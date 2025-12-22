Η αποκάλυψη του Κόκε: «Με το εμπόριο ναρκωτικών κέρδισα σε δύο μήνες, όσα σε έναν χρόνο στο ποδόσφαιρο»

Ο Σέρχιο Κόκε μιλά για αυτό που του απέφερε τα περισσότερα οικονομικά οφέλη στη ζωή του, που δεν ήταν το ποδόσφαιρο, αλλά τα ναρκωτικά, για τα οποία έχει καταδικαστεί κιόλας.

Στο ποδόσφαιρο, έκανε το ντεμπούτο του στην πρώτη κατηγορία με τη Μάλαγα, αγωνίστηκε στην Μαρσέιγ, πέρασε από την Ράγιο Βαγιεκάνο και έπαιξε σε δεκάδες ομάδες σε διάφορες χώρες ενώ έφτασε τις περισσότερες συμμετοχές με την φανέλα του Άρη, μετρώντας 176 συμμετοχές, 39 γκολ και 25 ασίστ από το 2006 έως και το 2011.

Σαν ποδοσφαιριστής έβγαζε πρίπου ένα εκατομμύριο τον χρόνο. Το 2023 όμως, καταδικάστηκε σε έξι χρόνια φυλάκιση, κατηγορούμενος για τη διαχείριση μιας διεθνούς εγκληματικής οργάνωσης, η οποία διακινούσε κάνναβη.

Αναλυτικά όσα είπε ο Κόκε

«Ως ποδοσφαιριστής, έχεις την τύχη να βγάζεις πολλά χρήματα. Εγώ κέρδιζα ίσως ένα εκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Στο άλλο επαγγελμα, σε δύο μήνες κερδίζεις όσα κερδίζεις σε ένα χρόνο στο ποδόσφαιρο. Αλλά ρισκάρεις τη ζωή σου».

Με βάση τα λεγόμενά του και υπολογίζοντας πως κέρδιζε περίπου 80.000 ευρώ το μήνα παίζοντας ποδόσφαιρο, συμπεραίνουμε κέρδιζε τον ετήσιο μισθό του κάθε δύο μήνες με το εμπόριο ναρκωτικών, με έξι φορές λιγότερη δουλειά. Αυτό σήμαινε ατελείωτα περισσότερα και πολύ ευκολότερα χρήματα.