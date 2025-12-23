newspaper
Ρωσία: Γιατί αυτοπυρπoλήθηκε στην Κόκκινη Πλατεία διευθυντής εργοστασίου όπλων
Κόσμος 23 Δεκεμβρίου 2025 | 22:44

Ρωσία: Γιατί αυτοπυρπoλήθηκε στην Κόκκινη Πλατεία διευθυντής εργοστασίου όπλων

Σοκ στη Ρωσία, με τον επικεφαλής ενός ρωσικού αμυντικού εργοστασίου να αυτοπυρπολείται στην Κόκκινη Πλατεία

Σύνταξη
Η «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» την οποία ξεκίνησε η Ρωσία 24 Φεβρουαρίου 2022 φάνηκε αρχικά να ανοίγει ένα πιθανό «χρυσωρυχείο» για τον Vladimir Arsenyev.

Σύμφωνα με το Reuters, ο 75χρονος επιστήμονας διευθύνει μια εταιρεία στη Μόσχα, το Κεντρικό Επιστημονικό Ερευνητικό Ινστιτούτο «Volna», το οποίο κατασκευάζει εξαρτήματα για συστήματα επικοινωνιών που χρησιμοποιούνται από τα πληρώματα των ρωσικών αρμάτων μάχης.

Καθώς οι ρωσικές δυνάμεις προήλαυναν στην Ουκρανία το 2022, η ζήτηση για αμυντικό εξοπλισμό εκτοξεύτηκε και η εταιρεία του Arsenyev κατακλύστηκε από κρατικές παραγγελίες.

Ωστόσο, αυτό που έμοιαζε με εμπορική ευκαιρία μετατράπηκε γρήγορα σε δυσβάσταχτο βάρος. Σε συνεντεύξεις του στο Reuters -τα πρώτα δημόσια σχόλιά του για το θέμα- ο Arsenyev δήλωσε ότι τα συμβόλαια ανάγκασαν την εταιρεία του να αυξήσει δραματικά την παραγωγή, τηρώντας παράλληλα αυστηρές προθεσμίες και τιμές που καθόριζε το υπουργείο Άμυνας.

Μέχρι την άνοιξη του 2023, το εργοστάσιο του Arsenyev είχε μείνει πίσω στο χρονοδιάγραμμα παραγωγής και τα ανώτερα στελέχη βρίσκονταν σε διαμάχη, όπως δείχνουν συνεντεύξεις με δύο βασικούς παράγοντες και δικαστικά έγγραφα. Ο Sergei Mosiyenko, κάτοχος μειοψηφικού πακέτου μετοχών της εταιρείας, δήλωσε ότι έβλεπε πως η εταιρεία θα έχανε τις προθεσμίες, γι’ αυτό και προέβη σε καταγγελία.

«Το υπουργείο Άμυνας είναι ο πελάτης», δήλωσε στο Reuters. «Έχουν πάντα δίκιο».

Οι αξιωματούχοι στους οποίους απευθύνθηκε ο Arsenyev για βοήθεια τον αγνόησαν, ανέφερε το αφεντικό του εργοστασίου. Με την εταιρεία να βρίσκεται στο χείλος της χρεοκοπίας και υπό την απειλή ποινικών διώξεων, ο Arsenyev πήγε στην Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας στις 26 Ιουλίου 2024.

Έξω από το Κρεμλίνο, κοντά στο μαυσωλείο του ιδρυτή του σοβιετικού κράτους Βλαντίμιρ Λένιν, περιέλουσε το σώμα του με βενζίνη και έβαλε φωτιά. Πέρασε εβδομάδες στο νοσοκομείο με σοβαρά εγκαύματα.

Μιλώντας στο Reuters μέσα από το νοσοκομείο, και αργότερα καθώς συνέχιζε τον δικαστικό του αγώνα, ο Arsenyev αμφισβήτησε ότι τα συμβόλαια είχαν πρόβλημα, λέγοντας ότι άτομα που προσπαθούσαν να τον υπονομεύσουν είχαν στείλει αβάσιμες καταγγελίες στις Αρχές.

«Πώς γίνεται μια εταιρεία που λαμβάνει αυξανόμενες παραγγελίες και τις εκτελεί, να πεθαίνει;», διερωτήθηκε.

