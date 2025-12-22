«Φως στο Τούνελ»: Σταθερή κυριαρχία για ακομή μια εκπομπή
Η εκπομπή πρώτη στις προτιμήσεις των τηλεθεατών,
Κυρίαρχο στους πίνακες τηλεθέασης παρέμεινε το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη, και την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του στην prime time ζώνη.
Η εκπομπή έρευνας του MEGA διατήρησε την πρωτοκαθεδρία της καταγράφοντας υψηλά ποσοστά: 22% στο σύνολο του κοινού και 19,1% στο δυναμικό κοινό 18-54. Εντυπωσιακή ήταν και η κάλυψη που ξεπέρασε τους 1 εκατομμύριο τηλεθεατές.
Το «Τούνελ» κατέκτησε όλες τις ηλικιακές ομάδες με τη μεγαλύτερη απήχηση να αποτυπώνεται σε επιμέρους γυναικείο κοινό, όπου το ποσοστό έφτασε στο 31%.
