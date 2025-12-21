Γουίτκοφ: «Εποικοδομητικές και παραγωγικές» οι συνομιλίες για την Ουκρανία στο Μαϊάμι
Ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ εμφανίστηκε ικανοποιημένος από την πορεία των συνομιλιών για τον πόλεμο στην Ουκρανία - Επικοινωνία Στάρμερ και Τραμπ
Οι συνομιλίες μεταξύ των Αμερικανών, των Ευρωπαίων και των Ουκρανών αξιωματούχων κατά τις τρεις τελευταίες ημέρες στη Φλόριντα με αντικείμενο τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία ήταν παραγωγικές και εποικοδομητικές, ανέφερε ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.
Ο Γουίτκοφ παρουσιάστηκε ευχαριστημένος από την εξέλιξη των επαφών στο Μαϊάμι
Η ουκρανική αντιπροσωπεία είχε μια σειρά «παραγωγικών και εποικοδομητικών συναντήσεων» με τους Αμερικανούς και Ευρωπαίους εταίρους της στο Μαϊάμι, ανέφερε.
Έγινε επίσης μια ξεχωριστή, «εποικοδομητική συνάντηση» μεταξύ Ουκρανών και Ευρωπαίων και δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στη συζήτηση των χρονοδιαγραμμάτων και «τα επακόλουθα επόμενα βήματα», σύμφωνα με τον Γουίτκοφ.
Η ανάρτηση στο Χ:
Over the last three days in Florida, the Ukrainian delegation held a series of productive and constructive meetings with American and European partners.
The Ukrainian delegation included Secretary of the National Security and Defense Council of Ukraine, Rustem Umerov, and the…
— Special Envoy Steve Witkoff (@SEPeaceMissions) December 21, 2025
Και για την Ουκρανία συζήτησαν Στάρμερ και Τραμπ
Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Κιρ Στάρμερ είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε η Ντάουνινγκ Στριτ.
Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τον πόλεμο στην Ουκρανία και τον διορισμό του Κρίστιαν Τέρνερ ως νέου πρεσβευτή στην Ουάσινγκτον, σύμφωνα με την ανακοίνωση.
Δείτε σχετικό βίντεο:
BREAKING: Sir Keir Starmer has spoken to Donald Trump today, discussing issues including Ukraine, Gaza, and the appointment of the UK’s new ambassador to the US.
Sky’s @AmandaAkass reports ⬇
Latest 🔗 https://t.co/CUZN2jeVLY
📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/UCtG1QCD2y
— Sky News (@SkyNews) December 21, 2025
