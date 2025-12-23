Νυχτερινή ουκρανική επίθεση με drone προκάλεσε πυρκαγιά σε βιομηχανική εγκατάσταση στη νότια περιοχή Σταυροπόλ στη Ρωσία, δήλωσε την Τρίτη ο κυβερνήτης της περιοχής, Βλαντιμίρ Βλαντιμίροφ.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, πρόσθεσε ο Βλαντιμίροφ στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram.

Ο κυβερνήτης δεν διευκρίνισε ποια ακριβώς εγκατάσταση τυλίχθηκε στις φλόγες. Στην περιοχή βρίσκεται το πετροχημικό συγκρότημα Μπουργιονόφσκ της Σταυροπόλ, που ανήκει στη ρωσική πετρελαϊκή εταιρεία Lukoil, καθώς και υποδομές αγωγών φυσικού αερίου και αποθήκευσης καυσίμων, καθιστώντας την περιοχή κρίσιμο τμήμα του ρωσικού ενεργειακού και χημικού συστήματος.

Η Ουκρανία, η οποία φέρεται να έχει επιτεθεί στο εργοστάσιο Stavrolen και στο παρελθόν, δηλώνει ότι οι επιθέσεις της εντός Ρωσίας, μακριά από το μέτωπο, στοχεύουν στην αποδυνάμωση της στρατιωτικής προσπάθειας.

BREAKING: A Ukrainian drone attack on the Stavrolen chemical plant in the city of Budennovsk, Stavropol Krai, Russia. pic.twitter.com/IdQ9nOm1Ap — World Source News (@Worldsource24) December 22, 2025