Ρωσία: Υπό πίεση η αμυντική βιομηχανία

Οι δυσκολίες στην εταιρεία του Arsenyev αποκαλύπτουν τις πιέσεις που υφίστανται οι αμυντικές εταιρείες στη Ρωσία, οι οποίες αντιμετωπίζουν εδώ και χρόνια απαιτήσεις για αύξηση της παραγωγής.

Η περίπτωση του Arsenyev δεν είναι μοναδική, όπως διαπίστωσε μια επισκόπηση του Reuters σε αποφάσεις δικαστηρίων της Μόσχας. Τουλάχιστον 34 άτομα έχουν αντιμετωπίσει ποινικές κατηγορίες για διατάραξη κρατικών αμυντικών παραγγελιών από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τουλάχιστον 11 διευθυντές εταιρειών και δύο ανώτερα στελέχη.

Τα προβλήματα της Volna επηρέασαν και τον συνεργάτη της, το εργοστάσιο Luch, το οποίο συναρμολογεί στρατιωτικές συσκευές επικοινωνίας. Το Luch ισχυρίστηκε στην ετήσια έκθεσή του για το 2023 ότι οι καθυστερημένες παραδόσεις εξαρτημάτων από τη Volna συνέβαλαν σε ελλείψεις – κατηγορία που ο Arsenyev αρνείται. Μια διαμάχη για την τιμολόγηση με το υπουργείο Άμυνας άφησε τη Volna χωρίς κεφάλαια, οδηγώντας σε δεσμευμένους λογαριασμούς, απλήρωτους μισθούς και νομικές ενέργειες από πιστωτές.

Η Volna προσέβαλε την απόφαση στο δικαστήριο και ένας δικαστής έκρινε αργότερα ότι η μείωση της τιμής είχε βλάψει τις στρατιωτικές αλυσίδες εφοδιασμού. Παρά τη νίκη σε μία υπόθεση, πολλές σχετικές αγωγές παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Σήμερα, ο Arsenyev συνεχίζει να δίνει δικαστικές μάχες προσπαθώντας να κρατήσει την εταιρεία του ζωντανή, έστω και σε περιορισμένη κλίμακα, ενώ η Rostec (ο κρατικός αμυντικός όμιλος) αρνείται τους ισχυρισμούς περί υποβάθμισης της ρωσικής αμυντικής βιομηχανίας, χαρακτηρίζοντάς τους «μύθους προπαγάνδας».

World
Τραμπ: Ο «χρυσός στόλος» και οι.. σαμπάνιες στην Νότια Κορέα

Τραμπ: Ο «χρυσός στόλος» και οι.. σαμπάνιες στην Νότια Κορέα

Χαλκός: Ανάγκη για τεράστιες ποσότητες – Αμφίβολη η προσφορά

Χαλκός: Ανάγκη για τεράστιες ποσότητες – Αμφίβολη η προσφορά

Έρευνα 23.12.25

Vegan ή όχι, το junk food δεν κάνει καλό

Σύμφωνα με νέα μελέτη, η vegan διατροφή που περιλαμβάνει υπερ-επεξεργασμένα τρόφιμα θέτει τους ανθρώπους σε αυξημένο κίνδυνο καρδιοπάθειας.

Σύνταξη
Τουρκία: Νεκρός ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης – Συνετρίβη το αεροπλάνο του
Έρευνα σε εξέλιξη 23.12.25 Upd: 22:32

Τουρκία: Νεκρός ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης – Συνετρίβη το αεροπλάνο του

Το ιδιωτικό αεροπλάνο χάθηκε από τα ραντάρ και έχουν ήδη ξεκινήσει επιχειρήσεις έρευνας. Συντρίμμια του ιδιωτικού αεροσκάφους εντοπίστηκαν. Νεκροί και οι πέντε επιβαίνοντες. Σε εξέλιξη η έρευνα.

