, τον κινηματογράφο, τα κινούμενα σχέδια και τη σύγχρονη ποπ κουλτούρα.

Το ΒΗΜΑgazino φωτίζει επίσης τη νέα γενιά της παγκόσμιας πολυτέλειας μέσα από το πορτρέτο του Λορέντσο Μπερτέλι. Ο 37χρονος γιος της Μιούτσια Πράντα, από τα ράλι υψηλών ταχυτήτων περνά πλέον στο τιμόνι στρατηγικών εξαγορών, με αιχμή τον οίκο Versace και με όραμα ένα Made in Italy που αγγίζει τα όρια της θρησκείας.

Το εορταστικό κλίμα συμπληρώνεται με ένα ταξίδι στο χριστουγεννιάτικο σύμπαν του Ευγένιου Τριβιζά, όπου ο Αϊ-Βασίλης κινδυνεύει, τα δώρα χάνονται και η φαντασία θριαμβεύει. Δώδεκα συν ένα βιβλία του εθνικού μας παραμυθά για παιδιά, μεγάλους και για εκείνους που μεγάλωσαν διαβάζοντάς τον.

Τέλος, το τεύχος μάς οδηγεί στους τελευταίους παραδείσους της γης, σε ευάλωτους προορισμούς που δοκιμάζονται από την κλιματική κρίση και αναδεικνύουν την ανάγκη για έναν πιο συνειδητό, αειφόρο τρόπο ταξιδιού.

BHMAGAZINO
Κυκλοφορεί την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου αποκλειστικά με ΤΟ ΒΗΜΑ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Economy
Ελληνική οικονομία: Οι 4 κίνδυνοι που «βλέπει» η Alpha Bank για την Ελλάδα το 2026

Ελληνική οικονομία: Οι 4 κίνδυνοι που «βλέπει» η Alpha Bank για την Ελλάδα το 2026

Τράπεζες
Τράπεζες: Χρονιά μετασχηματισμού σε βάθος το 2026

Τράπεζες: Χρονιά μετασχηματισμού σε βάθος το 2026

inWellness
inTown
Media
O χριστουγεννιάτικος τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1 συγκέντρωσε 3.330.000 ευρώ και θα στηρίξει 300.000 παιδιά
Media 23.12.25

O χριστουγεννιάτικος τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1 συγκέντρωσε 3.330.000 ευρώ και θα στηρίξει 300.000 παιδιά

Με μεγάλη επιτυχία, πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου ο Χριστουγεννιάτικος Τηλεμαραθώνιος του ΑΝΤ1, που συγκέντρωσε 3.330.000 για να στηρίξει 300.000 παιδιά που έχουν ανάγκη.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Διπλωματικό απρόοπτο στη Συρία: «Έκοψαν» ξαφνικά τη συνέντευξη Τύπου Φιντάν – Συγγνώμη ζήτησε η Δαμασκός
Δείτε βίντεο 24.12.25

Διπλωματικό απρόοπτο στη Συρία: «Έκοψαν» ξαφνικά τη συνέντευξη Τύπου Φιντάν – Συγγνώμη ζήτησε η Δαμασκός

Η ξαφνική διακοπή της συνέντευξης Τύπου του Τούρκου ΥΠΕΞ, Χακάν Φιντάν, με τον Σύρο ομόλογό του, στη Δαμασκό, προκάλεσε ενόχληση στην Άγκυρα

Σύνταξη
Το «Ριφιφί του Αιώνα» – Η αληθινή ιστορία πίσω από τη νέα σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια
Ελληνικό La Casa De Papel 24.12.25

Το «Ριφιφί του Αιώνα» - Η αληθινή ιστορία πίσω από τη νέα σειρά του Σωτήρη Τσαφούλια

Το θρυλικό «Ριφιφί του Αιώνα» στην Τράπεζα Εργασίας λίγο πριν τα Χριστούγεννα του 1992, είναι η ιστορία που αναπαράγει η Σωτήρης Τσαφούλιας στη νέα του σειρά για την Cosmote TV.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Μπαρτσελόνα χωρίς βιασύνη για μεταγραφές
La Liga 24.12.25

Η Μπαρτσελόνα χωρίς βιασύνη για μεταγραφές

Η Μπαρτσελόνα εξετάζει ψύχραιμα τις επιλογές της μετά τον τραυματισμό του Κρίστενσεν, με το οικονομικό πλαίσιο και τη χρησιμότητα κάθε κίνησης να μπαίνουν πάνω απ’ όλα

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Greek Banks Set Holiday Schedule
English edition 24.12.25

Greek Banks Set Holiday Schedule

The final bank holiday of the festive season will be Tuesday 6 January, marking the Feast of Epiphany.

