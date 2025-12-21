Η ενδεκάδα της ΑΕΚ κόντρα στον ΟΦΗ (pic)

Γνωστή έγινε η εντεκάδα της ΑΕΚ για το παιχνίδι με τον ΟΦΗ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Στρακόσα θα είναι στο τέρμα για την Ένωση και τετράδα στην άμυνα οι Ρότα, Βίντα, Ρέλβας και Πενράις. Στον άξονα θα είναι οι Γκρούγιτς, Μαρίν, μπροστά τους οι Καλοσκάμης, Λιούμπισιτς, Ζοάο Μάριο και στην επίθεση ο Γιόβιτς.

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Βίντα, Ρέλβας, Πένραϊς, Γκρούγιτς, Μαρίν, Ζοάο Μάριο, Λιούμπιτσιτς, Καλοσκάμης, Γιόβιτς

Στον πάγκο: Αγγελόπουλος, Μπρινιόλι, Μουκουντί, Πήλιος, Οντουμπάτζο, Κοσίδης, Χρυσόπουλος, Μάνταλος, Κουτέσα, Κοϊτά, Ελίασον

Εκτός αποστολής είναι ο τιμωρημένος Πινέδα, οι τραυματίες Ζίνι, Πιερό, Γκατσίνοβιτς αλλά και ο Περέιρα που υπέστη κάταγμα στο δεύτερο δάχτυλο του δεξιού ποδιού και αναμένεται να μείνει εκτός για περίπου έναν μήνα.

Η ανάρτηση της ΠΑΕ ΑΕΚ

Η ενδεκάδα του ΟΦΗ: Λίλο, Κωστούλας, Γκονζάλες, Λαμπρόπουλος, Κρίζμανιτς, Καραχάλιος, Ανδρούτσος, Αποστολάκης, Φούντας, Νους, Σαλσέδο

Στον πάγκο: Κάτσικας, Χριστογεώργος, Μαρινάκης, Λιουίς, Χριστόπουλος, Μπαϊνοβιτς, Βούκοτιτς, Νέιρα, Καινουργιάκης, Φαϊτάκης, Σενγκέλια, Ράκονιατς