Σύνταξη
Βραζιλία: Προσωρινή αποφυλάκιση για τον Μπολσονάρου – Μεταφέρεται σε νοσοκομείο για χειρουργική επέμβαση
Βραζιλία 23.12.25

Προσωρινή αποφυλάκιση για τον Μπολσονάρου - Μεταφέρεται σε νοσοκομείο για χειρουργική επέμβαση

Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαΐχ Μπολσονάρου, αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας μετά την επίθεση με μαχαίρι που δέχτηκε το 2018, εν μέσω της προεκλογικής εκστρατείας του

Σύνταξη
Ουκρανία: Έντονη παρασκηνιακή κινητικότητα εν μέσω νέων τετελεσμένων στα πολεμικά μέτωπα
Χάρτης 23.12.25

Ουκρανία: Έντονη παρασκηνιακή κινητικότητα εν μέσω νέων τετελεσμένων στα πολεμικά μέτωπα

Ένα διπλωματικός πυρετός που θα κρίνει θα κρίνει εάν η επόμενη μέρα στην Ουκρανία θα είναι βιώσιμη ή απλά ένα διάλειμμα πριν από μια νέα καταιγίδα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Γερμανία: Το ακροδεξιό AfD θεωρείται ύποπτο για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας – Βουλευτής στο επίκεντρο
Υβριδικός πόλεμος 23.12.25

Γερμανία: Το ακροδεξιό AfD θεωρείται ύποπτο για κατασκοπεία υπέρ της Ρωσίας – Βουλευτής στο επίκεντρο

Η κυβέρνηση στο κρατίδιο της Θουριγγίας υποψιάζεται ότι βουλευτής του ακροδεξιού AfD κατασκοπεύει για λογαριασμό της Ρωσίας. Τεράστιος ο όγκος ερωτήσεων για κρίσιμα θέματα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Γκρέτα Τούνμπεργκ συνελήφθη στο Λονδίνο – Διαδήλωνε υπέρ της Palestine Action
Τρεις οι συλλήψεις 23.12.25

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ συνελήφθη στο Λονδίνο – Διαδήλωνε υπέρ της Palestine Action

Η Σουηδή ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ συνελήφθη σε διαδήλωση. Κρατούσε πλακάτ που έγραφε «Υποστηρίζω τους κρατούμενους της Palestine Action. Είμαι αντίθετη στη γενοκτονία».

Σύνταξη
«Υπόθεση Πελικό» στη Βρετανία: Αντιμέτωπος με 56 αδικήματα ο άνδρας που νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του
Κόσμος 23.12.25

«Υπόθεση Πελικό» στη Βρετανία: Αντιμέτωπος με 56 αδικήματα ο άνδρας που νάρκωνε και βίαζε τη σύζυγό του

Η υπόθεση θυμίζει εκείνη της Γαλλίδας Ζιζέλ Πελικό, η οποία βιαζόταν επί μια δεκαετία μέσα στο σπίτι της από αγνώστους, τους οποίους στρατολογούσε στο διαδίκτυο ο σύζυγός της.

Σύνταξη
O Ντόναλντ Τραμπ καταγγέλλει τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών Κλίντον στα Αρχεία Έπσταϊν: «Είναι τρομερό»
Transparency Act 23.12.25

O Ντόναλντ Τραμπ καταγγέλλει τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών Κλίντον στα Αρχεία Έπσταϊν: «Είναι τρομερό»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, πρόεδρος των ΗΠΑ, άσκησε κριτική στο Υπουργείο Δικαιοσύνης για τη δημοσιοποίηση φωτογραφιών του Μπιλ Κλίντον από τα λεγόμενα «Αρχεία Έπσταϊν», προειδοποιώντας ότι τέτοιες αποκαλύψεις ενδέχεται να πλήξουν τη φήμη ανθρώπων που είχαν μόνο επιφανειακή ή και αθώα επαφή με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ζητούσε ταυτότητες για να είναι σίγουρος ότι ήταν ανήλικες – Σοκάρουν τα νέα έγγραφα της υπόθεσης Έπσταϊν
FBI 23.12.25

Ζητούσε ταυτότητες για να είναι σίγουρος ότι ήταν ανήλικες – Σοκάρουν τα νέα έγγραφα της υπόθεσης Έπσταϊν

