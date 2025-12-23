Νέα αεροπορική επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο
«Παρακαλούμε μείνετε σε καταφύγια ως τη λήξη του συναγερμού» ζήτησε από τους πολίτες ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων στην ουκρανική πρωτεύουσα
Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν τις πρώτες πρωινές ώρες αεροπορική επιδρομή εναντίον του Κιέβου, ανακοίνωσε ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων στην ουκρανική πρωτεύουσα και στην ομώνυμη περιφέρειά της, ο Τιμούρ Τκατσένκο, μέσω Telegram, προσθέτοντας πως η αντιαεροπορική άμυνα ανέλαβε δράση για την αντιμετώπισή της.
«Παρακαλούμε μείνετε σε καταφύγια ως τη λήξη του συναγερμού», τόνισε ο κ. Τκατσένκο απευθυνόμενος στους πολίτες.
Χθες, ρωσικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV) έπληξαν λιμενικές υποδομές και ένα πλοίο στην Οδησσό της Ουκρανίας, όπως ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Ολέχ Κίπερ.
Πρόκειται για τη δεύτερη επιδρομή ρωσικών UAV μέσα σε λιγότερες από 24 ώρες.
- Vita: Το τεύχος Ιανουαρίου έρχεται αυτή την Κυριακή μαζί με το BHMA
- NBA: Με νίκες συνέχισαν Οκλαχόμα και Ντιτρόιτ, τρομερή ανατροπή της Βοστώνης
- BoG Projects Steady Growth and Declining Inflation Through 2028
- Κρήτη: 17 ημέρες αγωνίας για τον 33χρονο γιατρό που αγνοείται – Το τελευταίο τηλεφώνημα
- Αγρότες: Η κυβέρνηση τους πετάει το μπαλάκι, αλλά έχει χάσει τον έλεγχο – Τα μπλόκα επιμένουν
- Wish You Were Here: Οι Pink Floyd επέστρεψαν στην κορυφή των charts και έσπασαν ένα ιστορικό ρεκόρ των Beatles
- Η κυβέρνηση φτιάχνει κλίμα για «κοινωνικό αυτοματισμό» και καταστολή στους αγρότες. Μόνο που θα το πληρώσει ακριβά
- Δοκιμασία στο Κάουνας κόντρα στη Ζαλγκίρις για τον Παναθηναϊκό
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις