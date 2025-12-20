Ελληνοκύπριοι δέχθηκαν επίθεση στην κατεχόμενη Αμμόχωστο – Τι καταγγέλλουν

Στόχος επίθεσης έγιναν δύο Ελληνοκύπριοι στα Κατεχόμενα το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης, ενώ κινούνταν με το όχημά τους στους δρόμους της κατεχόμενης Αμμοχώστου.

Όπως αναφέρουν κυπριακά ΜΜΕ, «το όχημα κινούνταν κοντά στην περιοχή της εκκλησίας της Αγίας Αικατερίνης που βρίσκεται στα όρια της περίκλειστης περιοχής, όταν οι επιβάτες ακούσαν δυο απανωτούς δυνατούς κρότους που προσομοίαζαν με πυροβολισμούς».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑΝΤ1 Κύπρου που μίλησε με τον οδηγό του οχήματος, αργότερα αντιλήφθηκε ότι το όχημα είχε δεχθεί δυο πυροβολισμούς, πιθανότατα από αεροβόλο όπλο.

«Έπαιξαν δυο τουφεκιές ακούστηκαν δυνατά παρόλο που ήταν κλειστά τα παράθυρα, μου λέει ο άλλος που ήταν μαζί μου μας έσυραν πέτρες, του λέω μας έπαιξαν δεν μας έσυραν πέτρες» είπε ο οδηγός στον ANT1 Κύπρου.

Από το περιστατικό, κανείς από του δυο επιβαίνοντες δεν τραυματίστηκε ωστόσο στο όχημα προκλήθηκαν υλικές ζημιές.

«Δεν σταμάτησα λόγω συσκότισης και μόλις έστριψα αριστερά σταμάτησα που ήταν φωτισμένος ο δρόμος, κατέβηκα κάτω κοίταξα το αυτοκίνητο και είδα 3 άτομα να φεύγουν» τόνισε ο οδηγός, μιλώντας στον ΑΝΤ1 Κύπρου.

Σύμφωνα με τον οδηγό, δεν προηγήθηκε οποιαδήποτε πρόκληση ή επεισόδιο.

Όπως αναφέρει το σχετικό ρεπορτάζ, ο οδηγός είχε εισέλθει στα κατεχόμενα από το οδόφραγμα Δερύνειας, ενώ κατά την επιστροφή του στις ελεύθερες περιοχές, επέλεξε άλλο δρομολόγιο για περισσότερη ασφάλεια.