Ανακριτικές σημειώσεις του FBI αποκαλύπτουν ότι ο Τζέφρι Έπσταϊν ζητούσε ταυτότητες για να βεβαιώνεται πως τα κορίτσια ήταν ανήλικα, φωτίζοντας τη συστηματική κακοποίησή τους.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Συνεχίζει το ράλι ανόδου ο χρυσός – Κέρδη και για το ασήμι [γράφημα]
Νέα επίπεδα 23.12.25

Συνεχίζει το ράλι ανόδου ο χρυσός – Κέρδη και για το ασήμι [γράφημα]

Οι τελευταίες αυξήσεις έρχονται εν μέσω της εντατικοποίησης του πετρελαϊκού αποκλεισμού της Βενεζουέλας, της στρατιωτικής δράσης της Ουκρανίας στον ενεργειακό τομέα της Ρωσίας και των εικασιών για μείωση των επιτοκίων στις ΗΠΑ

Σύνταξη
«Μπλόκο» στον κοινωνικό αυτοματισμό από τους αγρότες – «Κάλαντα» στους δρόμους με ανοιχτές λωρίδες κυκλοφορίας
Αναδιάταξη... 23.12.25

«Μπλόκο» στον κοινωνικό αυτοματισμό από τους αγρότες – «Κάλαντα» στους δρόμους με ανοιχτές λωρίδες κυκλοφορίας

Αποφασισμένοι να συνεχίζουν τον αγώνα τους χωρίς να παρεμποδίζουν τη διέλευση των οχημάτων στις βασικές οδικές αρτηρίες οι αγρότες. Η επιλογή της ΕΛ.ΑΣ. να κατευθύνει την κίνηση προς παρακαμπτήριες οδούς, για λόγους ασφαλείας, προκαλεί συνθήκες κυκλοφοριακού εμφράγματος.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο κόσμος χρειάζεται πολύ περισσότερο χαλκό – Πού μπορεί να βρεθεί, τι οδηγεί τη ζήτηση
Διαδεδομένο μέταλλο 23.12.25

Ο κόσμος χρειάζεται πολύ περισσότερο χαλκό – Πού μπορεί να βρεθεί, τι οδηγεί τη ζήτηση

Ο χαλκός είναι ένα κρίσιμο υλικό για τις πράσινες τεχνολογίες που μπορούν να μειώσουν τις παγκόσμιες εκπομπές άνθρακα, καθώς και για τα κέντρα δεδομένων που βρίσκονται στην καρδιά της άνθησης της AI

Σύνταξη
Πώς να κρατήσετε τους διαρρήκτες μακριά όταν λείπετε – Ο αυξημένος κίνδυνος και ο ψηφιακός τσιλιαδόρος
Εν όψει εξόδου 23.12.25

Πώς να κρατήσετε τους διαρρήκτες μακριά όταν λείπετε – Ο αυξημένος κίνδυνος και ο ψηφιακός τσιλιαδόρος

Πώς αποκαλύπτεται ένα σπίτι χωρίς κατοίκους την περίοδο των γιορτών που το κάνει... ελκυστικό στους διαρρήκτες - Οι οδηγίες της ΕΛ.ΑΣ. για την προστασία από απάτες

Σύνταξη
Τελικά, δεν απολύθηκε μόνο ο Έρικ Στόλτζ από την υπερπαραγωγή «Επιστροφή στο Μέλλον» – Αλλά και η Μελόρα Χάρντιν
Εξευτελιστικό; 23.12.25

Τελικά, δεν απολύθηκε μόνο ο Έρικ Στόλτζ από την υπερπαραγωγή «Επιστροφή στο Μέλλον» – Αλλά και η Μελόρα Χάρντιν

Ενώ η απόλυση του Έρικ Στόλτζ από την ταινία «Επιστροφή στο Μέλλον» είναι μία από τις πιο διαβόητες στο Χόλιγουντ, η απομάκρυνση της Μελόρα Χάρντιν παρέμεινε στην αφάνεια για δεκαετίες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το ρεσάλτο του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού στο πλοίο του Έλληνα «Εσκομπάρ» με τους 4 τόνους κοκαΐνη – Βίντεο ντοκουμέντο
Βίντεο ντοκουμέντο 23.12.25

