Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025
Χιμένεθ: «Απίστευτη νίκη με τις απουσίες που είχαμε – Παίξαμε σαν οικογένεια»
Ποδόσφαιρο 20 Δεκεμβρίου 2025 | 19:10

Χιμένεθ: «Απίστευτη νίκη με τις απουσίες που είχαμε – Παίξαμε σαν οικογένεια»

Όσα δήλωσε ο Μανόλο Χιμένεθ μετά την πολύ σημαντική νίκη που πέτυχε ο Άρη στην Τρίπολη επί του Αστέρα με 1-0.

Σύνταξη
Vita.gr
Ο Άρης πήρε πολύτιμη νίκη με 1-0 επί του Αστέρα στην Τρίπολη για την 15η αγωνιστική της Super League και ο Μανόλο Χιμένεθ τη χαρακτήρισε… απίστευτη! Ο Ισπανός εξήγησε ότι λόγω των πολλών απουσιών το έργο της ομάδας του ήταν δύσκολο εξ αρχής και τόνισε πως άπαντες έπαιξαν σαν πραγματική οικογένεια.

Επίσης ο Χιμένεθ πρόσθεσε οτι καλύτερο δώρο για εκείνον τα φετινά Χριστούγεννα θα είναι να επιστρέψουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα οι τραυματίες.

«Μιλούσα με το επιτελείο μου όταν βλέπαμε τον αντίπαλο. Ο Αστέρας είναι μία ομάδα που αγωνίζεται με την ίδια ενδεκάδα για τρεις σερί αγωνιστικές. Δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια. Η καλύτερη μεταγραφή για εμάς, είναι η επιστροφή των τραυματιών. Το δεύτερο βασικό είναι να φέρουμε παίκτες εκεί που δεν έχουμε αρκετές λύσεις. Η βασική ανησυχία και έγνοια είναι να μπορέσουμε να συγκροτήσουμε μία ανταγωνιστική ενδεκάδα», είπε στις πρώτες του δηλώσεις ο Χιμένεθ.

Όσο για το… δώρο που θέλει τα Χριστούγεννα: «Αυτό που περιμένω είναι να ενσωματωθούν επιτέλους οι τραυματίες. Φυσικά θα είναι μεγάλο δώρο να φέρει το κλαμπ παίκτες στις θέσεις που έχω υποδείξει. Για όσους έπαιξαν σήμερα, αξίζουν μεγάλο σεβασμό. Χωρίς τη δυνατότητα να αντικατασταθούν. Πολλοί από αυτούς έπαιζαν εκτός θέσης. Ξέρω ότι σε μερικά παιχνίδια ήμασταν κακοί, ωστόσο αυτή η διακοπή αξίζει στους παίκτες».

Λίγο αργότερα στη συνέντευξη Τύπου ο Μανόλο Χιμένεθ αναφέρθηκε και πάλι στα πολλά αγωνιστικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ομάδα του, αλλά και το οικογενειακό κλίμα που σήμερα εμφανίστηκε και συνέβαλε σημαντικά ώστε να έρθει η νίκη.

Αρχικά ο Ισπανός ανέφερε: «Ηταν κάτι απίστευτο με τις απουσίες που είχαμε. Μέσα σ’ όλα χάσαμε τον Φαντιγκά, τον Γένσεν… Ηρθαμε να παίξουμε με 16 ποδοσφαιριστές με δύο παίκτες από τα τμήματα υποδομής. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ποδοσφαιριστές μου που με όλα αυτά τα προβλήματα, υπέφεραν στον μέγιστο βαθμό.

Για την εικόνα του Άρη και την προσπάθεια των παικτών: «Είναι υποχρέωση των παικτών να τα δίνουν όλα. Ένα πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε παίκτες ως αλλαγές για να αγωνίζονται σε κάθε θέση. Παράδοξο είναι ότι έχουμε τρεις βασικούς τερματοφύλακες… Στο ίδιο γήπεδο κάναμε το χειρότερο παιχνίδι μας κόντρα στον ΟΦΗ. Δεν μιλάω για το αν παίξαμε καλά, αλλά για το πόσο ανταγωνιστικοί εμφανιστήκαμε στο γήπεδο. Σήμερα πιστεύω ότι παρά τον μεγάλο βαθμό απουσιών, δείξαμε συναδελφικότητα. Παίξαμε ως οικογένεια, ως ομάδα. Αυτή η νίκη σημαίνει τρεις βαθμοί για το πριν και το μετά. Πέρα από τους τρεις βαθμούς… τίποτε άλλο».

Για τη σημασία της νίκης: «Το χρειαζόμασταν πριν τη διακοπή. Όταν τα δίνεις όλα και έχεις 22 παίκτες διαθέσιμους, μπορείς να μοιράσεις τον χρόνο. Όταν όμως πρέπει πχ ο Τεχέρο να παίζει συνέχεια, έρχεται η κόπωση. Πρέπει να παίζουν όμως… Ο Ρόουζ είχε θέμα, ο Μόντσου έκανε προπόνηση μόνο μία μέρα. Δεν έχουμε δυνατότητα για ροτέισον. Μας βολεύει η διακοπή ώστε να ξεκουραστούμε. Οι τραυματίες μπορούν να εξελιχθούν στις καλύτερες μεταγραφές».

Τεχνολογία
Data centers: Στα 61 δισ. δολάρια οι συμφωνίες το 2025

Data centers: Στα 61 δισ. δολάρια οι συμφωνίες το 2025

World
Επιτόκια: Σινιάλο τέλους του κύκλου μείωσης από τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες

Επιτόκια: Σινιάλο τέλους του κύκλου μείωσης από τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες

Αθλητική Ροή
