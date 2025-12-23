Η «ειδική στρατιωτική επιχείρηση» την οποία ξεκίνησε η Ρωσία 24 Φεβρουαρίου 2022 φάνηκε αρχικά να ανοίγει ένα πιθανό «χρυσωρυχείο» για τον Vladimir Arsenyev.

Σύμφωνα με το Reuters, ο 75χρονος επιστήμονας διευθύνει μια εταιρεία στη Μόσχα, το Κεντρικό Επιστημονικό Ερευνητικό Ινστιτούτο «Volna», το οποίο κατασκευάζει εξαρτήματα για συστήματα επικοινωνιών που χρησιμοποιούνται από τα πληρώματα των ρωσικών αρμάτων μάχης.

Καθώς οι ρωσικές δυνάμεις προήλαυναν στην Ουκρανία το 2022, η ζήτηση για αμυντικό εξοπλισμό εκτοξεύτηκε και η εταιρεία του Arsenyev κατακλύστηκε από κρατικές παραγγελίες.

Ωστόσο, αυτό που έμοιαζε με εμπορική ευκαιρία μετατράπηκε γρήγορα σε δυσβάσταχτο βάρος. Σε συνεντεύξεις του στο Reuters -τα πρώτα δημόσια σχόλιά του για το θέμα- ο Arsenyev δήλωσε ότι τα συμβόλαια ανάγκασαν την εταιρεία του να αυξήσει δραματικά την παραγωγή, τηρώντας παράλληλα αυστηρές προθεσμίες και τιμές που καθόριζε το υπουργείο Άμυνας.

Μέχρι την άνοιξη του 2023, το εργοστάσιο του Arsenyev είχε μείνει πίσω στο χρονοδιάγραμμα παραγωγής και τα ανώτερα στελέχη βρίσκονταν σε διαμάχη, όπως δείχνουν συνεντεύξεις με δύο βασικούς παράγοντες και δικαστικά έγγραφα. Ο Sergei Mosiyenko, κάτοχος μειοψηφικού πακέτου μετοχών της εταιρείας, δήλωσε ότι έβλεπε πως η εταιρεία θα έχανε τις προθεσμίες, γι’ αυτό και προέβη σε καταγγελία.

«Το υπουργείο Άμυνας είναι ο πελάτης», δήλωσε στο Reuters. «Έχουν πάντα δίκιο».

Οι αξιωματούχοι στους οποίους απευθύνθηκε ο Arsenyev για βοήθεια τον αγνόησαν, ανέφερε το αφεντικό του εργοστασίου. Με την εταιρεία να βρίσκεται στο χείλος της χρεοκοπίας και υπό την απειλή ποινικών διώξεων, ο Arsenyev πήγε στην Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας στις 26 Ιουλίου 2024.

Έξω από το Κρεμλίνο, κοντά στο μαυσωλείο του ιδρυτή του σοβιετικού κράτους Βλαντίμιρ Λένιν, περιέλουσε το σώμα του με βενζίνη και έβαλε φωτιά. Πέρασε εβδομάδες στο νοσοκομείο με σοβαρά εγκαύματα.

Μιλώντας στο Reuters μέσα από το νοσοκομείο, και αργότερα καθώς συνέχιζε τον δικαστικό του αγώνα, ο Arsenyev αμφισβήτησε ότι τα συμβόλαια είχαν πρόβλημα, λέγοντας ότι άτομα που προσπαθούσαν να τον υπονομεύσουν είχαν στείλει αβάσιμες καταγγελίες στις Αρχές.

«Πώς γίνεται μια εταιρεία που λαμβάνει αυξανόμενες παραγγελίες και τις εκτελεί, να πεθαίνει;», διερωτήθηκε.

Ρωσία: Υπό πίεση η αμυντική βιομηχανία

Οι δυσκολίες στην εταιρεία του Arsenyev αποκαλύπτουν τις πιέσεις που υφίστανται οι αμυντικές εταιρείες στη Ρωσία, οι οποίες αντιμετωπίζουν εδώ και χρόνια απαιτήσεις για αύξηση της παραγωγής.

Η περίπτωση του Arsenyev δεν είναι μοναδική, όπως διαπίστωσε μια επισκόπηση του Reuters σε αποφάσεις δικαστηρίων της Μόσχας. Τουλάχιστον 34 άτομα έχουν αντιμετωπίσει ποινικές κατηγορίες για διατάραξη κρατικών αμυντικών παραγγελιών από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τουλάχιστον 11 διευθυντές εταιρειών και δύο ανώτερα στελέχη.

Τα προβλήματα της Volna επηρέασαν και τον συνεργάτη της, το εργοστάσιο Luch, το οποίο συναρμολογεί στρατιωτικές συσκευές επικοινωνίας. Το Luch ισχυρίστηκε στην ετήσια έκθεσή του για το 2023 ότι οι καθυστερημένες παραδόσεις εξαρτημάτων από τη Volna συνέβαλαν σε ελλείψεις – κατηγορία που ο Arsenyev αρνείται. Μια διαμάχη για την τιμολόγηση με το υπουργείο Άμυνας άφησε τη Volna χωρίς κεφάλαια, οδηγώντας σε δεσμευμένους λογαριασμούς, απλήρωτους μισθούς και νομικές ενέργειες από πιστωτές.

Η Volna προσέβαλε την απόφαση στο δικαστήριο και ένας δικαστής έκρινε αργότερα ότι η μείωση της τιμής είχε βλάψει τις στρατιωτικές αλυσίδες εφοδιασμού. Παρά τη νίκη σε μία υπόθεση, πολλές σχετικές αγωγές παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Σήμερα, ο Arsenyev συνεχίζει να δίνει δικαστικές μάχες προσπαθώντας να κρατήσει την εταιρεία του ζωντανή, έστω και σε περιορισμένη κλίμακα, ενώ η Rostec (ο κρατικός αμυντικός όμιλος) αρνείται τους ισχυρισμούς περί υποβάθμισης της ρωσικής αμυντικής βιομηχανίας, χαρακτηρίζοντάς τους «μύθους προπαγάνδας».