Το ρεσάλτο του Γαλλικού Πολεμικού Ναυτικού στο πλοίο του Έλληνα «Εσκομπάρ» με τους 4 τόνους κοκαΐνη

Το βίντεο έδωσε στη δημοσιότητα το Γαλλικό Πολεμικό Ναυτικό και δείχνει εικόνες με το αλιευτικό σκάφος του Έλληνα «Εσκομπάρ» και τα πακέτα με την κοκαΐνη

Σύνταξη
Τουρκία: Νεκρός ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης – Συνετρίβη το αεροπλάνο του
Έρευνα σε εξέλιξη 23.12.25 Upd: 22:32

Τουρκία: Νεκρός ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Λιβύης – Συνετρίβη το αεροπλάνο του

Το ιδιωτικό αεροπλάνο χάθηκε από τα ραντάρ και έχουν ήδη ξεκινήσει επιχειρήσεις έρευνας. Συντρίμμια του ιδιωτικού αεροσκάφους εντοπίστηκαν. Νεκροί και οι πέντε επιβαίνοντες. Σε εξέλιξη η έρευνα.

Σύνταξη
Ταμείο Ανάκαμψης: Τελειώνουν τα «καύσιμα» – Οι κίνδυνοι για το μέλλον και οι αβεβαιότητες
Οικονομικές Ειδήσεις 23.12.25

Τελειώνουν τα «καύσιμα» από το Ταμείο Ανάκαμψης - Οι κίνδυνοι για το μέλλον και οι αβεβαιότητες

Αγώνας δρόμου από την κυβέρνηση για να απορροφηθούν τα κονδύλια από το Ταμείο Ανάκαμψης. Πλησιάζει το 70% η απορρόφηση των πόρων, έναν χρόνο πριν την εκπνοή του ευρωπαϊκού πακέτου στήριξης. Οι μεγάλες προκλήσεις για τη διατηρησιμότητα της ανάπτυξης στη χώρα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πρίντεζης: «Στη Μάλαγα σκέφτηκα ακόμα και να αποσυρθώ!» – Τι απάντησε για το αν θα πήγαινε στον Παναθηναϊκό
Μπάσκετ 23.12.25

Ο Πρίντεζης για το αν θα έπαιζε στον Παναθηναϊκό - Η στιγμή που σκέφτηκε να παρατήσει το μπάσκετ

Σε συνέντευξή του σε podcast, ο Γιώργος Πρίντεζης μίλησε, ανάμεσα σε άλλα- για την περίοδο που σκέφθηκε ακόμη και να σταματήσει το μπάσκετ, ενώ απάντησε και στο αν θα πήγαινε στον Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Γιατί επέστρεψε στην Ελλάδα ο εκτελεστής της «ρωσόφωνης μαφίας» – Η προετοιμασία για ένα νέο συμβόλαιο θανάτου
Ελλάδα 23.12.25

Γιατί επέστρεψε στην Ελλάδα ο εκτελεστής της «ρωσόφωνης μαφίας» – Η προετοιμασία για ένα νέο συμβόλαιο θανάτου

Η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο ο 35χρονος να είχε αναλάβει την εκτέλεση ενός νέου συμβολαίου θανάτου - Ερευνάται αν το οπλοστάσιο και τα κλεμμένα οχήματα που βρέθηκαν στην αποθήκη 37χρονου στα Καλύβια στις αρχές Δεκεμβρίου είχαν προετοιμαστεί για αυτόν

Σύνταξη
Βραζιλία: Προσωρινή αποφυλάκιση για τον Μπολσονάρου – Μεταφέρεται σε νοσοκομείο για χειρουργική επέμβαση
Βραζιλία 23.12.25

Προσωρινή αποφυλάκιση για τον Μπολσονάρου - Μεταφέρεται σε νοσοκομείο για χειρουργική επέμβαση

Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας, Ζαΐχ Μπολσονάρου, αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας μετά την επίθεση με μαχαίρι που δέχτηκε το 2018, εν μέσω της προεκλογικής εκστρατείας του

Σύνταξη
Παρασκήνιο: Γιατί η ΕΠΟ πήρε την απόφαση-σοκ να κρύψει τον Λανουά
Ποδόσφαιρο 23.12.25

