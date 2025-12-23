Ρωσία: Πυρκαγιά σε βιομηχανική περιοχή μετά από επίθεση ουκρανικών drones
Η Ουκρανία συνεχίζει τις επιθέσεις της σε ενεργειακές υποδομές στη Ρωσία
Νυχτερινή ουκρανική επίθεση με drone προκάλεσε πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση στη νότια περιοχή Σταυροπόλ στη Ρωσία, δήλωσε την Τρίτη ο κυβερνήτης της περιοχής, Βλαντιμίρ Βλαντιμίροφ.
Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, πρόσθεσε ο Βλαντιμίροφ στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram.
Ο κυβερνήτης δεν διευκρίνισε ποια ακριβώς εγκατάσταση τυλίχθηκε στις φλόγες. Στην περιοχή βρίσκεται το πετροχημικό συγκρότημα Μπουργιονόφσκ της Σταυροπόλ, που ανήκει στη ρωσική πετρελαϊκή εταιρεία Lukoil, καθώς και υποδομές αγωγών φυσικού αερίου και αποθήκευσης καυσίμων, καθιστώντας την περιοχή κρίσιμο τμήμα του ρωσικού ενεργειακού και χημικού συστήματος.
Η Ουκρανία, η οποία φέρεται να έχει επιτεθεί στο εργοστάσιο Stavrolen και στο παρελθόν, δηλώνει ότι οι επιθέσεις της εντός Ρωσίας, μακριά από το μέτωπο, στοχεύουν στην αποδυνάμωση της στρατιωτικής προσπάθειας.
Δείτε βίντεο
BREAKING: A Ukrainian drone attack on the Stavrolen chemical plant in the city of Budennovsk, Stavropol Krai, Russia. pic.twitter.com/IdQ9nOm1Ap
— World Source News (@Worldsource24) December 22, 2025
Multiple Ukrainian 🇺🇦 UAVs struck the Stavrolen petrochemical plant in Budyonnovsk in Russia’s Stavropol Krai
The plant produces precursor chemicals used to build missiles, aircraft, rockets, and produces lubricants and fuel enhancers that sustain Russian military equipment pic.twitter.com/oVXOVSzP8P
— Ukraine Battle Map (@ukraine_map) December 23, 2025