Σύνταξη
Άκουσε τα κάλαντα και έσυρε τον χορό ο Κουτσούμπας – «Η σκέψη μας είναι στους αγώνες εργατών και αγροτών»
Πολιτική 24.12.25

Άκουσε τα κάλαντα και έσυρε τον χορό ο Κουτσούμπας – «Η σκέψη μας είναι στους αγώνες εργατών και αγροτών»

Ο κ. Κουτσούμπας, άκουσε τα παραδοσιακά Χριστουγεννιάτικα κάλαντα από την Αδελφότητα Αθηνών Αγίας Παρασκευής Κόνιτσας - Το «Κεράσοβο» και το συγκρότημα του Νίκου Φιλιππίδη

Σύνταξη
Στη Βραζιλία τρίβουν τα χέρια τους: O Ραγιάν ετοιμάζεται για πώληση-ρεκόρ
Ποδόσφαιρο 24.12.25

Στη Βραζιλία τρίβουν τα χέρια τους: O Ραγιάν ετοιμάζεται για πώληση-ρεκόρ

Ο 19χρονος επιθετικός της Βάσκο ντα Γκάμα, Ραγιάν, έχει εκτοξεύσει την αξία του μετά από μια εντυπωσιακή σεζόν, με τους ευρωπαϊκούς κολοσσούς να πιέζουν και τον σύλλογο να στοχεύει σε ιστορικό deal

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Δέματα αγάπης σε άστεγους από την «Αποστολή»
Ελλάδα 24.12.25

Δέματα αγάπης σε άστεγους από την «Αποστολή»

Τα δέματα τροφίμων περιλαμβάνουν στερεά τροφή, γλυκίσματα, νερό και χυμούς φρούτων, ενίοτε όμως η ανθρωπιστική βοήθεια συνοδεύεται από κλινοσκεπάσματα, ρουχισμό, υποδήματα και είδη ατομικής υγιεινής και φροντίδας, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, τις περιστάσεις και τα αιτήματα όσων έχουν ανάγκη.

Σύνταξη
Στα σχοινιά ΕΠΟ και ΚΕΔ: Όλες οι αντιδράσεις για την χοντρή γκέλα με τον Λανουά
Ποδόσφαιρο 24.12.25

Στα σχοινιά ΕΠΟ και ΚΕΔ: Όλες οι αντιδράσεις για την χοντρή γκέλα με τον Λανουά

Βoλές κατά ριπάς κατά Λανουά, Γκαγκάτση από Καραπαπά, Μπούση και ΕΠΣ Πειραιά, ενώ έπεται συνέχεια. Αιτία η προκλητική απόφαση να κόψουν το βίντεο της τηλεκριτικής

Βάιος Μπαλάφας
«Και ήμουν άγγελος του Τσάρλι»: Το reunion του Παρά Πέντε σάρωσε σε τηλεθέαση – Άγγιξε το 50%
Έσπασε τα κοντέρ 24.12.25

«Και ήμουν άγγελος του Τσάρλι»: Το reunion του Παρά Πέντε σάρωσε σε τηλεθέαση – Άγγιξε το 50%

Η επιστροφή της σειράς Στο Παρά Πέντε στη μικρή οθόνη, για ένα επετειακό reunion 20 χρόνια μετά την παρθενική του εμφάνιση στη συχνότητα του MEGA, σάρωσε σε τηλεθέαση αγγίζοντας το 50%.

Σύνταξη
Άμα δεν γλεντήσουμε τώρα, πότε θα γλεντήσουμε; Το βίντεο της Φίνος Φιλμ για το ρεβεγιόν των Χριστουγέννων
Social 24.12.25

Άμα δεν γλεντήσουμε τώρα, πότε θα γλεντήσουμε; Το βίντεο της Φίνος Φιλμ για το ρεβεγιόν των Χριστουγέννων

Ο επίσημος λογαριασμός της Φίνος Φιλμ ευχήθηκε «χρόνια πολλά» με ένα βίντεο με σκηνές από γνωστές ελληνικές ταινίες, γεμάτο χορό, διασκέδαση, φλερτ και ένα... δίκανο.

Σύνταξη
Αγρότες: Βελτιωμένη η κατάσταση στο εθνικό οδικό δίκτυο – Με χαμηλές ταχύτητες η διέλευση από τα μπλόκα
Ελλάδα 24.12.25

Αγρότες: Βελτιωμένη η κατάσταση στο εθνικό οδικό δίκτυο – Με χαμηλές ταχύτητες η διέλευση από τα μπλόκα

Με χαμηλές ταχύτητες η διέλευση των εκδρομέων από τα αγροτικά μπλόκα από την Αθήνα προς την κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα - Βελτιωμένη η εικόνα σε σχέση με χθες - Πώς κινούνται τα οχήματα, πού εκτρέπονται

Σύνταξη
Απόρρητο