Παρασκήνιο: Γιατί η ΕΠΟ πήρε την απόφαση-σοκ να κρύψει τον Λανουά

Η ομοσπονδία σκεφτόταν εδώ και καιρό να βάλει φρένο στον σχολιασμό των επίμαχων φάσεων από τον Λανουά. Tο επόμενο βήμα είναι να σταματήσει τις «ανοιχτές» εκπαιδευτικές τηλεδιασκέψεις με τους διαιτητές

Βάιος Μπαλάφας
Τα 3 λάθη με τα τέλη κυκλοφορίας – Πώς θα αποφύγετε τα πρόστιμα
Οικονομικές Ειδήσεις 23.12.25

Τα 3 λάθη με τα τέλη κυκλοφορίας – Πώς θα αποφύγετε τα πρόστιμα

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας για το 2026, με τους φορολογούμενους να πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί προκειμένου να αποφύγουν τυχόν λάθη.

Σύνταξη
Ουκρανία: Έντονη παρασκηνιακή κινητικότητα εν μέσω νέων τετελεσμένων στα πολεμικά μέτωπα
Χάρτης 23.12.25

Ουκρανία: Έντονη παρασκηνιακή κινητικότητα εν μέσω νέων τετελεσμένων στα πολεμικά μέτωπα

Ένα διπλωματικός πυρετός που θα κρίνει θα κρίνει εάν η επόμενη μέρα στην Ουκρανία θα είναι βιώσιμη ή απλά ένα διάλειμμα πριν από μια νέα καταιγίδα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
ΠΑΣΟΚ: Ο Γρηγόρης Δημητριάδης προσπαθεί με αγωγές να φιμώσει και να τρομοκρατήσει
Σκάνδαλο υποκλοπών 23.12.25

ΠΑΣΟΚ: Ο Γρηγόρης Δημητριάδης προσπαθεί με αγωγές να φιμώσει και να τρομοκρατήσει

Επίθεση της Χαρ. Τρικούπη στον Γρηγόρη Δημητριάδη, ο οποίος κατέθεσε αγωγή σε μέλος του πολιτικού κέντρου του ΠΑΣΟΚ, Κατερίνα Σολωμού, επειδή άσκησε κριτική για το σκάνδαλο των υποκλοπών. «Το σύστημα της ΝΔ δείχνει τα δόντια του, τη στιγμή που το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο Στρασβούργο αποφάσισε να εξετάσει κατά προτεραιότητα την προσφυγή του προέδρου του ΠΑΣΟΚ» για την υπόθεση των υποκλοπών.

Σύνταξη
Κρήτη: Στους δρόμους οι αγρότες του Ηρακλείου – «Αν δεν δώσουν λύσεις δεν γυρίζουμε σπίτια μας»
Κρήτη 23.12.25

Στους δρόμους οι αγρότες του Ηρακλείου - «Αν δεν δώσουν λύσεις δεν γυρίζουμε σπίτια μας»

Στη σημερινή κινητοποίηση στο Ηράκλειο, στην Κρήτη, συμμετείχαν τρακτέρ και αγροτικά οχήματα, στο πλαίσιο του πανελλαδικού συντονισμού με την Επιτροπή των μπλόκων

Σύνταξη
LIVE: Ζαλγκίρις – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 23.12.25

LIVE: Ζαλγκίρις – Παναθηναϊκός

LIVE: Ζαλγκίρις – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ζαλγκίρις – Παναθηναϊκός για τη 18η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Εργασιακά δικαιώματα στην Ευρώπη: Ποιες χώρες έχουν τις περισσότερες αργίες τα Χριστούγεννα
Χριστουγεννιάτικες διακοπές 23.12.25

Εργασιακά δικαιώματα στην Ευρώπη: Ποιες χώρες έχουν τις περισσότερες αργίες τα Χριστούγεννα

Όλα τα ζώα είναι ίσα, αλλά κάποια είναι πιο ίσα από τα άλλα. Το ρητό της «Φάρμας των Ζώων» ισχύει και για τις ημέρες αργίας που δικαιούνται οι εργαζόμενοι τα Χριστούγεννα. Τι ισχύει σε ΕΕ και Ελλάδα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
